Vuoi che la tua campagna pubblicitaria nel settore dell'automotive sia scattante come le auto che vuoi vendere? Sebbene il mondo digitale abbia fatto molto per aiutare le vendite di auto, non significa che il successo sia più facile al giorno d'oggi. La concorrenza ha accesso alle stesse tue risorse, quindi è importante che le cose siano fatte bene. Scopri di più sulle peculiarità dell'advertising nel settore automobilistico e su come questo influisce sul tuo approccio alla creazione di una strategia. Alla fine dell'articolo, avrai le conoscenze necessarie per creare una campagna di successo che tenga conto di tutte le peculiarità della promozione in questo settore.

Che cos'è l'Automotive Advertising?

L'automotive advertising è la pubblicità di veicoli e di servizi automobilistici. A differenza dell'acquisto di un paio di scarpe da ginnastica, ci sono più dettagli da considerare quando si realizza una pubblicità nel settore automobilistico. Richiede un approccio personalizzato perché le automobili sono:

Prodotti ad alta considerazione: Le automobili sono tra le cose più costose che la gente compra.

Le automobili sono tra le cose più costose che la gente compra. Note per i lunghi cicli di acquisto: Anche con la migliore pubblicità automobilistica, la maggior parte delle persone non comprerà un'auto il mese prossimo se ne ha appena comprata una nuova.

Anche con la migliore pubblicità automobilistica, la maggior parte delle persone non comprerà un'auto il mese prossimo se ne ha appena comprata una nuova. Considerati beni di lusso: L'affidabilità del prodotto non è l'unica considerazione per la pubblicità automobilistica. Le persone considerano le auto anche come uno status symbol.

Pertanto, le priorità per questo tipo di pubblicità saranno molto diverse rispetto alla pubblicità di una scarpa da ginnastica media.

Tipi di pubblico target

Per quanto riguarda l'automotive advertising, esistono già dei segmenti di pubblico preesistenti che ti aiuteranno a iniziare.

Acquirenti per la prima volta: Tendono a raccogliere molte informazioni e a fare confronti perché probabilmente si tratta del loro primo grande acquisto.

Tendono a raccogliere molte informazioni e a fare confronti perché probabilmente si tratta del loro primo grande acquisto. Clienti abituali: I clienti abituali non hanno bisogno di essere molto convinti, a patto che abbiano avuto un'ottima esperienza con la tua concessionaria.

I clienti abituali non hanno bisogno di essere molto convinti, a patto che abbiano avuto un'ottima esperienza con la tua concessionaria. Clienti che cercano il lusso: La pubblicità automobilistica per chi cerca il lusso tende a concentrarsi sullo stile di vita invece che sull'auto in sé.

La pubblicità automobilistica per chi cerca il lusso tende a concentrarsi sullo stile di vita invece che sull'auto in sé. Guidatori eco-consapevoli: Si concentrano su aspetti come i chilometri per litro e le caratteristiche ecologiche.

Per la tua campagna pubblicitaria nel settore automobilistico, dovresti segmentare ulteriormente il tuo pubblico in base alla tua conoscenza di loro e ai dati che hai a disposizione.

Quali sono gli obiettivi della pubblicità nel settore automobilistico?

In definitiva, con una campagna pubblicitaria nel settore automobilistico si vuole creare una pipeline di vendita costante. Tuttavia, concentrarsi solo sulla produzione di lead e trasformarli rapidamente in conversioni potrebbe non funzionare come si spera. Come abbiamo detto, una pubblicità di successo nel settore automobilistico deve tenere conto del livello più elevato di considerazione richiesto per effettuare un acquisto. Per questo motivo, anche se si desidera che i clienti acquistino un'auto alla fine, la sostenibilità a lungo termine dovrebbe far sì che le pubblicità automobilistiche si concentrino su questi tre obiettivi.

Migliorare la consapevolezza del marchio

Secondo Zebra, il 64% degli americani possiede l'auto attuale da cinque anni o meno. Pertanto, una pubblicità automobilistica incentrata principalmente sulla generazione di vendite può funzionare bene all'inizio, ma alla fine si assisterà a un calo degli acquisti. Anche la pubblicità automobilistica più potente non funzionerà se il pubblico scelto non è in grado di finanziare l'acquisto. Vuoi che tu e il tuo marchio siate la prima cosa a cui le persone pensano quando decidono di acquistare un'auto. Pertanto, la strategia pubblicitaria per il settore automobilistico deve prendere in considerazione il ricordo del marchio. Molte persone che vedono i tuoi annunci non saranno pronte ad acquistare subito, ma quando lo saranno, anche tu dovrai essere pronto.

Crea fedeltà a lungo termine

Per essere chiari, la pubblicità automobilistica da sola non crea clienti fedeli. L'esperienza del cliente e le sue considerazioni sull'acquisto determineranno in ultima analisi il suo ritorno. Tuttavia, una strategia pubblicitaria per il settore automobilistico che integri un'esperienza di qualità superiore permette di memorizzare il buon esito della transazione. In questo modo, quando saranno pronti per un upgrade, si ricorderanno di rivolgersi alla tua concessionaria invece di confrontare le varie opzioni.

Sviluppa sostenitori

Un'ottima pubblicità automobilistica può anche aiutare a creare dei sostenitori tra i clienti. Si tratta di persone che ti raccomandano attivamente ad altri. I clienti che vengono consigliati sono i più facili da convertire, grazie al potere della social proof. Grazie a una pubblicità automobilistica coerente e di qualità, è più probabile che si creino dei sostenitori. Le persone sono più propense a raccomandare qualcosa che si allinea con ciò a cui vogliono essere associate. Se gli esempi di pubblicità per autoveicoli sono di alta qualità, si sentiranno più sicuri di impegnare il loro nome e la loro reputazione.

Strategie chiave per l'advertising automobilistico

Se si vuole raggiungere il successo in questo settore, è bene iniziare con strategie già note per la loro efficacia. In questo modo, la tua pubblicità automobilistica avrà le maggiori possibilità di raggiungere i risultati che desideri. Queste strategie sono universalmente applicabili sia che si vendano auto di lusso che economiche. Per quanto riguarda la pubblicità automobilistica, molte delle best practice che si applicano ad altri settori sono altrettanto rilevanti. Tuttavia, che cosa si intende nello specifico per pubblicità automobilistica? Ne parleremo in dettaglio nella nostra discussione sulle strategie comprovate.

Marketing omnichannel

Poiché i tuoi potenziali clienti non guarderanno le auto online come farebbero con un paio di scarpe, le idee pubblicitarie per il settore automobilistico dovrebbero includere punti di contatto online e offline. Quindi, come potrebbe essere?

Cartelloni pubblicitari che incoraggiano le iscrizioni alla pre-vendita sul sito web

Annunci digitali che incoraggiano le visite allo showroom

Una brochure con un codice QR per conoscere gli ultimi modelli di auto.

L'aspetto importante è la perfetta integrazione dei metodi online e offline, in modo che la pubblicità automobilistica risulti coerente ovunque. In questo modo si garantisce anche la cattura del maggior numero possibile di potenziali clienti.

Personalizzazione

La pubblicità automobilistica può anche essere personalizzata, aumentando così la possibilità che il messaggio risuoni con lo spettatore. Per la tua pubblicità automobilistica devi tenere conto di quanto segue.

Preferenze dell'utente: Ad esempio, le pubblicità di auto sportive di lusso potrebbero non piacere ai giovani genitori della classe media.

Ad esempio, le pubblicità di auto sportive di lusso potrebbero non piacere ai giovani genitori della classe media. Ubicazione: La pubblicità automobilistica deve tenere conto dell'accessibilità dello showroom e della praticità delle caratteristiche dell'auto. Ad esempio, chi comprerebbe un veicolo elettrico se in zona c'è solo una stazione di ricarica?

La pubblicità automobilistica deve tenere conto dell'accessibilità dello showroom e della praticità delle caratteristiche dell'auto. Ad esempio, chi comprerebbe un veicolo elettrico se in zona c'è solo una stazione di ricarica? Comportamento: Le ultime tendenze del marketing digitale automobilistico considerano il comportamento degli utenti per determinare quali annunci vengono visualizzati.

Marketing dei contenuti

Anche se tutti hanno un'auto, non significa che tutti la conoscano. Per questo motivo, la pubblicità del settore automobilistico dovrebbe affrontare anche questo gap, sfruttando la conoscenza e costruendo fiducia. Per farlo, si può fare leva su:

Blog: I blog sono importanti nella pubblicità automobilistica perché forniscono ai lettori approfondimenti sull'auto che potrebbe fare al caso loro. Inoltre, contribuiscono a creare una certa autorevolezza.

I blog sono importanti nella pubblicità automobilistica perché forniscono ai lettori approfondimenti sull'auto che potrebbe fare al caso loro. Inoltre, contribuiscono a creare una certa autorevolezza. Video: Gli annunci sulle auto dovrebbero mettere in evidenza le migliori caratteristiche del prodotto e tradurle in esperienze che attraggano il pubblico di riferimento.

Gli annunci sulle auto dovrebbero mettere in evidenza le migliori caratteristiche del prodotto e tradurle in esperienze che attraggano il pubblico di riferimento. Testimonal: Per il marketing e la pubblicità del settore automobilistico, mettere in evidenza la competenza e la professionalità del venditore aiuta a garantire al potenziale cliente che l'esperienza di acquisto si svolgerà senza problemi.

Campagne stagionali e legate a eventi

La pubblicità del settore automobilistico dovrebbe incorporare eventi importanti come il Black Friday e le festività. In questo modo, è possibile mantenere le aspettative di partecipazione a queste tradizioni e allo stesso tempo utilizzare la pubblicità automobilistica per promuovere le vendite. Capitalizzare questi momenti chiave significa sfruttare la trazione creata dalla stagione stessa, aumentando così potenzialmente l'efficacia dei tuoi sforzi pubblicitari nel settore automobilistico. Che si tratti di festività o meno, è importante che il lancio di un nuovo modello avvenga in grande stile! I fan del marchio automobilistico probabilmente li attendono con ansia. Quindi, non deluderli!

Targeting locale

La pubblicità del settore automobilistico dovrebbe concentrarsi sulla clientela locale. Anche se non è raro che i potenziali clienti si rechino in una buona concessionaria, è molto probabile che i tuoi clienti siano del posto. Per la tua pubblicità automobilistica, un buon targeting locale garantisce i maggiori ritorni potenziali, perché puoi raggiungere un maggior numero di potenziali clienti locali. Questo è particolarmente importante per gli annunci automobilistici dei centri di assistenza. Dopo tutto, nessuno vuole fare un lungo viaggio per portare la propria auto a riparare e fare manutenzione.

Social Media Marketing per l'Automotive Advertising

Il social media marketing è fondamentale quando si pubblicizzano automobili e servizi correlati, in quanto consente di accedere a un pubblico estremamente eterogeneo. Quindi, indipendentemente dal pubblico a cui è rivolta la tua pubblicità nel settore automobilistico, avrai la possibilità di raggiungerlo. Ogni annuncio pubblicato sulle piattaforme dei social media contribuisce inoltre ad aumentare la reputazione e la notorietà del tuo marchio. Se vuoi promuovere una pubblicità per il settore automobilistico su siti social come Facebook o Instagram, ricordati di queste cose.

Punta sull'impatto visivo

Il bello delle campagne pubblicitarie sulle auto è che ci sono molti aspetti su cui ci si può concentrare. Anche se le specifiche meritano credito se si vuole vendere, l'aspetto dell'auto è quello che cattura l'attenzione. La pubblicità di automobili sui social media deve includere immagini e video di alta qualità che si distinguano e seguano le tendenze della pubblicità video automobilistica. Inoltre, le immagini del tuo annuncio devono accompagnare il cliente in un'avventura. Un veicolo non è solo qualcosa che ti porta dal punto A al punto B. È uno stile di vita.

Creare dei walkthrough

Anche la pubblicità del settore automobilistico può trarre vantaggio dai walkthrough. È facile innamorarsi di una bella facciata, ma l'interesse rimarrà anche quando si darà un'occhiata sotto il cofano? Una buona pubblicità automobilistica può portare il pubblico a fare un giro... letteralmente! Creare una prospettiva in prima persona di come ci si sente al posto di guida o di maneggiare l'auto permette di fare un test drive senza uscire di casa. Come parte del walkthrough pubblicitario automobilistico, è possibile mostrare le caratteristiche più importanti. In questo modo, gli utenti potranno collegare meglio le caratteristiche con la loro futura esperienza di guida.

Presentare il pubblico al team di vendita

L'advertising automobilistico può aiutare a identificare il motivo per cui il potenziale cliente dovrebbe rivolgersi a un determinato concessionario o venditore. Dopo tutto, una Ferrari è una Ferrari, ma chi la vende può fare la differenza. Questo aspetto può essere incorporato nelle idee pubblicitarie per auto che sono già in cantiere, in modo da mettere sotto i riflettori anche l'esperienza del team di vendita. Questo aiuta anche a promuovere la fiducia e i legami umani. Questo renderà il pubblico più ricettivo ai tuoi sforzi pubblicitari nel settore automobilistico. Tuttavia, non sentire il bisogno di rendere qualcuno in particolare il volto della concessionaria (a meno che non sia il proprietario, ovviamente!).

Quali altre piattaforme si possono usare per l'advertising automobilistico?

Non ci sono solo i social media che possono contribuire al successo. Anche se l'utilizzo di questi ultimi può darti accesso a un pubblico più eterogeneo, la pubblicità automobilistica non può catturare completamente tutti. Ecco perché suggeriamo di utilizzare altre piattaforme per:

Diversificare ulteriormente l'esposizione e le fonti di contatti;

Sperimentare altri formati e possibilità di pubblicità automobilistica;

Seguire i potenziali clienti in più luoghi virtuali durante la navigazione.

Quindi, quali altre piattaforme vale la pena considerare per gli annunci pubblicitari nel settore automobilistico? Rispondiamo a questa domanda nelle seguenti sottosezioni. Non si tratta di un elenco esaustivo. Non limitare le tue opzioni solo a queste.

Siti web

I siti web sono ottimi perché tutto ciò che viene inserito può essere utilizzato anche a distanza di anni. Anche le pubblicità a pagamento nel settore automobilistico possono essere indirizzate qui, consentendo di far parte di una campagna molto più ampia. Siamo grandi fan dei siti web perché:

Si possono ottenere nuovi contatti dalla ricerca organica;

Possono fungere da centri di informazione per i potenziali clienti;

Si può decidere quale tipo di contenuto utilizzare.

I siti web possono essere efficaci in ogni fase dell'imbuto.

Marketing via e-mail

L'e-mail marketing ti permette di raggiungere un pubblico target che già si aspetta di ricevere tue notizie. Può essere efficace per la pubblicità di auto perché

C'è già un rapporto di fiducia;

Il tuo messaggio è destinato a essere ricevuto da persone che appartengono al tuo pubblico di riferimento;

È possibile inviare tutte le e-mail che si desidera, e il prezzo rimane invariato.

Assicurati solo di pulire la tua lista di iscritti e di rimuovere quelli che non aprono le e-mail da un po' di tempo, perché un alto tasso di e-mail non aperte può far finire i tuoi messaggi nello spam.

Metodi pubblicitari offline

I metodi tradizionali di pubblicità per il settore automobilistico hanno ancora il loro posto nelle campagne moderne. A seconda del budget e della strategia complessiva, è possibile includere una qualsiasi delle seguenti strategie offline.

Cartelloni pubblicitari: sono straordinari se si vuole ottenere un'elevata visibilità.

sono straordinari se si vuole ottenere un'elevata visibilità. Volantini e brochure: Sono qualcosa che il potenziale cliente può portare a casa e consultare in qualsiasi momento.

Sono qualcosa che il potenziale cliente può portare a casa e consultare in qualsiasi momento. Annunci radiofonici: Sono ottimi per richiamare il marchio o per annunciare promozioni interessanti.

Sono ottimi per richiamare il marchio o per annunciare promozioni interessanti. Annunci su giornali e riviste: Si tratta di mezzi di comunicazione autorevoli, per cui si diventa affidabili di conseguenza.

Se sei disposto a fare molta pubblicità nel settore automobilistico, puoi prendere in considerazione anche la sponsorizzazione di eventi. Questo ti permette di ottenere una maggiore visibilità come parte di una community invece che come semplice azienda.

Pubblicità programmatica e nativa nelle campagne di marketing automobilistico

La pubblicità programmatica si riferisce all'automazione del processo di acquisto e vendita degli annunci nello spazio digitale. Il suo utilizzo nelle campagne pubblicitarie del settore automobilistico implica il coinvolgimento di due piattaforme.

Lato domanda: Questa viene utilizzata dall'inserzionista per occuparsi dell'offerta in tempo reale e del targeting del pubblico, tra le altre funzioni.

Questa viene utilizzata dall'inserzionista per occuparsi dell'offerta in tempo reale e del targeting del pubblico, tra le altre funzioni. Lato offerta: La piattaforma lato offerta aiuta l'editore a gestire l'inventario degli annunci e a servire il miglior offerente.

Nel frattempo, la pubblicità nativa assicura che il posizionamento degli annunci tenga conto del contenuto del sito o della piattaforma dell'editore per creare un'esperienza di navigazione senza soluzione di continuità. Sia la pubblicità programmatica che quella nativa sono preziose per gli inserzionisti del settore automobilistico.

Vantaggi della pubblicità digitale programmatica per l'industria automobilistica

Utilizzando la pubblicità programmatica per la tua campagna, sarai in grado di ottenere i seguenti vantaggi.

Raggiungere il proprio pubblico target: La tua promozione sarà vista solo dal pubblico target definito in base a dati demografici, di comportamento, posizione e altro ancora.

La tua promozione sarà vista solo dal pubblico target definito in base a dati demografici, di comportamento, posizione e altro ancora. Ottimizzare le campagne in tempo reale: Sei libero di regolare qualsiasi elemento della campagna pubblicitaria automobilistica in base ai dati e alle informazioni in arrivo in tempo reale.

Sei libero di regolare qualsiasi elemento della campagna pubblicitaria automobilistica in base ai dati e alle informazioni in arrivo in tempo reale. Integrazione di varie piattaforme digitali: Questo semplifica il processo di creazione delle campagne, garantendo al contempo che l'automazione avvenga sulla base di un set di dati il più completo possibile.

Tutto questo aiuta a raggiungere l'efficienza del budget pubblicitario per il settore automobilistico. Ciò significa un migliore ritorno per ogni lead generato dalla campagna.

Il ruolo della pubblicità nativa nel creare fiducia ed engagement

La pubblicità nativa sta guadagnando terreno in tutti i settori perché rappresenta un modo unico di promuovere un marchio, un prodotto o un servizio. Invece di distinguersi, si mimetizza. Ciò contribuisce a creare fiducia ed engagement, presentando contenuti pubblicitari pertinenti all'esperienza di navigazione dell'utente. Per la pubblicità automobilistica, gli annunci nativi sono molto utili perché si presentano quando l'utente è più propenso a compiere un'azione. Pensaci: saresti propenso a chiedere informazioni su un'auto mentre stai cercando una diagnosi online per una tosse che proprio non va via?

Come MGID aiuta gli inserzionisti del settore automobilistico a raggiungere un pubblico mirato

Utilizzando la pubblicità nativa programmatica, MGID ha aiutato Toyota a ottenere visibilità e riconoscimento del marchio per il suo modello Corolla Сross HEV e a sviluppare solidi contatti.

Questa campagna pubblicitaria per il settore automobilistico è stata realizzata in due fasi: lanciare un'ampia rete per incrementare la visibilità e puntare a segmenti di pubblico impegnati.

Abbiamo anche sviluppato molte versioni delle creatività pubblicitarie per attirare il variegato mercato di riferimento. In definitiva, i nostri sforzi pubblicitari nel settore automobilistico hanno generato 10,5 milioni di impressioni e 13.600 clic con un CTR compreso tra lo 0,15% e lo 0,55%. Per rendere questa campagna un successo, abbiamo individuato un pubblico impegnato e ci siamo concentrati su di esso per la seconda fase.

Tendenze pubblicitarie del settore automobilistico da tenere d'occhio

Esistono strategie collaudate nel tempo che molto probabilmente continueranno a funzionare anche se la pubblicità continua a evolversi. Tuttavia, affinché i tuoi sforzi pubblicitari nel settore automobilistico rimangano rilevanti, è importante considerare le tendenze del settore. Dopo tutto, le tendenze di oggi possono essere gli standard di domani. Prestando attenzione fin da ora, disporrai delle conoscenze necessarie per implementarle nella tua campagna. Se stai studiando benee il mondo della pubblicità nel settore automobilistico, queste sono le tendenze più importanti da tenere d'occhio.

L'ascesa dei veicoli elettrici (EV) nelle campagne pubblicitarie

L'accettazione dei veicoli elettrici è cresciuta perché le strutture per il loro utilizzo stanno migliorando rapidamente. Con il crescente numero di persone interessate a questi veicoli, ha senso che anche la pubblicità automobilistica promuova i veicoli elettrici. Se intendi prendere parte a questa tendenza, ecco alcuni suggerimenti da considerare:

Menzionare gli incentivi fiscali che possono essere concessi;

Confrontare i costi per chilometro tra i veicoli elettrici e la controparte a carburante;

Puntare sull'aspetto ecologico.

La giusta strategia pubblicitaria per il settore automobilistico dipenderà dal tipo di pubblico a cui ci si rivolge. Ma per qualsiasi cosa riguardi l'acquisto di un'auto, ricorda che si tratta di una decisione sia finanziaria che di stile di vita.

Personalizzazione e intelligenza artificiale nella pubblicità e nel marketing automobilistico

Anche l'industria automobilistica ha beneficiato del maggior livello di personalizzazione reso possibile dall'intelligenza artificiale. Grazie all'AI, è possibile rendere un annuncio ancora più rilevante per l'utente attraverso:

Annunci dinamici: Questo cambia il contenuto pubblicitario del settore automobilistico in base al comportamento dell'utente, ai dati demografici e alla cronologia di navigazione.

Questo cambia il contenuto pubblicitario del settore automobilistico in base al comportamento dell'utente, ai dati demografici e alla cronologia di navigazione. Analisi predittiva: Con l'analisi predittiva, l'IA può prevedere a quali veicoli un utente sarà più probabilmente interessato, contribuendo così a mostrare le offerte più pertinenti.

Con l'analisi predittiva, l'IA può prevedere a quali veicoli un utente sarà più probabilmente interessato, contribuendo così a mostrare le offerte più pertinenti. Integrazione con il CRM: l'intelligenza artificiale può contribuire a far avanzare l'utente lungo l'imbuto pubblicitario del settore automobilistico, inviando follow-up, consigliando veicoli e affrontando altre considerazioni sull'acquisto da parte del cliente potenziale.

Realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) per gli annunci interattivi

AR e VR continuano a rivoluzionare il modo in cui il pubblico interagisce con prodotti e servizi. Queste tecnologie sono utili anche per la pubblicità automobilistica. Ecco alcuni suggerimenti se vuoi fare un tentativo:

Showroom virtuali che consentono agli utenti di vedere i veicoli come se fossero in una vera concessionaria;

che consentono agli utenti di vedere i veicoli come se fossero in una vera concessionaria; Esperienze immersive che portano gli utenti all'interno dell'impianto di produzione per vedere quanto l'auto sia stata prodotta con competenza;

che portano gli utenti all'interno dell'impianto di produzione per vedere quanto l'auto sia stata prodotta con competenza; Test drive che permettono di guidare virtualmente l'auto e di provarne le numerose e fantastiche caratteristiche.

Che la pubblicità automobilistica sia fatta online o offline, l'AR e la VR possono essere fantastiche. Creano un'esperienza unica che ti aiuta a distinguerti dalla concorrenza.

Creare la migliore pubblicità online nel settore automobilistico e accelerare il tuo potenziale di guadagno

Ora che abbiamo parlato di strategie, piattaforme e tattiche, sei pronto a superare le tue previsioni di vendita! Più che seguire le tendenze della pubblicità automobilistica, ricorda le basi. Comprendere l'obiettivo della tua campagna e il pubblico a cui ti rivolgi può aiutarti a raggiungere i tuoi KPI. E se vuoi che i tuoi contenuti pubblicitari nel settore automobilistico raggiungano un pubblico coinvolto e salvaguardino l'autorità del marchio, gli annunci nativi sono la strada da percorrere. Iscriviti su MGID e otterrai l'accesso completo ai nostri strumenti migliori, al nostro team di esperti e a un manager dedicato. Alla guida ci sei tu, ma noi siamo pronti ad aiutarti a rendere la tua campagna pubblicitaria per il settore automobilistico la migliore di sempre.