Os últimos dois anos foram bastante disruptivos para o mundo digital. De regulamentações de privacidade a experiências mobile-first e o surgimento de conteúdo de vídeo curto, os publishers agora precisam estar constantemente atentos para acompanhar as mudanças nas tecnologias, os avanços do conteúdo e o amadurecimento dos usuários.

Aqui está o que os publishers precisam manter em seu radar para permanecerem relevantes e envolventes para seus públicos em 2022.

Planos de identidade primários

A próxima morte de cookies de terceiros causou uma onda de choque no mundo digital. De acordo com a McKinsey, 80% por cento dos publishers (não incluindo plataformas muradas) estavam usando este formulário para entender, segmentar e monetizar seu público. A consultoria agora acredita que US$ 10 bilhões em receitas estão em risco apenas nos EUA.

O movimento de regulamentação da privacidade, no entanto, estimulou a inovação em todas as plataformas. Publishers e anunciantes que dependiam de informações de terceiros sobre seus usuários agora estão coletando seus próprios dados por meio de uma variedade de táticas, desde descontos e avaliações gratuitas até recompensas de fidelidade e conteúdo exclusivo para assinantes. No entanto, eles ainda dependem de opções pós-cookie de grande tecnologia, como o Privacy Sandbox ou a segmentação contextual.

Diversificação de receitas

A diversificação da receita é motivada por atualizações de tecnologias digitais, formatos e hábitos de consumo – todos eles agravados pelo lento desaparecimento de cookies de terceiros.

Embora a programática tenha crescimento constante e deve aumentar significativamente em 2022, os publishers devem se mover rapidamente e se adaptar às mudanças nos perfis de seu público. Os fluxos de receita devem vir de mais do que apenas publicidade; embora continue sendo a fonte central e mais impactante. Abaixo estão algumas oportunidades de expansão para diversificar.

E-commerce

O e-commerce está crescendo mais rápido em dispositivos móveis do que em tablets ou computadores. Os usuários já estão acostumados a seus negócios favoritos oferecendo mercadorias de marca, relacionadas ou complementares, seja por meio de sua própria loja ou por meio de marketing de afiliados.

62% dos publishers dos EUA esperavam que o e-commerce se classificasse entre suas três maiores fontes de receita. E essa aposta valeu a pena, com um incrível crescimento do e-commerce em 2021.

Novos formatos de anúncio

Anúncios em vídeo premiados, como o nome indica, podem ser assistidos em troca de uma recompensa ou incentivo. Eles geralmente ajudam os usuários a progredir nos níveis de jogos e vários formatos interativos.

Anúncios não puláveis não são novos e precisam ser usados ​​com cautela; no entanto, usando-os no estilo de anúncios bumper e em muito curtas durações podem entregar uma mensagem impactante.

Os Anúncios de stories são cada vez mais usados ​​por empresas em suas contas de mídia social, como Facebook e Instagram. Eles exigem criativos imaginativos, mas não são caros.

Outros formatos de anúncio que ganharão popularidade em 2022 incluem alguns discutidos em outras partes deste artigo, como conteúdo em vídeo, 3D ou gráficos em movimento, bem como formatos clássicos com visuais arrojados: tipografia impressionante, gráficos de correspondência de conteúdo inteligentemente integrados, jogo de cores e muito mais.

Conteúdo patrocinado

De acordo com algumas estimativas, o conteúdo patrocinado é uma das maiores fontes de receita para a maioria dos editores, ficando atrás apenas da publicidade gráfica. Não há expectativa de que essa tendência diminua, especialmente porque, quando bem feita, oferece um claro benefício ao usuário ao fornecer informações úteis em um contexto favorável.

Planos de assinatura

Para muitos provedores de conteúdo, os planos de assinatura são frutos fáceis. Não precisa ser um modelo de tudo ou nada, mas pode ser uma assinatura do tipo freemium, conforme praticado por muitos provedores de conteúdo, da Harvard Business Review ao Spotify. Uma assinatura pode oferecer conteúdo exclusivo além do conteúdo regular disponível gratuitamente.

Conteúdo em vídeo

A visualização de vídeos digitais está aumentando a cada ano. Mesmo na demografia com mais de 65 anos, mais de 60% dos usuários da Internet assistiram a vídeos online. A expansão, no entanto, é impulsionada por todos os dados demográficos entre 12 e 44 anos de idade, representando mais de 90% de visualizações de vídeos online. Publishers e anunciantes que ignorarem essa tendência ficarão muito, muito para trás.

Interatividade

Em um mercado onde a excelência gráfica não ajuda mais você a se destacar, o conteúdo interativo pode ser a chave para a diferenciação. Quizzes são possivelmente o formato interativo mais popular, mas calculadoras online, vídeos 360°, linhas do tempo interativas e scrollytelling também estará fazendo ondas e encantando o público em 2022.

Otimização de CWV e experiência mobile

Construir para uma ótima experiência mobile em um mundo mobile-first não é negociável. Em 2021, as pessoas gastaram quase 5 horas em seus telefones todos os dias nos principais mercados móveis, enquanto o tráfego móvel representou 54 % de todo o tráfego da Internet.

Embora os dispositivos móveis continuem a crescer, há uma expectativa crescente de que, para funcionar em todas as plataformas – incluindo tablet e desktop –, seu site deve ser “saudável”. Já se foram os dias em que você achava que seu site precisava apenas ser responsivo para ser eficaz. Os três elementos que o Google agrupa na categoria Core Web Vitals analisam a velocidade de carregamento, a velocidade de resposta interativa e a estabilidade visual geral de elementos em uma página da web. Atender a esses fatores significa garantir que seus usuários tenham uma ótima experiência ao acessar sua página e interagir com elementos dinâmicos.

Novas tendências em web design

Espaço negativo

Também chamado de espaço em branco, o espaço negativo refere-se aos espaços entre os elementos de design que são deliberadamente deixados vazios. Esse conceito moderno ganhou seguidores a ponto de, em 2022, o design desordenado parecer desatualizado e esteticamente desagradável.

Projeto 3D

Embora o design 3D não seja novo, está se tornando mais difundido e mais facilmente acessível. Uma vez mais ou menos restrito ao design industrial e campos derivados, há um crescente uso e interesse em usar 3D como fator de diferenciação em web design e visuais publicitários.

Vidromorfismo

Depois do design minimalista e do skeuomorphism, chegou a hora do glassmorphism, uma combinação de transparência e gráficos de movimento que replicam a estrutura do vidro ou a aparência de olhar através vidro.

Gráficos em movimento

Um site estático completo simplesmente não funciona mais. Gráficos em movimento adicionados a pelo menos alguns elementos do seu site são quase um pré-requisito em 2022. De tipografia cinética e efeitos de foco a marcadores de mapas dinâmicos e visuais animados, os gráficos em movimento são essencial para uma plataforma de aparência moderna.

Rolagem dinâmica

Parallax e rolagem dinâmica também não são novidade, mas em 2022, eles representarão a parte do mundo digital que está à frente do rebanho. Rolagem dinâmica refere-se à rolagem do usuário com movimentos simples do mouse pelos elementos de uma única página, criando um movimento suave que conta uma história em elementos visuais dinâmicos.

Experiência contextual

Isso se refere ao conteúdo que muda com base em determinados pontos de dados predefinidos. Por exemplo, usuários em locais diferentes terão conteúdo diferente no mesmo endereço de página da Web, e usuários recorrentes verão conteúdo diferente do que os primeiros a chegar. Esses ajustes garantem que seu conteúdo corresponda ao estágio da jornada do usuário e possa converter melhor.

Considerações finais

Com o crescimento contínuo no uso da Internet, plataformas de criadores mais baratas e maior adoção do e-commerce, 2022 está dando aos editores oportunidades sem precedentes de crescimento e diferenciação. Um mercado em amadurecimento e expansão está agora maduro para novas tecnologias e táticas, desde formatos gráficos para destacar o conteúdo até opções de monetização de alto ROI. Na verdade, com escolhas tão ricas, a pior coisa que os publishers podem fazer é nada.