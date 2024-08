Sejauh ini, dengan meningkatnya kompetisi antar website dalam mendapatkan perhatian pengguna dan terbatasnya jumlah uang yang dikeluarkan untuk berlangganan, periklanan diperkirakan akan terus menjadi pilihan yang disukai untuk sebagian besar pemula dan juga untuk proyek-proyek mapan. Dalam memulai model monetisasi ini, penerbit digital kemudian bisa memilih dari berbagai macam format iklan dan platform.

Langkah-langkah yang sering dilakukan oleh para penerbit, termasuk:

Google AdSense and iklan banner lainnya

Ketika bekerja dengan AdSense atau server iklan display lainnya, pengiklan bisa memilih salah satu dari model bid berikut: CPM (biaya per 1000 impresi), CPC (biaya per click), dan CPE (biaya per engagement). Penerbit mendapatkan penghasilan setiap kali pengguna mengklik iklan CPC, menonton iklan CPM, atau melakukan tindakan-tindakan tertentu setelah melihat iklan CPE. Semua iklan bersaing dalam satu tindakan berdasarkan perkiraan pendapatan yang bisa diperoleh untuk para penerbit. Iklan banner belum tentu sesuai dengan desain dan konten dari platform tempat banner tersebut ditampilkan, sehingga kehadiran banner bisa mengganggu atau membuat pengunjung merasa tidak terlibat dengan website.

Widget rekomendasi konten dan format native lainnya

Widget rekomendasi konten digunakan untuk penyebaran konten otomatis pada skala dan dapat diletakkan di bagian utama halaman artikel, di antara paragraf konten, atau di bawah artikel. Layaknya semua format native, widget-widget tersebut didesain agar bisa membaur dengan lingkungan sekitar.

Format serupa adalah unit iklan in-feed; yang juga meniru desain dan estetis situs yang mengelilinginya dan bisa diletakkan di dalam feed konten dari website Anda. Biasanya, format-format native dianggap tidak mengganggu bagi pengunjung dan lebih berguna dalam menyediakan konten yang berharga.

Unit iklan video

Format-format video memiliki tingkat engagement dan CTR yang lebih tinggi, sehingga lebih populer bagi para pengiklan. Ada iklan video in-stream (sebelum, di tengah, atau di akhir konten video yang sedang ditonton), iklan video out-stream (di antara artikel), dan iklan video in-banner (diletakkan di dalam banner dan diputar secara otomatis tanpa suara). Disarankan untuk menghindari iklan video yang diputar secara otomatis, karena iklan tersebut bisa merusak pengalaman konsumsi konten pembaca.

Iklan pribadi

Jika Anda memiliki volume traffic yang besar dan profil pembaca yang bertepatan dengan target pemirsa dari produk-produk tertentu, Anda bisa menghubungi pengiklan secara langsung dan menjual iklan pribadi. Cara ini tidak menggunakan perantara, tapi Anda harus melakukan proses negosiasi dan implementasi iklan sendiri.

Konten bersponsor

Anda bisa juga membantu produk-produk pasar melalui konten editorial, misalnya, menerbitkan artikel-artikel dengan tujuan tertentu agar pemirsa Anda bisa melihat dan berinteraksi dengan artikel tersebut. Dalam kasus ini, Anda juga harus membangun pemirsa, berkomunikasi dengan pengiklan langsung atau jaringan afiliasi, dan juga mempersiapkan atau setidaknya mengontrol konten komersial jenis ini.

Notifikasi push

Dengan iklan push, pengiklan bisa berinteraksi dengan pengguna yang memilih untuk menerima pembaruan konten relevan yang dikirim dalam bentuk notifikasi bahkan ketika mereka telah meninggalkan situs. Meskipun format ini memiliki rata-rata CTR yang lebih tinggi, iklan push sangat mengganggu pengguna.

Pop-under atau pop-up

Iklan pop diletakkan di dalam jendela peramban baru atau kotak yang terbuka secara otomatis di atas konten utama (pop-up) atau di latar belakang (pop-under). Format-format ini sangat mengganggu dan bisa merusak citra website Anda.