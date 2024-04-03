A inteligência artificial está em alta no momento! Ela permeou praticamente todos os setores, com desenvolvedores criando vários produtos de IA para atender a diferentes mercados. Para ajudá-los a vender, eles criam programas de afiliados de IA. No momento, os profissionais de marketing de afiliados estão promovendo esses programas por três motivos principais.

Eles estão em alta demanda.

Há uma grande variedade de produtos disponíveis.

As taxas de comissão são altamente competitivas.

Mas quais programas de afiliados de IA realmente valem a pena participar? Neste artigo, discutiremos nossos favoritos e abordaremos como você pode ir além de nossos programas de afiliados de IA listados para encontrar programas incríveis para você. Continue lendo para saber como você pode maximizar seu potencial de ganhos!

Como escolher os programas de afiliados de IA certos

Atualmente, há centenas de ferramentas e softwares de IA no mercado. Para que os desenvolvedores de tecnologia de IA alcancem um público mais amplo, eles lançaram programas de afiliados. Então, como você escolhe em quais programas de afiliados de IA deve se inscrever? Se quiser se concentrar em realmente entrar no jogo imediatamente, vá para a próxima seção para ver nossas recomendações. Entretanto, recomendamos enfaticamente que você leia tudo o que está aqui para que, mesmo nos próximos anos, possa encontrar os melhores programas de afiliados de IA para você. A lista a seguir é apenas uma lista rudimentar, portanto, sinta-se à vontade para adicionar mais critérios com base em suas preferências e prioridades.

Avalie a qualidade da ferramenta

Como profissional de marketing de afiliados, você sabe como é difícil estabelecer um relacionamento e criar confiança com seu público. Você não arriscaria isso, nem mesmo nos programas de afiliados de IA mais bem pagos. Portanto, faça o trabalho e determine se o serviço pode realmente cumprir o que diz. Como parte da avaliação da qualidade de uma ferramenta de IA, observe também:

Sua confiabilidade geral: Há relatos de bugs? Ou ela geralmente funciona bem?

Há relatos de bugs? Ou ela geralmente funciona bem? Recursos comparáveis: Por exemplo, o que diferencia o produto e o programa escolhido de outros programas de marketing de afiliados de software de IA existentes?

Por exemplo, o que diferencia o produto e o programa escolhido de outros programas de marketing de afiliados de software de IA existentes? Facilidade de uso: Se for para ser usado por alguém sem nenhum conhecimento técnico, ele deve ser fácil de usar.

Avalie as taxas de comissão e a duração dos cookies

Os programas de afiliados de IA atribuem uma taxa de comissão para cada oferta, que pode ser uma porcentagem ou um valor fixo. Como regra geral, quanto maior, melhor. No entanto, essa não é a única coisa que você deve considerar. Existe um limite para as comissões? Ter um limite arruína qualquer potencial de renda passiva de longo prazo. Geralmente, você encontrará essa condição nos programas de afiliados de IA mais populares.

Outro aspecto a ser observado é a duração do cookie. Pelo que vimos, essa duração pode variar de 30 dias a uma vida inteira. O ideal é que seja mais longo. Entretanto, essa não deve ser uma de suas principais preocupações. Há muitos outros fatores que podem afetar seu pagamento de programas de afiliados de IA, como o fato de um concorrente obter o clique final.

Combine os programas com seu público

Para fazer isso com sucesso, você já precisa ter uma ideia da composição demográfica e psicográfica do seu público. Por exemplo, se o seu público for formado principalmente por blogueiros, talvez valha a pena procurar programas de afiliados de ferramentas de IA de SEO, mas não ferramentas de recrutamento automatizadas. Lembre-se de que você não precisa estar no setor de tecnologia ou em um setor próximo a ele para encontrar programas de afiliados de IA adequados. O mais importante é que a ferramenta ou o software que você está vendendo seja algo em que seu público-alvo possa estar razoavelmente interessado com base no que você sabe sobre ele.

Métodos e cronograma de pagamento

Considerar como e quando você será pago é especialmente importante se você estiver nos estágios iniciais da tentativa de ganhar dinheiro com programas de afiliados de IA. Porque, muito provavelmente, você está operando com renda zero. Em termos de método de pagamento, certifique-se de que haja pelo menos um que funcione para você. Quanto ao cronograma, alguns programas de afiliados de IA exigem que você ganhe um valor mínimo antes de poder sacar as comissões. Em outros, isso ocorre no final de cada mês. Outros ainda permitem que você receba seus fundos de comissão quando quiser. Acreditamos que não existe a “melhor” maneira de receber pagamentos. Considere suas circunstâncias individuais ao decidir qual será a melhor para você.

Reputação dos programas de afiliados de IA

O que os afiliados antigos e atuais têm a dizer sobre o programa? Aqui estão algumas perguntas que você pode querer fazer.

Eles têm pago seus afiliados em dia?

Os programas de afiliados de IA que você está analisando têm bom suporte ao cliente?

Eles são transparentes quanto à forma como determinam as indicações qualificadas?

Eles lidam com conflitos e disputas melhor do que a média dos programas de afiliados de IA?

Essas são apenas algumas das perguntas que você deve fazer ao selecionar o melhor programa de afiliados de IA para você. Afinal de contas, uma ótima taxa de comissão não significa nada se você não puder reivindicá-la de fato.

Nossos principais programas de afiliados de IA em 2024

Agora, vamos à parte mais esperada: os principais programas dos quais você pode participar este ano. Com base nos critérios que discutimos na seção anterior, selecionamos os 10 melhores programas de afiliados de IA em 2024. Entendemos que todos têm suas próprias prioridades e favoritos, por isso não criamos um ranking. Nosso conselho? Basta olhar para os programas de afiliados de IA com a mente aberta e consultar os vários fatores que abordamos anteriormente. Talvez você descubra aquele que maximizará seus lucros!

Frase.io

Taxa de comissão de 30%

Duração do cookie de 60 dias

O Frase.io tem um dos melhores programas de afiliados de IA do mercado, pois já é muito popular entre os criadores de conteúdo e de redação de IA. Apesar do reconhecimento global dessa ferramenta, eles ainda têm taxas de comissão ilimitadas de 30%. Isso não é muito comum em programas de afiliados de IA com uma ferramenta que é tão fácil de vender! Após o seu 40º cliente, também há uma chance de ser promovido para o nível Premium, o que aumenta sua taxa de comissão para 40%. Além disso, você recebe um belo bônus de US$ 50 no seu 100º cliente. Para ajudar você a vender melhor a ferramenta, eles ainda a oferecem por US$ 1, uma oferta exclusiva que você normalmente não verá em programas de afiliados de IA.

Jasper.ai

25% - 30% de taxa de comissão

Duração do cookie de 45 dias

Jasper.ai foi uma das primeiras ferramentas de escrita de IA que realmente deixou uma marca no mundo do marketing de conteúdo. Se estiver procurando por programas de afiliados de IA que já tenham um grande reconhecimento de marca, definitivamente escolha esse! O Jasper.ai pode ser um bom começo para os profissionais de marketing iniciantes porque você não precisa ser muito convincente. Em comparação com outros programas de afiliados de IA, a renda potencial de longo prazo por cliente é bastante baixa porque você só recebe créditos pelos primeiros 12 meses. Entretanto, por ser mais fácil de vender do que uma ferramenta relativamente desconhecida, também é mais provável que você receba os fundos necessários para expandir a implementação de sua estratégia.

Noção

50% de taxa de comissão

180 dias de duração do cookie

A Notion já é uma plataforma de anotações muito popular e, desde então, adicionou recursos de IA como geração de cópias, resumo de notas e tradução de textos. Portanto, se você estiver procurando programas de afiliados de IA com uma grande variedade de nichos de aplicação, essa é definitivamente uma boa opção. Há uma generosa comissão de 50% por 12 meses sobre o plano de assinatura e quaisquer complementos adquiridos, o que é definitivamente um grande atrativo. O melhor de tudo é que eles têm soluções para todos: desde o nível pessoal até o empresarial. Portanto, adicione esse programa à sua lista de programas de afiliados de IA para participar, quer seu público seja formado principalmente por estudantes ou por tomadores de decisão de alto nível em uma empresa.

TubeBuddy

Taxa de comissão de até 30%

Duração vitalícia do cookie Se você está procurando a melhor oferta da vida, o TubeBuddy é um dos programas de afiliados de IA que você não pode perder. Entre seus recursos para ajudar os YouTubers a expandir seus canais está a inteligência artificial que prevê a taxa de cliques em suas miniaturas, gera títulos e descrições e muito mais. Além disso, programas de afiliados de IA que oferecem comissões vitalícias e duração vitalícia de cookies são incrivelmente raros. Considerando o quanto essa ferramenta é promissora, você ficará feliz por ter entrado nesse trem da sorte logo no início. Não acreditamos que você verá programas de afiliados de IA como esse tão cedo.

Efeitos de arte profunda

Taxa de comissão de 25% para comissão única; 10% para comissão vitalícia

Duração do cookie de 120 dias

O Deep Art Effects é uma ferramenta de IA que permite que você edite imagens para torná-las ainda melhores. Isso permite que pessoas com pouca ou nenhuma habilidade em edição de imagens tenham a capacidade de elevar a estética. Ela também pode gerar imagens exclusivas. Portanto, se você deseja comercializar um criador e editor de imagens com IA, esse é um dos programas de afiliados de IA que você deve considerar. Com suas comissões vitalícias, você poderá criar e aumentar um fluxo de renda passivo. A estrutura de comissão única é padrão. Não se esqueça de enviar um e-mail para a equipe de suporte se quiser mudar para a outra estrutura de comissão.

Alli AI

20% de comissão recorrente por 12 meses; 100% de comissão única no primeiro mês

Duração do cookie de 90 dias

O Alli AI é uma ferramenta de otimização de SEO que usa o poder da IA para otimizar seu conteúdo, estratégia e implementação de SEO instantaneamente. Se estiver procurando por programas de afiliados de IA com grandes pagamentos, esse definitivamente deve estar na sua lista. Como os usuários-alvo são empresas e agências, até mesmo o plano de assinatura mais barato custa US$ 299 por mês. Além disso, que outros programas de afiliados de IA lhe dão a oportunidade de obter uma taxa de comissão de 100%? Se estiver interessado, você pode se inscrever hoje e ver os resultados em dois dias.

Scalenut

Taxa de comissão de 30 a 50%

Duração do cookie de 60 dias

O Scalenut é outro de nossos programas de afiliados de IA favoritos porque tem o triplo para o sucesso dos ganhos dos afiliados: ótimas avaliações, produtos poderosos e comissões vitalícias generosas. A perspectiva de receber pagamentos incríveis para sempre é ótima porque a plataforma oferece uma grande variedade de ferramentas que abordam muitos aspectos da otimização de mecanismos de busca, como redação de IA, imagens de IA, insights de tráfego e muito mais. A beleza do Scalenut é que ele é altamente escalável. Portanto, sim, esse é um dos programas de afiliados de IA em que você pode indicar facilmente qualquer pessoa, desde blogueiros iniciantes até grandes agências.

Designs.AI

Taxa de comissão de até 25%

Duração do cookie de 45 dias

O Designs.AI oferece um de nossos programas de afiliados de IA favoritos devido ao preço do próprio produto. Embora essa ferramenta ofereça muitos recursos que permitem a você terceirizar vários aspectos criativos de um projeto, ela ainda é altamente acessível. Quando o preço não é um problema, os profissionais de marketing que fazem parte de programas de afiliados de IA geralmente conseguem converter com mais facilidade. Esse é exatamente o caso do Designs.AI. Também não há limites para o total de comissões, o que cria um incentivo para continuar trazendo mais pessoas.

Browse.AI

20% de taxa de comissão

duração do cookie de 30 dias

Se você gosta de programas de afiliados de IA que incentivam as pessoas a usar seu link para fazer uma compra, confira o Browse.AI. Além de oferecer a você uma taxa de comissão de 20% sobre as vendas indicadas para sempre, eles também dão à sua comunidade um desconto vitalício de 10%. Portanto, se você acha que seu público-alvo se beneficiará de uma ferramenta capaz de extrair dados e monitorar por meio de robôs de IA, esse é um dos programas de afiliados de IA que você pode analisar. Mas aqui está o problema: eles oferecem uma versão gratuita. Portanto, nem todas as inscrições resultarão necessariamente em um pagamento. No entanto, se sua indicação decidir mudar para uma assinatura paga, mesmo daqui a cinco anos, você ainda receberá a comissão!

Outranking.io

Taxa de comissão de até 25%

Duração do cookie de 60 dias

O Outranking.io é um dos principais programas de afiliados de IA a serem observados se o seu público estiver interessado em SEO com IA. Esse software é capaz de escrever conteúdo factualmente preciso e otimizar o texto existente para os mecanismos de busca. Programas de afiliados de IA como esse são excelentes porque a estrutura de preços do Outranking.io é bastante acessível, mesmo para redatores de SEO. À medida que suas pessoas indicadas desfrutam de processos de otimização de SEO mais eficientes e aprimorados, você recebe pagamentos vitalícios de todas as vendas que ajudar a gerar.

Como Maximizar os Ganhos dos Melhores Programas de Afiliados de Ferramentas de IA 2024

A esta altura, você já viu as melhores opções para ganhar dinheiro com a venda de ferramentas de IA. A próxima etapa é como maximizar seus ganhos. Em todos os programas de afiliados de IA que mencionamos, há uma maneira principal (e, em geral, a única) de ganhar dinheiro: ser creditado para o cliente. Dedicamos as subseções a seguir para discutir várias maneiras pelas quais você pode melhorar seus ganhos com os programas de afiliados de IA.

A importância da duração do cookie

Apenas para acrescentar ao que mencionamos anteriormente neste artigo, a duração do cookie refere-se ao tempo que o cookie com seu ID de afiliado permanece no navegador do usuário. As pessoas parecem pensar que mais tempo é melhor, mas isso pode não ser tão importante quanto você pensa. Por exemplo, se você faz parte de programas populares de afiliados de IA, haverá muitas pessoas competindo pelo último clique antes da compra - o único que conta. Se todo o resto for constante, os melhores programas de afiliados de IA serão aqueles com as durações de cookie mais longas. Entretanto, há tantos fatores em movimento que, a menos que você esteja vendendo um produto de alto valor, sua taxa de conversão será mais importante.

Dicas para Aumentar as Taxas de Conversão

Dedique mais de sua energia para melhorar as taxas de conversão! Aqui estão algumas maneiras de melhorar os KPIs que afetam seus ganhos.

Use IA (que melhor maneira de vender do que usar programas de IA para ferramentas de IA de marketing de afiliados?)

Segmentar seu público-alvo

Rastrear e analisar dados

Segmente o público-alvo de diferentes plataformas

Crie mensagens que repercutam em seu mercado

Modifique sua mensagem com base no ponto em que eles estão no funil de marketing

Mesmo que isso não ajude da noite para o dia, estabelecer um nível profundo de confiança ajudará os leitores a acreditar em suas recomendações.

A Importância de Selecionar os Programas de Afiliados de IA Certos para Você

Prometemos que, mesmo que você seja o melhor profissional de marketing de afiliados do mundo, ainda assim não terá os ganhos que deseja se não for seletivo quanto às plataformas com as quais trabalha. Ao escolher mal os programas de afiliados de IA, você está deixando muito dinheiro na mesa. Sabemos como pode ser tentador optar pelo pagamento mais alto, mas pense em como seria difícil convencer seu público a realmente fazer a compra se isso não for adequado para ele.

Portanto, no final, tudo se resume a garantir que os programas de afiliados de IA que você escolher estejam alinhados com os interesses de seu público. Selecione uma boa ferramenta de IA e, se você fizer todo o resto corretamente, o dinheiro virá em seguida.

Perguntas frequentes

É necessário ter um blog ou uma plataforma de tecnologia dedicada para participar dos programas de afiliados existentes para ferramentas de IA?

De modo algum! Você não precisa de um blog de tecnologia para vender ferramentas de IA com programas de afiliados. Embora ter esse tipo de ativo digital possa ser bastante útil, essa não é a única maneira de vender. A única exigência é que você venda o clique no link de seus programas de afiliados de IA. Portanto, você pode ganhar com isso:

Participar de discussões da comunidade sobre IA;

Demonstrar como a IA (e a ferramenta específica) pode melhorar sua vida diária;

Enviar e-mails promocionais para sua lista.

**O que São Programas de Afiliados de IA?

São programas de afiliados que o recompensam especificamente pela venda de uma ferramenta ou software de IA. Todos os outros aspectos são os mesmos de qualquer programa de afiliados de um produto.

Qual é o potencial de ganho dos programas de afiliados de IA?

Seu potencial de ganho como comerciante afiliado é determinado por muitos fatores, inclusive:

A estrutura de pagamento dos programas de afiliados de IA;

O tamanho e o envolvimento de seu público-alvo;

O custo da ferramenta de IA.

Que critérios devo considerar ao escolher os programas de afiliados de IA mais adequados para meu público?

É tudo uma questão de equilíbrio. Abaixo estão alguns critérios que você deve considerar:

A qualidade da ferramenta em si;

Taxas de comissão e duração dos cookies;

Reputação do programa;

Métodos e cronograma de pagamento;

Ferramentas de rastreamento e relatório usadas no programa.

Posso promover vários programas de afiliados de IA simultaneamente?

Com certeza! Você é livre para participar de quantos programas de afiliados quiser. Apenas certifique-se de ler os termos de cada empresa para ter certeza de que não há nada que diga o contrário.

Como as indicações são rastreadas nos programas de afiliados da IA?

As indicações são rastreadas por meio de:

Links de indicação exclusivos que representam clientes em potencial vindos de você;

Rastreamento de cookies, que contém sua ID de afiliado. Isso é o que os programas de afiliados de IA colocam no navegador do usuário;

Um sistema de rastreamento que permite que a ferramenta de IA ou a empresa de software monitore as atividades do usuário em seu site.

Que medidas devo tomar para garantir a promoção responsável como parte dos programas de afiliados da IA?

Se quiser promover programas de afiliados de forma ética, você pode tomar as seguintes medidas:

Aprenda sobre a ferramenta de IA que você deseja vender;

Nunca enganar para obter comissões em programas de afiliados de IA;

Divulgar sua afiliação a qualquer programa;

Promover ferramentas nas quais você realmente acredita.

Basicamente, você deve fazer o possível para garantir que seu público-alvo seja capaz de tomar decisões informadas sobre a compra.

Os programas de afiliados de ferramentas de IA podem ser sua passagem para comissões enormes

Como você pode ver, há muitos programas dos quais você pode participar! Se você já vende produtos ou ferramentas digitais, participar de programas de afiliados de IA pode ser sua próxima grande jogada. Eles já estão alinhados com o interesse de seu público, portanto, você poderá ver seus recursos de geração de renda se expandirem. Para atrair melhor a atenção de seu público, por que não incorporar links de programas de afiliados de IA à publicidade nativa? Ao criar uma experiência perfeita, é mais provável que eles percebam e respondam aos seus anúncios. Para obter as ferramentas mais avançadas, juntamente com um departamento de especialistas em criação e um gerente pessoal, registre-se na plataforma MGID hoje mesmo. Nós o ajudaremos a aumentar seus números!