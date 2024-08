Lançar uma campanha publicitária e esperar que grandes resultados simplesmente aconteçam não é totalmente possível. Você deve gerenciar sua campanha diariamente para promover seu produto de forma adequada. Se todos os KPIs forem bons no momento, leva apenas 10 minutos do seu dia para verificar as origens de tráfego. Se você está tendo alguns resultados desagradáveis, é hora de otimizar, começando com seus criativos para seu público, para suas Landing Page e assim por diante.