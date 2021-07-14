Para realmente compreender por que a publicidade nativa programática é um par tão improvável, é necessário entender a publicidade programática e nativa em um nível individual.

À primeira vista, pode parecer que a publicidade programática e a publicidade nativa podem ser comparadas; poderíamos mostrar a você os prós e os contras de cada um deles e você chegará a uma conclusão sobre qual é o melhor. No entanto, a história da publicidade programática x nativa não é uma história de recursos contrastantes ou benefícios comparativos.

A publicidade nativa programática trata de dois modelos aparentemente irreconciliáveis ​​que se unem para beneficiar os editores e os profissionais de marketing. Na verdade, ainda há céticos que duvidam dessa união improvável, apegando-se irremediavelmente à segurança da publicidade gráfica programática. Por muito tempo, seu ceticismo estaria bem colocado, mas não mais.

Por que escolher anúncios nativos?

A publicidade nativa descreve como os anúncios são exibidos na página da web. Ao contrário dos anúncios de banner, intersticiais e anúncios rich media, a publicidade nativa está de acordo com a forma e a função da página em que está. Em outras palavras, a publicidade nativa combina com o design da página web e se adapta perfeitamente ao resto do conteúdo.

Em primeiro lugar, a publicidade nativa combate a fadiga do anúncio. Anúncios desinteressantes ou uma quantidade excessiva deles tendem a afastar os usuários, levando a taxas de cliques reduzidas. Uma vez que os anúncios nativos aparecem como conteúdo genuíno que combina perfeitamente com o resto da página, os usuários estão mais dispostos a clicar neles.

Em segundo lugar, a cegueira para banners parece estar mais difundida do que nunca. As pessoas estão tão acostumadas a ver anúncios gráficos que nem os reconhecem mais. Mais uma vez, a sutileza e o design natural dos anúncios nativos permitem que elas atraiam a atenção dos usuários em vez de simplesmente serem ignorados.

Por fim, os anúncios nativos são uma excelente forma de aumentar o conhecimento da marca e ganhar mais confiança dos usuários, desde que você seja transparente sobre isso.

Por que escolher a publicidade programática?

A publicidade programática envolve o uso de inteligência artificial e lances em tempo real no processo de colocação de anúncios. Em vez de comprar locais de anúncios manualmente, os profissionais de marketing podem transferir todas as tarefas repetitivas e demoradas para soluções de software dedicadas.

A compra e venda de anúncios trazem automaticamente uma série de vantagens. É muito mais rápido do que comprar lugares manualmente. Em uma fração de segundo, os algoritmos podem produzir os cálculos mais complexos envolvendo conjuntos de dados que os humanos nunca poderiam entender. Eles usam todos os dados compilados para apoiar os processos de tomada de decisão e licitações, levando a uma melhor relação custo-benefício e melhores percepções do cliente.

O software também pode ajudar a otimizar o processo de compra e permitir que as equipes de marketing se concentrem em considerações de orçamento, modelos de atribuição e metas.

Vantagens programáticas, como automação, economia e percepções aprimoradas do cliente, trouxeram essa tecnologia para a vanguarda da indústria de mídia . Em 2020, a programática representou mais de 89% dos gastos nos EUA com anúncios digitais.

A interseção de benefícios

Existem benefícios inegáveis ​​para a publicidade nativa e programática. Cada um deles representa uma evolução no marketing digital e seu valor combinado é imenso.

Os anúncios nativos são a solução perfeita para todos os problemas que afetam os anúncios modernos. Eles não são perturbadores e oferecem valor adicional para os usuários enquanto constroem o relacionamento entre eles e a marca ao mesmo tempo.

Colocá-los programaticamente mudaria o jogo do marketing digital.

O problema surge

Agora, o problema pode ser verificado. Por um lado, você tem um sistema projetado para ser eficiente, rápido e entregar anúncios em grande escala. Por outro lado, existe uma forma de publicidade digital que requer personalização, previsão e uma abordagem individual para cada anúncio.

As diferenças entre programático e nativo parecem intransponíveis, mas os profissionais de marketing experientes já estão aproveitando a publicidade programática nativa com sucesso inegável.

A resposta está no protocolo OpenRTB 2.3 do IAB, lançado em 2015. Ele incluía a Especificação da API de anúncios nativos que combinava a publicidade programática com a nativa e criava uma nova potência do marketing digital.

Detalhando os anúncios nativos programáticos

O protocolo mencionado trouxe uma revolução na forma como os anúncios nativos são implantados no site do editor. O protocolo e a API desmontam os anúncios em vários componentes: título, URL do conteúdo, descrição do conteúdo, imagem, nome da marca e logotipo.

Eles também introduziram seis tipos de blocos de anúncios nativos junto com uma variedade de layouts de blocos de anúncios no site de um editor.

Isso significa que agora é possível desconstruir e remontar os recursos de maneira programática, conforme necessário. Os anúncios nativos agora podem ser remodelados automaticamente para corresponder ao layout da página da web destinada, permitindo que você obtenha o melhor dos dois mundos - lance automático em tempo real com anúncios nativos que convertem.

O futuro conjunto

Agora que preenchemos a lacuna entre duas áreas de marketing muito diferentes, é apenas uma questão de tempo antes que a publicidade programática nativa assuma o controle.

Isso vem ganhando popularidade rapidamente (e orçamento) e é geralmente visto como um substituto favorável para os anúncios gráficos cada vez mais obsoletos. Embora os banners não vão desaparecer completamente em breve, pode ser uma boa ideia começar a mudar seu foco para anúncios nativos mais aceitáveis ​​e sustentáveis.