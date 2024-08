Como profissional do mundo do marketing digital, você entende a importância de gerar tráfego e aumentar o reconhecimento da marca. Com a participação de 92,61% do Google no mercado de pesquisa e uma ampla gama de ferramentas de publicidade, é essencial escolher a ferramenta certa para você.

O Google Ads permite que as empresas criem campanhas segmentadas que alcançam o público certo no momento certo. Em 2020, a indústria B2B nos EUA gastou US$ 8,68 bilhões em publicidade digital: US$ 2,508 bilhões desse montante foram dedicados ao Google Ads. Enquanto isso, o Google AdSense permite que os editores gerem renda passiva por meio de exibições de anúncios direcionados que atingem mais de 90% dos usuários da Internet em todo o mundo.

À medida que a monetização do Google continua a evoluir e crescer, os profissionais de publicidade que se mantêm atualizados com os desenvolvimentos mais recentes podem aproveitar as novas oportunidades para melhorar os esforços de publicidade on-line de seus clientes. Portanto, seja você um anunciante ou publisher, entender essas ferramentas pode ajudá-lo a tomar decisões assertivas e obter o máximo impacto.

O que é o Google Ads?

O Google Ads, anteriormente conhecido como Google AdWords, é uma poderosa ferramenta de publicidade on-line projetada para empresas e anunciantes que desejam alcançar clientes em potencial por meio de canais digitais. Seu foco principal é fornecer uma plataforma para que os anunciantes criem, gerenciem e otimizem suas campanhas publicitárias na rede de sites do Google, incluindo a Pesquisa do Google, o YouTube e milhões de outros sites que fazem parte da Rede de Display do Google. O alcance das campanhas publicitárias pode variar dependendo de diversos fatores: opções de segmentação, orçamento alocado e concorrência por palavras-chave segmentadas.

O Google Ads tem um recurso digno de menção especial - Automated Machine Learning (AutoML). Como o nome sugere, ele permite que os anunciantes usem algoritmos de machine learning para otimizar automaticamente suas campanhas publicitárias e melhorar a segmentação. Seu principal superpoder é a capacidade de analisar grandes quantidades de dados para identificar padrões e tendências que podem ajudar a melhorar o desempenho das campanhas publicitárias.

Existem inúmeros benefícios em usar a segmentação do AutoML para anúncios do Google. Vamos tentar destacar os principais:

maior eficiência e precisão na segmentação do público certo para seus anúncios;

maior alcance e mais impressões, levando a mais cliques e conversões em potencial;

redução do esforço necessário para gerenciar campanhas, economizando tempo e recursos;

otimização em tempo real de campanhas com base em dados de desempenho, levando a melhores resultados ao longo do tempo.

Não há dúvida de que o Google Ads é uma ferramenta essencial para empresas que buscam aumentar sua visibilidade e alcance online. Mas vamos nos aprofundar e entender como o Google Ads está alcançando esses milagres publicitários.

Como o Google Ads funciona?

Existem duas formas de usar a ferramenta Google Ads: segmentação manual, ou seja, você seleciona o público que verá seu anúncio; ou segmentação automatizada de machine learning, o que significa que a plataforma usa seus algoritmos para selecionar o público com base no que eles estão interessados.

O alcance de sua campanha publicitária dependerá de quanto dinheiro você está disposto a gastar – quanto mais dinheiro você gasta, mais pessoas alcançará – e se você usa ou não outras soluções de publicidade paga.

Como já abordamos as opções de segmentação, faz sentido considerá-las com mais detalhes.

Segmentação por palavras-chave : os anúncios são exibidos para usuários que pesquisam palavras-chave ou frases específicas no Google.

: os anúncios são exibidos para usuários que pesquisam palavras-chave ou frases específicas no Google. Segmentação por localização : a segmentação é baseada na localização geográfica dos usuários: país, estado ou cidade.

: a segmentação é baseada na localização geográfica dos usuários: país, estado ou cidade. Dispositivo de segmentação : o foco está nos dispositivos usados ​​pelo usuário: desktop, celular ou tablet.

: o foco está nos dispositivos usados ​​pelo usuário: desktop, celular ou tablet. Direcionamento de público : aqui, o direcionamento é baseado em interesses, dados demográficos e comportamento: idade, gênero, renda e histórico de navegação.

: aqui, o direcionamento é baseado em interesses, dados demográficos e comportamento: idade, gênero, renda e histórico de navegação. Segmentação por idioma: a segmentação é baseada no idioma específico que os usuários falam.

O Google Ads permite segmentar usuários com base em vários fatores, como localização, idioma e muito mais. Por exemplo, se você deseja segmentar pessoas que moram na cidade de Nova York e também são usuários do iPhone com uma versão específica do sistema operacional instalada, o Google Ads pode ajudar a garantir que essas pessoas vejam seus anúncios.

Que tipos de anúncios o Google Ads oferece?

O Google Ads oferece uma variedade de formatos de anúncio que as empresas podem usar para atingir seu público-alvo. Esses são os principais tipos de anúncios oferecidos:

Anúncios de pesquisa — anúncios baseados em texto que aparecem na parte superior e inferior das páginas de resultados de pesquisa do Google quando os usuários pesquisam palavras-chave específicas.

— anúncios baseados em texto que aparecem na parte superior e inferior das páginas de resultados de pesquisa do Google quando os usuários pesquisam palavras-chave específicas. Anúncios gráficos (display) — anúncios visuais exibidos em sites e aplicativos que fazem parte da Rede de Display do Google, que inclui mais de dois milhões de sites e atinge mais de 90% dos usuários da Internet.

— anúncios visuais exibidos em sites e aplicativos que fazem parte da Rede de Display do Google, que inclui mais de dois milhões de sites e atinge mais de 90% dos usuários da Internet. Anúncios em vídeo — anúncios exibidos no YouTube e em outros sites de parceiros de vídeo antes, durante ou depois do conteúdo do vídeo.

— anúncios exibidos no YouTube e em outros sites de parceiros de vídeo antes, durante ou depois do conteúdo do vídeo. Anúncios do Shopping — anúncios que mostram informações do produto, incluindo imagens e preços, para pessoas que pesquisam produtos on-line.

— anúncios que mostram informações do produto, incluindo imagens e preços, para pessoas que pesquisam produtos on-line. Anúncios de aplicativo — anúncios que promovem aplicativos para celular nas redes de pesquisa e exibição do Google, bem como no Google Play.

— anúncios que promovem aplicativos para celular nas redes de pesquisa e exibição do Google, bem como no Google Play. Anúncios locais — anúncios que aparecem no Google Maps e nos resultados de pesquisa do Google para empresas locais.

— anúncios que aparecem no Google Maps e nos resultados de pesquisa do Google para empresas locais. Discovery ads — anúncios nativos que aparecem no Google Discover, que é um feed personalizado de recomendações de conteúdo que o Google oferece aos usuários.

Cada um desses formatos de anúncio tem seu próprio conjunto exclusivo de recursos, opções de segmentação e estratégias de lances, permitindo que as empresas escolham o formato que melhor se adapta a suas metas e orçamento de publicidade.

Como a otimização de anúncios é implementada no Google Ads?

Para relembrar, a otimização de anúncios é o processo de melhorar o desempenho do anúncio fazendo alterações na segmentação, lances, criativos de anúncios e outros fatores. O Google fornece uma variedade de ferramentas e recursos para ajudar os anunciantes a otimizar seus anúncios, incluindo painéis analíticos, opções de segmentação de público e algoritmos de machine learning que podem ajustar automaticamente os lances e a segmentação com base nos dados de desempenho.

Então, quais são as opções de otimização de anúncios no Google Ads?

Use a rotação de anúncios. Os anunciantes podem configurar seus anúncios para girar uniformemente ou otimizar para cliques ou conversões. Testar diferentes criativos e rotações de anúncios pode ajudar a melhorar o desempenho do anúncio. Otimize a segmentação de anúncios. O Google Ads oferece uma variedade de opções de segmentação, incluindo dados demográficos, interesses e localização, para ajudar os anunciantes a alcançar o público-alvo desejado. Use a programação de anúncios. Os anunciantes podem configurar seus anúncios para serem exibidos em horários específicos do dia ou em dias específicos da semana para maximizar o alcance e o desempenho do anúncio. Monitore o desempenho. O Google Ads fornece relatórios de desempenho detalhados que indicam quais anúncios estão gerando mais cliques e conversões. Usando esses dados, os anunciantes podem ajustar a segmentação, os lances e as mensagens de seus anúncios para melhorar o desempenho.

Google Ads vs Facebook, Bing e Yahoo Ads

Quando você deseja anunciar sua empresa on-line, precisa decidir qual plataforma escolher. Nesta tabela, comparamos Google Ads, Yahoo Ads, Bing Ads e Facebook Ads.

Observação: essas métricas são aproximadas e podem variar dependendo de muitos fatores, incluindo setor, público-alvo, formato de anúncio e estratégia de lances.

O que vemos? Vemos que o Google Ads oferece amplas opções de segmentação e alto alcance, enquanto o Facebook Ads tem uma taxa de conversão mais alta e uma segmentação de público mais específica. Embora o Bing Ads e o Yahoo Ads tenham opções de segmentação mais limitadas e menor alcance, ambas as plataformas ainda podem ser eficazes para determinados setores e dados demográficos. Por assim dizer, a escolha da plataforma de publicidade dependerá de seus objetivos de marketing, público e orçamento específicos.

O que é o Google AdSense?

O Google AdSense é uma ferramenta que permite aos publishers monetizar seus sites. É bem simples: você insere um código e os anúncios aparecem no seu site. Você é pago por cliques e impressões, e é um bom negócio para todos os envolvidos.

O mais importante a saber sobre o Google AdSense é que ele não é apenas uma forma de ganhar dinheiro, mas também uma forma de aumentar seu público. Os publishers observaram um grande crescimento em seu tráfego com o AdSense porque ele atrai novos leitores interessados ​​nos anúncios que veem na página.

Além disso, o AdSense dá aos editores controle sobre os anúncios exibidos em seus sites. Eles podem bloquear anúncios de anunciantes ou categorias específicas ou podem configurar filtros de anúncios concorrentes para bloquear anúncios de concorrentes. Relatórios de desempenho detalhados fornecidos pelo AdSense incluem informações sobre cliques, impressões e ganhos em anúncios. Os publishers podem usar esses dados para otimizar suas campanhas publicitárias e melhorar sua receita.

Como o AdSense funciona?

Para usar o Google AdSense, os publishers devem primeiro criar uma conta e adicionar um snippet de código ao site ou blog. Esse código gera blocos de anúncios projetados para corresponder à aparência do site do editor.

Em seguida, usando os algoritmos de machine learning do Google AdSense, o Google combina os anúncios com o conteúdo do site do publisher e os interesses de seus visitantes, garantindo que os anúncios sejam relevantes e atraentes.

O Google AdSense usa uma variedade de opções de segmentação para exibir anúncios relevantes aos usuários.

A segmentação contextual faz a correspondência dos anúncios com o conteúdo do website do editor.

faz a correspondência dos anúncios com o conteúdo do website do editor. A segmentação comportamental mostra anúncios com base no comportamento de navegação e nos interesses do usuário.

mostra anúncios com base no comportamento de navegação e nos interesses do usuário. Segmentação geográfica ajuda a segmentar anúncios para localizações geográficas específicas.

ajuda a segmentar anúncios para localizações geográficas específicas. A segmentação por canal permite que os publishers escolham canais de anúncios específicos em seus sites para segmentar públicos-alvo específicos.

permite que os publishers escolham canais de anúncios específicos em seus sites para segmentar públicos-alvo específicos. A segmentação por dispositivo permite que os publishers segmentem anúncios para tipos de dispositivos específicos.

permite que os publishers segmentem anúncios para tipos de dispositivos específicos. A segmentação demográfica seleciona anúncios com base na idade, sexo e outros fatores demográficos do usuário.

Os benefícios de trabalhar com o Google AdSense são inúmeros: ele permite que os publishers diversifiquem seus fluxos de receita, aumentem o tráfego para seus sites e melhorem o reconhecimento da marca entre clientes atuais e potenciais.

Que tipo de anúncio o AdSense mostra?

Existem muitos tipos diferentes de anúncios que podem ser colocados com o AdSense:

Anúncios gráficos (Display) — anúncios com base em imagem que vêm em vários tamanhos e podem ser colocados em vários locais em uma página da web.

— anúncios com base em imagem que vêm em vários tamanhos e podem ser colocados em vários locais em uma página da web. Anúncios de texto — anúncios baseados em texto que aparecem como um link ou uma frase curta, geralmente exibidos em uma pequena caixa em uma página da web.

— anúncios baseados em texto que aparecem como um link ou uma frase curta, geralmente exibidos em uma pequena caixa em uma página da web. Unidades de links — grupos de links de texto que são exibidos em um bloco, direcionando o usuário a uma página de anúncios relevantes ao clicar.

— grupos de links de texto que são exibidos em um bloco, direcionando o usuário a uma página de anúncios relevantes ao clicar. Anúncios de conteúdo correspondente — anúncios relacionados ao conteúdo de um site, exibidos na forma de uma grade ou uma lista de artigos recomendados.

— anúncios relacionados ao conteúdo de um site, exibidos na forma de uma grade ou uma lista de artigos recomendados. Anúncios InFeed — anúncios criados para se misturar com o conteúdo de um editor que aparece na lista de artigos ou produtos de um editor.

— anúncios criados para se misturar com o conteúdo de um editor que aparece na lista de artigos ou produtos de um editor. In-article ads — anúncios exibidos no artigo ou conteúdo de um editor, aparecendo como um bloco de anúncios ou como uma única unidade de anúncio.

O AdSense também oferece blocos de anúncios responsivos que podem ajustar automaticamente seu tamanho e formato para caber na tela do dispositivo do usuário. Isso garante que os anúncios sejam exibidos no formato ideal para cada usuário, independentemente do dispositivo ou tamanho da tela.

Como a otimização de anúncios é implementada no Google AdSense?

A otimização de anúncios não funciona apenas para anunciantes: também é útil para publishers. Além de aumentar a taxa de cliques e a receita gerada pelos anúncios, o proprietário do site tem a oportunidade de melhorar a experiência do usuário para todos os visitantes.

Como você pode otimizar anúncios com o Google AdSense?

Use anúncios automáticos. O Google AdSense oferece um recurso de "anúncios automáticos" que usa machine learning para analisar o conteúdo de um site e colocar anúncios nos locais de melhor desempenho. Otimize formatos de anúncios. Os editores podem personalizar formatos de anúncio para se adequar ao design e layout de um site. Testar diferentes formatos e canais de anúncio ajuda a otimizar o desempenho do anúncio. Monitore o desempenho. Relatórios de desempenho detalhados mostram quais anúncios estão gerando mais receita e quais estão com baixo desempenho. Use saldo de anúncios. O recurso de balanceamento de anúncios do Google AdSense permite que os editores exibam apenas seus anúncios de melhor desempenho, o que pode ajudar a melhorar o desempenho geral.

Google Ads vs Google AdSense

O Google Ads e o AdSense são ferramentas poderosas para monetização do Google, mas existem diferenças importantes. O Google Ads permite que empresas e anunciantes façam lances para canais de anúncios nos resultados de pesquisa e propriedades afiliadas do Google. Por outro lado, o Google AdSense permite que os publishers vendam espaço publicitário em seus sites e ganhem comissão pela exibição de anúncios.

A principal diferença entre o Google Ads e o AdSense é que o Google Ads é usado pelos anunciantes para criar e exibir anúncios, enquanto o Google AdSense é usado pelos publishers (portais de notícias e sites) para monetizar seu conteúdo on-line exibindo anúncios em seus sites.

Agora, vamos nos aprofundar em algumas das principais distinções entre o Google Ads e o Google AdSense.

Conceito de Pagamento

Quando se trata da comparação entre Google AdSense e Google Ads, os anunciantes pagam para que seus anúncios sejam exibidos na rede do Google por meio de um modelo de pagamento por clique, enquanto os editores obtêm receita com a exibição de anúncios em seu site ou aplicativo por meio de comissões pagas pelo Google AdSense. Resumindo, os anunciantes pagam pelo Google Ads, enquanto os publishers são pagos pelo Google AdSense.

Processo de configuração

Embora a configuração do Google Ads e do Google AdSense seja relativamente simples, cada ferramenta tem sua própria configuração e processos de trabalho exclusivos:

Anúncios do Google . Os anunciantes criam uma conta, configuram uma campanha, criam grupos de anúncios e criativos e escolhem onde e quando exibir seus anúncios. Eles podem otimizar campanhas e medir o desempenho.

. Os anunciantes criam uma conta, configuram uma campanha, criam grupos de anúncios e criativos e escolhem onde e quando exibir seus anúncios. Eles podem otimizar campanhas e medir o desempenho. Anúncios do Google. Os editores criam uma conta, configuram blocos de anúncios e colocam um código de anúncio gerado em seu site ou aplicativo para exibir anúncios relevantes. O painel do AdSense oferece a eles a possibilidade de monitorar o desempenho e a receita dos anúncios.

Limite de anúncios

Existem distinções notáveis ​​nos limites de anúncios empregados no Google AdSense versus Google Ads.

O Google AdSense tem restrições quanto ao número de anúncios que podem ser exibidos em um site para garantir uma boa experiência do usuário. Os editores podem exibir até 3 anúncios display por página, bem como 3 blocos de links e 2 caixas de pesquisa. No entanto, os publishers podem colocar um número ilimitado de anúncios em suas páginas usando o AdSense para pesquisas.

Por sua vez, o Google Ads tem restrições quanto ao número de anúncios que podem ser criados em uma única campanha. Por exemplo, em uma campanha de pesquisa, os anunciantes estão limitados a um máximo de 15 grupos de anúncios por campanha e cada grupo de anúncios pode conter até 50 anúncios. Em uma campanha de exibição, os anunciantes estão limitados a um máximo de 10.000 itens de segmentação — incluindo anúncios — por grupo de anúncios.

Tabela de comparação Google Ads x Google AdSense

Para uma comparação abrangente entre AdSense e Google Ads, consulte a tabela abaixo.

Potencialize o AdSense com a MGID

Embora o Google AdSense seja uma escolha popular para muitos editores, por que limitar-se a apenas uma plataforma? Adotando uma estratégia abrangente de monetização do Google e integrando o AdSense com outras redes confiáveis ​​como a MGID, você tem o potencial de acessar uma gama mais ampla de anúncios de alta qualidade e aumentar significativamente seus ganhos.

Ao integrar os anúncios da MGID em seu site, você terá acesso a uma ampla variedade de anúncios de alta qualidade e a mais dados sobre o tráfego do seu site. Além disso, com os principais anunciantes da MGID adicionados ao seu mix, você estará em uma ótima posição para maximizar seu potencial de monetização do Google.

Os benefícios não param por aí. A equipe da MGID está empenhada em ajudá-lo(a) a otimizar seus widgets de anúncios para obter o máximo de receita. Trabalharemos com você para criar widgets eficazes em seu website e experimentaremos diferentes posicionamentos de anúncios para encontrar a estratégia mais lucrativa.

Ao se associar à MGID e ao AdSense, você estará no caminho certo para ganhar mais do que nunca. Pronto para dar o próximo passo? Siga o link abaixo para saber mais sobre a MGID e comece a maximizar sua receita de anúncios hoje mesmo.

Conclusão

Ao entender as principais diferenças entre o Google Ads e o AdSense e suas respectivas abordagens para monetização do Google, você pode tomar uma decisão de forma mais segura sobre qual plataforma usar com base em suas metas e prioridades específicas. Embora o Google Ads seja ideal para anunciantes que desejam criar e gerenciar campanhas publicitárias, o Google AdSense é mais adequado para publishers que desejam exibir anúncios e ganhar uma comissão.

Por fim, a escolha entre Google Ads e Google AdSense dependerá de suas circunstâncias únicas e do que você espera alcançar.