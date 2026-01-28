La piattaforma pubblicitaria globale MGID celebra il primo anniversario della sua partnership strategica con Marfeel, azienda leader nel campo dell’analisi di contenuti editoriali. Questa collaborazione ha reso MGID+ - la suite MGID basata su dati a 360° - uno strumento fondamentale per tracciare ed analizzare le prestazioni dei contenuti pubblicitari, favorendo un processo decisionale basato sui dati.

Nel corso dell'ultimo anno, Marfeel ha integrato le proprie avanzate capacità di analisi in MGID+, fornendo agli editori dati fondamentali e fruibili sia relativamente alla performance dei contenuti che alla user experience. Questa collaborazione ha consolidato l'offerta di MGID+, consentendo agli editori di aumentare la monetizzazione, stimolare l'engagement, espandere il pubblico e sfruttare analisi dettagliate.

Approfondimenti dettagliati su contenuti e prestazioni: l'accesso a dati in real-time e storici, nonché ad approfondimenti sui contenuti di tutti i siti e canali, consente agli editori di prendere decisioni data-based. I risultati? Miglioramento dell'engagement e della user experience, incremento del traffico e massimizzazione del potenziale di ricavo.

l'accesso a dati in real-time e storici, nonché ad approfondimenti sui contenuti di tutti i siti e canali, consente agli editori di prendere decisioni data-based. I risultati? Miglioramento dell'engagement e della user experience, incremento del traffico e massimizzazione del potenziale di ricavo. Analisi delle prestazioni dei ricavi: l’analisi dei contenuti combinata con i dati relativi ai ricavi consente di misurare le prestazioni per articolo, sezione, argomento o segmento di pubblico in tempo reale. Ciò fornisce agli editori un efficace strumento per identificare i contenuti ad alto valore e per adattare le strategie di monetizzazione al fine di massimizzare i rendimenti per i vari gruppi di audience.

l’analisi dei contenuti combinata con i dati relativi ai ricavi consente di misurare le prestazioni per articolo, sezione, argomento o segmento di pubblico in tempo reale. Ciò fornisce agli editori un efficace strumento per identificare i contenuti ad alto valore e per adattare le strategie di monetizzazione al fine di massimizzare i rendimenti per i vari gruppi di audience. Migliore comprensione del pubblico: informazioni approfondite sui contenuti che riscuotono maggiore successo tra i diversi gruppi di utenti, così come l’identificazione di utenti nuovi rispetto a visitatori frequenti, consentono di accompagnare il pubblico lungo il funnel e lo sviluppo di strategie a lungo termine per l’accrescimento dell’audience e dei ricavi.

"Questo traguardo riflette un anno di successi. La nostra partnership con Marfeel ha portato risultati tangibili ai nostri editori, non solo nuove funzionalità. Grazie a questa collaborazione, i nostri partner editoriali hanno potuto beneficiare di un aumento in termini di ricavi pubblicitari, traffico ed engagement”

ha dichiarato Sergio Vives, VP of Publisher Business Development di MGID.

“Integrando la tecnologia pionieristica di Marfeel, forniamo ai nostri editori più dati ed approfondimenti, consentendo loro di concentrarsi su strategie sostenibili a lungo termine, migliorando la redditività ed ottimizzando la produzione di contenuti”.

“La partnership con MGID ci ha permesso di espandere la portata della nostra tecnologia, consentendo agli editori di sviluppare strategie realmente basate sui dati anziche’ ad operare in modalita’ reattiva. Combinando la nostra capacita’ di analisi con l'esperienza di MGID nella monetizzazione, forniamo agli editori la chiarezza necessaria per identificare cosa funziona, cosa non funziona e dove si trovano le prossime grandi opportunità”,

ha affermato Alexian Chiavegato, Chief Marketing Officer di Marfeel.