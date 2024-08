Header bidding provou ser uma opção de monetização da web bem-sucedida para navegadores de desktop e dispositivos móveis. Desde 2015, esta tecnologia fortaleceu a indústria programática e permitiu que os publishers gerassem mais receitas.

A ideia por trás do header bidding é bastante simples: todas as trocas de anúncios e fontes de demanda competem pelo inventário do publisher em um leilão. Para implementar o header bidding, o publisher simplesmente insere o código JavaScript na tag de cabeçalho de qualquer página, daí o nome do método.

Mas como isso se traduz em ambientes in-app e o que isso significa para os publishers de aplicativos? Neste guia abrangente, desvendaremos as complexidades do header bidding no aplicativo, esclarecendo como ele transforma a forma como a publicidade móvel funciona.

O que é o In-App Header Bidding?

O In-App Header Bidding é uma técnica de publicidade programática usada em aplicativos móveis.** Apesar das semelhanças em seu nome, não tem nada a ver com cabeçalhos. Os cabeçalhos são limitados aos navegadores, e é por isso que tivemos que esperar tanto tempo para obter uma interação de header bidding apropriada para aplicativos móveis.

Como não há cabeçalho para inserir código JavaScript, os aplicativos usam kits de desenvolvimento de software (SDKs) para obter todos os plug-ins necessários para se comunicar com os servidores. Os SDKs estão no centro dos anúncios programáticos, pois o header bidding no aplicativo requer comunicação com redes de anúncios.

Embora os mecanismos de leilão permaneçam mais ou menos os mesmos, é a maneira como o header bidding no aplicativo gerencia os parceiros que faz toda a diferença. O header bidding elimina a necessidade de SDKs supérfluos em um aplicativo.

O In-app header bidding conduz o leilão no lado do cliente, o que significa que ele ocorre dentro do aplicativo no dispositivo do usuário. Isso permite lances paralelos, onde vários parceiros de demanda podem fazer lances simultâneos no inventário de anúncios em tempo real.

O aumento da concorrência entre os compradores pode levar a preços de lance mais altos, o que, em última análise, beneficia o publisher. Com preços de lance mais altos, os editores têm potencial para obter mais receita com seu inventário de anúncios.

Como funciona o In-App Header Bidding?

In-app header bidding funciona por meio de uma série de etapas que permitem que várias fontes de demanda deem lances simultaneamente no inventário de anúncios em um aplicativo móvel. Aqui está uma análise detalhada de como funciona:

Abrindo um aplicativo: um usuário abre um aplicativo móvel em seu dispositivo. Solicitação de espaço publicitário: o aplicativo identifica espaços de anúncios disponíveis onde os anúncios podem ser exibidos (por exemplo, banners, intersticiais, blocos de anúncios nativos). Integração de lances de cabeçalho: O aplicativo usa um SDK de lances de cabeçalho (kit de desenvolvimento de software). Este SDK facilita o processo de lance de cabeçalho. Solicitação de leilão de espaço publicitário: em vez de enviar a solicitação de espaço publicitário para uma única rede ou troca de anúncios, o SDK a envia simultaneamente para vários parceiros de demanda (trocas de anúncios, redes, SSPs). Leilão em tempo real: Os parceiros de demanda recebem a solicitação de espaço publicitário e começam a participar de um leilão em tempo real. Determinação de lances e preços: cada parceiro de demanda avalia o espaço publicitário disponível com base em fatores como dados do usuário, parâmetros de segmentação, desempenho histórico e preço do lance. Eles enviam sua oferta ao SDK. Seleção de lance vencedor: O SDK coleta todos os lances e seleciona o licitante com lance mais alto como vencedor do leilão. Entrega do criativo do anúncio: O parceiro de demanda vencedor entrega o criativo do anúncio ao SDK. Renderização do anúncio: o SDK renderiza e exibe o criativo do anúncio vencedor no espaço de anúncio designado do aplicativo. Interação do usuário: O usuário interage com o anúncio exibido (por exemplo, clica nele). Relatórios e rastreamento: o SDK rastreia e relata dados sobre a interação do usuário com o anúncio (por exemplo, cliques, visualizações) tanto para o editor do aplicativo quanto para o parceiro de demanda vencedor. Distribuição de receita: o editor do aplicativo obtém receita do lance vencedor, que normalmente é compartilhado com a rede de anunciantes ou exchange.

Como podemos ver, o in-app header bidding permite um processo de leilão mais competitivo e transparente em comparação com a cascata tradicional. Ele permite que várias fontes de demanda concorram simultaneamente pelo inventário de anúncios, potencialmente levando a CPMs mais altos e ao aumento da receita para editores de aplicativos.

Benefícios do In-App Header Bidding

Agora que você sabe o que é um In-App header bidding, podemos examinar todos os benefícios que você obtém ao usar essa abordagem.

In-App header bidding dependem de leilões de primeiro preço, o que significa que os compradores fazem lances que mostram exatamente o valor de cada usuário para eles. Existem vários benefícios nos leilões de primeiro preço:

mais transparência e estabilidade operacional no processo;

flexibilidade para integrar facilmente novos parceiros de procura;

lances mais altos no inventário do editor;

competição em tempo real.

No entanto, a maior vantagem de todas vem da eliminação da priorização da rede de anunciantes em cascata. Na cascata, você mesmo prioriza as redes ou deixa que os dados históricos façam isso por você.

Com o In-App header bidding, o leilão realizado é simultâneo ou paralelo (leilão unificado). Todas as redes de anúncios têm chances iguais de ganhar inventário (não apenas as preferidas) e com um preço melhor que o mínimo preço.

Vale a pena mencionar que, depois de substituir a mediação do SDK pelo lance de cabeçalho no aplicativo, o número de SDKs que você precisa instalar diminui significativamente. Isso equivale a uma melhor experiência do usuário, menos problemas de latência e muito menos necessidade de manutenção.

Então, vamos resumir os benefícios:

Maior concorrência: Os In-App header bidding permitem que vários parceiros de demanda deem lances simultaneamente no inventário de anúncios. Isto aumenta a concorrência, o que pode levar a CPMs mais elevados e a um maior potencial de receitas para os editores. Receita maior: Devido ao aumento da concorrência e à capacidade de obter lances mais altos, os editores geralmente obtêm receitas gerais de anúncios mais altas em comparação com os métodos tradicionais de cascata de anúncios. Tomada de decisões em tempo real: os In-App header bidding ocorrem em tempo real, permitindo que os editores tomem decisões imediatas sobre qual anúncio exibir com base no lance mais alto. Processo de leilão transparente: O In-App header bidding oferece transparência, pois todos os parceiros de demanda têm igual visibilidade no processo de leilão, garantindo uma competição justa e aberta pelo inventário de anúncios. Latência reduzida: Os In-App header bidding normalmente têm latência mais baixa em comparação com a cascata tradicional. Isso significa tempos de carregamento de anúncios mais rápidos para os usuários, o que pode melhorar a experiência geral do usuário. Acesso à demanda premium: Os publishers podem se conectar com uma ampla variedade de parceiros de demanda premium, incluindo trocas de anúncios, redes e SSPs, permitindo-lhes acessar anúncios e anunciantes de alta qualidade. Monetização flexível de anúncios: Os publishers têm flexibilidade para gerenciar e otimizar seu inventário de anúncios com base em suas metas e estratégias específicas de monetização.

No geral, os In-app header bidding permitem que os publishers maximizem suas receitas publicitárias, criando um ambiente de leilão competitivo e transparente, beneficiando, em última análise, publishers e anunciantes.

In-App Header Bidding vs. Web Header Bidding

No domínio da publicidade programática, tanto os In-App header bidding quanto os Web Header Bidding desempenham papéis essenciais na otimização da receita publicitária. No entanto, eles operam em ambientes distintos, cada um com seu próprio conjunto de considerações. Vamos explorar as principais diferenças entre essas duas técnicas poderosas de licitação.

Aspecto In-app header bidding Web header bidding Meio Ambiente Aplicativos móveis Sites Leilão em tempo real Sim, no dispositivo de um usuário Sim, dentro do navegador Atribuição de recursos Libera recursos locais Consome recursos locais Experiência do usuário Tempos de carregamento de anúncios mais rápidos Impacto potencial nos tempos de carregamento da página Implementação técnica Requer integração de SDK Envolve implementação de wrappers ou tags de lance de cabeçalho Otimização Maximiza a receita de anúncios para publishers de aplicativos móveis Otimiza a receita de anúncios para publishers de sites Complexidade de integração A integração do SDK no aplicativo pode exigir recursos de desenvolvimento A integração do header bidding requer wrappers ou tags de header bidding no cabeçalho do site

O processo fundamental de header bidding em ambientes da web e in-app header bidding em aplicativos móveis é bastante semelhante. A principal distinção reside na implementação técnica e nas ferramentas específicas utilizadas.

No web header bidding, o publisher integra um código JavaScript (wrapper de lance de cabeçalho) na seção de cabeçalho de uma página da web. Este código envia solicitações de lance para parceiros de demanda e o processo de leilão ocorre no navegador do usuário. Os wrappers de lance de cabeçalho gerenciam vários parceiros de demanda e simplificam o processo de implementação.

Nos in-app header bidding, como lembramos, um aplicativo móvel usa um SDK para comunicação. O SDK facilita solicitações de lance para vários parceiros de demanda, e o processo de leilão ocorre no dispositivo do usuário dentro do aplicativo.

Conclusão: Embora os in-app header bidding e os web header bidding tenham um objetivo comum, eles operam em ambientes distintos com considerações técnicas exclusivas. A escolha entre os dois depende da plataforma (aplicativo móvel ou site) e dos objetivos específicos de otimização dos editores. Ao compreender as diferenças, os editores podem aproveitar os pontos fortes de cada abordagem para aprimorar suas estratégias de publicidade programática e maximizar a receita publicitária.

O Estado Atual de Adoção

As taxas de adoção de in-app header bidding foram inicialmente lentas e nem de longe tão altas quanto as taxas em navegadores de desktop e dispositivos móveis. Isso ocorreu principalmente devido à diferença na implementação, já que os in-app bidding exigiam o uso de um SDK em vez de uma simples inserção de código JavaScript.

No entanto, no terceiro trimestre de 2019, a taxa de adoção disparou e os gastos com in-app header bidding dobraram.

Embora a estatística acima reflita apenas a América do Norte e a Europa Ocidental, a região Ásia-Pacífico também viu um aumento de 50% nos gastos com lances de cabeçalho no aplicativo. Não importa a região que estamos discutindo, os gastos com publicidade estão mais altos do que nunca.

E, com previsão de aumento dos gastos com publicidade programática para US$ 168 bilhões até 2024 nos EUA, basta dizer que a crescente taxa de adoção continuará no futuro próximo.

Opções para configurar In-app header bidding

Existem dois caminhos que você pode seguir para implementar o in-app header bidding:

construa sua própria solução usando código-fonte aberto;

encontre um parceiro que já tenha criado sua própria solução.

A primeira opção envolve a criação de uma solução personalizada de in-app header bidding usando código-fonte aberto. Este caminho requer um nível significativo de conhecimento técnico e recursos, pois você será responsável pelo desenvolvimento e manutenção da solução internamente.

Como alternativa, os publishers podem optar por fazer parceria com um fornecedor terceirizado que já desenvolveu sua própria solução de in-app header bidding. Esta opção permite que os editores aproveitem a experiência e a tecnologia de um parceiro estabelecido.

Decidir qual caminho seguir depende muito do conhecimento técnico de sua equipe. Se o seu foco é publicidade e você possui os recursos técnicos necessários para construir seu próprio sistema de header bidding, então você deve investir tempo e esforço para criar sua própria solução.

No entanto, nem todo publisher tem recursos para se dedicar à construção de um ambiente de licitação completo. Nesse caso, os publishers podem fazer parceria com um provedor que tenha uma solução de cabeçalho pré-construída no aplicativo. É melhor que seja baseado em código-fonte aberto, como Prebid.org, pois permite máxima flexibilidade e compatibilidade.

Esse parceiro será capaz de fornecer todos os recursos de in-app header bidding que estão em alta demanda, como otimização dinâmica de piso, diferentes campanhas de desempenho e integração de todas as principais redes de anúncios.

Critérios Crie sua própria solução Faça parceria com solução existente Conhecimento técnico É necessário um elevado nível de conhecimentos técnicos Necessidade de conhecimentos técnicos moderados para a integração Tempo de desenvolvimento Cronograma de desenvolvimento mais longo Tempo de implementação mais curto Controle de personalização Controle total sobre personalização e recursos Personalização limitada com base na solução do parceiro Investimento em recursos Requer recursos internos significativos Depende de recursos de parceiros externos Responsabilidade pela manutenção Equipa interna responsável pela manutenção Parceiro cuida da manutenção e atualizações Custos Custos iniciais de desenvolvimento potencialmente mais elevados Pode envolver taxas de parceria ou partilha de receitas Risco Maior risco de desafios e contratempos técnicos Menor risco à medida que a solução do parceiro é comprovada Tempo de lançamento no mercado Maior tempo de lançamento no mercado devido ao processo de desenvolvimento Tempo de lançamento no mercado mais rápido ao aproveitar a solução existente Escalabilidade Pode ser adaptado para necessidades específicas de escalabilidade Depende da escalabilidade da solução do parceiro Flexibilidade nos parceiros Não vinculado a um fornecedor terceiro específico Limitado aos parceiros disponíveis e suas soluções Experiência interna Requer uma equipe dedicada e com conhecimentos específicos Menos experiência interna necessária para integração

Bônus: header bidding x leilão unificado

Curiosamente, o header bidding abriu caminho para leilões unificados. Os leilões unificados envolvem demanda de venda direta e programática que competem em um único leilão para ganhar uma impressão.

Ao contrário dos header bidding tradicionais, os leilões unificados são gerenciados no lado do servidor, o que leva a tempos de carregamento mais rápidos. Ocorre apenas uma sessão de lance por impressão, garantindo eficiência. O Google Exchange Bidding, agora conhecido como Open Bidding, é um exemplo de sistema de leilão unificado executado no Google AdX.

FAQ

Os in-app header bidding são adequados para todos os tipos de aplicativos para dispositivos móveis?

Sim, o in-app heder bidding é adequado para uma ampla variedade de aplicativos móveis, incluindo aplicativos de jogos, aplicativos de notícias, aplicativos de redes sociais e muitos outros. Os publishers podem implementar o in-app header bidding em várias categorias, desde que o aplicativo tenha uma base de usuários substancial e um volume significativo de impressões de anúncios.

Existem possíveis desvantagens ou desafios associados à implementação de in-app header bidding?

Sim, existem desafios potenciais na implementação de in-app header bidding. Estes podem incluir a necessidade de conhecimentos técnicos, prazos de desenvolvimento mais longos e a integração de vários SDKs. Além disso, os publishers devem considerar cuidadosamente a escolha entre construir a sua própria solução ou fazer parceria com um fornecedor existente, uma vez que cada opção tem o seu próprio conjunto de considerações e compromissos.

Como os in-app header bidding contribuem para aumentar a concorrência e aumentar os CPMs para os publishers?

in-app header bidding aumentam a concorrência e os CPMs para os publishers, permitindo que várias fontes de demanda façam lances simultaneamente em impressões de anúncios. Isto leva a um processo de leilão mais eficiente, aumentando a procura e, em última análise, resultando em CPMs mais elevados para os editores. Além disso, a transparência e a natureza em tempo real do header bidding criam um ambiente mais competitivo, atraindo mais procura de anunciantes que procuram atingir os seus públicos-alvo de forma eficaz.

Os publishers podem usar o in-app header bidding em combinação com outras estratégias de monetização de anúncios?

Sim, os publishers podem usar in-app header bidding em conjunto com outras estratégias de monetização de anúncios. Ele pode complementar métodos como mediação de anúncios ou configurações em cascata. Ao incorporar in-app header bidding, os publishers podem diversificar seus fluxos de receita e potencialmente obter rendimentos mais altos com seu inventário de anúncios. Essa flexibilidade permite que os publishers otimizem sua abordagem de monetização para atender seu aplicativo e público-alvo específicos.

Quais são algumas práticas recomendadas para otimizar as configurações de in-app header bidding?

A otimização das configurações de in-app header bidding envolve várias práticas recomendadas:

Implemente verificações de qualidade dos anúncios pré-lance: Garanta que os anúncios atendam aos padrões de qualidade antes de serem enviados para leilão para manter uma experiência positiva do usuário. Use tempos limite inteligentes: defina valores de tempo limite apropriados para evitar atrasos na entrega de anúncios e, ao mesmo tempo, permitir tempo suficiente para que os lances sejam processados. Priorize os parceiros de demanda: Organize os parceiros de demanda com base no desempenho histórico e nas taxas de oferta para maximizar o rendimento. Segmentar públicos-alvo: personalize configurações para diferentes segmentos de usuários para exibir anúncios mais relevantes e aumentar o engajamento. Monitore e analise dados regularmente: Fique de olho nas métricas de desempenho e ajuste as configurações de acordo para otimizar a receita. Teste e experimente: teste continuamente diferentes configurações para descobrir o que funciona melhor para um aplicativo e público específico.

Seguindo essas práticas, os publishers podem aumentar a eficácia de suas implementações de lances de cabeçalho no aplicativo e maximizar seu potencial de receita.

Como os publishers podem medir a eficácia e o impacto dos in-app header bidding em suas receitas de anúncios?

Os publishers podem medir a eficácia dos in-app header bidding analisando indicadores-chave de desempenho (KPIs), como:

eCPM (custo efetivo por mil): compare o eCPM alcançado por meio do header bidding com outros métodos de monetização para avaliar seu impacto na receita. Taxa de preenchimento: avalie a porcentagem de solicitações de anúncios preenchidas com um anúncio pago, indicando a eficácia do header bidding na monetização do inventário de anúncios disponível. Tempo de resposta do lance: monitore o tempo que os parceiros de demanda levam para responder aos lances, garantindo que estejam alinhados aos padrões de experiência do usuário. Latência do anúncio: avalie o tempo que leva para os anúncios carregarem, pois atrasos prolongados podem afetar negativamente a experiência do usuário e a visibilidade do anúncio. Receita geral de anúncios: compare a receita total gerada por meio do header bidding com a receita de outros métodos de monetização para avaliar sua contribuição relativa. Testes A/B: realize experimentos onde você compara o desempenho do header bidding com outras configurações para entender seu impacto específico em seu aplicativo.

Ao analisar essas métricas, os publishers podem obter insights sobre como os in-app header bidding estão afetando suas receitas de anúncios e tomar decisões informadas para otimizar ainda mais sua estratégia de monetização.

Conclusão

O in-app header bidding representa um avanço significativo no domínio da publicidade em aplicativos móveis. E embora a sua implementação exija conhecimentos técnicos, os benefícios são substanciais.

Tal como acontece com os header bidding do navegador, os lances no aplicativo criam um ecossistema mais aberto e eficiente que beneficia todas as partes envolvidas. Ambas as soluções tecnológicas reduzem a latência do anúncio e permitem que todas as redes e parceiros de troca façam lances em solicitações de anúncios de maneira uniforme, gerando mais receita para o editor. Com todos os avanços e melhorias na publicidade programática, simplesmente não há razão para ainda se opor à sua implementação em ambientes de aplicativos.