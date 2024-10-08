Siamo lieti di annunciare il lancio della versione 1 della nostra funzione Granular Reporting, uno strumento avanzato progettato per centralizzare tutte le esigenze di reporting in un'unica interfaccia facile da usare, con nuove potenti funzioni che rendono il reporting più veloce e flessibile che mai.

Ecco come si trasforma il tuo processo di reporting.

Rapporti personalizzati

È ora possibile creare rapporti personalizzati che si adattano perfettamente alle tue esigenze. Seleziona le dimensioni, i filtri e le metriche giuste per creare report che corrispondano agli obiettivi della tua campagna e per fornirti informazioni precise.

Reporting tutto in uno

Basta navigare tra più piattaforme! Tutti gli strumenti di reporting e le opzioni di esportazione dei dati sono disponibili in un'unica interfaccia semplificata. Con il Reporting Granulare, si risparmia tempo e fatica disponendo di tutti i report in un unico luogo.

Rapporti a livello di account

A differenza dei vecchi report che si concentravano solo sulle singole campagne, Granular Reporting ti permette di generare approfondimenti a livello di account. Ciò significa che si potranno analizzare le tendenze e le prestazioni di tutte le campagne per avere una visione più ampia e prendere decisioni più informate.

Analisi multidimensionale

Approfondisci i dati grazie alla possibilità di applicare fino a tre dimensioni in ogni report. Questo consente di analizzare le prestazioni da diverse angolazioni e di scoprire aspetti che prima non erano visibili.

Filtri e metriche flessibili

Possibilità di scegliere tra un'ampia gamma di filtri e metriche per la creazione di report personalizzabili. Che si tratti di clic, conversioni o impressioni, la funzione Granular Reporting offre il pieno controllo su come visualizzare e analizzare i dati della campagna. Tieni presente che l'aggiunta di metriche relative alle impression potrebbe influire sulla velocità di caricamento.

Velocità e opzioni di salvataggio migliorate

Sappiamo che la velocità è importante, soprattutto quando si tratta di grandi insiemi di dati. Granular Reporting è stato ottimizzato per un caricamento più rapido dei dati, in modo da poter disporre velocemente delle informazioni. Inoltre, è possibile salvare i modelli di report personalizzati o modificati per accedervi in un secondo momento, in modo da avere le impostazioni dei dati sempre a portata di mano.

Rapporti condivisibili

Hai bisogno di condividere i tuoi dati? La versione 1 consente di copiare e condividere i link ai report all'interno del tuo account, rendendo più facile che mai la collaborazione con il tuo team e assicurandoti che tutti siano sulla stessa pagina.

Modelli predefiniti

Per un accesso rapido e semplice ai dati, la versione 1 introduce modelli di report predefiniti. Questi modelli sono stati progettati per i rapporti di routine, quindi è possibile selezionare un modello, apportare le modifiche necessarie e iniziare subito l'analisi!

Descrizioni dei modelli di report disponibili e casi d'uso

1. Rapporto sulle campagne aggregato per data

Questo modello fornisce una panoramica aggregata di tutte le campagne in base alla dimensione della data selezionata (ad esempio, per giorno). Consente agli utenti di monitorare le prestazioni delle campagne nell'intero periodo, analizzando le tendenze, i picchi e i cali di attività delle campagne.

Nome del modello: Panoramica delle campagne per data

Panoramica delle campagne per data Scopo: Traccia le tendenze delle prestazioni nel tempo (ad esempio, giornalmente)

Traccia le tendenze delle prestazioni nel tempo (ad esempio, giornalmente) Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ideale per comprendere le tendenze giornaliere, identificare i giorni ad alto e basso rendimento.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Data (giorno)

Data (giorno) Ordinamento: Data (decrescente)

Data (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

2. Rapporto sulla campagna aggregato per Widget/Fonte

Questo modello aggrega tutte le campagne in base all'ID del widget o alla fonte, fornendo agli utenti informazioni su come le diverse fonti o widget contribuiscono alle prestazioni complessive. Questo report è fondamentale per identificare le fonti più performanti e prendere decisioni su dove allocare le risorse.

Nome del modello: Prestazioni della campagna per widget/fonte

Prestazioni della campagna per widget/fonte Scopo: Identifica le fonti o i widget più performanti che contribuiscono maggiormente alle campagne.

Identifica le fonti o i widget più performanti che contribuiscono maggiormente alle campagne. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ottimo per ottimizzare l'allocazione delle risorse concentrandosi sulle fonti più performanti.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: ID widget/Fonte

ID widget/Fonte Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

3. Rapporto sulle campagne aggregato su base oraria

Questo modello di report aggrega i dati delle campagne in base all'ora, fornendo informazioni dettagliate sull'andamento delle campagne nei diversi momenti della giornata. È particolarmente utile per ottimizzare le pianificazioni delle campagne e le strategie di offerta.

Nome del modello: Approfondimenti sulle campagne per ora

Approfondimenti sulle campagne per ora Scopo: Mostra l'andamento delle campagne nei diversi momenti della giornata.

Mostra l'andamento delle campagne nei diversi momenti della giornata. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ideale per ottimizzare le pianificazioni delle campagne e le strategie di offerta in base ai modelli di performance oraria.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Ora

Ora Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Orario

4. Rapporto sulle campagne aggregato per paese

Questo modello aggrega tutte le campagne per paese, aiutando gli utenti a identificare le tendenze geografiche nelle prestazioni delle campagne. Consente agli esperti di marketing di vedere quali sono i Paesi che generano più engagement e conversioni.

Nome del modello: Ripartizione delle campagne per Paese

Ripartizione delle campagne per Paese Scopo: Analizza le prestazioni delle campagne per paese per identificare le regioni più importanti.

Analizza le prestazioni delle campagne per paese per identificare le regioni più importanti. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Utile per regolare le strategie di targeting geografico nelle campagne globali.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Paese

Paese Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

5. Rapporto sulle campagne aggregato per creatività

Questo modello aggrega le campagne in base agli asset della creatività, fornendo informazioni su quali creatività hanno maggiore risonanza sul pubblico. Gli utenti possono confrontare le prestazioni delle diverse creatività per perfezionare la propria strategia creativa.

Nome del template: Performance per creatività

Performance per creatività Scopo: Confronta le prestazioni di differenti soluzioni creative per affinare le strategie di comunicazione.

Confronta le prestazioni di differenti soluzioni creative per affinare le strategie di comunicazione. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ideale per ottimizzare le creatività comprendendo quali messaggi o immagini risuonano maggiormente con il pubblico.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: ID creativo

ID creativo Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

6. Rapporto sulle campagne aggregato per piattaforma

Questo modello di report aggrega tutte le campagne per piattaforma (ad esempio, mobile, desktop), consentendo agli utenti di vedere quali piattaforme sono più efficaci per le loro campagne. Questo report può informare le strategie di targeting specifiche per i dispositivi.

Nome del template: Successo della campagna per piattaforma

Successo della campagna per piattaforma Scopo: Analizza le prestazioni delle campagne su diverse piattaforme (ad esempio, mobile, desktop).

Analizza le prestazioni delle campagne su diverse piattaforme (ad esempio, mobile, desktop). Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ideale per ottimizzare il targeting specifico per dispositivo e per garantire che le campagne funzionino bene su piattaforme diverse.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Piattaforma

Piattaforma Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

7. Rapporto sulle campagne aggregato per piattaforma e sistema operativo

Questo modello di report fornisce un'analisi più approfondita aggregando le campagne prima per piattaforma e poi per sistema operativo (OS). Consente agli utenti di capire come si comportano i sistemi operativi specifici all'interno delle piattaforme, il che è fondamentale per l'ottimizzazione di ambienti diversi.

Nome del modello: Prestazioni per piattaforma e sistema operativo

Prestazioni per piattaforma e sistema operativo Scopo: Valuta le prestazioni delle campagne in base alla piattaforma e al sistema operativo.

Valuta le prestazioni delle campagne in base alla piattaforma e al sistema operativo. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Cruciale per i marketer di app o campagne multipiattaforma per ottimizzare il targeting su piattaforme e sistemi operativi specifici.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Piattaforma

Piattaforma Dimensione secondaria: OS

OS Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

8. Rapporto sulle campagne aggregato per browser

Questo modello di report aggrega le campagne per browser, fornendo informazioni sulle prestazioni dei diversi browser per le tue campagne. Questo report aiuta a identificare eventuali problemi o opportunità specifiche del browser.

Nome del modello: Engagement delle campagne per browser

Engagement delle campagne per browser Scopo: Confronta le prestazioni delle campagne su diversi browser web.

Confronta le prestazioni delle campagne su diversi browser web. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Utile per la risoluzione di problemi specifici del browser e per l'ottimizzazione delle campagne per una migliore esperienza utente su diversi browser.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Browser

Browser Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

9. Rapporto sulle campagne aggregato per tipo

Questo modello di report raccoglie i dati in base al tipo di campagna, fornendo agli utenti informazioni sulle prestazioni dei diversi tipi di campagne (ad esempio, prodotti, contenuti) rispetto agli altri. Questo è utile per ottimizzare le strategie delle campagne e comprendere l'impatto dei diversi obiettivi delle campagne.

Nome del modello: Analisi per tipo di campagna

Analisi per tipo di campagna Scopo: Analizza le prestazioni di diversi tipi di campagne per ottimizzare le strategie.

Analizza le prestazioni di diversi tipi di campagne per ottimizzare le strategie. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Ideale per confrontare e valutare l'efficacia di diversi formati di campagna, come ad esempio campagne basate su prodotti o su contenuti.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: Tipo di campagna

Tipo di campagna Ordinamento:** Clic (decrescente)

Intervallo grafico: Giornaliero

10. Rapporto aggregato per ID Widget e Campagna

Questo modello aggrega i dati prima per ID widget e poi per ID campagna, fornendo una visione altamente dettagliata di come widget specifici contribuiscono alle performance delle singole campagne. È utile per individuare le fonti specifiche che determinano il successo della campagna.

Nome del modello: Rapporto specifico per widget e campagna

Rapporto specifico per widget e campagna Scopo: Fornisce informazioni dettagliate su come widget specifici contribuiscono al successo di una singola campagna.

Fornisce informazioni dettagliate su come widget specifici contribuiscono al successo di una singola campagna. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Indispensabile per un'analisi approfondita delle prestazioni quando più campagne sono in corso sugli stessi widget.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: ID widget

ID widget Dimensione secondaria: ID campagna

ID campagna Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

11. Rapporto aggregato per Widget/Fonte e ID creatività

Questo modello di report raccoglie i dati per ID widget o fonte e poi per ID creatività, offrendo una visione dettagliata dell'andamento di specifiche creatività su diversi widget o fonti. Questa doppia aggregazione consente agli utenti di identificare le combinazioni di widget/fonti e creatività che producono i risultati migliori.

Nome del modello: Rapporto sulle prestazioni di widget e creatività

Rapporto sulle prestazioni di widget e creatività Scopo: Fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui widget specifici contribuiscono al successo di una singola campagna.

Fornisce informazioni dettagliate sul modo in cui widget specifici contribuiscono al successo di una singola campagna. Metriche del grafico: Clic, Spesa

Caso d'uso:

Indispensabile per i marketer che desiderano ottimizzare l'abbinamento delle creatività con fonti o widget specifici, aiutando a perfezionare le strategie in base al posizionamento e alle prestazioni della creatività.

Configurazione:

Intervallo di date: Ultimo mese

Ultimo mese Dimensione primaria: ID widget/Fonte

ID widget/Fonte Dimensione secondaria: ID creativo

ID creativo Ordinamento: Clic (decrescente)

Clic (decrescente) Intervallo grafico: Giornaliero

Sbloccare il potenziale della campagna con gli approfondimenti sui dati

Nel marketing digitale, la comprensione delle prestazioni della campagna è la chiave del successo. Con una chiara visione di ciò che funziona e degli aspetti da migliorare, dalle fonti e dalle creatività più performanti ai momenti e alle piattaforme migliori per raggiungere il target, è possibile prendere decisioni basate sui dati per incrementare i risultati delle campagne.

Noi di MGID crediamo nel potere dei dati. Affina le tue strategie e migliora le tue campagne con un'unica, potente interfaccia. Inizia ora per rendere la tua pubblicità più efficace e d'impatto! Non vediamo l'ora di vedere in che modo la userai per ottimizzare le tue campagne e scoprire preziose tendenze.

Resta in attesa di futuri aggiornamenti per continuare ad ampliare il set di funzionalità e rendere il Granular Reporting ancora più potente!