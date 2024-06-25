Ti interessa la forza del marketing di affiliazione? Per molti, il marketing di affiliazione è la chiave per ottenere un reddito passivo:

I link possono generare profitto per sempre;

Innumerevoli prodotti di marketing di affiliazione tra cui scegliere, e funziona benissimo per qualsiasi nicchia;

Numerose strategie collaudate e reali da poter applicare.

Si può dire che tale prospettiva ha un grande potenziale se si sa cosa si sta facendo. E quali sono i modi migliori per promuovere i link dei mercati affiliati? È questo il tema che affronteremo oggi. Dopo aver letto questo articolo, dovresti essere in grado di individuare le strategie che ti daranno le migliori possibilità di ottenere una vendita dopo l'altra.

Il primo passo per implementare i trucchi e i suggerimenti del marketing di affiliazione: Analisi essenziale del marketing di affiliazione

Il marketing di affiliazione è un modello in cui l'azienda si avvale dell'aiuto di affiliati (cioè di te!) per vendere i propri prodotti e servizi. Quindi, in qualità di affiliato, promuovi i prodotti e ricevi una commissione. Questo può essere un ottimo accordo se:

Vuoi aumentare le tue entrate senza creare un prodotto;

Credi di aver trovato il modo migliore per commercializzare i prodotti di affiliazione;

Sei pronto a diventare un affiliato e a creare contenuti di affiliazione.

Se sei nuovo nel marketing di affiliazione e non sai da dove cominciare, scopri cosa serve per iniziare il tuo viaggio nel marketing di affiliazione. In quell'articolo, troverai tutto ciò che ti serve per arricchire la tua comprensione del marketing di affiliazione. Preparati ad approfondire le strategie che condivideremo.

Quali sono le strategie di marketing affiliato adatte ai principianti?

Come accennato nella sezione precedente, la struttura generale del marketing di affiliazione è molto semplice e può assumere molte forme. Per sfruttare i migliori consigli per il marketing di affiliazione, è necessario conoscere i tipi di strategie che si possono sperimentare. Esistono tre tipi di strategie da poter attuare.

Marketing di affiliazione non associato: Si promuovono prodotti attraverso annunci di marketing di affiliazione.

Si promuovono prodotti attraverso annunci di marketing di affiliazione. Marketing di affiliazione coinvolto: Si promuove direttamente un prodotto o un servizio ai propri partner di affiliazione. Questo è il tipo di marketing più diffuso, per cui molti dei nostri consigli sul marketing di affiliazione si riferiscono a questo esempio.

Si promuove direttamente un prodotto o un servizio ai propri partner di affiliazione. Questo è il tipo di marketing più diffuso, per cui molti dei nostri consigli sul marketing di affiliazione si riferiscono a questo esempio. Marketing di affiliazione correlato: Si promuove solo il tipo di prodotto senza menzionare i nomi dei marchi.

Aumenta le vendite tutto l'anno come Affiliate Marketer con questi suggerimenti e strategie di marketing di affiliazione fondamentali

Cosa serve per avere successo come affiliate marketer? Possono essere tante cose! Il bello di questi consigli per il marketing di affiliazione è che si rivolgono a più di un tipo di marketer. Ci sono molte strade per il successo. Quale (o quali!) dei consigli per il marketing di affiliazione hai intenzione di mettere in pratica? Lo lasciamo decidere a te. Tuttavia, per darti un'idea delle strategie che funzionano oggi, abbiamo trattato tutte le potenziali strategie di marketing di affiliazione disponibili.

Creare un post sul prodotto

Pro Contro Migliora la tua credibilità Molti post di prodotti concorrenti sono là fuori La maggior parte delle persone legge i post Può anche migliorare il tuo SEO se pubblicato sul tuo sito web.

Questa strategia di marketing affiliato, collaudata da tempo, è la scelta di molti marketer per un motivo preciso. Infatti, il 64,48% del traffico dei marketer proviene dai blog. Questo dimostra il potere di un buon post sul blog nell'attirare lettori, necessari per raggiungere l'obiettivo finale di qualsiasi piano di marketing di affiliazione: generare vendite.

Implementazione di suggerimenti di marketing di affiliazione: Nerdwallet

Nerdwallet è un'azienda nota per il suo impegno nel rafforzare la sicurezza finanziaria. In questo caso, ha sfruttato questo aspetto a proprio vantaggio per la sua strategia di marketing affiliato. In un post che riassume le migliori carte di credito con cashback, Nerdwallet mostra perché i post sui prodotti sono uno dei consigli di marketing di affiliazione più utilizzati oggi. Perché ha funzionato?

Sono elencate da subito le migliori carte di credito, con tanto di link.

Elenco dei punti di forza di ciascuna carta di credito.

Link alle recensioni più complete per ogni carta.

E il modo migliore per promuovere i link del mercato affiliato? Renderli visibili. Nell'articolo di Nerdwallet, i pulsanti “Richiedi ora” sono stati posizionati strategicamente sotto le descrizioni dei prodotti, persuadendo gli utenti ad agire subito.

Realizza più video dello stesso prodotto

Pro Contro Aiuta ad aumentare la visibilità I link potrebbero non essere altrettanto visibili I video sono più coinvolgenti Un mercato enorme, dato che YouTube è il secondo motore di ricerca più grande.

La realizzazione di un video sembra uno dei consigli più ovvi per il marketing di affiliazione, perché diciamocelo: chiunque può letteralmente realizzare un video e caricarlo su YouTube. Ma perché non fare un salto di qualità con dei video brevi e divertenti? Noi puntiamo su questo tipo di tecniche di marketing di affiliazione perché a nessuno interessa vedere un video di un'ora. Invece, realizzando video brevi, è più facile che appaia nelle ricerche di parole chiave più particolari e con meno concorrenza. Ricordati di usare parole chiave specifiche nel titolo!

Implementazione di suggerimenti di marketing di affiliazione: Pat Flynn

Pat Flynn ha creato una serie di video per SwitchPod che gli hanno permesso di presentare questo nuovo prodotto ai suoi follower. Ha messo in pratica i due consigli di marketing di affiliazione che abbiamo appena discusso, realizzando video sull'uso del prodotto, con approfondimenti su come e perché il prodotto è stato realizzato e altro ancora. Con la sua serie di video, è stato in grado di:

Suscitare interesse per il prodotto;

Migliorare la sua visibilità;

Incrementare le vendite dopo il lancio del prodotto.

Utilizzo di un software per il marketing di affiliazione

Pro Contro Centralizza tutte le attività del mercato affiliato, rendendo più facile il monitoraggio delle campagne Può esserci un costo associato ai servizi Aiuta ad analizzare le campagne Permette di automatizzare le attività ripetitive.

È probabile che nel tuo percorso di marketing di affiliazione non promuoverai un solo prodotto. Le promozioni multiple di affiliazione rendono difficile garantire che le operazioni siano ottimizzate e che le strategie di marketing di affiliazione funzionino. È qui che entra in gioco il software di marketing di affiliazione. Nella scelta del software, considera questi fattori:

Facilità d'uso;

Caratteristiche disponibili;

Modello di prezzo;

Reputazione del prodotto;

Assistenza disponibile;

Capacità di analisi.

Implementazione di suggerimenti di marketing di affiliazione: Skyscanner

Skyscanner è un sito web che mostra i voli più economici, più veloci e migliori per qualsiasi destinazione. Utilizzando Skimlinks, l'azienda è stata in grado di inserire automaticamente link di affiliazione in tutte le sue pagine. Poiché ogni pagina contiene più raccomandazioni e link di affiliazione, questa mossa ha permesso di risparmiare tempo prezioso, lasciando a Skyscanner più tempo per esaminare e implementare altri suggerimenti e strategie di marketing di affiliazione.

Così come SkyScanner è riuscito a trovare soluzioni che hanno permesso un risparmio di tempo, anche tu puoi trovare un'opzione che ottimizzi i tuoi processi. Inoltre, questo offre l'opportunità di testare l'efficacia dei migliori strumenti di affiliazione per le tue esigenze.

Mai limitarsi a una sola piattaforma o modello di marketing

Pro Contro Promuove la diversificazione degli asset digitali Può essere difficile da gestire Permette agli utenti di raggiungere più persone. Permette di vedere quali metodi di promozione funzionano meglio per l'utente.

È consigliabile iniziare con una sola strategia, senza però fermarsi. Una volta completata la messa a punto di un metodo, è bene iniziare a programmarne almeno un altro. Se si esplorano più strade, ci si apre a più possibilità. Come scegliere il prossimo metodo di promozione? Considera i seguenti elementi:

Hai bisogno di risorse di apprendimento per testare i suggerimenti di marketing di affiliazione? (Di solito ci sono più risorse per i metodi di marketing più comuni).

Che tipo di contenuti vuoi creare?

Dove si trova il tuo mercato di riferimento?

Implementazione dei suggerimenti di marketing di affiliazione: Making Sense of Cents

Making Sense of Cents è un blog di finanza che si affida in gran parte al suo sito web per raccogliere contatti per i suoi partner affiliati. L'introduzione della diversificazione del marketing ha segnato l'espansione del blog nel marketing via e-mail. Questo ha permesso al proprietario del sito di segmentare la propria lista e di creare offerte di affiliazione più mirate. Altri suggerimenti di marketing di affiliazione messi in atto consistono nella creazione di reti di affiliazione diverse e nella trattazione di argomenti legati alla finanza. Sia che si parli di mezzi per generare lead o di espansione degli argomenti trattati, puntare su più di una strategia può sempre aumentare le probabilità di vittoria!

Iscriviti solo a programmi di affiliazione affidabili

Pro Contro Assicura il pagamento per i tuoi lead Rischio di perdere nuovi grandi programmi Ha un sistema chiaro per la gestione degli affiliati. Può fornire l'accesso a una rete di supporto di affiliati.

Abbiamo trattato molti dei principali consigli e strategie di marketing di affiliazione dal lato dell'affiliato, quindi affrontiamo la questione da un'altra prospettiva: i programmi di affiliazione. Per valutare la credibilità di un programma, è necessario esaminare i seguenti aspetti:

Recensioni degli utenti;

Qualità del prodotto;

Risorse disponibili (come suggerimenti per il marketing di affiliazione o assistenza clienti);

Funzionalità di monitoraggio e reporting accurati;

Equità delle condizioni.

Se pensi di non avere il tempo di gestirli tutti, non c'è problema. Scegli solo tra i programmi in cui sei stato accettato.

Implementazione dei suggerimenti di marketing affiliato: Pat Flynn (parte seconda)

Sì, ancora lui. Pat Flynn è stato in grado di costruire e mantenere la sua autorevolezza e credibilità nel corso degli anni grazie alla sua grande selezione di quello che promuoveva. Che aspetto ha un affiliate marketer di successo? Assomiglia a Pat! Ecco perché ha collaborato con reti di affiliazione molto rispettate come Amazon Associates, ShareASale e CJ Affiliate. Tuttavia, nessuno dei consigli sul marketing di affiliazione impone di utilizzare queste reti. Basta fare le dovute verifiche, perché nessuna commissione giustifica la perdita della reputazione che ti sei costruito.

Tenere il passo con le tendenze

Pro Contro Cavalcare la scia di qualcosa di già interessante per le persone Troppi marchi stanno facendo la stessa cosa Meno tempo per pensare a come mantenere le cose interessanti. Aumento dell'engagement e delle conversioni

Tra tutti i consigli di marketing di affiliazione, questo è uno di quelli che vogliamo che venga preso seriamente in considerazione. Ci si aspetta che i marchi siano innovativi e aggiornati, indipendentemente dal mercato in cui operano o dalla nicchia in cui si trovano. Per mettere in pratica uno dei più importanti consigli di marketing di affiliazione, si può procedere come segue:

Seguire da vicino le notizie e le storie di tendenza;

Osservare i vari dati per ottenere approfondimenti;

Controllare la concorrenza per vedere se sta facendo qualcosa di nuovo.

Implementazione dei suggerimenti di marketing di affiliazione: Oreo

No, Oreo non ha smesso di vendere biscotti per poter vendere su Amazon. Tuttavia, la lezione si applica anche al marketing di affiliazione. Ricordi questo tweet? "Manca la corrente? Nessun problema. Puoi ancora inzuppare al buio”. Questo semplice messaggio ha permesso a Oreo di aumentare l'engagement e, come sempre, di generare vendite. Ciò che rende questo messaggio così efficace è la consapevolezza che un engagement pertinente genera lead, che si spera si trasformino in vendite. Immagina se il mercato di riferimento improvvisamente parlasse del tuo marchio dieci volte di più. Tutti i suggerimenti di marketing di affiliazione che implementerai saranno molto più efficaci, poiché alcuni degli utenti coinvolti passeranno inevitabilmente al livello successivo del funnel.

Usa più di una strategia di marketing di affiliazione

Pro Contro Può ottenere effetti sinergici dall'adozione di azioni multiple basate sui suggerimenti. Permette di scoprire più rapidamente ciò che funziona. Aumenta l'engagement e la conversione

Il livello di impegno necessario per attuare le varie strategie di marketing di affiliazione non è sempre lo stesso. Quindi, potrebbe non essere così difficile come si pensa. L'importante è essere realistici su ciò che si può effettivamente fare. Se si dispone delle risorse necessarie, punta a tutte quelle che riesci a gestire!

Per chiarire, non è necessario attenersi ai suggerimenti di marketing di affiliazione qui menzionati. Spingiti oltre i suggerimenti di questo post. Ci sono molti altri modi per elaborare strategie ed elaborare piani che possono migliorare il proprio reddito generato.

Implementazione dei suggerimenti di marketing di affiliazione: Parliamo di te!

Se hai appena iniziato il tuo percorso come affiliate marketer, ti consigliamo di limitarti alle cose più semplici. Ad esempio, se stai già realizzando molti video brevi su YouTube, ti consigliamo di evitare quei suggerimenti per il marketing di affiliazione che aumentano notevolmente il tuo carico di lavoro, come la gestione di un blog. Almeno per il momento, perché non scoprire quali strumenti possono lasciarti più tempo per studiare altre strategie di marketing di affiliazione? Una volta raggiunto un certo livello di successo con le strategie scelte, allora puoi valutare la possibilità di aprire un blog.

Quali sono i suggerimenti e le strategie di marketing di affiliazione più efficaci per le tue esigenze? Una valutazione con questi criteri può essere d'aiuto

Il bello del marketing è che non è obbligatorio adottare una sola strategia alla volta. Anzi, ti consigliamo di provare almeno due strategie di marketing di affiliazione fin dall'inizio. Quindi, il compito non è quello di restringere le opzioni a una sola. Tuttavia, filtrare le soluzioni è comunque parte del lavoro ed è necessario stilare una classifica dei potenziali approcci al marketing di affiliazione. In questo modo, sarai in grado di:

Stabilire le soluzioni che più si adattano a te;

Avere già delle alternative nel caso in cui le opzioni selezionate non dovessero funzionare;

Trovare modelli nelle strategie che ti interessano per trovare soluzioni simili.

Risorse a disposizione

Le risorse a tua disposizione possono limitare o ampliare le tue opzioni. E per risorse intendiamo:

Soldi: Supponiamo che i suggerimenti di marketing di affiliazione che intendi testare abbiano un costo doppio rispetto al tuo reddito mensile. Ha senso fare questo passo?

Supponiamo che i suggerimenti di marketing di affiliazione che intendi testare abbiano un costo doppio rispetto al tuo reddito mensile. Ha senso fare questo passo? Tempo: Alcuni richiedono più tempo di altri, quindi considera quanto tempo puoi dedicare al mettere in pratica i consigli di marketing di affiliazione.

Alcuni richiedono più tempo di altri, quindi considera quanto tempo puoi dedicare al mettere in pratica i consigli di marketing di affiliazione. Supporto: Può trattarsi di una rete di supporto o di un collega disposto a prestare la propria esperienza. Dopo aver determinato le risorse che è possibile destinare all'apprendimento di come promuovere i link del proprio programma di affiliazione, si può pensare di restringere la scelta a poche opzioni.

Potenziali ricavi

Se ci pensi, c'è un solo vero motivo per cui un marketer cerca consigli sul marketing di affiliazione: generare più reddito! Quindi, in base all'elenco e alle risorse filtrate, classificale in base al loro potenziale rendimento. Per stabilirlo, consulta le seguenti osservazioni:

Il denaro da investire per mettere in pratica i vari consigli di marketing di affiliazione;

Il tempo (convertito in valore monetario) che sarà necessario per realizzarlo;

Quanto tempo ci vorrà per vedere il ROI.

Se non si hanno molte risorse in questo momento, può essere sensato concentrarsi sui consigli di marketing di affiliazione che possono potenzialmente produrre entrate più rapidamente nonostante abbiano un ROI inferiore.

Pertinenza rispetto agli sforzi attuali

Sarà relativamente facile per te testare i consigli di marketing di affiliazione se sono attinenti alle tue strategie attuali. Ad esempio, l'avvio di un podcast non sembrerà così fuori dal mondo se si ha già un canale YouTube. Seguire i consigli di marketing di affiliazione che sono affini alla propria esperienza risulta più facile anche perché si possiedono già le competenze di base necessarie per avere successo.

Questo significa che ti tocca ignorare i consigli di marketing di affiliazione che ti sembrano lontani dalla tua esperienza? Non necessariamente! Devi solo impegnarti di più perchè avrai più cose da imparare.

Le tue competenze tecniche

Dal momento che operiamo nello spazio digitale, è logico che la maggior parte (se non tutti) i consigli di marketing di affiliazione implichino una certa conoscenza tecnica. Ad esempio, se decidi di utilizzare uno strumento, dovrai imparare a usarlo. Quindi, nel considerare le tue competenze tecniche nella scelta di quali consigli di marketing di affiliazione applicare, poniti queste domande:

Quanto sei tecnologico in questo momento?

Quanto sei disposto ad imparare qualcosa di nuovo e quanto ti impegni a farlo?

La tecnologia necessaria è qualcosa con cui hai già familiarità?

Ci sono risorse disponibili per aiutarti a imparare?

Sei disposto a ricorrere a un'assistenza tecnica esterna?

Necessità di una garanzia per il futuro

Alcuni dei consigli per il marketing di affiliazione possono andare bene solo ora, perchè legati alle tendenze del momento. Sebbene non ci sia nulla di male in questo, è anche importante puntare sulla longevità. Quindi, perché non dedicare un po' di spazio ai consigli di marketing di affiliazione che offrono le basi necessarie per affrontare i cambiamenti? L'obiettivo è riuscire a produrre un reddito in modo affidabile, indipendentemente da ciò che accade alla nicchia in cui operi. Diciamo che hai individuato dei consigli per il marketing di affiliazione che ti offrono una maggiore flessibilità in termini di risorse necessarie e di pubblico a cui rivolgerti. Forse vale la pena dare una seconda occhiata, anche se non è la tua opzione preferita.

Qual è il modo migliore per fare marketing di affiliazione? Non è necessario sceglierne uno solo!

Come per qualsiasi altro tipo di marketing, non è necessario attenersi a un'unica strategia. In questo articolo abbiamo fornito numerosi consigli e strategie di marketing di affiliazione e, se possibile, puoi utilizzarli tutti! Tuttavia, il tuo successo non consiste solo nel trovare le tecniche più adatte. Devi anche investire nell'ampliamento delle risorse da usare per realizzare le tue idee di marketing di affiliazione. Che tu stia cercando di aumentare il traffico verso il tuo sito o di promuovere un prodotto di affiliazione, la pubblicità nativa è un'opzione eccellente e sottovalutata. Cosa può fare MGID per aiutarti ad avere successo con i migliori prodotti di affiliazione da promuovere per il marketing di affiliazione? Iscriviti oggi per accedere a strumenti avanzati, un manager personale ed esperti creativi.