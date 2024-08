Berapa banyak uang yang Anda keluarkan untuk periklanan native? Kami paham bahwa sebagai afiliate marketer, tidak ada yang lebih buruk daripada menghabiskan bujet pada kampanye iklan yang tidak menjual. Industri afiliate marketing sekarang jauh lebih kompetitif dari sebelumnya, dan mungkin terasa tidak menguntungkan.

Di dalam artikel ini, Anda akan menemukan panduan afiliate marketing yang fokus pada konversi dan juga komprehensif untuk periklanan native. Kami telah mewawancarai beberapa Manajer Akun ternama kami untuk menentukan kesalahan-kesalahan umum yang dibuat oleh afiliate marketer.

Tapi sebelum kita membahas topik dengan lebih mendalam, mari kita berbicara tentang tokoh utama dari cerita afiliate marketing ini: pengiklan afiliate native.

Siapa itu Pengiklan Afiliate Native?

Jawaban singkat: seseorang yang ingin kampanye iklannya memiliki tingkat konversi yang sangat tinggi.

Jawaban panjang: marketer digital yang meluncurkan kampanye pemasaran kinerja untuk mengirim traffic ke produk-produk afiliasi yang telah dipilih sebelumnya dengan tujuan untuk menerima komisi dari setiap penjualan yang diperoleh dari konsumen akhir.

Dengan banyaknya variabel yang dapat digunakan, banyak orang yang merasa bingung – dari memilih penawaran afiliasi sampai memilih set iklan yang tepat –– Anda tidak bisa 100% yakin apa saja yang menguntungkan atau merugikan.

Itulah kenapa sangat penting untuk menggunakan bantuan Manajer Akun pribadi: dia sudah mempromosikan penawaran afiliasi dengan tingkat konversi tinggi jadi paham betul tentang bagaimana mengubah iklan native menjadi cerita sukses.

Pelajaran #1: manfaatkan keahlian dari Manajer Akun Anda dan gunakan keahliannya ke dalam kampanye native Anda.

Afiliate Marketing Iklan Native: Masalah Terbesar

Bekerja dengan afiliate marketer selama 12 tahun terakhir memberi pelajaran bagi para Manajer Akun kami di MGID bahwa ilmu-ilmu dasar sangatlah penting. Kenapa ilmu-ilmu dasar penting? Karena jika tidak dilakukan dengan benar, afiliate marketer siapa pun tidak dapat mencapai kesuksesan. Jika tidak dilakukan dengan benar, Anda akan merasakan akibatnya, mulai dari konversi rendah hingga ROI yang rendah juga.

Sulit membayangkan seberapa banyak keuntungan yang dapat afiliate marketer peroleh jika dia bisa menghindari semua kesalahan-kesalahan ini (menurut kami bisa sampai dua kali lipat margin laba). Kami ingin menekankan pada satu masalah yang sering dilakukan oleh para afiliate marketer.

Apa masalah terbesarnya? Masalah terbesar yang dilakukan afiliate marketer (terutama pemula) adalah mencari keuntungan yang cepat, padahal kesuksesan di dalam periklanan native hanya dapat diperoleh dalam jangka panjang. Ingat, "ini maraton –– bukan sprint."

Pada awalnya, Anda tidak tahu penawaran afiliasi atau sek iklan mana yang cocok untuk target pemirsa Anda. Itulah kenapa sangat penting untuk menentukan bujet untuk menjalankan eksperimen: pengujian terpisah dan mencoba GEO yang berbeda adalah dua syarat penting untuk mencapai kesuksesan dengan iklan native.

Setelah Anda bereksperimen, Anda akan melihat apa saja yang bekerja baik (atau buruk); dan baru kemudian Anda dapat menentukan bujet lebih tinggi untuk penawaran yang paling menguntungkan. Jika seorang afiliate marketer tidak paham prinsip dasar ini –– dan akhirnya tidak memiliki bujet khusus untuk menjalankan eksperimen –– maka kampanye iklan native-nya akan berubah dari usaha bisnis menjadi permainan roulette.

Pelajaran #2: Jangan putus ada pada kampanye iklan native Anda hanya karena tidak membuahkan hasil instan. Sebaliknya, buat bujet untuk eksperimen dan buat bujet yang lebih tinggi untuk strategi-strategi yang paling menguntungkan!

Pengalaman Iklan Native: Contoh-Contoh Baik

Pernahkah Anda membayangkan seberapa sukses kampanye iklan native Anda jika Anda mengikuti strategi yang tepat? Sebagai seorang afiliate marketer, Anda mungkin hanya beberapa langkah saja dari penghasilan 2, 3, 4... digit dengan kampanye iklan native Anda.

Satu hal yang perlu Anda lakukan adalah mendengarkan pengalaman dari afiliate marketer lainnya seperti Tom Towey: dia afiliate marketer biasa dari AS yang datang ke platform periklanan global kami tanpa pengalaman di iklan native.

Ceritanya sering terjadi: dia hanya mengandalkan iklan Google dan Facebook untuk mengirim traffic ke penawaran nutra. Namun, dia tidak tahu bahwa hal yang sama bisa dilakukan dengan iklan native! Dia akhirnya muak karena akun iklan terus ditutup oleh pihak platform media sosial, dan akhirnya menentukan untuk memperluas ramuan marketingnya dan mencoba native.

Setelah berbincang dengan Manajer Akun khusus di MGID selama satu minggu, dia belajar bagaimana memanfaatkan kemampuan alat-alat ad spy lainnya. Dengan alat-alat ini, dia mengambil inspirasi dari banyak halaman pre-landing dan mengoleksi whitelist dari penawaran-penawaran sukses untuk pasar AS. Dia menentukan untuk "meng-kloning" kampanye-kampanye sukses untuk penawaran nutra di AS dan meluncurkannya kembali di Brasil.

Dalam waktu 14 hari dia mendapatkan keuntungan $1.920:

Kampanye periklanan afiliate native

Pelajaran #3: Beli layanan ad spy untuk periklanan native dan analisa penawaran afiliate dengan kinerja terbaik untuk GEO tertentu. Lalu, cukup "copy-paste" aset-aset iklan ini dan lokalisasikan semuanya agar sesuai untuk pasar-pasar baru dan yang belum pernah dijelajahi.

Cara Mulai: Penawaran Afiliate yang Baik untuk Iklan Native

Oke, jadi Anda adalah seorang afiliate marketer dan baru saja memulai dengan iklan native.

Anda mungkin berpikit, "bagus, tapi sekarang bagaimana?"

Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah menemukan produk yang cocok untuk dipromosikan. Sangat penting untuk memilih suatu produk dari program afiliasi ternama.

Berikut empat cara utama untuk menemukan penawaran afiliasi yang baik:

#1: Temukan yang cocok

Jaringan afiliasi (di mana Anda dapat menemukan penawaran produk) dan platform native (di mana Anda dapat meluncurkan kampanye iklan) biasanya menyediakan manajer dukungan gratis.

Idenya di sini adalah Anda menghubungi kedua pihak dan membandingkan rekomendasi mereka. Contoh, jika manajer jaringan afiliasi menyarankan 3 produk afiliasi dan 3 GEO, dan Manajer Akun MGID juga menyarankan 3 produk afiliasi & 3 GEO. Sering kali, rekomendasi mereka akan bertolak belakang dari satu sama lain.

Tapi jika Anda melihat adanya "persimpangan" dari rekomendasi mereka, maka itu adalah tanda bahwa Anda sebaiknya memilih penawaran itu!

#2 Payout seimbang vs CPC

Jauhi penawaran afiliasi yang menampilkan CPC sangat rendah atau tingkat payout yang sangat tinggi. Contoh, banyak afiliasi berpikir bahwa jika payout-nya tinggi, maka mereka akan mendapatkan margin laba yang lebih tinggi. Kebalikannya dengan CPC, para pengiklan tidak suka CPC tinggi karena biasanya ini menandakan bahwa biayanya lebih tinggi.

Namun, CPC rendah bisa saja hanya menunjukkan bahwa afiliasi lainnya sudah mempromosikan produk afiliasi yang berkaitan, yang dapat juga menunjukkan bahwa pemirsanya sudah dihabiskan, dan tidak ada alasan untuk mengambil penawaran afiliasi itu.

Kesimpulannya, hati-hati saat Anda melihat cost per click (CPC) rendah atau payout yang sangat tinggi, dua hal ini bisa menjadi pertanda buruk. Atau ingat ekspresi, “If it sounds too good to be true, it usually is.”

#3: Jaringan dengan afiliate marketer

Industri pemasaran afiliasi memang kompetitif dan terus berkembang pesat selama bertahun-tahun. Jika Anda adalah seorang lone wolf (kecuali jika Anda adalah lone “Wolf of Wall Street”), maka akan lebih sulit bagi Anda untuk bersaing dengan afiliate marketer yang bekerja dalam tim.

Kami sangat menyarankan bekerja sama dengan afiliasi lainnya di ajang-ajang offline seperti Affiliate Summit, yang sering digelar di seluruh dunia.

Jika Anda bekerja ‘solo’ (tidak masalah!), maka Anda sebaiknya bergabung dengan komunitas online seperti AffiliateFix atau grup-grup Facebook atau LinkedIn tertutup dan pantau penawaran-penawaran afiliasi panas yang baru saja mendapat perhatian.

#4: Beli layanan spy biasa untuk iklan native

Dengan alat layanan spy, Anda dapat melacak jenis produk afiliasi, halaman bridge dan iklan apa saja yang bekerja dengan sangat baik dalam jangka waktu tertentu. Dengan begini, Anda dapat menemukan apa saja yang menguntungkan.

Contoh, misal Anda ingin mempromosikan produk nutrisi kesehatan di Brasil. Apa yang bisa Anda lakukan adalah melihat apa jenis produk nutrisi afiliasi dengan kinerja terbaik di AS. Lalu, anda dapat mengambil produk-produk afiliasi itu dan menjualnya di Brasil.

Tidak perlu menciptakan penemuan atau produk baru dan cukup gunakan alat-alat yang sudah ada.

Pelajaran #4: Karena afiliate marketing sangat kompetitif, maka tidak ada ruang untuk kesalahan. Dedikasikan banyak waktu untuk menemukan penawaran produk yang tepat; jika tidak, Anda mungkin mempromosikan suatu produk yang TIDAK dapat dipromosikan.

Cara Menjual Produk Afiliasi Anda dengan Iklan Native

Sekarang Anda telah menemukan produk afiliasi Anda di jaringan afiliasi andalan dan Anda siap untuk mencoba platform iklan native seperti MGID. Berikut adalah lima langkah selanjutnya yang harus Anda tempuh untuk menjual produk afiliasi dengan iklan native secara efektif:

#1: Buat strategi native afiliasi Anda

Mari kita jabarkan pendekatan dan strategi kampanye iklan terbaik untuk iklan native bagi para afiliate marketer. Setelah Anda memilih penawaran afiliasi Anda, kami menyarankan membuat konten marketing funnel, dan bukan hard-sell langsung. Sedikit orang yang mengklik iklan native Anda (jika ada) siap untuk melakukan pembelian secara langsung.

Bridge page adalah solusi jitu untuk memperkenalkan penawaran Anda dan menyampaikan pesan apresiasi untuk suatu produk atau layanan. Salah satu Manajer Akun kami memiliki komentar yang sangat berguna, "Apa yang bridge page lakukan adalah mengisi celah antara apa yang orang inginkan dan apa dia dapatkan dengan produk atau layanan yang Anda promosikan."

Terakhir, Anda dapat mengarahkan traffic langsung dari bridge page ke halaman produk afiliasi; tempat di mana penjualan terjadi. Terkadang, Anda dapat mengarahkan orang ke website Anda sendiri dan menarget ulang dia dengan kampanye iklan lainnya. Kedua cara ini dapat digunakan mengikuti situasi Anda.

#2: Kumpulkan material iklan

Aturan umumnya adalah membuat teaser iklan native yang dapat diklik (tapi bukan clickbait). Kami selalu menggunakan pendekatan marketing direct-response: jangan pernah menunjukkan produk, tunjukkan nilai yang dibuatnya.

Sedangkan untuk halaman arahan pra penjualan, tugas Anda adalah untuk membantu pengunjung melihat nilai dari produk atau layanan Anda dengan menciptakan format-format menarik seperti kuis, advertorial dan prelander interaktif. Anda dapat membuatnya sendiri atau dengan bantuan Departemen Iklan MGID yang siap membantu pengiklan setiap harinya.

Afiliate sering memilih untuk membuat Halaman Penjualan Video daripada menulis artikel pra penjualan, karena mereka percaya bahwa konten video dapat menangkap perhatian dan meningkatkan penjualan. Namun, berdasarkan pengalaman kami, halaman-halaman ini tidak bekerja dengan baik dan kami biasanya tidak menyarankannya.

Satu format yang selalu bekerja baik adalah format bercerita! Jangan lupa bahwa pelanggan adalah pahlawan utama di dalam cerita ini, bukan produk atau layanan Anda. Produk atau layanan Anda hanya memandu atau membantu pelanggan dalam melewati halangan atau rintangan tertentu. Sangat penting untuk menyesuaikan halaman pra arahan Anda ke GEO atau negara yang ditarget: mata uang, foto dan nuansa budaya semuanya penting.

Dan sekali lagi, alat-alat ad spy selalu siap untuk membantu Anda dalam melihat jenis iklan apa yang memiliki tingkat konversi tinggi untuk vertikal apa pun. Kutipan lainnya dari Manajer Akun kami adalah, "Jika tidak rusak, jangan diperbaiki".

#3: Siapkan software pelacakan.

Banyak afiliate marketer memiliki impresi bahwa software pelacakan iklan sangat sulit digunakan. Tapi, setelah Anda menyiapkan software ini, penggunannya sangat sederhana.

Faktanya, jika Anda beriklan di MGID, Manajer Akun khusus Anda dapat membantu Anda dalam menyiapkan dan menyetel semua pengaturannya.

Persiapan dan konfigurasi adalah hal yang vital sebelum meluncurkan kampanye iklan jenis apa pun, karena pada saat itulah Anda dapat memperoleh semua data dari apa yang bekerja paling baik: iklan, GEO dan produk afiliasi.

#4: Luncur, eksperimen & optimasi

Hal penting yang harus diingat pada tahap ini adalah memulai kecil: eksperimen dengan opsi-opsi penargetan berbeda (GEO, peletakan, peramban, perangkat, dll.) sebelum memperluas jangkauan kampanye iklan Anda ke traffic bervolume tinggi. Luncurkan kampanye iklan native Anda pada tingkat CPC medium-ke-rendah dengan hanya mengubah dua metrik: peletakan dan iklan.

Gunakan hingga tujuh hari untuk pengumpulan data dan Anda akan menemukan beberapa iklan yang bekerja lebih baik dari lainnya. Tugas Anda adalah menghentikan iklan yang tidak berfungsi dan tingkatkan iklan yang menghasilkan konversi terbanyak.

Platform periklanan global MGID membuat tugas ini jadi lebih mudah dengan fitur Selective Bidding dan Price Recommendations. Yang pertama dapat menghentikan aset-aset yang tidak menghasilkan konversi secara otomatis sedangkan yang kedua memberikan wawasan yang didukung AI tentang bid apa untuk memulai kampanye iklan Anda.

Tip berguna: Voluume adalah software pelacakan #1 bagi afiliate marketer native.

Kenapa Periklanan Afiliasi Native Bekerja di MGID?

Tabel di atas menunjukkan penghasilan rata-rata per tahun dari seorang afiliate marketer di platform iklan global kami. Periklanan native di MGID adalah cara jitu untuk memulai kampanye afiliate marketing Anda menggunakan cara yang tepat. Jaringan penerbit eksklusif kami menjamin bahwa siapa pun target pemirsa Anda, Anda akan menemukannya.

Dan dengan kemampuan penargetan dan opsi-opsi optimasi canggih, kampanye Anda pasti akan disesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Dan kami juga ingin terus mengingatkan Anda bahwa dengan bantuan dari seorang Manajer Akun yang berpengalaman, tidak ragu lagi bahwa kampanye Anda berada di tangan yang tepat.

Berikut adalah lima alasan kenapa pengiklan afiliasi bekerja sama dengan MGID:

Tim Dukungan 24/7 . Kami bangga atas layanan dukungan pengiklan yang ditawarkan di MGID: Anda dapat selalu berkonsultasi dengan perwakilan dukungan khusus di saat Anda membutuhkan masukan atau bantuan. Tak ada orang yang harus menunggu untuk mendapat bantuan di platform iklan global kami. Contoh, saat seorang Manajer Akun sedang tidak tersedia karena perbedaan zona waktu, Anda dapat menghubungi kami melalui Obrolan Langsung untuk mendapatkan bantuan secara cepat. Faktanya, kami menganggap fitur ini sebagai unique selling proposition (USP) kami yang tidak dapat dikalahkan platform iklan lainnya.

. Kami bangga atas layanan dukungan pengiklan yang ditawarkan di MGID: Anda dapat selalu berkonsultasi dengan perwakilan dukungan khusus di saat Anda membutuhkan masukan atau bantuan. Tak ada orang yang harus menunggu untuk mendapat bantuan di platform iklan global kami. Contoh, saat seorang Manajer Akun sedang tidak tersedia karena perbedaan zona waktu, Anda dapat menghubungi kami melalui Obrolan Langsung untuk mendapatkan bantuan secara cepat. Faktanya, kami menganggap fitur ini sebagai unique selling proposition (USP) kami yang tidak dapat dikalahkan platform iklan lainnya. Jaringan penerbit eksklusif . Platform iklan global kami memiliki 25 ribu+ penerbit premium, jadi Anda memiliki akses ke pemirsa lokal unik di seluruh dunia. Total jangkauan MGID mencapai 900 juta pengunjung unik setiap bulannya sehingga Anda dapat menjangkau target pemirsa pilihan Anda.

. Platform iklan global kami memiliki 25 ribu+ penerbit premium, jadi Anda memiliki akses ke pemirsa lokal unik di seluruh dunia. Total jangkauan MGID mencapai 900 juta pengunjung unik setiap bulannya sehingga Anda dapat menjangkau target pemirsa pilihan Anda. Kapabilitas penargetan canggih . Algoritme pencocokan berbasis AI milik MGID menghubungkan pengguna dengan produk, menunjukkan iklan dan konten yang relevan saja. Kemudian algoritme dikonsumsi oleh pemirsa yang tertarik, dengan minat tinggi untuk berinteraksi dengan proposisi nilai Anda.

. Algoritme pencocokan berbasis AI milik MGID menghubungkan pengguna dengan produk, menunjukkan iklan dan konten yang relevan saja. Kemudian algoritme dikonsumsi oleh pemirsa yang tertarik, dengan minat tinggi untuk berinteraksi dengan proposisi nilai Anda. Kreatif iklan gratis . Departemen Kreatif kami di MGID terdiri dari copywriter dan desainer yang dapat membantu Anda dalam menangani aset kreatif tanpa biaya. Para ahli kami akan mempersiapkan aset kreatif Anda berdasarkan target pemirsa dan persyaratan khusus pasar.

. Departemen Kreatif kami di MGID terdiri dari copywriter dan desainer yang dapat membantu Anda dalam menangani aset kreatif tanpa biaya. Para ahli kami akan mempersiapkan aset kreatif Anda berdasarkan target pemirsa dan persyaratan khusus pasar. Opsi-opsi optimasi canggih. Panel admin atau Manajer Akun khusus Anda akan menyediakan dengan berbagai wawasan, sehingga Anda tidak pernah sendiri dalam mengoptimalkan kampanye iklan. Manajer-manajer kami senang untuk membantu Anda dalam mengonfigurasi kampanye.

Afiliate Marketing Native: Kesimpulan

Kami tidak ingin memberi terlalu banyak janji manis: saat afiliate marketer mencoba periklanan native untuk pertama kalinya, kurva pembelajarannya tajam dan menyeramkan. Namun, usaha dan dedikasi yang terus menerus akan memberikan penghasilan yang berkelanjutan. Selain itu, tim profesional kami akan membantu Anda dalam setiap langkahnya agar Anda tidak melakukan kesalahan apa pun.

Dengan jaringan penerbit eksklusif, kapabilitas penargetan canggih dan personel berpengalaman yang selalu siap siaga, kami menyediakan semua alat dan sumber daya yang Anda butuhkan untuk memaksimalkan hasil dan konversi kampanye.

Bagi siapa saja yang mencari kesuksesan dengan periklanan afiliasi native, banyak penasihat afiliate marketing abal-abal menyarankan mereka untuk "menjual klik." Namun, bagi kami yang mengedepankan etis, "Anda menjual produknya, kami menjual kliknya."