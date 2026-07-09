La maggior parte dei visitatori non clicca su un altro articolo; chiude invece la scheda e passa ad altro. Gli editori investono molto tempo e denaro per attirare visitatori sul sito, ma solitamente l'ultimo istante prima che qualcuno lasci il sito finisce per andare sprecato.

Exit Story è la risposta di MGID a questo problema. Si tratta di un nuovo formato che rileva quando un utente sta per lasciare il sito e, proprio in quel momento, mostra un feed a schermo intero con contenuti o annunci pubblicitari che offrono alla sessione un’ultima possibilità di generare guadagni.

Perché gli ultimi momenti di una sessione sono importanti

La maggior parte della monetizzazione avviene mentre gli utenti navigano attivamente: leggendo articoli, cliccando qua e là o passando da una pagina all’altra. Purtroppo, al giorno d’oggi la maggior parte del traffico non arriva mai a quel punto.

I visitatori provenienti da Google Discover, dalla ricerca o dai social media spesso leggono un solo articolo e poi chiudono la pagina. Hanno trovato ciò che cercavano, e basta: nessuna ulteriore visualizzazione di pagina, nessuna seconda possibilità.

Sebbene non sia possibile prolungare ogni sessione, è comunque possibile sfruttare quell’ultimo momento prima che un utente se ne vada. Se si colgono i segnali con sufficiente anticipo e si mostra qualcosa di pertinente, si ottiene un’ulteriore possibilità di valorizzare una sessione che altrimenti sarebbe semplicemente terminata.

Che cos’è Exit Story?

💡 Exit Story è un nuovo formato MGID basato su un’unica idea: non sprecare l’ultimo momento di una sessione. Quando qualcuno mostra segni di voler uscire, Exit Story apre un feed a schermo intero con consigli o annunci pertinenti a quel visitatore.

La differenza rispetto al nostro classico formato MGID Story sta nel trigger. MGID Story reagisce solo quando qualcuno clicca sul pulsante “Indietro” del browser. Exit Story reagisce al comportamento dell’utente, come l’inattività, lo scorrimento verso l’alto o il cambio di scheda. In questo modo, è in grado di intercettare chi sta per andarsene anche se non tocca affatto il pulsante “Indietro”.

Dietro le quinte, si basa su tecnologie che forse già conosci: Smart Widget per la domanda pubblicitaria e il design, Swipe Up per il modo in cui il formato si apre e i nostri trigger Exit User Activity per rilevare quando qualcuno sta per andarsene. Li abbiamo semplicemente combinati in un unico formato di monetizzazione all’uscita.

Ecco alcuni aspetti che contraddistinguono Exit Story:

È progettato per adattarsi alle modalità di navigazione odierne.

È un formato immersivo a schermo intero, ma gli utenti possono chiuderlo con un solo tocco.

Una volta configurato, funziona automaticamente.

Come funziona Exit Story

Ecco il flusso nella pratica:

Un visitatore arriva sulla tua pagina e inizia a leggere i tuoi contenuti. Exit Story rileva l’intenzione di uscita utilizzando uno o più segnali comportamentali. Una volta rilevato un trigger, la Story si apre con consigli o annunci pertinenti. L’utente può esplorare il contenuto, chiudere il formato o continuare a navigare, a seconda di ciò che preferisce.

Cosa si intende per segnale che indica che qualcuno sta per andarsene? Ecco alcuni esempi:

Ha smesso di interagire con la pagina da un po’.

Scorre verso l’alto dopo aver letto, come se stesse cercando l’uscita.

Raggiunge una certa profondità di scorrimento.

Passa a un’altra scheda.

È possibile attivare o disattivare ciascuno di questi segnali a seconda di ciò che si adatta meglio al proprio pubblico.

Perché Exit Story adotta un approccio diverso

Per anni, il formato di uscita più diffuso si è basato sul pulsante “Indietro” del browser. Funzionava bene, ma significava anche che l’intero formato dipendeva da come Google gestiva quel pulsante.

E questo è diventato motivo di vera preoccupazione. Nell’aprile 2026, Google ha annunciato che il dirottamento del pulsante “Indietro” sarà considerato una violazione delle sue politiche antispam, con l’applicazione delle misure a partire da giugno 2026. I siti che fanno affidamento su questa tecnica rischiano azioni manuali o penalizzazioni automatiche nei risultati di ricerca, ovvero proprio quel traffico che non si vuole mettere a rischio.

È qui che Exit Story diventa particolarmente prezioso. Non interviene sul pulsante “Indietro”. Ciò significa che continua a funzionare indipendentemente da ciò che accade ai formati basati sul pulsante “Indietro” e offre un modo legittimo per rilevare l’intenzione di uscita che non sia legato a un singolo evento del browser, sempre più rischioso.

Formati di uscita tradizionali Exit Story Attivato da una specifica azione del browser Attivato dal comportamento dell’utente Opzioni di attivazione limitate Trigger multipli configurabili Un unico scenario di uscita Si adatta a diversi modelli di navigazione

Osservando il comportamento dell’utente anziché una singola azione del browser, Exit Story offre agli editori più modi per coinvolgere i visitatori prima che se ne vadano.

Caso di studio: un importante editore polacco ha aumentato i ricavi dell’11%

Uno dei nostri editori, un importante sito polacco di notizie e media, utilizzava il classico formato “Story”, che rappresentava quasi il 30% dei suoi ricavi totali. Quando è entrata in vigore la modifica alla politica di Google, ha dovuto eliminarlo rapidamente per adeguarsi alla normativa.

Con il nostro aiuto, l’editore lo ha sostituito con Exit Story come sostituto diretto e unico. Il passaggio è avvenuto senza intoppi, senza problemi tecnici, senza reclami da parte degli utenti e senza aumento del tasso di abbandono. E invece di limitarsi a preservare i guadagni dell’editore, Exit Story ha contribuito ad aumentarli. Il fatturato è cresciuto dell’11% e l’RPM è aumentato del 5,6%, mentre il traffico è cresciuto solo del 5% nello stesso periodo. In altre parole, l’incremento è stato determinato dai miglioramenti apportati al formato piuttosto che da un maggiore volume di visitatori.

Perché Exit Story piacerà agli editori

Alcuni motivi concreti per cui vale la pena implementare Exit Story.

Monetizza le sessioni che altrimenti finirebbero a vuoto: la maggior parte dei visitatori non aprirà un secondo articolo né cliccherà su un altro annuncio. Sono già con un piede fuori dalla porta. Exit Story consente di sfruttare quell’ultimo momento per generare valore. Ottimizza il traffico proveniente dai motori di ricerca e dai social: i visitatori provenienti dai motori di ricerca e dai social tendono a leggere un solo articolo e ad andarsene. Exit Story non richiede che rimangano sul sito o consultino altre pagine: funziona anche con una visita di una sola pagina. Può aumentare l’RPM senza ingombrare ulteriormente la pagina: Anziché aggiungere un altro widget ai contenuti, si inserisce un’opportunità di monetizzazione al momento dell’uscita. Nei primi test, gli editori hanno registrato un aumento medio dell’RPM di circa il 5%.

Chi può trarre il massimo vantaggio da Exit Story?

MGID ha sviluppato Exit Story pensando al momento dell’uscita e non a un profilo specifico di editore. Detto questo, vale particolarmente la pena provarlo se:

gran parte del tuo traffico proviene da Google Discover, dai motori di ricerca o dai social, dove le visite a pagina singola sono la norma;

gestisci un sito di notizie, intrattenimento o contenuti che pubblica costantemente;

stai già utilizzando MGID Story e desideri aggiungere un ulteriore livello di monetizzazione all’uscita.

In breve, se Il tuo pubblico tende ad arrivare, leggere un contenuto e andarsene, Exit Story è stato creato proprio per questo.

Come iniziare con Exit Story

Configurare Exit Story è semplice e non richiede alcuno sviluppo personalizzato da parte tua:

Contatta il tuo Success Manager MGID o il team di assistenza per creare uno Smart Widget di Exit Story per il tuo account.

Collabora con il tuo referente MGID per configurare la modalità “Swipe Up”, i trigger di uscita e il design del widget.

Aggiungi il widget al tuo sito web utilizzando l’implementazione Single JS di MGID.

Una volta attivo, Exit Story si attiva automaticamente ogni volta che vengono soddisfatte le condizioni configurate.

Considerazioni finali

Non tutti apriranno una seconda pagina, ma ciò non significa che la sessione sia terminata in termini di valore. Exit Story ti offre semplicemente un’ulteriore opportunità prima che l’utente abbandoni il sito.

Vuoi provarlo? Contatta il tuo account manager MGID: ti aiuterà a configurarlo.