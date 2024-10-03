Por aqui, na MGID, estamos felizes em apresentar nosso novo método de rastreamento, projetado para aumentar a precisão na gestão de campanhas e facilitar a otimização de seus esforços publicitários. Nas próximas seções, explicaremos em mais detalhes o que a Native Integration pode fazer por você e sua estratégia.

O que é Native Integration?

Native Integration é uma forma intuitiva de configuração do rastreamento de conversões diretamente no painel de anúncios da MGID. Ao usar esse método, você pode vincular suas campanhas a plataformas populares de terceiros com apenas alguns cliques — sem configurações manuais, códigos complicados ou ferramentas externas. O objetivo é tornar sua experiência mais fácil e eficiente.

Mas por que isso é importante? A Native Integration traz uma série de vantagens revolucionárias para os anunciantes:

Eficiência: Simplificar o processo de rastreamento reduz o tempo gasto na configuração e minimiza a ocorrência de erros. Você pode se concentrar mais na otimização de suas campanhas do que na gestão de detalhes técnicos.

Simplificar o processo de rastreamento reduz o tempo gasto na configuração e minimiza a ocorrência de erros. Você pode se concentrar mais na otimização de suas campanhas do que na gestão de detalhes técnicos. Simplicidade: O processo de integração é projetado de maneira amigável, acabando com a necessidade de codificação complexa ou ferramentas adicionais. Você pode encontrar tudo o que precisa diretamente no painel de anúncios da MGID.

O processo de integração é projetado de maneira amigável, acabando com a necessidade de codificação complexa ou ferramentas adicionais. Você pode encontrar tudo o que precisa diretamente no painel de anúncios da MGID. Precisão aprimorada: Ao eliminar a necessidade de rastreamento manual, há a redução de discrepâncias no rastreamento, garantindo que seus dados sejam confiáveis e precisos.

Ao eliminar a necessidade de rastreamento manual, há a redução de discrepâncias no rastreamento, garantindo que seus dados sejam confiáveis e precisos. Conectividade: Com apenas alguns cliques, você pode conectar suas campanhas a plataformas de terceiros, aumentando sua capacidade de monitorar e otimizar a performance.

Native Integration com Voluum

Estamos também animados em anunciar que a primeira integração disponível usando a Native Integration é com Voluum, plataforma líder de rastreamento (tracking). Com essa integração, você pode conectar facilmente suas campanhas da MGID ao Voluum, permitindo um rastreamento preciso e personalização na sincronização de dados de conversão — tudo de forma rápida e sem configuração manual.

Principais Benefícios:

Configuração no painel: Conecte facilmente a MGID ao Voluum diretamente no dashboard do MGID Ads.

Conecte facilmente a MGID ao Voluum diretamente no dashboard do MGID Ads. Rastreamento preciso: Garanta dados de conversão precisos e confiáveis, essenciais para otimizar suas campanhas.

Garanta dados de conversão precisos e confiáveis, essenciais para otimizar suas campanhas. Processo simplificado: Reduza o esforço manual, permitindo que você se concentre mais em ajustar suas estratégias publicitárias.

Para começar a usar a Native Integration, abra a seção "Rastreamento de Conversões" no seu painel de anúncios da MGID e selecione o método de rastreamento "Native Integration". O processo de configuração é super intuitivo e o guiará na vinculação de suas contas.

Configuração passo a passo da integração com Voluum:

1. Crie uma API Key no Voluum: Você precisará dela na primeira vez que ativar a integração com o Voluum. Uma vez salva, ela fica disponível para uso futuro.

2. Adicione Integração na MGID: Ao criar ou editar uma campanha, vá para "Rastreamento" > "Native Integration" > "Adicionar Integração" e selecione Voluum.

3. Insira as credenciais da APIs: Coloque as credenciais da API do Voluum para estabelecer a integração.

4. Selecione uma campanha do Voluum: Escolha a campanha do Voluum que deseja vincular à sua campanha da MGID.

5. Configure os objetivos de conversão: Você pode selecionar e sincronizar até três objetivos de conversão personalizados da sua campanha do Voluum com sua campanha da MGID.

6. Salve a campanha: Quando tudo estiver configurado, salve sua campanha e a integração estará completa!

Nota: Essas três primeiras etapas são necessárias apenas ao conectar a plataforma de terceiros à sua campanha da MGID pela primeira vez. Após essa configuração inicial, futuras conexões ficarão ainda mais fáceis, pulando todas essas etapas.

Essa integração é projetada para tornar seu processo de rastreamento o mais fácil possível. Ao combinar as capacidades da MGID com o rastreamento avançado do Voluum, você terá um poderoso conjunto de ferramentas à sua disposição. Estamos comprometidos com sua experiência, então fique atento por aqui, onde trazemos mais integrações e recursos que simplificarão e otimizarão sua gestão de campanhas.

Estamos sempre abertos a colaborar com ferramentas de terceiros para criar soluções ainda mais personalizadas. Se você é uma plataforma ou é cliente, entre em contato com seu Gerente de Contas com solicitações de integrações nativas. Nossa equipe está dedicada a tornar essas parcerias possíveis e a melhorar sua experiência.