Estamos animados em anunciar o lançamento da Versão 1 do nosso recurso de Relatórios Granulares. — uma ferramenta avançada que foi projetada para centralizar todas as suas necessidades em relação a relatórios em uma interface fácil de usar, e com novos recursos poderosos que deixam o processo de criação de relatórios mais rápido e flexível do que nunca.

Conheça os recursos que fazem dessa ferramenta um divisor de águas para a sua rotina com reports:

Relatórios Personalizados

Agora você pode criar relatórios personalizados que são perfeitamente adequados às suas necessidades. Selecione as dimensões, filtros e métricas corretas para construir relatórios de acordo com seus objetivos de campanha e que forneçam insights precisos.

Relatórios Tudo-em-Um

Chega de navegar entre várias plataformas! Tenha todas as suas ferramentas de dados e opções de exportação em uma única interface simplificada. Com o Granular Reporting, você economiza tempo e esforço, com todos os seus relatórios em um só lugar.

Relatórios Account-Level

Diferentemente dos relatórios mais antigos que se concentravam apenas em campanhas individuais, o Granular Reporting permite que você gere insights em account level. Isso significa que você pode analisar tendências e desempenho em todas as suas campanhas para obter insights mais amplos e tomar decisões mais assertivas.

Análise Multi-Dimensional

Mergulhe fundo em seus dados, podendo aplicar até três dimensões em cada relatório. Isso permite que você analise seu desempenho sob diferentes ângulos e descubra insights que antes não estavam visíveis.

Filtros e Métricas Flexíveis

Selecione filtros e métricas entre uma ampla amostragem para criar relatórios personalizáveis. Seja analisando cliques, conversões ou impressões, o recurso de Granular Reporting oferece total controle sobre como você visualiza e analisa os dados da sua campanha. Lembre-se: adicionar métricas de impressões pode afetar a velocidade de carregamento.

Melhorias na Velocidade e Opções de Salvamento

Sabemos que a velocidade importa, especialmente quando lidamos com grandes conjuntos de dados. O Granular Reporting foi otimizado para carregar os dados mais rápido, permitindo que você obtenha suas análises rapidamente. Além disso, você pode salvar seus relatórios e templates personalizados para acessá-los depois, garantindo que suas configurações e dados estejam sempre acessíveis.

Relatórios Compartilháveis

Precisa compartilhar suas análises? A Versão 1 permite que você copie e compartilhe links de relatórios da sua própria conta, facilitando ainda mais a colaboração com sua equipe, e garantindo que todos estejam alinhados.

Modelos Predefinidos (Templates)

Para acesso rápido e fácil aos dados, a Versão 1 traz templates com relatórios predefinidos. Esses modelos são projetados para relatórios comuns, permitindo que você selecione um modelo, faça ajustes conforme necessário e comece a analisar imediatamente!

Descrições e Casos de Uso dos Templates Disponíveis

1. Relatório com Análise de Campanha por Data (Dia)

Este modelo oferece uma visão conjunta de todas as campanhas com base na dimensão de data selecionada (por exemplo, por dia). Ele permite que os usuários acompanhem o desempenho de suas campanhas ao longo de todo o período, analisando tendências, altos e baixos na atividade da campanha.

Nome do modelo: Visão Geral da Campanha por Data (Campaign Overview by Date)

Visão Geral da Campanha por Data (Campaign Overview by Date) Objetivo: Acompanhar as tendências de desempenho ao longo do tempo (por exemplo, diariamente)

Acompanhar as tendências de desempenho ao longo do tempo (por exemplo, diariamente) Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Indicado para entender as tendências diárias, identificar dias de alto e baixo desempenho

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Data (Dia)

Data (Dia) Ordenação: Data (Decrescente)

Data (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

2. Relatório com Análise de Campanhas por Widget/Fonte

Este modelo agrega todas as campanhas com base no ID do Widget ou Fonte de tráfego, fornecendo aos usuários insights sobre como diferentes fontes ou widgets contribuem para o desempenho geral. Este relatório é crucial para identificar fontes de melhor desempenho e tomar decisões sobre onde alocar recursos.

Nome do modelo: Desempenho da Campanha por Widget/Fonte (Campaign Performance by Widget/Source)

Desempenho da Campanha por Widget/Fonte (Campaign Performance by Widget/Source) Objetivo: Identifica as fontes ou widgets de melhor desempenho que mais contribuem para suas campanhas

Identifica as fontes ou widgets de melhor desempenho que mais contribuem para suas campanhas Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Ótimo para otimizar a alocação de recursos focando nas fontes de alto desempenho

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Fonte/ID do Widget

Fonte/ID do Widget Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

Diário

3. Relatório com Análise de Campanhas por Hora

Este modelo de relatório agrega dados de campanhas por hora, fornecendo insights detalhados sobre o desempenho das campanhas em diferentes momentos do dia. Isso é muito útil para otimizar cronogramas de campanhas e estratégias de lances.

Nome do modelo: Insights de Campanha por Hora (Campaign Insights by Hour)

Insights de Campanha por Hora (Campaign Insights by Hour) Objetivo: Mostra como as campanhas performam em diferentes momentos do dia

Mostra como as campanhas performam em diferentes momentos do dia Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Ideal para otimizar cronogramas de campanhas e estratégias de bidding com base em padrões de desempenho por hora

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Hora

Hora Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Por hora

4. Relatório com Análise de Campanhas por País

Este modelo de relatório agrega todas as campanhas por país, ajudando os usuários a identificar tendências geográficas no desempenho das campanhas. Permite que os profissionais de marketing vejam quais países estão gerando mais engajamento e conversões.

Nome do modelo: Desempenho da Campanha por País (Campaign Breakdown by Country)

Desempenho da Campanha por País (Campaign Breakdown by Country) Objetivo: Analisa o desempenho da campanha por país para identificar as principais regiões

Analisa o desempenho da campanha por país para identificar as principais regiões Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Útil para ajustar estratégias de segmentação geográfica em campanhas globais

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: País

País Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

5. Relatório com Análise de Campanhas por Criativos

Este modelo de relatório agrega campanhas com criativos ativos, fornecendo insights sobre quais criativos estão ressoando mais com o público. Os usuários podem comparar o desempenho de diferentes criativos para refinar sua estratégia.

Nome do modelo: Desempenho por Criativo (Performance by Creative)

Desempenho por Criativo (Performance by Creative) Objetivo: Compara o desempenho de diferentes criativos para refinar estratégias e mensagens

Compara o desempenho de diferentes criativos para refinar estratégias e mensagens Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Perfeito para otimizar criativos ao entender quais mensagens ou imagens mais ressoam com seu público

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: ID do Creative

ID do Creative Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

6. Relatório com Análise de Campanhas por Plataforma

Este modelo de relatório agrega todas as campanhas por plataforma (por exemplo, móvel, desktop), permitindo aos usuários ver quais plataformas são mais eficazes para suas campanhas. Este relatório pode informar estratégias de segmentação específicas para cada dispositivo.

Nome do modelo: Sucesso da Campanha por Plataforma (Campaign Success by Platform)

Sucesso da Campanha por Plataforma (Campaign Success by Platform) Objetivo: Analisa o desempenho da campanha em diferentes plataformas (por exemplo, móvel, desktop)

Analisa o desempenho da campanha em diferentes plataformas (por exemplo, móvel, desktop) Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Ideal para otimizar a segmentação específica por dispositivo e garantir que as campanhas tenham um bom desempenho em diferentes plataformas

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Plataforma

Plataforma Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

7. Relatório de Campanhas por Plataforma e SO

Este modelo de relatório fornece uma análise mais profunda, agregando campanhas primeiro por plataforma e depois pelo sistema operacional (SO). Permite aos usuários entender como sistemas operacionais específicos performam dentro das plataformas, o que é crucial para otimizar diferentes ambientes.

Nome do modelo: Desempenho por Plataforma e SO (Performance by Platform and OS)

Desempenho por Plataforma e SO (Performance by Platform and OS) Objetivo: Avalia o desempenho da campanha em ambas as plataformas e sistemas operacionais

Avalia o desempenho da campanha em ambas as plataformas e sistemas operacionais Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Crucial para profissionais de marketing com foco em aplicativos ou campanhas cross-platform para otimizar a segmentação em plataformas e sistemas operacionais específicos.

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Plataforma

Plataforma Dimensão Secundária: SO

SO Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

8. Relatório de Campanhas por Navegador

Este modelo de relatório agrega campanhas por navegador, fornecendo insights sobre como diferentes navegadores performam em suas campanhas. Este relatório ajuda a identificar quaisquer problemas ou oportunidades específicas de acordo com o navegador.

Nome do modelo: Engajamento de Campanha por Navegador (Campaign Engagement by Browser)

Engajamento de Campanha por Navegador (Campaign Engagement by Browser) Objetivo: Compara o desempenho da campanha em diferentes navegadores da web

Compara o desempenho da campanha em diferentes navegadores da web Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Útil para solucionar problemas específicos de cada navegador e otimizar campanhas para a melhor experiência do usuário em diferentes navegadores

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Navegador

Navegador Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

9. Relatório por Tipo de Campanha

Este modelo de relatório coleta dados por tipo de campanha, fornecendo aos usuários insights sobre como diferentes tipos de campanhas performam em relação umas às outras (por exemplo, produto, conteúdo). Isso é valioso para otimizar estratégias de campanha e entender o impacto de diferentes objetivos de campanha.

Nome do modelo: Análise por Tipo de Campanha (Analysis by Campaign Type)

Análise por Tipo de Campanha (Analysis by Campaign Type) Objetivo: Analisa o desempenho de diferentes tipos de campanhas para otimizar estratégias

Analisa o desempenho de diferentes tipos de campanhas para otimizar estratégias Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Ideal para comparar e avaliar a eficácia de diferentes formatos de campanha, como campanhas de produtos X campanhas de conteúdo.

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Tipo de campanha

Tipo de campanha Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

10. Relatório por ID de Widget e Campanha

Este modelo agrega dados, sendo primeiro pelo ID do Widget e depois pelo ID da Campanha, fornecendo uma visão altamente detalhada de como widgets específicos contribuem para o desempenho individual das campanhas. É útil para identificar fontes específicas que impulsionam o sucesso da campanha.

Nome do modelo: Relatório Específico de Widget e Campanha (Widget and Campaign Specific Report)

Relatório Específico de Widget e Campanha (Widget and Campaign Specific Report) Objetivo: Fornece insights detalhados sobre como widgets específicos contribuem para o sucesso individual das campanhas

Fornece insights detalhados sobre como widgets específicos contribuem para o sucesso individual das campanhas Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Uso:

Essencial para uma análise de desempenho mais profunda quando várias campanhas estão rodando nos mesmos widgets

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: ID de Widget

ID de Widget Dimensão Secundária: ID de Campanha

ID de Campanha Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

11. Relatório por ID de Widget/Fonte e Criativo

Este modelo de relatório coleta dados por ID de Widget ou Fonte e depois por ID do Criativo, oferecendo uma visão detalhada de como criativos específicos performam em diferentes widgets ou fontes. Essa dupla agregação permite aos usuários identificar quais combinações de widgets/fontes e criativos estão gerando os melhores resultados.

Nome do modelo: Desempenho de Widget e Creative (Widget and Creative Performance Report)

Desempenho de Widget e Creative (Widget and Creative Performance Report) Objetivo: Fornece insights detalhados sobre como widgets específicos contribuem para o sucesso individual das campanhas

Fornece insights detalhados sobre como widgets específicos contribuem para o sucesso individual das campanhas Métricas do gráfico: Cliques, gastos

Caso de uso:

Essencial para profissionais de marketing que buscam otimizar a combinação de criativos com fontes ou widgets específicos, ajudando a refinar estratégias com base no desempenho do posicionamento e do criativo.

Configuração:

Período: Mês passado

Mês passado Dimensão Principal: Fonte/ID de Widget

Fonte/ID de Widget Dimensão Secundária: ID de Campanha

ID de Campanha Ordenação: Cliques (Decrescente)

Cliques (Decrescente) Intervalo do Gráfico: Diário

Libere o potencial de sua campanha com insights e dados

No marketing digital, entender o desempenho de sua campanha é fundamental para o seu sucesso. Com insights claros sobre o que está funcionando e onde as melhorias são necessárias — desde as fontes e criativos de melhor desempenho até os melhores horários e plataformas para direcionar — você pode tomar decisões baseadas em dados que impulsionam os resultados de sua campanha.

Na MGID, nós acreditamos no poder dos dados. Aprimore suas estratégias e suas campanhas em uma interface poderosa. Comece agora para tornar sua publicidade ainda mais eficaz e impactante! Estamos ansiosos para ver como você usará isso para otimizar suas campanhas e descobrir tendências valiosas.

Fique atento para futuras atualizações, enquanto continuamos a expandir o conjunto de recursos e tornar o Relatório Granular ainda mais poderoso!