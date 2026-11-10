Sua IA pode analisar o desempenho, investigar problemas e ajudar a planejar os próximos passos. A MGID já traz assistência com IA para dentro do painel com a MIA, sua assistente inteligente de campanhas. Agora vamos além: os dados e as ferramentas de campanha da MGID passam a estar acessíveis no ambiente de IA que você já usa.

E se você pudesse levar suas campanhas da MGID para o fluxo de IA que já faz parte da sua rotina? Com o MGID Advertiser API MCP, você conecta dados e ações de campanha compatíveis a ferramentas de IA como Claude Code e Cursor, e a MGID passa a fazer parte do seu fluxo de trabalho atual.

O Que É o MGID Advertiser API MCP?

💡 O MGID Advertiser API MCP é uma ferramenta que conecta sua conta de anunciante a assistentes de IA compatíveis, permitindo acessar dados de campanha e executar ações compatíveis usando linguagem natural.

Ele funciona por meio do Model Context Protocol (MCP), um padrão que permite que assistentes de IA se comuniquem com plataformas externas. Depois de conectado, seu assistente de IA pode buscar informações na sua conta da MGID e ajudar em tarefas como consultar estatísticas, avaliar o desempenho das campanhas e gerenciá-las.

O MGID MCP foi pensado para anunciantes, agências e times de mídia que já trabalham com ferramentas de IA. Se você gerencia várias plataformas a partir de um único ambiente de IA, a MGID agora pode ser uma delas.

O Que Dá para Fazer com o MGID MCP?

Com o MGID MCP, você vai além das perguntas genéricas sobre publicidade. Dá para trabalhar com as informações da sua conta real na MGID e usá-las para tomar decisões sobre as campanhas.

Veja alguns exemplos do que você pode pedir:

Conferir o desempenho das campanhas: "Mostre como minhas campanhas ativas performaram nos últimos sete dias."

"Mostre como minhas campanhas ativas performaram nos últimos sete dias." Investigar mudanças de desempenho: "Quais campanhas tiveram queda de desempenho esta semana?"

"Quais campanhas tiveram queda de desempenho esta semana?" Revisar fontes de tráfego: "Quais fontes estão trazendo cliques, mas poucas conversões?"

"Quais fontes estão trazendo cliques, mas poucas conversões?" Ajustar configurações de campanha: "Mude o orçamento diário da Campanha A para $100."

"Mude o orçamento diário da Campanha A para $100." Analisar criativos: "Mostre meus anúncios (teasers) ativos e identifique quais têm o menor CTR."

Seu assistente de IA busca os dados relevantes, ajuda você a entender o que está acontecendo e usa as ferramentas compatíveis da MGID para preparar ou executar mudanças, conforme as permissões da sua conta e as configurações da conexão.

Vá Além com as MGID Skills

Algumas tarefas de publicidade exigem mais do que uma única ação. Investigar uma queda de desempenho, redistribuir orçamentos ou preparar o lançamento de uma campanha costuma envolver várias etapas.

É aí que as MGID Skills podem ajudar. São instruções prontas para tarefas reais de publicidade, que guiam seu assistente de IA passo a passo com os dados e as ferramentas do MGID MCP. Com elas, por exemplo, você pode:

Otimizar campanhas com IA: Analisar o desempenho, identificar oportunidades e receber recomendações práticas para melhorar os resultados.

Analisar o desempenho, identificar oportunidades e receber recomendações práticas para melhorar os resultados. Colocar o orçamento onde ele rende mais: Identificar as campanhas mais fortes e explorar formas mais inteligentes de distribuir o investimento.

Identificar as campanhas mais fortes e explorar formas mais inteligentes de distribuir o investimento. Identificar a fadiga criativa logo no começo: Perceber anúncios que estão perdendo força e saber a hora certa de renová-los.

Perceber anúncios que estão perdendo força e saber a hora certa de renová-los. Achar as fontes de tráfego que mais performam: Descobrir quais fontes entregam resultado e onde o orçamento pode estar indo pelo ralo.

Descobrir quais fontes entregam resultado e onde o orçamento pode estar indo pelo ralo. Clonar campanhas em segundos: Recriar rapidamente campanhas de sucesso com configurações ajustadas.

Recriar rapidamente campanhas de sucesso com configurações ajustadas. Resolver problemas de moderação mais rápido: Identificar possíveis problemas de aprovação e receber orientação sobre como corrigi-los.

Identificar possíveis problemas de aprovação e receber orientação sobre como corrigi-los. Ficar de olho no rastreamento de conversões: Detectar possíveis falhas de rastreamento antes que elas distorçam a análise de desempenho.

Imagine que o desempenho da sua campanha caia de repente. Em vez de garimpar relatórios manualmente, você pode pedir para o seu assistente de IA investigar. Com uma MGID Skill, ele analisa os dados da campanha e das fontes de tráfego, aponta possíveis causas e sugere os próximos passos.

Como Começar com o MGID MCP

Começar leva poucos passos:

Conecte sua ferramenta de IA: Abra a página do MGID MCP e siga as instruções de configuração para o seu chatbot de IA favorito. Autorize sua conta da MGID: Faça login pelo processo de autorização indicado, usando suas credenciais de API da MGID. Faça seu primeiro pedido: Comece com algo simples, como "Mostre as estatísticas das minhas campanhas ativas nesta semana." Explore as MGID Skills: Depois de conectado, experimente um fluxo guiado de diagnóstico de campanha, otimização ou outra tarefa compatível.

Recomendamos começar com uma conexão "somente leitura", que permite explorar os dados da campanha e avaliar o desempenho sem permitir alterações na sua conta.

Leve a MGID para o Seu Fluxo de IA

O MGID MCP deixa suas campanhas ao alcance das ferramentas de IA que você já usa. Seja para avaliar o desempenho, investigar problemas ou planejar os próximos passos, você trabalha com dados e ações da MGID sem precisar ficar alternando entre plataformas.

Com a MGID dentro do seu ambiente de IA, não há por que repensar a forma como você trabalha. Basta conectar as ferramentas em que você já confia.

Não mude seu fluxo de trabalho. Conecte-o.

Comece com o MGID MCP