Noi di MGID siamo entusiasti di presentare il nostro nuovo metodo di tracciamento, ideato per aumentare la precisione nella gestione delle campagne e semplificare l'ottimizzazione dei tuoi investimenti pubblicitari. Nelle sezioni seguenti, spiegheremo in modo più dettagliato cosa può fare la Native Integration per te e per la tua strategia.

Cos'è la Native Integration?

L'Integrazione Nativa è un modo intuitivo e senza soluzione di continuità per impostare il monitoraggio delle conversioni direttamente all'interno della dashboard di MGID Ads. Sfruttando questo metodo, è possibile collegare le campagne alle piattaforme di terze parti più diffuse in pochi clic: niente più impostazione manuale per il monitoraggio, codici complicati o strumenti esterni. L'obiettivo è rendere la tua esperienza più scorrevole ed efficiente.

Perché è importante? L'integrazione nativa porta con sé una serie di vantaggi che la rendono una svolta per gli inserzionisti:

Efficienza: La semplificazione del processo di tracciamento riduce il tempo dedicato alla configurazione e il rischio di errori. Ci si può concentrare maggiormente sull'ottimizzazione delle campagne piuttosto che sulla gestione dei dettagli tecnici.

La semplificazione del processo di tracciamento riduce il tempo dedicato alla configurazione e il rischio di errori. Ci si può concentrare maggiormente sull'ottimizzazione delle campagne piuttosto che sulla gestione dei dettagli tecnici. Semplicità: Il processo di integrazione è stato concepito per essere di facile utilizzo, eliminando la necessità di codici complessi o di strumenti aggiuntivi. È possibile trovare tutto quello che occorre direttamente nella dashboard di MGID Ads.

Il processo di integrazione è stato concepito per essere di facile utilizzo, eliminando la necessità di codici complessi o di strumenti aggiuntivi. È possibile trovare tutto quello che occorre direttamente nella dashboard di MGID Ads. Maggiore accuratezza: Eliminando la necessità di un tracciamento manuale, l'integrazione nativa riduce la possibilità di discrepanze nel tracciamento, garantendo l'affidabilità e la precisione dei dati.

Eliminando la necessità di un tracciamento manuale, l'integrazione nativa riduce la possibilità di discrepanze nel tracciamento, garantendo l'affidabilità e la precisione dei dati. Connettività senza soluzione di continuità: Con pochi clic, è possibile collegare le campagne a piattaforme di terze parti, migliorando la capacità di monitorare e ottimizzare le prestazioni.

Integrazione nativa con Voluum

Siamo inoltre lieti di annunciare che la prima integrazione disponibile nell'ambito dell'integrazione nativa è quella con Voluum, una delle principali piattaforme di tracciamento. Grazie a questa integrazione, è possibile collegare facilmente le campagne MGID a Voluum, consentendo un tracciamento preciso e la sincronizzazione dei dati di conversione personalizzati, il tutto con una configurazione manuale minima.

Vantaggi principali:

Configurazione all'interno della dashboard: Collega facilmente MGID a Voluum direttamente all'interno del tuo dashboard MGID Ads.

Collega facilmente MGID a Voluum direttamente all'interno del tuo dashboard MGID Ads. Tracciamento accurato: Assicura dati di conversione precisi e affidabili, essenziali per ottimizzare le tue campagne.

Assicura dati di conversione precisi e affidabili, essenziali per ottimizzare le tue campagne. Processo semplificato: Riduzione dello sforzo manuale, per concentrarsi maggiormente sulla messa a punto delle strategie pubblicitarie.

Per iniziare a usare l'integrazione nativa, visita la sezione "Conversion Tracking" nella tua dashboard MGID Ads e seleziona il metodo di tracciamento "Integrazione nativa". Il processo di configurazione intuitivo ti guiderà attraverso il collegamento dei vari account.

Installazione dell'integrazione Voluum passo dopo passo:

1. Creare una chiave API in Voluum: Questa chiave ti servirà la prima volta che abiliti l'integrazione Voluum. Una volta salvata, rimarrà disponibile per usi futuri.

2. Aggiungi l'integrazione in MGID: Quando si crea o si modifica una campagna, andare su "Tracking" > "Native Integration" > "Add Integration" e selezionare Voluum.

3. Inserire le credenziali API: Inserire le credenziali API di Voluum per stabilire l'integrazione.

4. Selezionare una campagna Voluum: Scegliere la campagna Voluum con cui si desidera collegare la campagna MGID.

5. Configurare gli obiettivi di conversione: È possibile selezionare e sincronizzare fino a tre obiettivi di conversione personalizzati dalla campagna Voluum alla campagna MGID.

6. Salvare la campagna: Una volta impostato tutto, salva la campagna e l'integrazione è completa!

Nota: Questi primi tre passaggi sono necessari solo quando si collega per la prima volta la piattaforma di terzi alla campagna MGID. Una volta completata l'impostazione iniziale, le connessioni future saranno ancora più semplici e non richiederanno più questi passaggi.

Questa integrazione è stata progettata per rendere il processo di tracciamento il più semplice possibile. Combinando le capacità di MGID con il tracking avanzato di Voluum, avrai a disposizione un potente set di strumenti. Siamo impegnati nella tua esperienza pubblicitaria, quindi resta sintonizzato per ulteriori integrazioni e funzionalità che semplificheranno e ottimizzeranno la gestione delle tue campagne.

Siamo sempre aperti a collaborare con strumenti di terze parti per creare soluzioni ancora più personalizzate. Che si tratti di una piattaforma o di un cliente, non esitare a contattare il tuo Account Manager per richiedere integrazioni native. Il nostro team è impegnato a realizzare queste partnership e a migliorare continuamente la tua esperienza.