O Grupo Perfil, conglomerado de mídia multiplataforma com 17 marcas de distintos perfis, e a MGID, plataforma global de publicidade, anunciam hoje uma parceria exclusiva e estratégica para potencializar as oportunidades de monetização do grupo. A colaboração permitirá que, por meio da personalização dos anúncios, o público se envolva de maneira mais eficaz com o conteúdo.

No âmbito do acordo, para os próximos anos, os formatos de anúncios nativos da MGID, impulsionados por inteligência artificial e segmentação contextual, serão integrados aos sites do grupo, incluindo marcas como Caras, Contigo! e Rolling Stone. O propósito desta solução é atrair ainda mais a atenção dos 85 milhões de leitores e preservar a qualidade de sua experiência, de forma integrada, ampliando o alcance.

“O acordo com a MGID é mais um importante passo no redesenho da nossa estratégia corporativa. Após uma longa, frutífera e recém-encerrada parceria com o UOL, nosso grupo amadureceu por outros caminhos. Com a MGID, estamos oferecendo soluções inovadoras e personalizadas, que atendem às necessidades dos nossos anunciantes a partir do fortalecimento da presença digital dos seus produtos e serviços. Tudo por meio da exposição em nossos sites, destacados pela qualidade jornalística e pela diversidade da audiência”, comenta Luis Maluf, CEO do Grupo Perfil.

"A implementação dos anúncios nativos permite uma melhor adaptação aos interesses e preferências do público-alvo, maximizando o engajamento e a eficácia das campanhas publicitárias. Além disso, ao preservar a qualidade da experiência do usuário, o Grupo Perfil reforça seu compromisso com a satisfação dos leitores e a entrega de conteúdo relevante”, destaca Lorenzo Nicodemo, head of publisher acquisition da MGID na América Latina.

Além dos anúncios nativos, a MGID oferece soluções focadas em análise de dados, tornando a segmentação mais estratégica e direcionada, com base no comportamento do usuário. Esses recursos contribuem com a visão estratégica do cenário digital, com o objetivo de melhorar o engajamento do público, permitindo que os anunciantes do Grupo Perfil ampliem seu alcance e impacto.