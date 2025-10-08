Na MGID, estamos constantemente aprimorando nossas ferramentas para ajudar os anunciantes a alcançarem um desempenho sustentável em larga escala. Uma de nossas soluções mais poderosas, o CPA Tune, está evoluindo novamente, e temos o prazer de anunciar que agora está totalmente disponível para campanhas com feed de pesquisa.

Com esta atualização, afiliados e profissionais de marketing de performance podem aplicar lances automatizados baseados em IA não apenas em campanhas nativas, mas também em tráfego de pesquisa com alta intenção. Os resultados iniciais mostram um aumento impressionante no ROI e CPAs estáveis.

Uma breve recapitulação: o que é o CPA Tune

O CPA Tune é o algoritmo de lances da MGID baseado em IA que otimiza para um CPA-alvo, mantendo ao mesmo tempo o modelo de CPC. Em vez de buscar cliques e torcer por conversões, o algoritmo:

Prevê a probabilidade de conversão em tempo real, comprando apenas tráfego relevante;

Ajusta o CPC dinamicamente com base no comportamento do usuário e no cenário competitivo;

Otimiza continuamente para atingir (e muitas vezes superar) o CPA-alvo com ROI positivo.

O resultado é uma alocação de orçamento mais inteligente, menos necessidade de supervisão manual e mais conversões.

Otimização com IA para Campanhas de Search Feed

O tráfego de search feed tem alta intenção. No entanto, ele tradicionalmente vem com margens mais apertadas e mais controle manual. O CPA Tune muda isso:

Compras automatizadas: O lance manual não é necessário.

O lance manual não é necessário. Ajustes dinâmicos de CPC: Garante que o gasto seja direcionado para o tráfego mais promissor.

Garante que o gasto seja direcionado para o tráfego mais promissor. Eficiência granular: Cada oportunidade de tráfego é avaliada individualmente.

Os resultados iniciais são bons: os anunciantes relatam aumento de ROI variando de 30% a 80%, e graças à filtragem granular de inventário, campanhas mantêm volumes mais altos com CVRs estáveis. Além disso, o modelo está totalmente alinhado com os mais recentes padrões RSoC do Google, suportando todos os principais tipos de search feed, como AFD e RSoC.

Melhores Práticas para Search Feed com CPA Tune

Embora o CPA Tune faça o trabalho pesado, alguns passos simples podem ajudar a liberar o desempenho máximo:

Mantenha no máximo 10 criativos ativos por vez.

por vez. Atualize regularmente os anúncios — aposente os de baixo desempenho, adicione novos criativos.

— aposente os de baixo desempenho, adicione novos criativos. Defina o CPA-alvo 15–20% abaixo do pagamento real.

abaixo do pagamento real. Lance com um orçamento de $100+/dia , e deixe os primeiros $200–300 rodarem no ponto de equilíbrio. Isso dá tempo para o modelo aprender.

, e deixe os primeiros $200–300 rodarem no ponto de equilíbrio. Isso dá tempo para o modelo aprender. Verifique o desempenho da campanha 1–2 vezes por dia: se as margens estiverem fortes, aumente o CPA-alvo; se as margens estiverem apertadas, diminua o CPA-alvo.

Já exploramos melhores práticas fundamentais para o CPA Tune em nossa Central de Ajuda. Esse artigo explora como o algoritmo funciona, os desafios que ele resolve e dicas práticas para configurar suas primeiras campanhas.

O Que Há de Novo no CPA Tune

Além da disponibilidade para search feed, introduzimos várias atualizações de UX e do modelo baseadas no feedback dos clientes:

Nova versão do modelo com proteção de orçamento mais forte: Salvaguardas integradas garantem que as campanhas não gastem demais quando não há previsão de conversão.

Salvaguardas integradas garantem que as campanhas não gastem demais quando não há previsão de conversão. UX aprimorada: Fim das restrições ligadas à configuração de rastreamento ou à alternância entre estratégias de lance.

Fim das restrições ligadas à configuração de rastreamento ou à alternância entre estratégias de lance. Alternador CPC/CPA: Mude facilmente entre lances de CPC e CPA em apenas alguns cliques, dando a você flexibilidade para testar e escolher a estratégia certa.

Pronto para Escalar com o CPA Tune?

Com um modelo mais forte, UX aprimorada e suporte total para campanhas de search feed, o CPA Tune está evoluindo para se tornar uma solução de performance ainda mais poderosa. Os anunciantes agora podem escalar campanhas nativas e de busca com menos esforço manual e maior confiança em atingir suas metas de CPA.

Se você está pronto para explorar o CPA Tune para suas campanhas, entre em contato com seu gerente de contas da MGID e comece a testar hoje.