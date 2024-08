Quanti soldi stai perdendo con la pubblicità nativa? Sappiamo che, in quanto affiliate marketer, non c'è paura più grande che investire il proprio budget in campagne pubblicitarie che non vendono. Il settore del marketing di affiliazione, oggi così competitivo, può apparire come un vicolo cieco.

In questo articolo troverai la guida più completa al marketing di affiliazione orientato alla conversione per la pubblicità nativa. Abbiamo intervistato alcuni dei nostri migliori Account Manager per individuare gli errori più comuni commessi dagli affiliate marketer.

Ma prima di entrare nel vivo dell'argomento, soffermiamoci sul protagonista principale di questa storia di marketing di affiliazione: l'inserzionista nativo affiliato.

Chi è un inserzionista nativo affiliato?

La risposta breve: una persona che vuole che le sue campagne pubblicitarie convertano alla grande.

La risposta lunga: un digital marketer che lancia campagne di performance marketing con lo scopo di veicolare il traffico verso prodotti affiliati precedentemente selezionati, al fine di ricevere una commissione su ogni vendita effettuata dal consumatore finale.

Con così tante variabili in gioco, è facile sentirsi sopraffatti – dalla scelta di un'offerta di affiliazione alla selezione del giusto set di annunci creativi — non si può mai essere sicuri al 100% se si otterrà un enorme profitto o si ‘prosciugherà’ il proprio budget.

Ecco perché è assolutamente necessario avvalersi dell'aiuto del proprio Account Manager personale: ha promosso decine di offerte di affiliazione ad alto tasso di conversione, quindi sa bene come trasformare la propria campagna pubblicitaria nativa in una storia di successo.

Suggerimento #1: sfrutta le conoscenze dei tuoi Account Manager e metti in pratica la loro esperienza per le tue campagne pubblicitarie native.

Marketing di affiliazione con annunci nativi: Il problema più grande

Lavorando con i marketer affiliati negli ultimi 12 anni, i nostri account manager di MGID hanno imparato che la maggior parte degli errori è riconducibile a principi basilari. Le basi sono importanti, perché se si commettono errori, possono impedire realmente ai marketer affiliati di raggiungere il successo con gli annunci nativi. Se non si riesce a farle bene, si ritorceranno contro di noi, causando una diminuzione delle conversioni e un basso ROI.

È difficile immaginare quanto i marketer affiliati potrebbero guadagnare di più se riuscissero a evitare questi errori (secondo noi potrebbero più che raddoppiare i loro margini di profitto). Ma non possiamo non ribadire l'errore che i marketer affiliati commettono sempre.

Qual è il problema principale? Il problema più grande per molti affiliate marketer (soprattutto per i principianti) è che cercano risultati rapidi, mentre il successo nella pubblicità nativa può essere raggiunto solo nel lungo periodo. Ricorda: "è una maratona — non uno sprint."

All'inizio non si ha la certezza che una particolare offerta di affiliazione o una serie di annunci si rivelino efficaci per il proprio pubblico di riferimento. Ecco perché è indispensabile dedicare un budget per effettuare esperimenti: split test e provare diverse GEO sono prerequisiti necessari per raggiungere il successo con gli annunci nativi.

In fase di sperimentazione, si capirà quali risultano efficaci (o meno); solo allora si potrà puntare sulle offerte che generano i maggiori profitti. Se un affiliate marketer non comprende questo chiaro principio — e di conseguenza, non dispone di un budget dedicato all'esecuzione di esperimenti — la sua campagna di annunci nativi si trasforma da un'iniziativa commerciale a una partita alla roulette.

Suggerimento #2: Non abbandonare la tua campagna di annunci nativi solo perché non porta risultati immediati. Al contrario, investi nella sperimentazione e concentrati sulle strategie che portano i maggiori profitti!

Pubblicità nativa di affiliazione: Buoni esempi

Ti sei mai chiesto quanto successo otterrebbero le tue campagne pubblicitarie native con la giusta strategia? In qualità di affiliate marketer, potresti essere a pochi passi dal guadagnare 3, 4, 5... 6 cifre con le tue campagne di annunci nativi.

Tutto quello che devi fare è ascoltare l'esperienza di altri affiliate marketer come Tom Towey: è il classico affiliate marketer degli Stati Uniti che è arrivato alla nostra piattaforma pubblicitaria globale con zero esperienza nel lancio di annunci nativi.

La sua è una storia comune: si affidava esclusivamente agli annunci di Google e Facebook per veicolare il traffico verso le offerte di Nutra. Tuttavia, nessuno gli aveva detto che lo stesso era possibile fare la stessa cosa con gli annunci nativi! Stanco dei continui blocchi degli account pubblicitari sulle piattaforme di social media, ha deciso di ampliare il suo marketing mix e di provare gli annunci nativi.

Dopo una settimana di comunicazioni con un Account Manager dedicato di MGID, ha imparato a sfruttare la potenzialità di diversi strumenti di spionaggio per annunci. Con questi strumenti, ha preso spunto da molte pagine di pre-landing e ha stilato una propria whitelist di offerte di successo per il mercato statunitense. Ha deciso di "clonare" le campagne vincenti per le offerte nutra negli Stati Uniti e di rilanciarle in Brasile.

Nell'arco di 14 giorni è riuscito a ottenere un profitto di $1.920:

Campagna pubblicitaria nativa di affiliazione

Suggerimento #3: Acquista un servizio di spionaggio degli annunci per la pubblicità nativa e analizza le offerte di affiliazione più performanti per una determinata area geografica. Quindi, è sufficiente "copiare-incollare" le risorse creative e localizzarle per adattarle a mercati nuovi precedentemente non sfruttati.

Come iniziare: Buone offerte di affiliazione per annunci nativi

Ok, sei un affiliate marketer e hai appena iniziato a usare gli annunci nativi.

Probabilmente starai pensando: "Fantastico, e ora?"

La prima cosa da fare è trovare un buon prodotto da promuovere. È assolutamente necessario scegliere un prodotto di un programma di affiliazione affidabile.

Ecco i quattro metodi principali per trovare buone offerte di affiliazione:

#1: Individuare la giusta corrispondenza

Le reti di affiliazione (dove si trovano le offerte di prodotti) e le piattaforme native (dove si lanciano le campagne pubblicitarie) tendono a fornire entrambe un manager di supporto gratuito.

L'idea è quella di confrontarsi con entrambe le parti e di valutare le loro raccomandazioni. Ad esempio, supponiamo che un gestore di rete di affiliazione raccomandi 3 prodotti di affiliazione e 3 GEO, e che un Account Manager MGID raccomandi a sua volta 3 prodotti di affiliazione e 3 GEO. Il più delle volte però, le loro raccomandazioni si contraddicono a vicenda.

Ma se si nota una "sovrapposizione" di questi suggerimenti, allora è un ottimo segno che si dovrebbe puntare su quell'offerta!

#2 Equilibrio tra payout e CPC

Stai alla larga dalle offerte di affiliazione che presentano un CPC molto basso o un tasso di payout eccessivamente alto. Ad esempio, molti affiliati pensano che se il payout è alto, allora avranno margini di profitto più elevati. Viceversa, per quanto riguarda il CPC, gli inserzionisti non amano un CPC elevato perché di solito significa costi più elevati per loro.

Tuttavia, un CPC basso può semplicemente significare che altri affiliati hanno già promosso quel determinato prodotto di affiliazione, il che potrebbe indicare che quella particolare fascia di pubblico è satura e che non ha senso puntare su quell'offerta di affiliazione.

In conclusione, fai attenzione quando vedi un basso costo per clic (CPC) o un payout insolitamente alto, questi potrebbero essere segnali di allarme. O, per usare un'altra espressione, "se sembra troppo bello per essere vero, di solito è così."

#3: Network con i marketer affiliati

Il settore del marketing di affiliazione è un settore competitivo che cresce a dismisura da molti anni. Se sei un lupo solitario (a meno che tu non sia il "Lupo di Wall Street"), sarà più difficile competere con i marketer affiliati che lavorano in team.

Consigliamo vivamente di fare rete con altri affiliati in occasione di eventi offline come Affiliate Summit, che si svolgono regolarmente in tutto il mondo.

Nel caso in cui tu preferisca lavorare "da solo" (cosa assolutamente comprensibile!), allora è meglio che tu ti unisca a comunità online come AffiliateFix o a gruppi chiusi di Facebook o LinkedIn e che tu tenga d'occhio le offerte di affiliazione più interessanti che iniziano a prendere piede.

#4: Acquistare un servizio di spionaggio periodico per gli annunci nativi

Con uno strumento di spionaggio, è possibile tracciare i prodotti di affiliazione, le pagine ponte e le soluzioni pubblicitarie che funzionano meglio in un determinato lasso di tempo. In questo modo, potrai trovare ciò che è redditizio.

Ad esempio, supponiamo che tu voglia pubblicizzare prodotti nutrizionali per la salute in Brasile. Per farlo, basta vedere quali sono i prodotti nutrizionali di affiliazione che funzionano meglio negli Stati Uniti. Poi, puoi prendere quegli stessi prodotti di affiliazione e venderli in Brasile.

Non è necessario reinventare la ruota basta utilizzare gli strumenti a disposizione.

Suggerimento #4: Con il marketing di affiliazione oggi così competitivo, il margine di errore è minimo. Dedica molto tempo a scoprire l'offerta di prodotti giusta, altrimenti rischierai di promuovere qualcosa che NON può essere promosso.

Come vendere i propri prodotti di affiliazione con gli annunci nativi

Bene, ora hai trovato il tuo prodotto di affiliazione su una rete di affiliazione affidabile e sei pronto a provarlo su piattaforme di annunci nativi come MGID. Ecco i cinque passi successivi da compiere per vendere effettivamente il tuo prodotto di affiliazione con gli annunci nativi:

#1: Pianifica la tua strategia di affiliazione nativa

Scopriamo l'approccio e la strategia migliore per le campagne pubblicitarie native per i marketer affiliati. Una volta individuata la propria offerta di affiliazione, si consiglia di ideare un funnel di content marketing, invece di utilizzare un approccio diretto e di vendita. Le poche persone che cliccano sui tuoi annunci nativi (se ce ne sono) saranno pronte a fare subito un acquisto.

Le pagine ponte sono un ottimo modo per presentare la tua offerta e comunicare un certo grado di apprezzamento per un determinato prodotto o servizio. Uno dei nostri Account Manager lo spiega brillantemente: "Le pagine ponte colmano il divario tra ciò che le persone desiderano e ciò che ottengono con il prodotto o il servizio pubblicizzato."

Infine, è possibile indirizzare il traffico dalla pagina ponte a una pagina di prodotti di affiliazione; è qui che si realizzano le vendite. A volte, è possibile indirizzare le persone al proprio sito web ed eseguire il retargeting nei loro confronti con una nuova campagna pubblicitaria. Entrambi i modi funzionano a seconda della situazione.

#2: Raccogliere i materiali creativi degli annunci

La regola generale è quella di creare teaser di annunci nativi cliccabili (ma non clickbait). Cerchiamo sempre di utilizzare un approccio di marketing a risposta diretta: mai mostrare il prodotto, ma solo il valore che crea.

Per quanto riguarda le pagine di destinazione per la vendita, il tuo compito è quello di spingere le persone a scoprire il valore del tuo prodotto o servizio ideando formati coinvolgenti come quiz, advertorial e prelander interattivi. Puoi realizzarli autonomamente o chiedere l'aiuto del team creativo di MGID, che assiste quotidianamente gli inserzionisti.

Gli affiliati spesso scelgono di creare una pagina di vendita video invece di scrivere un articolo di prevendita, nella convinzione che i contenuti video siano un ottimo modo per catturare l'attenzione e aumentare le vendite. Tuttavia, in base alla nostra esperienza, queste pagine non hanno un buon rendimento e di solito ne sconsigliamo l'uso.

Ciò che invece si rivela sempre efficace è il formato dello storytelling! Ricorda di mettere il cliente sempre al centro della storia, e non il tuo prodotto o servizio. Il tuo prodotto o servizio guida o assiste il cliente e gli permette di superare alcuni ostacoli o punti dolenti. È importantissimo adattare la pagina di pre-landing al GEO o al Paese di destinazione: valute, foto e sfumature culturali sono tutti elementi importanti.

E ancora una volta, gli strumenti di spionaggio degli annunci sono sempre a tua disposizione per vedere quali sono i tipi di creazioni pubblicitarie che convertono di più per una determinata verticale. Un'altra citazione di uno dei nostri Account Manager recita: "Se non si è rotto, non aggiustarlo".

#3: Impostare un software di tracciamento

Molti marketer affiliati sono convinti che il software di ad-tracking sia una sorta di scienza missilistica. In realtà, quando lo si configura, è piuttosto semplice.

Infatti, se vuoi fare pubblicità su MGID, il tuo Account Manager dedicato può aiutarti con l'impostazione e tutta la configurazione.

L'impostazione e la configurazione sono fondamentali prima di lanciare qualsiasi tipo di campagna pubblicitaria, perché solo così si possono ottenere tutti i dati su ciò che funziona meglio: creazioni pubblicitarie, GEO e prodotti affiliati.

#4: Lanciare, sperimentare & ottimizzare

La cosa importante da tenere a mente in questa fase è iniziare in piccolo: sperimentate diverse opzioni di targeting (GEO, posizionamenti, browser, dispositivi, ecc.) prima di espandere la copertura della campagna pubblicitaria a volumi di traffico elevati. Lancia la tua campagna di annunci nativi a tariffe CPC medio-basse modificando solo due metriche: posizionamenti e creatività degli annunci.

Dedica fino a sette giorni alla raccolta dei dati e scoprirai che alcune creazioni pubblicitarie funzionano meglio di altre. Il tuo compito sarà quello di escludere quelle che producono perdite e raddoppiare quelle che generano il maggior numero di conversioni.

La piattaforma pubblicitaria globale MGID semplifica il lavoro con le funzioni Selective Bidding e Price Recommendations. La prima disattiva automaticamente gli asset che non convertono, mentre la seconda fornisce informazioni basate sull'intelligenza artificiale su quali offerte avviare le campagne pubblicitarie.

Suggerimento utile: Voluume è il software di monitoraggio #1 per i marketer di affiliazione nativi.

Perché la pubblicità di affiliazione nativa funziona su MGID?

La tabella qui sopra mostra quanto guadagna all'anno un tipico affiliate marketer sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale. La pubblicità nativa su MGID è un modo sicuro per iniziare la tua campagna di affiliate marketing nativo con il piede giusto! La nostra rete esclusiva di editori ti garantisce di trovare il tuo pubblico di riferimento, qualunque esso sia.

Grazie alle funzioni avanzate di targeting e alle sofisticate opzioni di ottimizzazione, puoi essere certo che le tue campagne saranno personalizzate in base alle tue esigenze. E non possiamo non di ricordarti che con l'aiuto di un Account Manager esperto, avrai la certezza che le tue campagne sono in buone mani.

Ecco cinque motivi per cui gli inserzionisti affiliati lavorano con MGID:

Assistenza 24/7 . Siamo molto orgogliosi dei servizi di assistenza agli inserzionisti offerti da MGID: potrai sempre consultare il responsabile dell'assistenza dedicata in caso di richiesta di aiuto o di consulenza. Sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale nessuno aspetta di essere aiutato. Ad esempio, quando l'Account Manager non è disponibile a causa delle differenze di fuso orario, è possibile contattarci in Live Chat per ottenere assistenza immediata e tempestiva. In effetti, la consideriamo la nostra proposta di vendita unica (USP), che altre piattaforme pubblicitarie difficilmente possono eguagliare.

. Siamo molto orgogliosi dei servizi di assistenza agli inserzionisti offerti da MGID: potrai sempre consultare il responsabile dell'assistenza dedicata in caso di richiesta di aiuto o di consulenza. Sulla nostra piattaforma pubblicitaria globale nessuno aspetta di essere aiutato. Ad esempio, quando l'Account Manager non è disponibile a causa delle differenze di fuso orario, è possibile contattarci in Live Chat per ottenere assistenza immediata e tempestiva. In effetti, la consideriamo la nostra proposta di vendita unica (USP), che altre piattaforme pubblicitarie difficilmente possono eguagliare. Rete di editori esclusivi . La nostra piattaforma pubblicitaria globale ospita oltre 25.000 editori premium, per cui avrai accesso a un pubblico locale unico in tutto il mondo. La copertura totale di MGID ammonta a 900 milioni di visitatori unici al mese, per cui è possibile raggiungere qualsiasi target di propria scelta.

. La nostra piattaforma pubblicitaria globale ospita oltre 25.000 editori premium, per cui avrai accesso a un pubblico locale unico in tutto il mondo. La copertura totale di MGID ammonta a 900 milioni di visitatori unici al mese, per cui è possibile raggiungere qualsiasi target di propria scelta. Capacità di targeting avanzate . L'algoritmo di corrispondenza basato sull'intelligenza artificiale di MGID mette in contatto gli utenti con i prodotti, mostrando solo annunci e contenuti pertinenti. Il tutto viene poi consumato da un pubblico interessato, con una forte propensione a interagire con la tua proposta di valore.

. L'algoritmo di corrispondenza basato sull'intelligenza artificiale di MGID mette in contatto gli utenti con i prodotti, mostrando solo annunci e contenuti pertinenti. Il tutto viene poi consumato da un pubblico interessato, con una forte propensione a interagire con la tua proposta di valore. Annunci creativi gratuiti . Il Dipartimento Creativo di MGID è composto da copywriter e designer che possono aiutarti gratuitamente con gli elementi creativi. I nostri esperti prepareranno i tuoi contenuti creativi in base al tuo pubblico di riferimento e ai requisiti specifici del mercato.

. Il Dipartimento Creativo di MGID è composto da copywriter e designer che possono aiutarti gratuitamente con gli elementi creativi. I nostri esperti prepareranno i tuoi contenuti creativi in base al tuo pubblico di riferimento e ai requisiti specifici del mercato. Opzioni sofisticate di ottimizzazione. Il pannello di amministrazione o un Account Manager dedicato ti forniranno gli approfondimenti necessari, in modo che tu non sia mai solo nell'ottimizzazione della tua campagna pubblicitaria. I nostri manager saranno lieti di assisterti nel corso dell'intera fase di configurazione delle campagne.

Marketing di affiliazione nativo: Conclusioni

Non vogliamo promettere la luna: quando i marketer affiliati si avvicinano per la prima volta alla pubblicità nativa, la curva di apprendimento può essere ripida e scoraggiante. Tuttavia, il lavoro costante e la dedizione ti ripagheranno con un reddito sostenibile. Inoltre, il nostro team di professionisti ti guiderà in ogni fase del percorso per assicurarti che tu sia sulla strada giusta.

Grazie alla nostra rete esclusiva di editori, alle capacità di targeting avanzate e al personale esperto, forniamo tutti gli strumenti e le risorse necessarie per massimizzare i risultati delle campagne e favorire le conversioni.

Per chi vuole avere successo con la pubblicità nativa di affiliazione, molti cosiddetti consulenti di marketing di affiliazione raccomandano di "vendere il clic". Tuttavia, noi crediamo nell'etica "Tu vendi il prodotto, noi vendiamo il clic."