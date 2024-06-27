Sei un fan del riciclo? L'idea di massimizzare l'uso non si applica solo ai prodotti fisici. Con la syndication dei contenuti, è possibile migliorare l'impatto di ogni articolo che si scrive. Forse ti starai chiedendo: ma non è forse compito della SEO? Beh non c'è niente di male nel raddoppiare gli sforzi, e la syndication dei contenuti offre l'opportunità di raggiungere un pubblico più ampio utilizzando lo stesso testo e le stesse idee.

Sappiamo che abbiamo appena detto che la syndication dei contenuti è simile al riciclaggio, ma non è così! È più simile all'upcycling. La syndication content offre molti più vantaggi rispetto alla semplice riproposizione del testo sul sito web. Scopri come questo fantastico strumento può potenziare la tua presenza digitale nel resto del post.

Partiamo dalle basi: Definizione e panoramica della syndication dei contenuti

La syndication dei contenuti è il processo di ripubblicazione di una forma di contenuto digitale in un luogo diverso dal proprio sito web. E che tipo di contenuto si dovrebbe syndicalizzare? I proprietari di siti web che vogliono entrare nel marketing della syndication di contenuti di solito utilizzano i loro contenuti più popolari, che si tratti di video, audio, podcast o di un buon vecchio blog. A renderla una soluzione molto appetibile è il fatto che si tratta di una formula vantaggiosa per tutti. Il sito web di terze parti su cui verrà pubblicato il contenuto ottiene contenuti gratuiti da distribuire. Nel mentre, i clienti ottengono un maggior numero di visitatori per il loro lavoro originale.

Quali sono i vantaggi della syndication dei contenuti?

Quando diciamo che questa formula è vantaggiosa per tutti, diciamo sul serio! I vantaggi della syndication dei contenuti sono davvero molti. Quindi, se non sei ancora convinto di aggiungere questa strategia ai tuoi investimenti, speriamo di farti cambiare idea. Nelle sottosezioni che seguono parleremo di come è possibile trarre vantaggio dalla syndication dei contenuti e ci concentreremo su ciò che è possibile ottenere in qualità di proprietario di un marchio, di un'azienda o di un sito web che desidera utilizzare la pubblicazione di terze parti.

Raggiungere un pubblico più ampio

La syndication dei contenuti offre la possibilità di raggiungere un pubblico attraverso siti web di terzi. L'aspetto positivo è che tu non devi fare praticamente nulla, perché stai sfruttando contenuti che hai già realizzato. Non è necessario fare tutto il lavoro di promozione del proprio sito web o di messa a punto della propria strategia SEO. Il proprietario del sito web di terzi ha già pensato a tutto questo. Inoltre, in termini di numero di visualizzazioni degli articoli, i risultati sono praticamente immediati. Non devi fare altro che pubblicare e raccoglierne i frutti.

Opportunità di monetizzare

Per essere chiari, non sempre è possibile monetizzare con la syndication di contenuti. Ma una volta consolidato il vostro marchio, è possibile ottenere dei compensi. È vero, anche i siti editoriali più grandi possono offrire una forma di compenso. E cosa bisogna fare per ottenere questo risultato? Di solito si può scegliere tra una di queste tre cose:

La credibilità e la notorietà del marchio sono così elevate da consentire di aumentare il traffico semplicemente pubblicando contenuti da qualche parte;

L'argomento del tuo contenuto è molto interessante per l'editore del contenuto;

il sito web di terze parti paga i partner di syndication dei contenuti.

Aiuta a stabilire la credibilità e l'autorevolezza del marchio

Realizzando contenuti diffusi, si promuove la credibilità e l'autorevolezza del proprio marchio, perché fornisce una convalida da parte di terzi. Anche se la syndication dei contenuti è qualcosa di cui praticamente tutti coloro che operano nel mondo del marketing avranno almeno sentito parlare, il consumatore medio non sa di cosa si tratti. Quindi, se vedee il tuo marchio diffuso in diversi angoli di Internet, penserà che abbia qualcosa di speciale. Questo è valido soprattutto se si riesce a stringere una partnership di content syndication con una pubblicazione affermata. Inoltre, ti dà la possibilità di mostrare la tua esperienza. Se la qualità dei contenuti che presenti attraverso piattaforme terze risuona con il tuo pubblico, è probabile che si fidino di te.

Aiuta a migliorare la SEO

La syndication dei contenuti e la SEO vanno di pari passo! Il contributo tecnico più importante dell'utilizzo di un sito di terze parti è il backlink, che aiuta ad affermare il tuo sito web come fonte autorevole. Tuttavia, la syndication di contenuti può anche contribuire alla SEO nei seguenti modi:

Può aumentare il numero di termini di ricerca del marchio;

Può migliorare il traffico del sito;

può aumentare la tua rilevanza SEO in particolari aree, il che può essere d'aiuto per la SEO locale.

La strategia vincente del syndicated content SEO può fare il lavoro al tuo posto, a patto che tu ti assicuri che non venga percepito come un duplicato. Parleremo di come riuscirci in una sezione a parte.

Gestione più efficace delle risorse

Supponiamo che si impieghi un giorno per scrivere, modificare e perfezionare i contenuti. La syndication dei contenuti permette di triplicare il valore di quella singola giornata di lavoro. Se riesci a far sì che anche un solo sito di terze parti pubblichi i tuoi contenuti in syndication, sei effettivamente in grado di ottenere i seguenti vantaggi attraverso la syndication di contenuti:

Ampliamento del bacino di lettori potenziali senza bisogno di scrivere altro;

Aumento della visibilità;

Distribuzione delle risorse ad altre attività.

La syndication dei contenuti è la soluzione ideale se si vuole scalare senza spendere subito più risorse. Meno risorse impiegate significa in genere meno rischi. E con rischi minori, diventa ancora più facile investire nella propria attività.

Guida generale al processo di syndication dei contenuti

Sei contento dei potenziali benefici che puoi ottenere? Ottimo! Sarai felice di sapere che la diffusione dei contenuti è un processo piuttosto semplice. Può essere realizzato in sole tre fasi principali, di cui parleremo nelle sottosezioni seguenti. Andiamo al sodo, d'accordo? Sei a un passo dal raccogliere i benefici dell'uso dei contenuti diffusi!

1. Decidi quali contenuti vuoi diffondere

In questo caso, sono disponibili due opzioni per la syndication dei contenuti.

Contenuti originali e inediti: questa può essere una buona opzione se si dispone di un argomento che non si adatta completamente al proprio sito web. Ci sono anche alcuni siti web che cercano partner per la syndication di contenuti che richiedono contenuti originali, quindi potrebbe essere adatta anche in questo caso.

questa può essere una buona opzione se si dispone di un argomento che non si adatta completamente al proprio sito web. Ci sono anche alcuni siti web che cercano partner per la syndication di contenuti che richiedono contenuti originali, quindi potrebbe essere adatta anche in questo caso. Contenuti esistenti: Molti marchi decidono di utilizzare l'articolo o il video più popolare per la syndication di contenuti. Per questo, consigliamo di utilizzare contenuti evergreen, in modo che siano pertinenti anche molto tempo dopo la loro pubblicazione.

Man mano che si incontrano altri potenziali partner, ci si accorgerà che non è necessario scegliere tra l'uno e l'altro. Scegli quello che si adatta meglio alla situazione!

2. Scegli i partner per la syndication dei contenuti

Oltre ai tuoi contenuti, anche i partner che selezioni influiscono in modo determinante sul tuo successo. Infatti, si tratta di un aspetto così importante che abbiamo dedicato un'intera sezione alla selezione dei partner per la syndication dei contenuti! Puoi passare a quella parte se vuoi conoscere subito tutti i dettagli. Ma ecco una rapida carrellata di ciò che si dovrebbe prendere in considerazione:

Reputabilità del sito;

Sistema di syndication dei contenuti;

Formati di contenuto accettati;

Nicchia del sito;

Possibilità di monetizzazione o costo di pubblicazione.

Ci sono altre considerazioni che ti interessano? Allora aggiungile all'elenco! Questo non è assolutamente un elenco definitivo e bisogna sempre considerare i risultati che si vogliono ottenere dalla syndication dei contenuti.

3. Pubblica i tuoi contenuti

A volte è facile inviare il proprio lavoro a un editore terzo. Tuttavia, non è sempre così. Le case editrici possono avere degli standard per quanto riguarda i contenuti da pubblicare tramite la syndication di contenuti. I requisiti più comuni per l'invio di articoli sono i seguenti:

Lunghezza dell'articolo;

Numero di link da utilizzare nel testo;

Argomento del testo.

Gli editori di solito lo comunicano in anticipo, quindi presta attenzione ai dettagli. Se pensi che soddisfare i loro requisiti comprometta la qualità del tuo lavoro, prendi in considerazione partner alternativi di terze parti. In giro ce ne sono molti!

Quali sono i diversi tipi di syndication di contenuti?

Abbiamo dedicato gran parte della discussione ai suoi vantaggi e anche al processo con cui è possibile farlo. Ma c'è un ultimo pezzo del puzzle che dobbiamo discutere prima di poter implementare completamente la syndication di contenuti: i tipi di contenuti offerti dalla syndication.

Integrale: I testi sono pubblicati così come appaiono sul tuo sito web.

I testi sono pubblicati così come appaiono sul tuo sito web. Parziale: Viene pubblicato solo un riassunto del contenuto originale o un suo estratto. È una buona opzione se si fa syndication di contenuti per indurre le persone a cliccare sul link.

Sebbene non esista una categorizzazione fissa o ufficiale, almeno per la maggior parte degli obiettivi, queste sono le tipologie più importanti.

Il marketing B2B di syndication di contenuti: Una macchina per catturare i lead

All'inizio dell'articolo abbiamo parlato dei vantaggi associati alla syndication. Tuttavia, se si opera in un mercato B2B, la syndication di contenuti diventa un must. Infatti, è un'ottima soluzione per la generazione di lead, con la possibilità di aggiungere un'altra fonte affidabile di lead. Come funziona?

Il lettore legge il contenuto diffuso su un sito web di terzi. Il lettore clicca sul link che rimanda al tuo sito web. Viene condotto verso la parte inferiore del funnel (come farlo è una tua scelta!).

La syndication di contenuti aumenta comunque la tua credibilità nel settore, anche se alla fine non hai cliccato nulla sul sito di terzi. Inoltre, una volta che il post è stato pubblicato, è possibile trarne vantaggio in modo continuativo.

Il problema dei contenuti duplicati: Come funziona la syndication di contenuti SEO?

Quando abbiamo parlato dei vantaggi della syndication di contenuti, abbiamo menzionato il suo impatto sulla SEO. Tuttavia, sappiamo quanto Google e gli altri principali motori di ricerca detestino i contenuti duplicati. Quindi, come si può evitare che il post di content syndication venga considerato un duplicato?

Utilizza i tag canonici sulle versioni del contenuto diffuso. In questo caso, si indica che qualcosa non è originale. Tuttavia, verrà preso in considerazione nel determinare il valore SEO complessivo dell'originale.

In questo caso, si indica che qualcosa non è originale. Tuttavia, verrà preso in considerazione nel determinare il valore SEO complessivo dell'originale. Utilizzo di tag no index. In alternativa, è possibile impedire ai motori di ricerca di indicizzare il contenuto non originale.

In alternativa, è possibile impedire ai motori di ricerca di indicizzare il contenuto non originale. Utilizza il tag rel=alternate. In questo modo Google lo vedrà come un'alternativa all'originale.

Fattori da considerare nella ricerca di partner per la syndication di contenuti

Il processo di ricerca di un partner è la parte più facile. Basta cercare i siti web online. Essi possono essere:

Esiste già un sistema per l'accettazione di post di syndication di contenuti, oppure

Creano regolarmente materiale proprio.

Sì, anche se il proprietario di un sito web non ha mai sentito parlare di syndication, può comunque essere un potenziale partner. La parte difficile è restringere l'elenco apparentemente infinito di siti web a quelli più adatti. Quindi la domanda da porsi è questa: Che cosa rappresenta per te la syndication di contenuti? In base alla risposta che darai, potrai definire un ordine di priorità dei partner in base ai fattori che discuteremo qui di seguito.

Reputabilità del sito web

La syndication è un'ottima strategia per beneficiare di un pubblico di lettori consolidato quando si è ancora in fase di crescita. Tuttavia, questo non significa che bisogna andare a cercare tutti i potenziali partner che accettano la tua richiesta. La tua reputazione si lega inevitabilmente alla loro attraverso la syndication di contenuti. Anche se non ci aspettiamo di arrivare subito a collaborare con il New York Times o con altre grandi testate, è necessario stabilire alcuni standard per quanto riguarda i luoghi di pubblicazione. Ecco alcune cose da escludere in un potenziale partner di content syndication:

Un pubblico di lettori troppo esiguo;

Troppi annunci sul sito;

Contenuti di bassa qualità e/o frutto di plagio;

Autorità del dominio ( è possibile verificarlo gratuitamente!).

Sistema esistente per la syndication dei contenuti

Ricordi che abbiamo parlato del fatto che un sito può avere un sistema di accettazione dei post o non averne affatto? Questo aspetto è importante nella ricerca perché può influire:

La possibilità di ricevere o meno una risposta;

L'intero processo di negoziazione dell'accordo;

le probabilità che il tuo contenuto venga approvato.

Per i siti editoriali partner di content syndication, il processo è molto più fluido, perché hanno già tutto sotto controllo. Sanno già cosa stanno cercando e, poiché hanno bisogno di contenuti di terze parti, le probabilità di ricevere l'approvazione sono più alte. Se è la prima volta che ti cimenti con la syndication di contenuti, ti consigliamo di seguire questa strada per popolare più rapidamente vari siti con il tuo pezzo.

Formato e contenuti accettati

La cosa fondamentale da sapere è quali formati di contenuto vengono accettati. Lo si può capire facilmente anche dalla loro home page. Se vedi dei post a contenuto testuale, allora è probabile che sia quello che stanno cercando. Se fattibile, cerca tutti gli esempi di syndication di contenuti che hanno pubblicato fino a oggi. Questo ti darà un'idea di quello che stanno cercando, al di là delle linee guida che possono aver pubblicato. Ecco alcune domande da porsi per capire se si tratta di una buona soluzione.

Pubblicano il formato di syndication dei contenuti di tuo interesse?

Sono orientati su contenuti di un particolare tono?

Il contenuto del sito esistente è in linea con i tuoi obiettivi?

Nicchie di riferimento

Il pubblico dei tuoi partner di syndication di contenuti deve essere in linea con il tuo marchio, i tuoi prodotti e/o i tuoi servizi. Immagina di essere pubblicato su un'importante rivista che si occupa di cura della pelle. Quanti lettori pensi che saranno interessati ai tuoi contenuti se ti occupi di vendita di automobili? La syndication di contenuti può offrire la possibilità di espandere il proprio pubblico, ma sta a te determinare la prospettiva di tale espansione. Oggi ci sono molti siti che pubblicano contenuti in varie nicchie. In questo caso, considera la possibilità di richiedere le statistiche relative alla nicchia di tuo interesse.

Monetizzazione e costi

La syndication di contenuti può seguire diversi modelli di monetizzazione. Si può ricevere una tariffa fissa o una parte dei ricavi generati dall'articolo. Tuttavia, il fatto che alcuni siti ti diano la possibilità di ricevere un compenso per pubblicare sulla loro piattaforma non aspettarti di essere pagato sempre. In altri casi, dovrai tu pagare per essere pubblicato. Tuttavia, sono disponibili anche opzioni di syndication di contenuti che ti permetteranno di farlo gratuitamente. In sostanza, hai tre opzioni:

Pagare

Essere pagati

Farlo gratis

Considera i vantaggi. Non c'è nulla di male nel pagare per poter pubblicare, se questo significa ampliare notevolmente il proprio pubblico.

Migliori pratiche di content syndication che ne aumentano l'efficacia

A questo punto, conosci gia tutte le nozioni di base. Hai a tua disposizione una guida più che valida da sfruttare per avere successo con la syndication di contenuti. Ma conoscere qualcosa in teoria è molto diverso dal metterlo in pratica. Lasciati guidare da noi mentre ti mostriamo esattamente cosa puoi fare oltre a seguire la serie di passaggi indicati nelle sezioni precedenti dell'articolo. Stai cercando di implementare una strategia di syndication di contenuti B2B o qualcosa per un piccolo sito web? In entrambi i casi, puoi implementare queste best practice attuabili che ti aiuteranno a ottenere di più dai tuoi sforzi.

Promozione dei contenuti distribuiti sulle proprie piattaforme

Il significato della syndication di contenuti risiede nella collaborazione tra due parti che trarranno grandi benefici dall'accordo. Tuttavia, questa collaborazione non dovrebbe terminare una volta fornito il contenuto per la syndication. Il contenuto in questione può essere promosso attraverso le proprie risorse digitali, come le pagine dei social media e persino i link alle e-mail. Perché impegnarsi in tal senso?

Maggiore è il traffico verso il sito web di terzi, maggiore sarà il numero di potenziali destinatari dei tuoi contenuti. Fornisce materiale da promuovere sulle tue pagine social.

Non serve un grande sforzo perché il contenuto principale è già pronto, ma può avere un impatto enorme sull'efficacia della campagna.

Andare oltre il testo

La syndication di testi è facilmente il tipo di syndication più diffuso. Ma si perdono molte opportunità limitandosi agli articoli. Quando definiamo la syndication di contenuti, dobbiamo ricordare che riguarda letteralmente ogni tipo di contenuto. Quindi, come può essere utilizzata? È possibile:

Utilizzo di un post esistente come riferimento per un podcast;

Rielaborare un blog popolare in formato video;

Rendere disponibile un post in formato audio.

Il bello è che gran parte del lavoro è già stato fatto. Basta solo adattarlo al supporto e alla piattaforma e il gioco è fatto!

Mettere tutto per iscritto

In fin dei conti, la syndication di contenuti o di articoli è pur sempre un accordo e come tale va trattato. Prima di inviare qualcosa, assicurati che i termini siano chiari. Queste sono alcune domande alle quali il tuo contratto di content syndication dovrebbe poter rispondere:

Una delle due parti deve pagare l'altra come parte dell'accordo?

Il contenuto deve seguire un determinato formato, come il numero di parole e di immagini?

Quanti backlink si possono inserire nel testo?

Chi ha i diritti sui contenuti pubblicati?

Tra te e l'editore terzo sussistono altri obblighi reciproci?

I siti web più affermati hanno già le loro condizioni, che bisogna accettare per potervi pubblicare.

Che cosa significa la SEO Content Syndication per il tuo marchio? Un sacco di cose fantastiche!

Si tratta di un'attività che può essere fondamentale nel mercato B2B, ma tutti possono trarre vantaggio dalla distribuzione di contenuti in syndication, ad esempio aumentando il numero di lettori e incrementando il traffico verso il proprio sito. Abbiamo parlato di tutto, dalla definizione di content syndication a come implementarla al meglio per il proprio marchio o la propria azienda. Vuoi che i tuoi contenuti siano visti dalle persone che hanno maggiori probabilità di essere interessate e coinvolte? La syndication di contenuti e la pubblicità nativa con MGID sono un'accoppiata perfetta! Iscriviti alla piattaforma MGID per accedere a strumenti avanzati, creativi esperti e un manager personale. Cosa può rappresentare la syndication di contenuti per la tua attività? Vogliamo accompagnarti in questo viaggio e contribuire al tuo successo. Non vediamo l'ora di vedere quali traguardi riuscirai a raggiungere!