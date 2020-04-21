Os anúncios nativos são projetados para se adequar ao conteúdo original de um site ou aplicativo. Ele permite que esses anúncios não pareçam intrusivos para os usuários, evitem bloqueadores de anúncios e chamem a atenção dos usuários. Como resultado, o público pode descobrir as ofertas anunciadas e as taxas de CTR aumentam, em comparação com campanhas semelhantes com anúncios gráficos.

Como um profissional de marketing experiente, você provavelmente está procurando novos canais para expandir suas campanhas e considera a publicidade nativa como uma opção. Estamos aqui para ajudá-lo a inserir publicidade nativa e encurtar seu caminho para o sucesso.

Continue lendo se quiser saber mais sobre como criar sua própria campanha de publicidade nativa, bem como descobrir as ferramentas específicas e os novos recursos de nossa plataforma de autoatendimento.

Benefícios da plataforma MGID

Executando sua campanha

Ns MGID, usamos nossa própria solução antifraude certificada pela TAG, junto da ferramenta de detecção de fraude Anura, para garantir a sustentabilidade da qualidade do tráfego. Além disso, temos uma equipe interna de análises que verifica o tráfego manualmente de maneira regular. Como resultado, podemos garantir que 96% do tráfego da MGID está livre de fraudes. Estamos constantemente trabalhando para adicionar novos recursos e capacidades de otimização à nossa plataforma. Dentro do seu painel, você pode encontrar algumas ferramentas realmente valiosas - insights de tráfego e lances seletivos. A ferramenta *Traffic insights* é o almanaque do tráfego MGID. Com ela, você pode pré-avaliar o que a MGID pode fazer por você e quanto isso vai custar.O *lance seletivo*, nossa segunda ferramenta poderosa, permite aumentar ou diminuir seu lance para origens de tráfego específicas. Com ele, você pode definir os lances para diferentes canais com base em seu desempenho e otimizar suas campanhas em um nível granular. Ele também calcula quanto tráfego você pode obter se aumentar seu lance e ajuda a dimensionar as campanhas da maneira certa.Recentemente, adicionamos dois novos recursos à nossa plataforma, o *alcance de público potencial* e o m*ecanismo de recomendação de preços preditivos*. A primeira ferramenta permite que você veja o número aproximado de impressões que sua campanha pode entregar (com atualizações dinâmicas). E o último ajuda a verificar o potencial do seu criativo e recomenda lances antes do lançamento da campanha.Depois de definir as metas e estimar o orçamento, você deve financiar adequadamente o saldo da conta e escolher um nome específico para a campanha, de modo que possa rastrear e navegar por diferentes campanhas no futuro. A próxima etapa é escolher o tipo de campanha, que será um produto ou promoção de conteúdo. Preste atenção ao escolher a categoria certa, pois isso agilizará o processo de moderação posterior.

A próxima etapa é a segmentação. Já mencionamos os recursos de otimização do MGID que você pode usar neste processo, ou seja, insights de tráfego, lances seletivos, alcance de público e mecanismos de recomendação de preço. Usando a ferramenta de informações de tráfego, você pode ver os locais e grupos-alvo com melhor desempenho, bem como o nível de competição em cada local.

Por padrão, você pode ajustar o público-alvo ao tráfego de determinados locais, países, navegadores, dispositivos, etc. Recomendamos testar várias abordagens antes de definir algum alcance sério em nossa plataforma. Essas abordagens devem ser lançadas como campanhas separadas e diferenciadas com base nas principais características do tráfego, por exemplo, tráfego de celular e desktop.

Em seguida, você deve agendar a campanha. Para começar, recomendamos definir pelo menos vários dias como o período de teste para sua campanha, para que você possa avaliar as horas do dia com melhor desempenho para seus produtos. Em seguida, você pode definir o período de acordo com as estatísticas que coletou na primeira vez.

Para se certificar de que não ultrapassará o seu orçamento, você poderá definir os limites da sua campanha - por orçamento gasto, número de conversões ou cliques. Você também pode configurar o sensor de conversão ou usar os links UTM para rastrear o tráfego recebido da plataforma MGID.

Quando terminar de definir a segmentação de sua campanha, você deve prosseguir para a criação de criativos e passar pelo processo de moderação de conteúdo. Os principais elementos de qualquer criativo de anúncio são a cópia ou título, miniatura e link. Eles devem ser combinados de uma maneira bem equilibrada e cativante e estar em conformidade com as diretrizes de criação - você pode encontrar esses requisitos em seu painel.

Os anúncios em inglês são verificados em 24 horas após o upload na plataforma, enquanto a moderação de conteúdo em outros idiomas pode levar até três dias úteis. Confira nosso artigo sobre a moderação de conteúdo, caso queira agilizar o processo e eliminar os riscos de rejeição de campanha.

Resultado

Dependendo do seu produto e objetivos de marketing, os anúncios nativos podem ser o canal e a fonte de tráfego de melhor desempenho. Usando a plataforma MGID, você pode ajustar facilmente a segmentação com lances seletivos e ferramentas de informações de tráfego, anunciar com editores premium e obter tráfego de alta qualidade em qualquer região de sua escolha.

Como você pode ver neste guia, é muito simples lançar a campanha e começar a anunciar em nossa plataforma. Não hesite em fazer perguntas ao seu gerente de conta ou gerente de suporte caso não tenha certeza sobre como trabalhar com as ferramentas do painel, direcionar ou fazer criativos para sua campanha.