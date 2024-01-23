Você já se perguntou por que os alimentos frios não são tão tentadores? É simples: há menos cheiro. Nós desejamos pratos quentes porque a comida quente exala mais aroma. O ato de dar água na boca desperta o apetite, o que leva seu corpo a iniciar a digestão. Uma Pré-Lander funciona como um micro-ondas, aquecendo sua oferta e deixando o público mais ansioso para agir.

"Éeee…O que é mesmo uma Pré-Lander?"

Talvez você a conheça por outros nomes: bridge page, página de trânsito, página de pré-venda, etc. Pré-Lander é um termo conveniente porque implica logicamente a posição da página em um funil - ela aparece antes de uma Landig Page. Basicamente, uma Pré-Lander é um intermediário entre um anúncio e sua página de oferta, onde os usuários realmente confirmam sua conversão.

"Por que preciso de duas páginas em vez de apenas uma?"

Ambas as páginas têm o objetivo de levar o público a comprar. Mas elas agem de forma assimétrica. Diferentemente de uma Landing Page, um Pré-Lander não promove um produto diretamente. Ele aborda o público de forma menos explícita e mais sutil. As duas páginas se complementam como um bife e um vinho tinto, combinando vendas suaves e difíceis para obter o máximo impacto.

"Ainda assim, isso não é um passo adiante da conversão??"

Você está certo. Ter uma Pré-Lander torna seu funil mais longo. É por isso que você precisa vê-lo como um instrumento. As ferramentas são úteis somente quando usadas de acordo com sua finalidade. A maioria dos públicos não precisa de um empurrãozinho extra para dizer: "Fique quieto e pegue meu dinheiro". Nesses casos, você pode usar uma Landing Page, como um martelo para pregar um prego.

Mas, às vezes, você não conseguirá vender sem predispor o público a uma conversão. Você pode ter uma oferta problemática, de modo que o público é como um muro de concreto. Felizmente, com uma Pré-Lander, você tem uma furadeira para colocar um prego de ancoragem no buraco.

"Ok. Preciso de uma Pré-Lander. Mas o que preciso para criar uma perfeita?""

Antes de qualquer coisa, escolha o formato que funcionará melhor para sua oferta. É claro que, ao fazer um brainstorming de ideias para um Pré-Lander, o céu é o limite. Entretanto, há abordagens comprovadas.

Artigos. Oferecer uma solução para um problema é uma maneira clássica de despertar o interesse de um usuário desinteressado. Nada é melhor para essa tarefa do que contar histórias. Os artigos se encaixam perfeitamente na forma de narrativa, exemplificando o problema na experiência de outra pessoa e mencionando discretamente como o produto ajudou a resolvê-lo. Você pode adicionar depoimentos na seção final do artigo. Eles aumentam a credibilidade e ajudam a vender sua oferta, mas somente se não forem ridiculamente açucarados ou exagerados.

Oferecer uma solução para um problema é uma maneira clássica de despertar o interesse de um usuário desinteressado. Nada é melhor para essa tarefa do que contar histórias. Os artigos se encaixam perfeitamente na forma de narrativa, exemplificando o problema na experiência de outra pessoa e mencionando discretamente como o produto ajudou a resolvê-lo. Você pode adicionar depoimentos na seção final do artigo. Eles aumentam a credibilidade e ajudam a vender sua oferta, mas somente se não forem ridiculamente açucarados ou exagerados. Testes. Os testes estão por toda parte. Talvez você também já tenha passado um bom tempo descobrindo "qual super-herói você é". Mas os testes não são apenas para diversão. Eles são uma ferramenta para segmentar seu público e atender a cada grupo de forma mais personalizada. Você pode dividir os usuários com base em resultados de testes de personalidade, pontuações de questionários ou respostas a uma pergunta específica. Por exemplo, se você tem como alvo um público amplo em busca de um presente de Natal, oferecer um quiz com vários resultados pode igualmente atender a uma série de públicos específicos.

Os testes estão por toda parte. Talvez você também já tenha passado um bom tempo descobrindo "qual super-herói você é". Mas os testes não são apenas para diversão. Eles são uma ferramenta para segmentar seu público e atender a cada grupo de forma mais personalizada. Você pode dividir os usuários com base em resultados de testes de personalidade, pontuações de questionários ou respostas a uma pergunta específica. Por exemplo, se você tem como alvo um público amplo em busca de um presente de Natal, oferecer um quiz com vários resultados pode igualmente atender a uma série de públicos específicos. Jogos. Uma demonstração gratuita é um elemento básico para a promoção de jogos on-line. É bom atrair o público com os gráficos e a experiência de jogo. Depois de passar por um minijogo, os usuários provavelmente vão querer jogar mais. Oferecer um bônus no momento do registro é uma tática infalível para converter o usuário. Mas, além de criar um clima competitivo, o conteúdo interativo pode impulsionar as vendas de outros produtos. Por exemplo, oferecer uma prévia de como um aplicativo específico funciona é melhor do que escrever páginas sobre seus benefícios.

"O conteúdo é rei. Alguma regra ou dica útil?"

Uh-uh. A oferta é a dona do trono. E o conteúdo é seu servo leal. Ainda assim, o conteúdo não deve obedecer servilmente ao mestre. Em vez disso, ele serve à oferta preparando o público para a ação-alvo. Para conseguir fazer isso, o conteúdo precisa ser:

Engajamento. É imprescindível! As Pré-Landings precisam ter um controle firme sobre o público. Uma Pré-Landing é um desperdício de dinheiro. Ela pode arruinar até mesmo a Landing Page perfeita, fazendo com que o público desista antes de ver a oferta. Para cativar o público, precisamos despertar emoções e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios racionais. Em outras palavras, o conteúdo deve informar e entreter simultaneamente.

É imprescindível! As Pré-Landings precisam ter um controle firme sobre o público. Uma Pré-Landing é um desperdício de dinheiro. Ela pode arruinar até mesmo a Landing Page perfeita, fazendo com que o público desista antes de ver a oferta. Para cativar o público, precisamos despertar emoções e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios racionais. Em outras palavras, o conteúdo deve informar e entreter simultaneamente. Intrigante, porém empático. Pense no texto como uma conversa com alguém que você respeita, um amigo ou um parente. Se quiser dizer algo importante, chame a atenção da pessoa, com títulos atraentes e introduções intrigantes. Mas não exagere, prometendo demais ou sendo muito insistente. Em última análise, a Pré-Landing deve fazer com que o público se sinta confiante, não questionar suas palavras ou assumir uma posição defensiva.

Pense no texto como uma conversa com alguém que você respeita, um amigo ou um parente. Se quiser dizer algo importante, chame a atenção da pessoa, com títulos atraentes e introduções intrigantes. Mas não exagere, prometendo demais ou sendo muito insistente. Em última análise, a Pré-Landing deve fazer com que o público se sinta confiante, não questionar suas palavras ou assumir uma posição defensiva. Valioso. Para iniciar a ação em uma Landing Page, certifique-se de que o público-alvo aprecie o conteúdo em uma pré-plataforma. Faça o possível para que o público sinta que você quer cuidar dele. Revise o texto. A redação simples é gratificante. Portanto, mantenha o texto conciso. Ainda assim, não o transforme em um tweet - se você adicionar pouco texto, ele simplesmente não funcionará.

"E quanto ao visual?"

Em poucas palavras, o layout precisa ser natural, atraente e fácil de usar. Não existe uma fórmula mágica para conseguir isso. Mas existem regras claras que não devem ser seguidas.

Não deve parecer comercial. Deixe o estilo mais agressivo com muitos Call to Action para as Landing Page. Se for um artigo, uma Pré-Lander pode ser projetada como um feed de notícias ou uma entrada de blog na qual o conteúdo leva o público ao produto por meio de palavras vinculadas. Faça com que os links pareçam relevantes.

Deixe o estilo mais agressivo com muitos Call to Action para as Landing Page. Se for um artigo, uma Pré-Lander pode ser projetada como um feed de notícias ou uma entrada de blog na qual o conteúdo leva o público ao produto por meio de palavras vinculadas. Faça com que os links pareçam relevantes. Não deve ser confuso. Evite amontoar muitas informações em um espaço muito pequeno. Um site bagunçado com muitos botões, imagens e outros elementos excessivos confundirá o público-alvo e causará altas taxas de rejeição. A página deve ser simples e estruturada de forma lógica. Caso contrário, os usuários precisarão descobrir o que fazer em seguida.

Evite amontoar muitas informações em um espaço muito pequeno. Um site bagunçado com muitos botões, imagens e outros elementos excessivos confundirá o público-alvo e causará altas taxas de rejeição. A página deve ser simples e estruturada de forma lógica. Caso contrário, os usuários precisarão descobrir o que fazer em seguida. Não deve ser difícil de ler. Uma tipografia ruim, com fontes muito grandes ou muito pequenas, é um pesadelo para a legibilidade. Páginas com baixo contraste entre o texto e o plano de fundo também resultarão em uma experiência frustrante.

Uma tipografia ruim, com fontes muito grandes ou muito pequenas, é um pesadelo para a legibilidade. Páginas com baixo contraste entre o texto e o plano de fundo também resultarão em uma experiência frustrante. Não deve parecer barata. O layout deve ter um design bonito. Faça upload somente de imagens de alta qualidade. Os prelanders feios geralmente pioram a campanha. Eles parecem suspeitos e, portanto, provavelmente repelirão o público, especialmente se a oferta for cara.

O layout deve ter um design bonito. Faça upload somente de imagens de alta qualidade. Os prelanders feios geralmente pioram a campanha. Eles parecem suspeitos e, portanto, provavelmente repelirão o público, especialmente se a oferta for cara. Não deve ser chata A página deve despertar o interesse imediatamente. Ela deve ser cativante, mas de uma forma esteticamente excelente. O público fechará a página e a esquecerá se ela não for atraente ou sem graça.

A página deve despertar o interesse imediatamente. Ela deve ser cativante, mas de uma forma esteticamente excelente. O público fechará a página e a esquecerá se ela não for atraente ou sem graça. Mas não deve ser muito chamativa. As páginas que bombardeiam os visitantes com animações e gráficos excessivos podem distraí-los do conteúdo. O excesso de cores contrastantes pode prejudicar a visão dos usuários e desestimular o desejo de ler.

As páginas que bombardeiam os visitantes com animações e gráficos excessivos podem distraí-los do conteúdo. O excesso de cores contrastantes pode prejudicar a visão dos usuários e desestimular o desejo de ler. Não deve demorar muito para carregar. Quanto mais tempo a Pré-Lander levar para carregar, menor será o CR. Lembre-se da regra dos 4 segundos. Se um site demorar quatro ou mais segundos para carregar, isso prejudicará a experiência do usuário e estragará a impressão geral.

"Nossa, isso é complexo. Posso pular toda a parte de redação e design?"

Criar um Pré-Lander exige bastante esforço, mas vale a pena. Você sempre pode copiar modelos ou contratar um profissional. Mas se você for cliente da MGID, não precisará se preocupar em encontrar um redator, um web designer e um desenvolvedor de front-end. Nossa equipe está pronta para ajudar na elaboração do texto, na criação do layout e na hospedagem da sua página. Basta entrar em contato com seu gerente de vendas ou de contas e ver suas conversões subirem como uma águia no céu.