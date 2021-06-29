Setiap bulan, kami membahas ceruk yang paling cepat berkembang untuk membantu pemasar menemukan lalu lintas yang paling responsif. Mari cari tahu beberapa kombinasi vertikal dan geo yang sedang tren.

Di bawah ini adalah kinerja terbaik bulan Juni ini, dengan pertumbuhan tercepat rata-rata rasio klik-tayang, klik, dan pembelanjaan.

Geos Eropa, lebih khusus lagi Prancis, Italia, Inggris Raya, dan Jerman, harus dipertimbangkan terlebih dahulu oleh pemasar sebagai geos dengan konversi tinggi. Anda dapat mencapai pertumbuhan yang jauh lebih cepat dengan mempromosikan penawaran Hidup Sehat di Prancis, produk dan layanan di bawah kategori Otomotif di Italia, kampanye Gaya dan Mode di Inggris, serta Teknologi dan Komputasi di Jerman.

Asia-Pasifik Geo yang sedang naik daun antara lain Malaysia, Singapura, India, dan Indonesia. Di sini, penawaran Kesehatan Medis dan Hidup Sehat pasti harus Anda perhatikan karena mereka meningkat sebesar 30% di Malaysia, sebesar 53% di Singapura, sebesar 89% di India, dan sebesar 20% di Indonesia dalam hal klik.

Terakhir, ini saat yang tepat untuk mencoba penawaran Kesehatan Medis di Chili, karena ini telah meningkat masing-masing sebesar 12% dan 19% dalam RKT dan pembelanjaan kampanye. Penawaran belanja juga meningkat pesat di Amerika Serikat, dengan 12% lebih banyak klik.

Pendekatan kreatif yang bekerja dengan baik

Untuk membantu Anda memaksimalkan konversi di pasar yang berkembang, kami mengumpulkan ide-ide kreatif yang layak dipertimbangkan untuk kampanye Anda berikutnya.

Salah satu strategi kreatif terbaik adalah memberikan (dan menunjukkan) kepada konsumen apa yang mereka inginkan. Misalnya, individu yang menderita varises bermimpi menghilangkan jaringan kulit yang rusak seolah-olah mereka adalah stoking, sehingga foto ini langsung sesuai dengan keinginan konsumen yang ditargetkan. Sempurnakan foto tersebut dengan salinan pemecahan masalah.

Jangan takut untuk mengejutkan pengguna dengan kontras nyata. Seperti pada contoh di bawah ini, Anda dapat menunjukkan kepada mereka tindik hidung dengan cincin kaki, bermain dengan kesamaan visual kaus kaki dan serbet.

Petunjuk konversi tinggi sederhana: pengguna suka membongkar mitos tentang bidikan komersial yang sempurna, jadi tunjukkan kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi di balik layar atau bingkai foto tersebut. Misalnya, foto dengan botol 'rose quartz' memiliki bingkai Pantone yang sangat mudah dikenali tetapi juga menunjukkan detail di luar gambar yang sempurna.

Strategi lain yang umum namun berhasil dengan baik adalah menambahkan detail yang tidak biasa ke hal-hal yang sangat diketahui pengguna. Misalnya, foto dengan jahe membuat pengguna penasaran dengan warna biru bagian dalam akar. Sepertinya mereka mengeluarkan varietas tanaman obat baru.

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