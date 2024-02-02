No campo da publicidade, o fascínio do conteúdo em vídeo é inegável. Com sua natureza dinâmica, os anúncios em vídeo geralmente têm uma vantagem na captura da atenção em comparação com seus equivalentes estáticos.

Mas, se a sua estratégia de marketing atual já está produzindo os resultados desejados, por que tentar a publicidade em vídeo nativo? A Zipdo nos dá insights interessantes:

A publicidade em vídeo nativo é responsável por 56% dos gastos com anúncios em vídeo;

Os anúncios nativos têm uma visualização 52% maior;

54% dos millennials clicam em anúncios nativos.

Antes de testar a eficácia da publicidade em vídeo nativo, saiba mais sobre ela em nosso guia completo, no qual compartilhamos nossas percepções sobre tudo o que é publicidade em vídeo nativo.

Anúncios de Vídeo Nativos: Criando Anúncios Atraentes para a Publicidade Nativa

Misturar-se para se destacar - esse é um dos princípios mais básicos da publicidade nativa. Isso difere dos anúncios em banner, que, consequentemente, foram ignorados em grande parte justamente porque se esforçam demais para serem notados. E é exatamente contra isso que a publicidade nativa em vídeo tenta ir. No conteúdo a seguir, você vai se familiarizar mais com o que é a publicidade em vídeo nativa e conhecerá os tipos que pode escolher. Sabemos que você está animado para ver exemplos de vídeos de publicidade nativa para inspirar seus próprios anúncios, mas não pule esta parte! Todo o conhecimento básico aqui o ajudará a obter mais do seu orçamento de publicidade nativa.

O que é Publicidade em Vídeos Nativos?

Essa é uma forma de publicidade nativa que usa o vídeo como a principal forma de mídia. Independentemente dos objetivos, um vídeo é sempre mais poderoso do que outras formas de conteúdo porque limita o trabalho que o público precisa fazer para consumi-lo. Portanto, a publicidade em vídeo nativo combina dois ingredientes potentes para o sucesso do marketing. A própria publicidade nativa oferece um escudo contra a cegueira de banner. Enquanto isso, um vídeo atrai ainda mais a atenção do espectador para gerar ainda mais cliques, impressões e engajamento.

Se estiver achando difícil visualizar como pode ser a publicidade em vídeo nativo, dê uma olhada no anúncio em vídeo da MGID exemplo. Ao trabalhar com nossa publicidade em vídeo, você pode escolher se os anúncios em vídeo serão exibidos antes, durante ou depois do conteúdo de sua escolha.

Tipos de Anúncios que Você Pode Usar para Publicidade em Vídeo Nativo

É quase desnecessário dizer: você pode encontrar um lugar para um vídeo de anúncios nativos em qualquer lugar da Internet! Com a popularidade das plataformas baseadas em vídeo, como o TikTok, as pessoas se sentiram mais à vontade para encontrar clipes multimídia, especialmente na publicidade on-line.

Então, de que forma você pode implementar a publicidade em vídeo nativo? Não há uma lista oficial de categorias, já que as linhas entre as categorizações podem até mesmo ser confusas ou não mutuamente exclusivas. Entretanto, para ajudá-lo a ter uma visão mais clara das possibilidades, consulte as informações abaixo.

Anúncios em Vídeo In-Feed

Um feed apresenta o conteúdo mais recente de tudo o que você segue na plataforma. Para alguns, ele pode até incluir conteúdo sugerido com base em suas atividades. Na verdade, você pode encontrar esse formato específico de anúncio de vídeo nativo enquanto rola a tela. Para plataformas de compartilhamento de vídeo, ele também pode ser exibido como:

Um dos vídeos nos resultados da pesquisa;

O próximo vídeo a ser reproduzido.

Se você quiser experimentar, essa forma de publicidade em vídeo nativo é excelente quando o espectador ainda não está interessado em uma marca ou produto específico.

Anúncios de vídeo In-Stream

Os anúncios In-Stream representam uma forma predominante de publicidade em vídeo nativa, encontrada principalmente no conteúdo de vídeo on-line, como plataformas de streaming e sites de compartilhamento de vídeo. Em outras palavras, eles são inseridos diretamente no conteúdo de vídeo que os usuários estão prestes a assistir. Eles podem aparecer antes (pre-roll), durante (mid-roll) ou depois (post-roll) do conteúdo principal do vídeo. Esses anúncios podem ser puláveis ou não puláveis. Os anúncios puláveis permitem que os espectadores pulem o anúncio após alguns segundos, enquanto os anúncios não puláveis exigem que os espectadores assistam ao anúncio inteiro antes de acessar o conteúdo principal do vídeo.

Anúncios de Vídeo Out-Stream

Quando você está rolando a página em algum lugar, já viu um vídeo ser reproduzido automaticamente entre os parágrafos? Ou talvez você já tenha visto um vídeo como pop-up? Esses são exemplos de anúncios em vídeo out-stream. Para essa forma de publicidade em vídeo nativo, o anúncio é colocado em uma plataforma que não publica vídeos. Ele aparece junto com um título para dar algum contexto ao que será exibido. Apenas uma observação rápida: esses anúncios estão disponíveis somente em dispositivos móveis. Portanto, se o seu mercado-alvo usa principalmente o celular para navegar, experimentar isso como parte do seu esforço de publicidade em vídeo nativo pode ter um grande impacto.

Anúncios de Vídeo em Banner

Os anúncios em vídeo em banner são incorporados aos anúncios em banner. Assim como os banners tradicionais, você também poderá ver vários elementos associados, como texto e imagens. Você se lembra de como mencionamos a cegueira de banner? Bem, como esse tipo de publicidade em vídeo nativo se desvia de um formato de anúncio estático, ele ajuda a superar a cegueira de banner e aumenta o envolvimento com o anúncio. Embora não seja obrigatório, sugerimos o uso de legendas, se for relevante. Isso ajudará a adicionar mais contexto à sua mensagem.

Anúncios In-Game

Quando estiver jogando em um aplicativo móvel, você também poderá ver um ou dois exemplos de anúncios em vídeo nativos. Assim como os anúncios em vídeo out-stream, os anúncios in-game são exclusivos para entretenimento jogado em um dispositivo móvel. Isso significa que, se o mesmo jogo estiver disponível em seu laptop, você não encontrará o anúncio lá. Quando você verá a publicidade em vídeo nativo aqui? Categorizamos as possibilidades abaixo.

Involuntário: Quando você atingir um determinado marco no jogo, um anúncio em vídeo será exibido automaticamente.

Quando você atingir um determinado marco no jogo, um anúncio em vídeo será exibido automaticamente. Voluntário: Se você quiser reivindicar uma recompensa, como moeda ou itens do jogo, o aplicativo móvel solicitará que você assista a um vídeo para receber o item desejado.

Como o usuário já está jogando, os anúncios normalmente anunciam outros jogos. Considere isso se estiver tentando obter mais instalações em um aplicativo de jogos.

Anúncios de Vídeo em Mídias Sociais

A publicidade em vídeo nativo também é muito usada nas mídias sociais. Ela se parece muito com o que você vê nos vídeos do feed. No entanto, como esses anúncios em vídeo estão em uma plataforma de mídia social, há mais opções de envolvimento. Normalmente, as pessoas podem deixar reações ou comentários e até mesmo compartilhar o próprio anúncio. Se precisar de ajuda para melhorar o alcance, você poderá aumentar ainda mais os números com seus gastos com anúncios em vídeo nativos. Certifique-se de combinar o clipe com uma ótima legenda. Além disso, se a reprodução automática de vídeo da plataforma estiver desativada, você precisará obter esse clique para que os usuários vejam seu vídeo.

Benefícios da Publicidade em Vídeo Nativo

A adoção de anúncios nativos não é apenas uma moda passageira. É algo que tem ajudado muitos anunciantes a atingir seu mercado-alvo e a obter resultados. A publicidade em vídeo nativo também é altamente flexível, o que significa que você pode usá-la nas principais plataformas. Não importa qual seja o seu público-alvo, economizar parte do orçamento de marketing para a publicidade em vídeo nativo pode ser benéfico. Se ainda não estiver convencido, os benefícios a seguir poderão persuadi-lo.

A Publicidade em Vídeo Nativo Obtém Melhores Impressões e Engajamento

Se formos objetivos e olharmos apenas para os números, os anúncios nativos vencerão a qualquer momento. Aqui estão alguns resultados do uso de publicidade em vídeo nativo na plataforma MGID.

Visibilidade excepcional: Os anúncios em vídeo nativos na MGID alcançaram uma taxa de visibilidade impressionante de 83%, garantindo que a maioria dos espectadores tivesse a oportunidade de se envolver com o conteúdo do anúncio de forma eficaz.

Os anúncios em vídeo nativos na MGID alcançaram uma taxa de visibilidade impressionante de 83%, garantindo que a maioria dos espectadores tivesse a oportunidade de se envolver com o conteúdo do anúncio de forma eficaz. Aumento do conhecimento da marca: Com os anúncios em vídeo nativos no MGID, as marcas tiveram um aumento significativo no conhecimento da marca, com um aumento médio de 75% na lembrança da marca entre os espectadores.

Com os anúncios em vídeo nativos no MGID, as marcas tiveram um aumento significativo no conhecimento da marca, com um aumento médio de 75% na lembrança da marca entre os espectadores. Taxas de engajamento elevadas: Os anúncios em vídeo nativos na MGID superaram os anúncios de exibição tradicionais, resultando em um aumento notável de 60% nas métricas de engajamento do usuário, como taxas de cliques e tempo gasto no conteúdo do anúncio.

Os anúncios em vídeo nativos na MGID superaram os anúncios de exibição tradicionais, resultando em um aumento notável de 60% nas métricas de engajamento do usuário, como taxas de cliques e tempo gasto no conteúdo do anúncio. Aumento das taxas de conversão: As marcas que aproveitaram a publicidade em vídeo nativo na MGID testemunharam um aumento substancial nas taxas de conversão, com um aumento médio de 50% nas conversões em comparação com outros formatos de anúncio.

As marcas que aproveitaram a publicidade em vídeo nativo na MGID testemunharam um aumento substancial nas taxas de conversão, com um aumento médio de 50% nas conversões em comparação com outros formatos de anúncio. Percepção positiva do público: Os anúncios em vídeo nativos na MGID ajudaram as marcas a cultivar percepções positivas entre o público, com 8 em cada 10 espectadores expressando sentimentos favoráveis em relação aos produtos ou serviços anunciados.

Os anúncios em vídeo nativos na MGID ajudaram as marcas a cultivar percepções positivas entre o público, com 8 em cada 10 espectadores expressando sentimentos favoráveis em relação aos produtos ou serviços anunciados. Aumento da intenção de compra: A publicidade em vídeo nativo na MGID gerou um aumento de 55% na intenção de compra entre os espectadores, demonstrando o impacto persuasivo do conteúdo de vídeo imersivo na influência do comportamento do consumidor.

A publicidade em vídeo nativo na MGID gerou um aumento de 55% na intenção de compra entre os espectadores, demonstrando o impacto persuasivo do conteúdo de vídeo imersivo na influência do comportamento do consumidor. Alta taxa de conclusão: Com uma taxa de conclusão de 78%, os anúncios em vídeo nativos na MGID cativaram o público até o final do vídeo, maximizando a exposição e a retenção da mensagem.

Essas estatísticas ressaltam ainda mais a eficácia da publicidade em vídeo nativo na plataforma MGID, destacando sua capacidade de gerar engajamento, influenciar o comportamento de compra e deixar uma impressão duradoura nos espectadores.

A Publicidade em Vídeo Nativo é Mobile-Friendly

A geração Z está crescendo rapidamente, juntamente com seu poder de compra. É hora de cair nas graças deles criando conexões autênticas com eles, começando agora. Com a publicidade em vídeo nativo, isso será muito mais fácil. Em todas as atividades on-line, a Geração Z tende a preferir telefones em vez de PCs ou laptops. Com mais opções disponíveis para publicidade em vídeo nativo para celular, você terá mais oportunidades de alcançar esse público. Os anúncios em vídeo out-stream e in-game são opções incríveis que só estão disponíveis em dispositivos móveis.

A Publicidade em Vídeo Nativo Facilita Muito a Narração de Histórias

Os números geralmente melhores que os anunciantes estão vendo com os anúncios nativos não se devem apenas ao fato de as pessoas estarem cansadas de banners. As pessoas estão buscando conexões autênticas, o que a publicidade em vídeo nativo possibilita. Ela é perfeita para a criação de vários tutoriais, análises e outros conteúdos em que você pode incorporar sutilmente uma marca ou um produto. A publicidade em vídeo nativo também facilita a transmissão de muitas informações em um curto espaço de tempo. Isso significa que você poderá se comunicar mais antes de perder a atenção do usuário para a próxima coisa.

Principais Métricas para Acompanhar o Desempenho da Publicidade em Vídeo nativo

Para medir o sucesso de qualquer tipo de publicidade, é importante que você tenha um objetivo claro. A partir daí, você pode acompanhar as métricas relevantes para sua campanha de publicidade em vídeo nativo, como:

Engajamento: Medido com compartilhamentos, comentários e reações;

Medido com compartilhamentos, comentários e reações; Taxa de cliques: Porcentagem de usuários que clicaram no anúncio;

Porcentagem de usuários que clicaram no anúncio; Impressões: Número de visualizações que seu anúncio recebeu;

Número de visualizações que seu anúncio recebeu; Alcance: Número de visualizadores únicos que viram seu anúncio pelo menos uma vez;

Número de visualizadores únicos que viram seu anúncio pelo menos uma vez; Taxa de rejeição: Porcentagem de usuários que deixaram uma página de destino sem realizar nenhuma ação.

Erros que Devem ser Evitados na Publicidade em Vídeo Nativo

A publicidade nativa, ou qualquer tipo de publicidade, só pode ser eficaz se for bem feita. Infelizmente, vimos muitos anunciantes cometerem os mesmos erros com suas táticas de publicidade em vídeo nativo. Aqui estão algumas coisas que eles não sabiam que estavam prejudicando suas campanhas.

Uso de animações desnecessárias: Elas podem confundir seu público.

Elas podem confundir seu público. Olhando para as métricas erradas: Se estiver procurando divulgar sua marca usando publicidade em vídeo nativo, a taxa de cliques pode não ser muito importante.

Se estiver procurando divulgar sua marca usando publicidade em vídeo nativo, a taxa de cliques pode não ser muito importante. Tratá-lo como um anúncio tradicional: Os anúncios tradicionais têm como objetivo garantir a venda por meio de vendas difíceis. Em contrapartida, os vídeos nativos se concentram em fornecer valor para aumentar os números.

Dicas para Tornar a Publicidade em Vídeo Nativo Envolvente e Relevante

Simplesmente saber o que evitar não é suficiente para gerar os resultados que você deseja com os vídeos nativos. Como tudo em marketing, certifique-se de fazer sua pesquisa antes de lançar sua campanha de publicidade em vídeo nativo. Isso é essencial se você quiser garantir que seus anúncios realmente falem com seu público-alvo.

Mas é preciso fazer mais do que apenas se munir de pesquisas. Portanto, confira nossas dicas para criar uma campanha bem-sucedida de publicidade em vídeo nativo. Você verá que muitas das dicas aqui também se aplicam a outros formatos de publicidade!

Crie Conteúdo de Vídeo com uma Intenção Clara

Sabemos que a publicidade em vídeo nativo é excelente para captar a atenção do seu público. O problema é que seus concorrentes também sabem. A concorrência é acirrada, portanto, faça cada segundo valer a pena. Seu conteúdo de publicidade em vídeo nativo deve estar alinhado a um objetivo, e cada elemento do vídeo deve ajudar a alcançá-lo. Tudo o que não agrega valor deve ser eliminado para eliminar possíveis distrações. Tudo o que não agregar valor deve ser eliminado para eliminar possíveis distrações. E antes de veicular o anúncio, pergunte a si mesmo: "Esse conteúdo de publicidade em vídeo nativo cumpre os objetivos pretendidos?"

Inclua uma Legenda

Dependendo da plataforma que você estiver usando, a legenda geralmente é um título ou uma descrição.

Título: Um título consiste em apenas alguns caracteres, portanto, faça com que cada palavra seja importante! Ele deve atrair a atenção sem ser enganoso.

Um título consiste em apenas alguns caracteres, portanto, faça com que cada palavra seja importante! Ele deve atrair a atenção sem ser enganoso. Descrição: A descrição é mais comum para publicidade em vídeo nativo em plataformas de mídia social. O espaço para a descrição pode ser usado para revelar mais contexto ou detalhes sobre o anúncio. Certifique-se apenas de não exagerar, para que o vídeo ainda seja interessante.

Considere a Possibilidade de Adicionar Legendas

Para a publicidade em vídeo nativo, adicionar um texto simples já pode ser suficiente para comunicar a mensagem do seu vídeo. No entanto, para formas mais complexas de publicidade em vídeo nativo, a incorporação de texto nos recursos visuais pode não ser suficiente. Ter legendas pode ajudar os espectadores a entender o que está acontecendo, mesmo que o vídeo esteja no mudo. E considerando que 75% das pessoas assistem a vídeos em dispositivos móveis no modo mudo, as legendas se tornam imprescindíveis.

Contacte os Profissionais

Se o formato de publicidade em vídeo nativo parecer desconhecido ou assustador, procurar a ajuda de um profissional pode fazer toda a diferença. Na MGID, entendemos as nuances da [publicidade em vídeo nativo] (https://ad-gallery.mgid.com/advertisement#video) e somos excelentes na elaboração de campanhas atraentes e eficazes. Nossa equipe se dedica a ajudar os clientes a navegar nesse formato dinâmico, garantindo que seus anúncios em vídeo repercutam no público e gerem resultados. Deixe-nos orientá-lo durante todo o processo, desde a conceituação até a execução, e eleve sua estratégia de publicidade em vídeo a novos patamares de sucesso.

Exemplos de Publicidade em Vídeo Nativo: Veja Três Anúncios Poderosos e Eficazes em Ação

Como é um vídeo nativo bem-sucedido? Nesta seção, selecionamos três exemplos para examinar e, para cada exemplo de anúncio em vídeo nativo, discutiremos:

Objetivos: O que o vídeo nativo está tentando alcançar?

O que o vídeo nativo está tentando alcançar? Conteúdo: O que tornou o conteúdo tão atraente para comunicar a mensagem e atingir os objetivos?

O que tornou o conteúdo tão atraente para comunicar a mensagem e atingir os objetivos? Descrição de acompanhamento: Como a descrição aumenta o interesse e a compreensão do conteúdo publicitário do vídeo nativo?

Essas grandes marcas realmente sabem como fazer as coisas! Mas não se preocupe; é possível criar vídeos nativos de qualidade independentemente do tamanho da empresa.

Adobe Photoshop

Mostrar o que seu produto pode fazer é um ótimo uso da publicidade em vídeo nativo, e é exatamente isso que esse clipe demonstra. Nesse anúncio do Adobe Photoshop, você vê uma bela imagem das montanhas que se tornou um pouco menos perfeita devido à distração de um jato 747. Ao assistir a esse conteúdo de publicidade em vídeo nativo, você aprende que pode removê-lo facilmente com uma das ferramentas do Photoshop. E que ferramenta é essa, exatamente? O pincel de recuperação de manchas! Você obtém essa informação na descrição, o que aumenta ainda mais sua compreensão do vídeo.

Starbucks

O conteúdo principal do anúncio de vídeo nativo aqui transmite uma mensagem muito clara: café grátis! O anúncio incorpora muito texto e usa pouca animação, mas é capaz de apresentar a oferta, bem como os possíveis produtos que você pode receber. Enquanto isso, a descrição do anúncio em vídeo nativo mostra como você pode reivindicar essa recompensa. Isso é simplesmente muito bem feito! Isso lhe dá um incentivo para baixar o aplicativo da Starbucks, onde essa promoção está disponível, e o posicionamento do botão de CTA é a cereja no topo do bolo que une tudo.

Coca-Cola

A Coca-Cola queria usar a publicidade nativa em vídeo para dizer ao mundo que está adotando uma alimentação baseada em vegetais. Para isso, eles usaram uma série de animações que começam com folhas soprando para revelar sua mensagem 100% vegetal. Ela até mostra a nova embalagem da garrafa à base de vegetais. Ao contrário dos dois primeiros exemplos, a descrição aqui é bem longa. O tom de relações públicas que eles usaram para essa publicidade em vídeo nativo ajuda a enfatizar a seriedade com que levam esse empreendimento. Esse é um exemplo incrível de como os recursos visuais e o texto podem se complementar.

Perguntas Frequentes sobre Publicidade em Vídeo Nativo

O que é publicidade em vídeo nativo e como ela difere das promoções em vídeo tradicionais?

Um anúncio em vídeo tradicional é visto como mais intrusivo porque não leva em conta a plataforma em que será reproduzido. A publicidade em vídeo nativa insere perfeitamente um anúncio em vídeo em uma plataforma sem interromper a experiência do usuário.

Quais são os principais benefícios de incorporar vídeos nativos em uma estratégia de marketing digital?

Os vídeos nativos devem ser adicionados à sua estratégia de marketing digital porque:

Eles ajudam a melhorar as impressões e as taxas de engajamento;

Há mais opções de publicidade em vídeo nativo no celular;

São mais baratos do que seus equivalentes em publicidade tradicional;

Podem ser usados na maioria das plataformas (se não em todas) que seu mercado-alvo usa.

Como os vídeos nativos in-feed contribuem para uma experiência perfeita do usuário nas plataformas de mídia social?

Esses vídeos parecem fazer parte do conteúdo mais recente no feed de mídia social de alguém. Isso significa que o usuário pode clicar e interagir facilmente com ele, da mesma forma que faria com um conteúdo de vídeo comum.

O que são anúncios em vídeo nativos out-stream e onde eles são normalmente encontrados?

Os anúncios em vídeo nativos out-stream são um tipo de formato de publicidade em vídeo nativo que aparece fora do conteúdo de vídeo. Diferentemente dos anúncios in-stream, que são reproduzidos dentro do conteúdo de vídeo, os anúncios out-stream são anúncios em vídeo independentes que aparecem em artigos, feeds de mídia social ou outro conteúdo que não seja de vídeo.

Quais plataformas suportam a publicidade em vídeo nativo?

Várias plataformas suportam publicidade em vídeo nativo, incluindo plataformas de mídia social, como Facebook, Instagram e X, bem como plataformas de publicidade nativa, como a MGID. Essas plataformas oferecem aos anunciantes a oportunidade de atingir um público altamente segmentado com conteúdo de vídeo nativo.

Como os anunciantes podem aproveitar a publicidade interativa em vídeo nativo para envolver seu público-alvo de forma mais eficaz?

Os anunciantes podem usar o elemento interativo do anúncio para:

Exibir vários produtos da marca;

Dar ao usuário um gostinho do produto ou serviço;

Mostrar as possíveis transformações que a marca pode fazer acontecer.

Quais métricas os anunciantes devem monitorar para medir o sucesso das campanhas de publicidade em vídeo nativo?

Os anunciantes devem monitorar várias métricas para medir o sucesso de suas campanhas de publicidade em vídeo nativo, incluindo visualizações de vídeo, taxas de engajamento, taxas de cliques, taxas de conversão e retorno sobre o investimento (ROI). Ao analisar essas métricas, os anunciantes podem otimizar suas campanhas para obter melhor desempenho e resultados.

Publicidade em Vídeo Nativo: Um Item Obrigatório em sua Estratégia de Marketing

O vídeo como forma de mídia é altamente atraente porque permite que o público consuma o conteúdo com pouco esforço. Para ajudar a captar a atenção do seu mercado, não se pode prescindir da publicidade nativa em vídeo. A publicidade nativa em si tem a ver com a criação de uma transição perfeita do conteúdo sem anúncios que está sendo consumido. Lembre-se de incluir uma forte chamada para ação na publicidade em vídeo nativo para que os usuários saibam o que fazer em seguida.

Obtenha toda a assistência de que você precisa para criar uma estratégia bem-sucedida e inscreva-se no MGID. Com acesso a ferramentas avançadas, um gerente pessoal e um departamento de especialistas em criação, você poderá atingir todos os KPIs de publicidade em vídeo nativo em pouco tempo!