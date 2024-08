MGID è lieta di annunciare una nuova partnership con Eyeota, fornitore a livello globale di soluzioni di audience per il marketing digitale, che combina la domanda premium multi-formato, le soluzioni di brand-safety e la tecnologia innovativa di MGID con i dati di mercato specifici e affidabili di Eyeota.



La collaborazione consente ai clienti di MGID di arricchire i propri dati di prima parte con dati di terze parti relativi agli interessi, ai comportamenti e alle intenzioni dei consumatori, per aiutarli a raggiungere consumatori interessati su larga scala, con un targeting localizzato. Mettendo insieme l'intelligenza contestuale di MGID con i dati di Eyeota, gli inserzionisti sono in grado di costruire profili comportamentali nel rispetto della privacy.

Oleksii Borysov, vicepresidente di MGID, ha dichiarato: "Di fronte alle turbolenze economiche e alla riduzione della spesa dei consumatori, stabilire una connessione più profonda con i clienti diventa di fondamentale importanza. I brand hanno bisogno di soluzioni sostenibili e scalabili, non invasive e in grado di garantire contenuti di qualità."

"Grazie alla collaborazione con Eyeota, possiamo fornire ai marketer un accesso trasparente e senza soluzione di continuità ai dati e agli insight dell'audience, aiutandoli a personalizzare le loro campagne su larga scala, sempre nel rispetto della privacy degli utenti."

Le soluzioni di audience di Eyeota aiutano i brand e i marketer ad arricchire gli insight di prima parte, a migliorare la personalizzazione e a trasformare il targeting sui canali digitali. Eyeota è specializzata nell'onboarding e nell'attivazione di dati ID agnostici su scala globale, offrendo dati rispettosi della privacy e di qualità certificata costruiti per essere indirizzati. Questo è un vantaggio per gli inserzionisti, che possono ottenere ulteriori informazioni sul loro pubblico per migliorare il targeting sui canali digitali.

"Sia che si tratti di aumentare l'awareness o di connettersi con gli acquirenti sul mercato, le nostre soluzioni di audience aiutano i brand a coinvolgere i consumatori digitali in ogni fase del customer journey", ha dichiarato Jimmy Aoun, Business Development Director di Eyeota.