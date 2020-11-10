Uma pessoa comum vê *centenas de anúncios durante o dia,*e cada um deles usa diferentes recursos para se conectar com o visualizador. Como seus criativos podem vencer nesta competição e obter mais cliques?

Quando se trata de lutar pelos olhos e pela atenção dos roladores, a primeira ação vem dos recursos visuais. Eles ajudam você a se comunicar com o seu público mais rapidamente, devido ao fato de que a maioria das pessoas são “aprendizes visuais” e percebem as imagens melhor do que qualquer outra coisa.

Neste artigo, compilamos uma variedade de técnicas que você pode usar para fazer seus visuais de publicidade saltarem do conteúdo circundante, mantendo-os relevantes e compatíveis com o PG.

Até onde você deve ir nos resultados da pesquisa?

Os sites de bancos de imagens, gratuitos ou premium, continuam a ser a principal fonte de recursos visuais em todos os tipos de campanhas publicitárias digitais. Alguns dos serviços que podem ajudá-lo são Shutterstock, Getty Images, Pixabay e iStock.

No entanto, ao trabalhar com sites de bancos de imagens, você deve ter cuidado com os clichês visuais e com o uso de mídia que seu público já viu. A maioria das pessoas já viu imagens de ações de notas de dólar, cofrinhos ou comerciantes de Wall Street anunciando ofertas lucrativas várias vezes. Visuais bem pensados raramente podem ser encontrados na primeira ou mesmo na segunda página dos resultados de pesquisa.

Uma estratégia viável para superar os resultados de pesquisa mais comuns seria rolar por pelo menos cinco páginas de resultados de pesquisa e tentar encontrar algo notável para a maioria dos usuários. Ao escolher a imagem, procure detalhes incomuns e cativantes; por exemplo, a foto de uma garota com batom violeta brilhante certamente chamaria mais atenção.

Imagens exclusivas sempre funcionam melhor. Tente evitar fotos estáticas de pessoas, e prefira imagens dinâmicas e emocionais. Não torne seus anúncios muito diretos e lembre-se de que você pode trabalhar com fortes associações culturais e metáforas. Depois de encontrar uma imagem adequada, também é uma boa ideia adicionar o mínimo de edição, por exemplo, mudar um fundo colorido.

Ao trabalhar com ofertas de e-commerce, uma das melhores maneiras de escolher conteúdo visual é criar sua própria foto de alta qualidade de um produto. Para essas campanhas, você pode usar imagens simples de alta resolução apresentando um produto. Para outras categorias, suas próprias imagens e design personalizados podem apresentar um desempenho excepcional com frequência, por isso é útil carregar o telefone pronto para tirar fotos, que você pode usar mais tarde.

Truques para tornar seus criativos mais dignos de clique

A maioria dos leitores que escaneia o conteúdo da web está apenas esperando que algo chame sua atenção. Vamos ver as melhores maneiras de fazer isso.

Fotos de cluster

Talvez você tenha ouvido o conselho para evitar fotos com muitos objetos pequenos. Em grande medida, isto está correto, mas existe um fenômeno das fotos de cluster, que se mostrou eficaz em várias campanhas.

Objeto central

Com base em nossa análise do que muitos criativos de sucesso têm em comum, podemos dizer que a composição é importante. É altamente recomendável adicionar um objeto central ou uma direção em seus criativos.

Dinâmicas

Em busca de algo que chame a atenção em sites de imagens, opte por visuais dinâmicos com um final desconhecido. Por exemplo, aqui o smoothie de abacate cremoso está sendo derramado em copos e não está claro se o conteúdo restante cabe no copo.

Não revele tudo

Não revele todos os detalhes da imagem, em vez disso, tente despertar a curiosidade dos espectadores. Por exemplo, se houver uma foto de um homem olhando para o laptop, não mostre a tela. Neste exemplo, não vemos o rosto do homem segurando notas de dólar para nós, há somente um desejo intuitivo de pegar o que é dado.

Considerações finais

Imagens incomuns e exclusivas podem despertar sentimentos fortes, fazer os espectadores clicarem em seus anúncios e, por fim, interagir com seu produto ou serviço. Esperamos que, com essas técnicas simples, encontrar visuais para suas campanhas nativas não seja mais uma tarefa difícil. Porém, mesmo que haja certas dificuldades, nossa equipe de criação está sempre pronta para ajudar e orientar você durante o processo.