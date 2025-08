Autor

Sergii Tymoshenko

Chefe de Programática

Sergii Tymoshenko é o Chefe de Programática da MGID, com mais de 4 anos de experiência em OpenRTB e integrações B2B complexas. Na MGID, ele começou sua carreira como comprador de mídia, e depois mudou para otimização e análise de produtos. Em sua nova função, ele construiu o Departamento de Programação do zero e liderou a equipe para otimizar ainda mais a fonte automática de tráfego. Atualmente, sua equipe está focada em trabalhar com fontes alternativas de tráfego. Antes de ingressar no MGID, Sergii foi um acadêmico na área de ecologia e sistemas de biorreatores no Royal Institute of Technology, em Estocolmo.