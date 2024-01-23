Você já se perguntou por que os alimentos frios não são tão tentadores? É simples: há menos cheiro. Nós desejamos pratos quentes porque a comida quente exala mais aroma. O ato de dar água na boca desperta o apetite, o que leva seu corpo a iniciar a digestão. Uma Pré-Lander funciona como um micro-ondas, aquecendo sua oferta e deixando o público mais ansioso para agir.
"Éeee…O que é mesmo uma Pré-Lander?"
Talvez você a conheça por outros nomes: bridge page, página de trânsito, página de pré-venda, etc. Pré-Lander é um termo conveniente porque implica logicamente a posição da página em um funil - ela aparece antes de uma Landig Page. Basicamente, uma Pré-Lander é um intermediário entre um anúncio e sua página de oferta, onde os usuários realmente confirmam sua conversão.
"Por que preciso de duas páginas em vez de apenas uma?"
Ambas as páginas têm o objetivo de levar o público a comprar. Mas elas agem de forma assimétrica. Diferentemente de uma Landing Page, um Pré-Lander não promove um produto diretamente. Ele aborda o público de forma menos explícita e mais sutil. As duas páginas se complementam como um bife e um vinho tinto, combinando vendas suaves e difíceis para obter o máximo impacto.
"Ainda assim, isso não é um passo adiante da conversão??"
Você está certo. Ter uma Pré-Lander torna seu funil mais longo. É por isso que você precisa vê-lo como um instrumento. As ferramentas são úteis somente quando usadas de acordo com sua finalidade. A maioria dos públicos não precisa de um empurrãozinho extra para dizer: "Fique quieto e pegue meu dinheiro". Nesses casos, você pode usar uma Landing Page, como um martelo para pregar um prego.
Mas, às vezes, você não conseguirá vender sem predispor o público a uma conversão. Você pode ter uma oferta problemática, de modo que o público é como um muro de concreto. Felizmente, com uma Pré-Lander, você tem uma furadeira para colocar um prego de ancoragem no buraco.
"Ok. Preciso de uma Pré-Lander. Mas o que preciso para criar uma perfeita?""
Antes de qualquer coisa, escolha o formato que funcionará melhor para sua oferta. É claro que, ao fazer um brainstorming de ideias para um Pré-Lander, o céu é o limite. Entretanto, há abordagens comprovadas.
- Artigos. Oferecer uma solução para um problema é uma maneira clássica de despertar o interesse de um usuário desinteressado. Nada é melhor para essa tarefa do que contar histórias. Os artigos se encaixam perfeitamente na forma de narrativa, exemplificando o problema na experiência de outra pessoa e mencionando discretamente como o produto ajudou a resolvê-lo. Você pode adicionar depoimentos na seção final do artigo. Eles aumentam a credibilidade e ajudam a vender sua oferta, mas somente se não forem ridiculamente açucarados ou exagerados.
- Testes. Os testes estão por toda parte. Talvez você também já tenha passado um bom tempo descobrindo "qual super-herói você é". Mas os testes não são apenas para diversão. Eles são uma ferramenta para segmentar seu público e atender a cada grupo de forma mais personalizada. Você pode dividir os usuários com base em resultados de testes de personalidade, pontuações de questionários ou respostas a uma pergunta específica. Por exemplo, se você tem como alvo um público amplo em busca de um presente de Natal, oferecer um quiz com vários resultados pode igualmente atender a uma série de públicos específicos.
- Jogos. Uma demonstração gratuita é um elemento básico para a promoção de jogos on-line. É bom atrair o público com os gráficos e a experiência de jogo. Depois de passar por um minijogo, os usuários provavelmente vão querer jogar mais. Oferecer um bônus no momento do registro é uma tática infalível para converter o usuário. Mas, além de criar um clima competitivo, o conteúdo interativo pode impulsionar as vendas de outros produtos. Por exemplo, oferecer uma prévia de como um aplicativo específico funciona é melhor do que escrever páginas sobre seus benefícios.
"O conteúdo é rei. Alguma regra ou dica útil?"
Uh-uh. A oferta é a dona do trono. E o conteúdo é seu servo leal. Ainda assim, o conteúdo não deve obedecer servilmente ao mestre. Em vez disso, ele serve à oferta preparando o público para a ação-alvo. Para conseguir fazer isso, o conteúdo precisa ser:
- Engajamento. É imprescindível! As Pré-Landings precisam ter um controle firme sobre o público. Uma Pré-Landing é um desperdício de dinheiro. Ela pode arruinar até mesmo a Landing Page perfeita, fazendo com que o público desista antes de ver a oferta. Para cativar o público, precisamos despertar emoções e, ao mesmo tempo, oferecer benefícios racionais. Em outras palavras, o conteúdo deve informar e entreter simultaneamente.
- Intrigante, porém empático. Pense no texto como uma conversa com alguém que você respeita, um amigo ou um parente. Se quiser dizer algo importante, chame a atenção da pessoa, com títulos atraentes e introduções intrigantes. Mas não exagere, prometendo demais ou sendo muito insistente. Em última análise, a Pré-Landing deve fazer com que o público se sinta confiante, não questionar suas palavras ou assumir uma posição defensiva.
- Valioso. Para iniciar a ação em uma Landing Page, certifique-se de que o público-alvo aprecie o conteúdo em uma pré-plataforma. Faça o possível para que o público sinta que você quer cuidar dele. Revise o texto. A redação simples é gratificante. Portanto, mantenha o texto conciso. Ainda assim, não o transforme em um tweet - se você adicionar pouco texto, ele simplesmente não funcionará.
"E quanto ao visual?"
Em poucas palavras, o layout precisa ser natural, atraente e fácil de usar. Não existe uma fórmula mágica para conseguir isso. Mas existem regras claras que não devem ser seguidas.
- Não deve parecer comercial. Deixe o estilo mais agressivo com muitos Call to Action para as Landing Page. Se for um artigo, uma Pré-Lander pode ser projetada como um feed de notícias ou uma entrada de blog na qual o conteúdo leva o público ao produto por meio de palavras vinculadas. Faça com que os links pareçam relevantes.
- Não deve ser confuso. Evite amontoar muitas informações em um espaço muito pequeno. Um site bagunçado com muitos botões, imagens e outros elementos excessivos confundirá o público-alvo e causará altas taxas de rejeição. A página deve ser simples e estruturada de forma lógica. Caso contrário, os usuários precisarão descobrir o que fazer em seguida.
- Não deve ser difícil de ler. Uma tipografia ruim, com fontes muito grandes ou muito pequenas, é um pesadelo para a legibilidade. Páginas com baixo contraste entre o texto e o plano de fundo também resultarão em uma experiência frustrante.
- Não deve parecer barata. O layout deve ter um design bonito. Faça upload somente de imagens de alta qualidade. Os prelanders feios geralmente pioram a campanha. Eles parecem suspeitos e, portanto, provavelmente repelirão o público, especialmente se a oferta for cara.
- Não deve ser chata A página deve despertar o interesse imediatamente. Ela deve ser cativante, mas de uma forma esteticamente excelente. O público fechará a página e a esquecerá se ela não for atraente ou sem graça.
- Mas não deve ser muito chamativa. As páginas que bombardeiam os visitantes com animações e gráficos excessivos podem distraí-los do conteúdo. O excesso de cores contrastantes pode prejudicar a visão dos usuários e desestimular o desejo de ler.
- Não deve demorar muito para carregar. Quanto mais tempo a Pré-Lander levar para carregar, menor será o CR. Lembre-se da regra dos 4 segundos. Se um site demorar quatro ou mais segundos para carregar, isso prejudicará a experiência do usuário e estragará a impressão geral.
"Nossa, isso é complexo. Posso pular toda a parte de redação e design?"
Criar um Pré-Lander exige bastante esforço, mas vale a pena. Você sempre pode copiar modelos ou contratar um profissional. Mas se você for cliente da MGID, não precisará se preocupar em encontrar um redator, um web designer e um desenvolvedor de front-end. Nossa equipe está pronta para ajudar na elaboração do texto, na criação do layout e na hospedagem da sua página. Basta entrar em contato com seu gerente de vendas ou de contas e ver suas conversões subirem como uma águia no céu.