No mundo dinâmico da criação de conteúdo digital, os recursos visuais desempenham um papel fundamental na captura e retenção da atenção do público. Tendo isso em mente, a MGID tem o prazer de anunciar uma atualização significativa em nosso recurso generativo de criação de imagens de IA. Essas melhorias prometem revolucionar a forma como você gera imagens para suas campanhas, conteúdos e projetos criativos.

Vamos dar uma olhada mais de perto nas novidades.

1. Qualidade de renderização aprimorada

Uma das melhorias mais notáveis é o aumento significativo na qualidade das imagens renderizadas. O nível de detalhe, especialmente nas representações de pessoas e rostos, foi muito aprimorado. Isto significa que as imagens geradas não são apenas visualmente impressionantes, mas também realistas e autênticas. Seja para uma campanha publicitária ou para enriquecer o conteúdo do seu site, essa melhoria garante que seus recursos visuais se destaquem no cenário digital.

2. Solicitações simplificadas para resultados impressionantes

Criar imagens cativantes agora está mais acessível do que nunca. Com esta atualização, prompts complexos são coisa do passado. Na verdade, uma única palavra pode agora gerar uma imagem impressionante e visualmente atraente. Esse processo simplificado economiza tempo e esforço, permitindo que você se concentre no que é mais importante: entregar conteúdo envolvente e impactante. Você encontrará diretrizes mais detalhadas para nossa criação atualizada de prompts em nossa base de conhecimento.

3. Sugestões intuitivas

Para agilizar ainda mais o processo de criação de imagens, apresentamos um menu suspenso com vários exemplos de prompts. Essas sugestões foram elaboradas para inspirar e contribuir para sua criatividade. Você pode usá-los como estão ou personalizá-los para alinhá-los com sua visão específica. Esse recurso intuitivo garante que você tenha acesso a uma ampla variedade de prompts, adaptados às suas necessidades.

4. Integração de palavras-chave para precisão

A nova atualização integra palavras-chave perfeitamente no processo de criação de imagens. Isso significa que agora você pode gerar prompts para filtros específicos como:

emoção: pacífico, calmo, sereno, calmante, relaxado, brilhante, vibrante, dinâmico, silencioso, sombrio, ameaçador, ameaçador;

pacífico, calmo, sereno, calmante, relaxado, brilhante, vibrante, dinâmico, silencioso, sombrio, ameaçador, ameaçador; luz: pouca luz, tonalidade rosa suave, tonalidade azul suave, tonalidade rosa forte, sombras azuis, raios solares, crepúsculo, luz brilhante, luz vermelha;

pouca luz, tonalidade rosa suave, tonalidade azul suave, tonalidade rosa forte, sombras azuis, raios solares, crepúsculo, luz brilhante, luz vermelha; ângulo: plano geral extremo, plano médio, close-up, visão aérea, ângulo baixo, plano por cima do ombro, vista aérea;

plano geral extremo, plano médio, close-up, visão aérea, ângulo baixo, plano por cima do ombro, vista aérea; estilo: modelo 3D, filme analógico, anime, cinematográfico, história em quadrinhos, arte digital, aprimoramento, arte de fantasia, isométrico, arte linear, low poly, composto de modelagem, neon punk, origami, fotográfico, pixel art, azulejo textura.

Este nível de precisão e controle permite que você ajuste seus recursos visuais, garantindo que eles transmitam a mensagem e o tom exatos que você deseja. É uma virada de jogo para quem exige um alto grau de customização em seu conteúdo visual.

Recurso de IA aprimorado em ação

Como exemplo, vamos considerar o prompt “Gato vermelho grande e gordo feliz com sua nova lata de comida de gato” e tentar implementá-lo em dois estilos – modelo 3D e fotográfico. Usando este prompt, o serviço de IA atualizado é capaz de perceber os elementos – modelo 3D e estilos fotográficos; um gato vermelho grande e feliz; e uma nova lata de comida de gato. O resultado são imagens visualmente impressionantes que combinam perfeitamente esses elementos, criando uma narrativa visual extravagante e envolvente.

Conclusão

Estas melhorias marcam um marco significativo na evolução do serviço de criação de imagens de IA do MGID. Acreditamos que essas melhorias não apenas agilizarão seu processo criativo, mas também elevarão a qualidade de seus recursos visuais.

Convidamos você a experimentar essas melhorias emocionantes em primeira mão. Vá para MGID agora e experimente. Estamos ansiosos para ouvir seus comentários e aprender sobre os visuais incríveis que você criou.

Lembre-se, no mundo competitivo do conteúdo digital, os recursos visuais são sua arma secreta. Com o serviço aprimorado de criação de imagens de IA do MGID, você tem o poder de fazer com que seus recursos visuais realmente se destaquem.

Eleve seu criativo hoje com MGID!