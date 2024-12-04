Con la fine di un altro anno, è tempo di riflettere su ciò che ha funzionato, su ciò che non ha funzionato e su ciò che verrà. La spesa per il marketing di affiliazione ha raggiunto un traguardo enorme quest'anno, superando 10 miliardi di dollari nel 2024. E indovina un po'? La cifra è destinata a crescere ancora. Gli esperti prevedono una crescita costante nel 2025, quando marchi e creator si uniranno per trovare nuovi ed entusiasmanti modi di entrare in contatto con il pubblico.

Ma siamo onesti: il marketing di affiliazione non è privo di sfide. Dalla costruzione della fiducia alla capacità di distinguersi in spazi affollati, il panorama diventa ogni anno più complicato. Quindi, come si possono superare questi ostacoli?

In questo articolo, approfondiremo le 7 maggiori sfide che gli affiliati dovranno affrontare nel 2025 e le tendenze che promettono di risolverle. Vedilo come un vademecum per essere all'avanguardia nel 2025.

Iniziamo!

1. Scarsa fiducia del pubblico nelle promozioni degli affiliati

Soluzione: Co-Selling e Storefront personalizzati

La fiducia è essenziale nel marketing di affiliazione. Se il tuo pubblico non ha la sensazione che i prodotti sponsorizzati siano autentici per te, se ne andrà. Un link di affiliazione generico inserito in un post non è più sufficiente. Il pubblico è più intelligente e si aspetta esperienze più personalizzate e coinvolgenti.

È qui che entrano in gioco le pagine di atterraggio in co-branding e le vetrine personalizzate. Questi “pop-up shop” digitali consentono agli affiliati di creare un'esperienza di acquisto curata che sia autentica per il loro marchio e che risuoni con il loro pubblico. Non si tratta più di una raccomandazione senza volto, ma di dire: “Ecco esattamente ciò che amo, e ho fatto in modo che tu possa trovarlo facilmente".

Perché funziona

L'81% dei consumatori afferma che la fiducia è un fattore chiave nelle loro decisioni di acquisto. Quando gli affiliati utilizzano vetrine personalizzate, costruiscono questa fiducia allineando le loro raccomandazioni al loro marchio personale. Il co-selling, invece, sfrutta le partnership tra affiliati e marchi per creare offerte esclusive o pacchetti che sembrano unici e su misura.

Prendiamo ad esempio gli Amazon Influencer Stores di Amazon. I creator possono realizzare le proprie vetrine con il proprio marchio, mettendo in mostra i prodotti che amano e usano veramente, stabilendo così la fiducia del pubblico con le loro raccomandazioni. Il risultato? Maggiore engagement e più conversioni.

Applicazione nel mondo reale

Immagina di essere un affiliato nella nicchia del fitness. Invece di condividere un link di affiliazione per l'attrezzatura da allenamento, potresti creare una vetrina personalizzata con i tuoi tappetini da yoga, bande di resistenza e integratori preferiti. Abbinandovi contenuti che ti mostrano mentre utilizzi l'attrezzatura (video di allenamento, recensioni o persino una sessione di domande e risposte dal vivo), improvvisamente non si tratta di una semplice promozione, ma di un'autentica approvazione sostenuta da contenuti di valore.

Questo approccio non è efficace, ma necessario. Con il pubblico che chiede più trasparenza e autenticità, le vetrine personalizzate e le partnership di covendita saranno strumenti essenziali per rimanere competitivi nel 2025.

2. Lunghi viaggi dell'acquirente danneggiano le conversioni

Soluzione: Il commercio social come pietra miliare

Parliamo di un problema comune per gli affiliati: i lunghi percorsi dell'acquirente. Hai attirato un potenziale cliente con i tuoi contenuti, ma quando naviga su più link, pagine e moduli, il suo interesse si è esaurito. Ogni ulteriore clic è una possibilità di abbandono, e questo è denaro perso per strada.

Ecco che entra in gioco il social commerce, che sta accorciando il percorso dell'acquirente e aumentando le conversioni. Piattaforme come TikTok, Instagram e Pinterest stanno integrando acquisti diretti in-app, rendendo più facile che mai per il pubblico acquistare ciò che vede senza lasciare l'app.

Perché funziona

Gli studi dimostrano che il 76% dei consumatori è più propenso ad acquistare un prodotto se il processo di acquisto avviene senza interruzioni. Il social commerce elimina l'attrito del reindirizzamento degli acquirenti a siti web esterni, riducendo i passaggi tra la scoperta e l'acquisto. Per gli affiliati, questo significa meno vendite perse e tassi di conversione più elevati.

TikTok, ad esempio, ha introdotto TikTok Shop, che consente ai creator di taggare i prodotti direttamente nei loro video. Gli spettatori possono cliccare, aggiungere al carrello e acquistare, il tutto senza lasciare la piattaforma. Questa integrazione diretta sfrutta l'immediatezza dei contenuti social, trasformando gli spettatori occasionali in clienti paganti quasi istantaneamente.

Applicazione nel mondo reale

Supponiamo che tu sia un affiliato nella nicchia della bellezza. Crei un tutorial su Instagram che mostra la tua routine di cura della pelle preferita, taggando tutti i prodotti attraverso Instagram Shop. Il tuo pubblico può vedere i prodotti in azione e acquistarli con un semplice tocco, evitando di cercare i link o di visitare siti web esterni.

E questo non è limitato solo ai prodotti fisici. Se si promuovono servizi, download digitali o abbonamenti, piattaforme come Pinterest stanno introducendo integrazioni simili per facilitare gli acquisti.

Con oltre il 50% della Gen Z e dei Millennials che utilizzano le piattaforme social come motori di ricerca per gli acquisti, il social commerce è ora la pietra angolare del successo del marketing di affiliazione nel 2025. Accorcia il percorso dell'acquirente, mantieni il flusso delle vendite e guarda il tuo fatturato crescere.

3. Partnership inefficaci con i creator

Soluzione: Le partnership autentiche hanno la priorità

È una storia che gli affiliati conoscono fin troppo bene: un marchio che investe risorse in decine di partnership con i creator, solo per vedere un engagement scarso e un ROI minimo. Perché? Molte partnership si concentrano sulla quantità piuttosto che sulla qualità, dando vita a creator non adatti che non riescono a entrare in risonanza con il pubblico di riferimento.

Nel 2025, il cambiamento è chiaro: autenticità batte volume. Il pubblico è più attento che mai e riesce a percepire quando un creator sostiene qualcosa in cui non crede veramente. Collaborare con creator che condividono i valori, il linguaggio e la nicchia di pubblico del tuo marchio è la chiave per generare fiducia e fidelizzazione.

Perché funziona

Una ricerca dell'Influencer Marketing Hub mostra che i consumatori si fidano di più dei creator che degli annunci tradizionali, ma solo se la partnership è autentica. Le promozioni irrilevanti o eccessivamente commerciali spesso allontanano i follower, mentre le collaborazioni autentiche portano a un engagement più profondo e a tassi di conversione più elevati.

Prendiamo ad esempio il settore della moda: un marchio di abbigliamento sostenibile otterrà risultati migliori se collabora con un creator attento all'ambiente i cui follower apprezzano già la sostenibilità. Non si tratta solo di raggiungere milioni di persone, ma di raggiungere le persone giuste.

Applicazione nel mondo reale

Proviamo a calarci nei panni di un promotore di un'app per il fitness. Invece di collaborare con tutti gli influencer del settore salute, individua i creator che, oltre ai loro contenuti di fitness, condividono la passione per il benessere mentale, un aspetto che la tua app enfatizza. Attraverso strumenti come CreatorIQ o Aspire, è possibile valutare le metriche di engagement, i dati demografici del pubblico e persino il timbro del creator per assicurarsi che sia in linea.

Una storia di successo è quella di Patagonia, che seleziona con cura appassionati di outdoor e sostenitori della salvaguardia della natura per rappresentare il proprio marchio. Questi creator non solo mettono in mostra l'attrezzatura Patagonia, ma raccontano anche storie autentiche sulle loro avventure all'aria aperta e sulle cause ambientali, creando fiducia e legami emotivi con il pubblico.

Puntando su creator i cui valori sono naturalmente in linea con il tuo marchio, costruisci relazioni che producono risultati a lungo termine. Nel 2025, le partnership sincere e autentiche saranno la forza trainante del successo delle affiliazioni.

4. Contenuti di affiliazione stantii e poco coinvolgenti

Soluzione: Nuovi formati di contenuto come Livestream e VR

Il marketing di affiliazione prospera grazie ai contenuti, ma la verità è che i formati statici come i tradizionali post sui blog o le semplici menzioni dei prodotti stanno cominciando a perdere colpi. Il pubblico è sempre più inondato di annunci e contenuti di base che mancano di interattività o di emozione.

Quindi, come si fa a tenere il pubblico attaccato e coinvolto? La risposta sta nell'adottare formati di contenuto nuovi e coinvolgenti che offrano esperienze fresche e dinamiche.

Perché funziona

Poiché i consumatori sono sempre più abituati a esperienze personalizzate e immediate, desiderano contenuti che vadano oltre l'ordinario. Nuovi formati come lo shopping in live-stream, le esperienze di realtà virtuale (VR) e le storie interattive consentono agli affiliati di liberarsi dal ciclo monotono dei contenuti e di offrire qualcosa di veramente coinvolgente. Questi formati offrono una connessione in tempo reale con il pubblico, facendolo sentire coinvolto nell'esperienza e più propenso alla conversione.

Ad esempio, lo shopping in live-stream sfrutta la tendenza crescente delle dimostrazioni di prodotti condotte da influencer. Quasi un quarto dei consumatori (23%) effettua un acquisto durante un livestream, e il 34% lo fa successivamente, evidenziando il forte potenziale di acquisto degli eventi di live commerce.

Applicazione nel mondo reale

Un ottimo esempio è il settore del beauty, che ha abbracciato lo shopping in live-stream per coinvolgere il pubblico in tempo reale. Marchi come Sephora hanno collaborato con influencer per ospitare eventi di shopping in diretta su piattaforme come Instagram e TikTok. Gli spettatori possono assistere a dimostrazioni di prodotti, porre domande ed effettuare acquisti direttamente durante lo streaming. Questa interazione crea un'esperienza immediata e pratica che i contenuti tradizionali non possono eguagliare.

D'altra parte, nel mondo della VR, marchi come Nike e Tommy Hilfiger si sono avventurati in negozi di realtà virtuale dove gli utenti possono esplorare i prodotti in un ambiente completamente immersivo, provando abiti e scarpe senza mai uscire di casa. Gli affiliati che adottano promozioni basate sulla VR si distinguono per l'offerta di un'esperienza di acquisto inedita, aumentando l'engagement e distinguendosi dalla concorrenza.

Che si tratti di offrire offerte esclusive in eventi di shopping dal vivo o di creare esperienze VR memorabili, l'integrazione di formati di contenuto interattivi e coinvolgenti nel marketing di affiliazione è essenziale per mantenere l'attenzione del pubblico e guidare le conversioni nel 2025.

5. I modelli di pagamento unici non funzionano

Soluzione: Modelli di pagamento ibridi

Se ci si affida ancora a modelli di pagamento forfettari o basati solo sulle commissioni, è probabile che si stia lasciando del denaro sul tavolo e si stiano perdendo importanti opportunità. Il fatto è che i pagamenti forfettari sono prevedibili, ma non stimolano i creatori a superare i propri limiti. D'altra parte, i modelli di sola commissione possono spaventare quegli influencer di alto livello che hanno bisogno di una maggiore certezza finanziaria in anticipo.

Ma se ci fosse un modo per ottenere il meglio di entrambi i sistemi? Ecco i modelli di pagamento ibridi, la risposta al problema del pagamento unico.

Perché funzionano

I modelli di pagamento ibridi uniscono pagamenti anticipati e commissioni basate sui risultati, combinando la sicurezza finanziaria con un programma di incentivi. Ed ecco il segreto: questo modello si rivolge a tutti i tipi di creator, dagli influencer di alto livello ai piccoli affiliati. Dà a tutti un motivo per impegnarsi a fondo e creare contenuti di alta qualità, perché garantisce un reddito e la possibilità di guadagnare ancora di più in base ai risultati ottenuti.

Per il brand, questo significa che non deve scegliere tra pagare per l'esposizione o pagare per le prestazioni: può avere entrambe le cose. I modelli ibridi motivano i creator a dare il meglio di sé, sia che si tratti di raggiungere un pubblico massiccio, sia che si tratti di ottenere conversioni di nicchia e altamente mirate.

Applicazione nel mondo reale

Diamo un'occhiata ad Adidas. L'azienda ha adottato un modello ibrido, lavorando sia con macro-influencer che con micro-affiliati. I grandi influencer ricevono un pagamento garantito per promuovere nuovi prodotti, mentre i piccoli influencer o gli affiliati guadagnano commissioni in base alle vendite che generano. Si tratta di un vantaggio per tutti: Adidas ottiene visibilità e risultati, senza puntare tutto su un unico paniere.

Un altro grande nome che utilizza la stessa strategia è Ulta Beauty nel settore beauty. Alcuni influencer ricevono un compenso forfettario per i contenuti sponsorizzati, mentre altri lavorano su commissione per le vendite generate dai loro link di affiliazione. Questa impostazione consente agli influencer di scegliere ciò che è meglio per loro, mentre Ulta ottiene il meglio di entrambi i mondi: una copertura affidabile e prestazioni orientate alle vendite.

Quindi, se desideri scalare il tuo programma di affiliazione nel 2025, prendi in considerazione l'idea di abbandonare l'approccio unico. Con un modello di pagamento ibrido, potrai motivare i tuoi creator, attrarre talenti diversi e ottenere sia visibilità che risultati, senza compromessi.

6. Eccessiva dipendenza dalla comunicazione del brand

Soluzione: La Social Proof come forza trainante

Abbiamo visto tutti i segnali: i consumatori sono sempre più scettici nei confronti della comunicazione tradizionale del marchio. Le pubblicità appariscenti e le descrizioni dei prodotti non attirano più i consumatori. Quando si tratta di premere il grilletto per un acquisto, vogliono qualcosa di reale.

Se si fa troppo affidamento sulla comunicazione promossa dal marchio, si sta perdendo un pezzo cruciale del puzzle: la social proof.

Perché funziona

Le persone si fidano degli altri. È semplicissimo. La social proof - sotto forma di testimonianze di creator, recensioni di prodotti o vetrine curate - mostra al tuo pubblico che persone reali, proprio come loro, amano il tuo prodotto. È l'equivalente di una raccomandazione da parte di un amico, e sappiamo tutti quanto possa essere potente.

Mostrando testimonianze autentiche di creator che hanno effettivamente utilizzato e amato il prodotto, gli affiliati sono in grado di creare quella fiducia tanto necessaria per il loro marchio. Questo tipo di prova crea un senso di riconoscimento che la sola promozione del marchio non è in grado di ottenere. Che si tratti di un creator che condivide la propria esperienza personale o di follower che parlano di come un prodotto ha funzionato per loro, questo tipo di contenuti aumenta l'engagement e i tassi di conversione.

Applicazione nel mondo reale

Prendiamo ad esempio Glossier. Hanno costruito il loro marchio facendo leva sulla social proof attraverso le recensioni di clienti reali e i consensi degli influencer. Invece di proporre annunci generici, hanno creato una community in cui le persone condividono le loro storie personali e le loro esperienze con i prodotti. Gli affiliati di Glossier, a loro volta, utilizzano queste testimonianze e i contenuti generati dagli utenti per aumentare la fiducia e le conversioni, il che ha contribuito alla loro rapida crescita.

Un altro grande esempio è Amazon. Certo, il marchio utilizza una strategia comunicativa, ma ciò che spinge davvero le conversioni sono le recensioni e le valutazioni dei clienti, a cui gli affiliati fanno spesso riferimento nei loro contenuti. Gli affiliati che mostrano valutazioni elevate o un creator che dà un pollice in su a un prodotto possono aumentare le vendite in modo esponenziale. È la mentalità definitiva del “se si fidano loro, posso fidarmi anch'io”.

Quindi, se ci si limita a promuovere la comunicazione del proprio marchio, è ora di iniziare a mettere in mostra storie ed esperienze reali. Sono queste testimonianze autentiche che conquisteranno la fiducia del tuo pubblico e, in ultima analisi, i suoi acquisti.

7. Gestione inefficace delle campagne su larga scala

Soluzione: IA e automazione

La gestione manuale delle campagne di affiliazione è un vero incubo quando il tuo programma cresce. Quando si lavora con decine, se non centinaia, di affiliati, tenere traccia di tutto può sfuggire rapidamente di mano. Dalla selezione dei creator giusti all'ottimizzazione dei contenuti delle campagne, le cose possono diventare complicate e richiedere molto tempo.

Ma non temere, c'è un modo più intelligente per gestire tutto questo caos, e i loro nomi sono IA e automazione. Questi strumenti non sono appannaggio esclusivo degli esperti di tecnologia. Sono l'ingrediente segreto per gestire campagne di affiliazione fluide e performanti su larga scala.

Perché funzionano

L'intelligenza artificiale e l'automazione eliminano il lavoro di routine, semplificando la gestione delle campagne in modi che un tempo erano impossibili. Invece di selezionare manualmente i creator e le campagne, questi strumenti possono selezionare automaticamente i creatori in base alle performance passate, ai dati demografici del pubblico e persino ai dati predittivi. L'intelligenza artificiale può aiutare a personalizzare i contenuti per segmenti specifici, aumentando la pertinenza e l'engagement senza dover muovere un dito.

Ma non è tutto. Le analisi predittive consentono di prevedere quali partnership hanno il più alto potenziale di successo. Ciò significa che potrai concentrarti sulla cura delle collaborazioni che contano di più e non perdere tempo con quelle che non porteranno a nulla.

Applicazione nel mondo reale

Prendiamo ad esempio Coca-Cola. Ha utilizzato strumenti basati sull'intelligenza artificiale per gestire le proprie campagne di affiliazione a livello globale e questo ha cambiato le carte in tavola. Invece di passare manualmente al vaglio gli influencer, l'intelligenza artificiale li aiuta a trovare l'abbinamento perfetto per ogni campagna, personalizzando i contenuti per specifici mercati regionali. Questo non solo fa risparmiare tempo, ma aumenta anche i tassi di conversione.

Un altro grande esempio viene da Sephora, che utilizza strumenti di automazione per gestire l'enorme volume di affiliati nel suo programma. Grazie all'intelligenza artificiale, possono segmentare automaticamente la loro base di affiliati, assicurando che ogni creator riceva le giuste offerte di prodotti, contenuti e incentivi in base al suo pubblico. Questo livello di personalizzazione porta a risultati migliori e rende più efficiente la scalabilità del programma.

Noi di MGID andiamo anche oltre la creazione di annunci d'impatto, offrendo funzionalità come CTR Guard per monitorare e affrontare l'affaticamento da annunci, analisi predittive per l'ottimizzazione delle prestazioni e aggiornamenti creativi automatizzati. Questi strumenti semplificano la gestione delle campagne, garantendo agli affiliati un elevato engagement e una scalabilità efficiente.