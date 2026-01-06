Selama bertahun-tahun, penerbit mengandalkan Google Search sebagai mesin traffic utama. Anda menerbitkan cerita berkualitas, mengoptimalkan judul, mungkin bahkan berjuang naik ke puncak SERP, lalu berharap klik berdatangan.

Sayangnya, aturannya telah berubah.

Jawaban yang dihasilkan AI, thread Reddit, dan ringkasan tanpa klik perlahan menggerus search traffic. Bahkan saat peringkat Anda tinggi, semakin sedikit orang yang benar-benar mengunjungi situs Anda. Core update datang dan pergi, dan apa yang berhasil sebulan lalu bisa saja diam-diam tidak berfungsi pada update berikutnya.

Jika Anda merasa organic traffic menurun dan bertanya, “Ke mana semua orang pergi?”, Anda tidak sendirian. Search tidak lagi dibangun untuk penerbit. Saat semua orang berebut sisa perhatian di bawah jawaban AI dan thread Reddit, ada satu tempat yang diam-diam melakukan kebalikannya—mengirimkan orang sungguhan, dengan niat nyata, langsung ke penerbit yang sudah memahaminya.

Ini bukan trik rahasia atau pembangunan ulang teknis. Ini hanya tentang mempelajari cara menang di satu tempat yang masih memberi imbalan pada perhatian—yaitu Google Discover.

Masalahnya: Search Kehilangan Klik

Sulit untuk tidak menyadari bahwa Search sudah tidak seperti dulu.

Peluncuran AI Overviews dan AI Mode baru dari Google memang bagus bagi pengguna yang menginginkan jawaban instan; namun, hal ini tidak terlalu menguntungkan bagi penerbit yang sebenarnya membuat konten tersebut. Data awal dari Chartbeat menunjukkan penurunan 9% pageviews Search antara Januari dan April 2025, sementara traffic Discover tumbuh sekitar 6% pada periode yang sama.

Namun, bukan hanya cuplikan AI yang menyebabkan penurunan ini. Situs forum seperti Reddit dan Quora kini mendapatkan penempatan premium di hasil pencarian. Bahkan penerbit besar melihat peringkat mereka terdorong turun oleh percakapan buatan pengguna.

Dengan kata lain, perhatian sedang bergeser—dan strategi Anda juga seharusnya demikian.

Solusinya: Discover Diam-Diam Memberikan Hasil

Jika Search adalah tempat orang bertanya, Discover adalah tempat orang menemukan hal-hal yang bahkan belum mereka sadari mereka inginkan.

Discover adalah feed pribadi yang terintegrasi di aplikasi Google dan kini mulai hadir di desktop. Tanpa satu pun ketukan tombol, Google menyajikan artikel, panduan, dan video yang sesuai dengan minat pengguna, berdasarkan apa yang mereka cari, tonton, atau baca.

Bagi penerbit, ini adalah skenario ideal.

Tidak ada ringkasan AI yang menghalangi Anda dan pembaca

yang menghalangi Anda dan pembaca Rasio klik-tayang 4x lebih tinggi dibanding hasil Search standar (8% vs ~2%)

lebih tinggi dibanding hasil Search standar (8% vs ~2%) Tidak ada proses persetujuan — selama situs Anda memenuhi sinyal kualitas konten dan teknis Google

— selama situs Anda memenuhi sinyal kualitas konten dan teknis Google Konten baru maupun evergreen sama-sama efektif untuk memenangkan traffic, baik saat peluncuran maupun dari konten yang ditulis berbulan-bulan lalu

Singkatnya, saat Search semakin bising, Discover adalah tempat konten Anda bisa bekerja secara senyap dan menghasilkan.

Cek Realitas Singkat: Kebijakan Konten Discover

Discover menyaring konten yang terasa manipulatif, mengejutkan, atau sensasional, serta menurunkan peringkat clickbait. Agar tetap memenuhi syarat:

Pastikan judul mencerminkan konten sebenarnya : tanpa clickbait, berlebihan, atau menahan informasi’

: tanpa clickbait, berlebihan, atau menahan informasi’ Hindari tema sensitif atau manipulatif ;

; Pastikan konten dan gambar Anda mengikuti pedoman konten Discover : kejujuran dan kejelasan selalu mengungguli trik;

: kejujuran dan kejelasan selalu mengungguli trik; Periksa Search Console → Manual Actions secara rutin untuk memastikan situs Anda dalam kondisi baik.

Mengapa Discover Layak Diperjuangkan

Discover traffic mungkin terdengar tidak terduga, tetapi ini adalah jaring pengaman yang terbukti. Beberapa penerbit melaporkan peningkatan rujukan Discover yang stabil meskipun Search menurun. Yang lain melihat Discover menjadi sumber traffic Google nomor satu mereka, terutama untuk konten gaya hidup, hiburan, dan evergreen “how-to”.

Google sendiri diuntungkan dengan menjaga penerbit tetap puas. Itulah sebabnya, saat AI mengambil lebih banyak ruang di Search, perusahaan tampaknya meningkatkan visibilitas Discover untuk menyeimbangkan ekosistem. Ini adalah cara Google menjaga ekosistem tetap hidup.

Penting: Discover traffic secara alami bersifat volatil. Dipengaruhi oleh perubahan minat pengguna dan pembaruan Google yang berkelanjutan, jadi perlakukan sebagai lindung nilai yang kuat dan kanal pertumbuhan. Meski begitu, CTR yang tinggi dan jangkauan yang terus meluas menjadikannya pilar penting dalam bauran pemirsa modern.

Cara Menang di Google Discover

Hal terbaik dari Discover adalah ia memberi imbalan pada kebiasaan editorial yang baik: penulisan yang jelas, halaman cepat, dan cerita yang benar-benar bermanfaat. Inilah yang benar-benar berhasil.

0. Mulai dengan Domain yang Tepercaya (Tanpa Otoritas = Tanpa Discover)

Sebelum taktik, ada satu kebenaran yang kurang nyaman tentang Discover: ia sangat memprioritaskan domain yang sudah memiliki kepercayaan dan visibilitas di Google Search.

Discover bukan landasan peluncuran untuk domain baru atau lemah. Jika situs Anda belum meraih peringkat untuk kumpulan kueri yang bermakna, menerbitkan secara konsisten, dan menunjukkan sinyal keterlibatan yang stabil, eksposur Discover hampir pasti kecil.

Dalam praktiknya, ini berarti:

Domain Anda sudah meraih peringkat halaman 1–2 untuk topik yang relevan

Konten Anda terindeks dengan cepat dan konsisten

Anda memiliki riwayat Search Console yang bersih tanpa manual action atau masalah kepercayaan

Setelah fondasi itu ada, volume menjadi akselerator.

Penerbit yang menang di Discover menerbitkan konten setiap hari. Mempublikasikan 3–5 artikel yang sedang tren atau berbasis minat per hari secara dramatis meningkatkan peluang Discover menguji konten Anda. Semakin sering Anda menerbitkan, semakin banyak data yang dimiliki Google untuk memahami kecocokan pemirsa Anda.

Tidak setiap posting akan berhasil, tetapi Discover bekerja berdasarkan probabilitas. Anggap Discover seperti mesin slot yang digerakkan oleh kepercayaan dan kesegaran. Otoritas memberi Anda kesempatan bermain, dan volume meningkatkan peluang Anda untuk menang.

1. Tulis Judul yang Dipahami dan Dipercaya Orang

Lupakan clickbait. Discover memprioritaskan judul yang jujur dan deskriptif serta sesuai dengan isi artikel, tetapi itu bukan berarti harus membosankan. Tujuannya adalah kejelasan dengan sentuhan rasa ingin tahu.

Coba format seperti:

“10 Solusi Cepat untuk Mengurangi Biaya Sewa (yang Benar-Benar Berhasil)”

“iPhone 17 vs 16: Apa yang Sebenarnya Berbeda?”

“Cara Membuat Sourdough dalam 3 Langkah (Tanpa Drama Starter)”

Jaga judul tetap singkat (idealnya 40–60 karakter) dan pastikan tetap masuk akal meskipun dibaca di luar konteks. Di feed Discover, judul sering kali memikul beban utama.

2. Gunakan Gambar yang Kuat dan Unik

Discover adalah platform visual, dan gambar yang bagus sering kali mendorong lebih banyak klik dibanding judul. Gunakan gambar utama dengan lebar minimal 1200 piksel dan pastikan Anda menambahkan tag <max-image-preview: large> agar Google dapat menampilkannya secara penuh.

Hindari foto stok yang hambar. Gunakan visual yang benar-benar sesuai dengan topik atau, lebih baik lagi, foto orisinal atau grafis kustom. Gambar nyata memberi sinyal kepada pembaca bahwa ada konten nyata di balik klik tersebut.

3. Buat Konten yang Mudah Dipindai dan Ramah Manusia

Struktur itu penting. Pengguna Discover biasanya melakukan skim di perangkat mobile, jadi buat konten Anda mudah dipindai:

Buat pembuka singkat dan langsung ke inti

Gunakan subjudul, poin, dan daftar untuk memecah teks

Awali dengan insight atau poin utama Anda

Menyegarkan artikel lama juga dapat membantu. Saat Anda memperbarui konten evergreen (statistik baru, visual baru, format yang lebih segar), konten tersebut kembali memenuhi syarat untuk tampil di Discover.

4. Tunjukkan Keahlian Nyata (E-E-A-T Jadi Lebih Mudah)

Google ingin melihat bahwa orang nyata dengan pengalaman nyata berada di balik setiap konten.

Hal-hal berikut membantu:

Tambahkan byline penulis yang jelas dengan bio singkat yang menyoroti pengalaman relevan dan menyertakan tautan sosial atau profesional jika relevan

Jaga fokus penulis pada bidang keahliannya: jurnalis otomotif yang menulis tentang diet adalah tanda bahaya

Pastikan halaman About, Editorial Policy, dan Contact mudah ditemukan. Transparansi membangun kepercayaan, dan kepercayaan meningkatkan visibilitas

Bonus: Gunakan kerangka “Who / How / Why” dari Google ✔️ Who yang membuat konten ini? Jelaskan dengan jelas siapa di baliknya: tampilkan byline dan sertakan bio penulis sebagai konteks. ✔️ How konten ini dibuat? Jika Anda menggunakan pengujian, riset orisinal, atau bantuan AI, jelaskan prosesnya secara singkat. ✔️ Why konten ini ada? Perjelas manfaat bagi pengguna (mengajarkan, membandingkan, membantu, pengambilan keputusan).

Sinyal kepercayaan sederhana ini mengirimkan isyarat yang tepat kepada pembaca dan Discover, menunjukkan bahwa konten Anda nyata dan layak ditampilkan.

5. Utamakan Mobile dan Super Cepat

Sebagian besar Discover traffic berasal dari mobile. Jika halaman Anda lama dimuat, Anda akan menjadi tidak terlihat. Meskipun AMP tidak lagi wajib, Anda tetap harus memastikan situs memenuhi standar Core Web Vitals.

Muat cepat (LCP < 2,5 dtk)

(LCP < 2,5 dtk) Tetap stabil (CLS mendekati 0)

(CLS mendekati 0) Respons instan (INP < 200 ms)

Tata letak sederhana, skrip yang cepat dimuat, dan setup iklan yang ringan membuat perbedaan besar. Pengalaman yang cepat dan bersih menjaga pengguna tetap terlibat dan pengiklan tetap puas.

Jenis Konten yang Berkinerja Terbaik

Beberapa format secara alami “klik” di Discover. Format ini cepat menarik perhatian dan membuat pengguna kembali lagi.

Update tepat waktu: Peluncuran, tren terbaru, atau pengungkapan produk baru. Jika sedang hangat dibicarakan, Discover juga menginginkannya.

Peluncuran, tren terbaru, atau pengungkapan produk baru. Jika sedang hangat dibicarakan, Discover juga menginginkannya. Explainer evergreen: Topik seperti kesehatan, keuangan, teknologi, dan gaya hidup selalu berkinerja baik—terutama jika dijelaskan dengan jelas dan rutin diperbarui. Konten ini membangun traffic stabil dari waktu ke waktu.

Topik seperti kesehatan, keuangan, teknologi, dan gaya hidup selalu berkinerja baik—terutama jika dijelaskan dengan jelas dan rutin diperbarui. Konten ini membangun traffic stabil dari waktu ke waktu. Panduan how-to dan daftar: Format sederhana dan dapat ditindaklanjuti, seperti panduan langkah demi langkah dan posting “top 5”, sangat efektif. Mudah dipindai dan nyaman dikonsumsi di mobile—sesuai selera Discover.

Format sederhana dan dapat ditindaklanjuti, seperti panduan langkah demi langkah dan posting “top 5”, sangat efektif. Mudah dipindai dan nyaman dikonsumsi di mobile—sesuai selera Discover. Perbandingan dan roundup: Artikel seperti “A vs B”, “Terbaik X untuk Y”, atau “Top 10 di bawah $100” menarik pembaca yang penasaran dan hampir mengambil keputusan. Niat ini berujung pada keterlibatan dan nilai iklan yang kuat.

Jika sebuah konten berkinerja baik di Search atau mendorong engagement yang solid di media sosial, besar kemungkinan ia juga akan tampil baik di Discover.

Satu kesamaan lain dari format-format ini: mudah diskalakan dengan frekuensi.

Discover memberi imbalan kepada penerbit yang secara konsisten memasok sistem dengan konten yang relevan dan tepat waktu. Menerbitkan beberapa konten berkualitas tinggi per hari dalam format-format ini memberi Google lebih banyak peluang untuk mencocokkan konten Anda dengan minat pengguna—dan lebih banyak kesempatan lonjakan performa.

Bonus: Google Discover vs Google News (Perbandingan Singkat)

Untuk merencanakan bauran konten secara efektif, penting memahami posisi Discover dibanding Google News. Berikut ringkasannya.

Aspek Google Discover Google News Cakupan konten Campuran berita, evergreen, explainer, ulasan, how-to, dan video Utamanya jurnalisme sensitif waktu dan berita terbaru Akses / setup Tanpa pendaftaran formal; visibilitas bergantung kualitas situs, E-E-A-T, dan engagement Memerlukan Publisher Center dan inklusi manual untuk visibilitas penuh Personalisasi Sangat personal; didorong minat, riwayat, dan perilaku pengguna Lebih berbasis topik; fokus pada kebaruan, relevansi, dan otoritas Umur tayang Lonjakan CTR tinggi dalam waktu singkat; tren bisa berlangsung beberapa hari Visibilitas lebih stabil selama berita berkembang atau diperbarui Nilai refresh Konten evergreen yang diperbarui bisa masuk kembali ke feed Discover Pembaruan terutama penting untuk liputan berita berkelanjutan Visual Gambar kuat (1200px+), judul tegas, dan layout mobile-first paling efektif Thumbnail dan judul terstruktur; penekanan visual lebih rendah Pola traffic Volatil: lonjakan besar lalu turun; dipicu sinyal engagement Lebih dapat diprediksi; terkait siklus berita dan pengindeksan Sinyal peringkat utama Minat pengguna, engagement, kesegaran, sinyal kepercayaan, reputasi situs Otoritas topik, kebaruan, data terstruktur, reputasi penerbit Paling cocok untuk Gaya hidup, ulasan, explainer, roundup produk, fitur evergreen Berita keras, update tepat waktu, kebijakan, keuangan, peristiwa global Tujuan Melibatkan pengguna lewat penemuan personal berbasis minat Menginformasikan pengguna dengan jurnalisme terverifikasi dan terkini

Rencana Dua Minggu untuk Penerbit

Ingin melihat apakah konten Anda bisa cepat mendapat traksi di Discover? Berikut rollout sederhana untuk menguji apa yang berhasil.

Minggu 1: Siapkan fondasi ✔️ Pilih 5–10 artikel yang sudah terbukti berkinerja baik di Search. ✔️ Perbarui: gambar baru, judul lebih tajam, pembuka segar. ✔️ Terbitkan 2–3 konten tepat waktu berdasarkan tren minggu ini (cek Google Trends).

Pro tip: Saat menyegarkan konten evergreen, perbarui gambar utama (1200px+), rapikan pembuka, dan selaraskan judul secara presisi dengan janji artikel. Perubahan kecil pada kejelasan dan visual sering kali mendorong CTR di Discover.

Minggu 2: Amati dan pelajari ✔️ Lacak performa Discover di Search Console. ✔️ Catat topik dan judul dengan impresi dan CTR tertinggi. ✔️ Ulangi format yang menang dan hentikan yang tidak berhasil.

Pro tip: Di Search Console, jangan hanya melihat klik. Perhatikan lonjakan impresi di Discover—sering kali ini menandakan topik yang sedang diuji Google ke pemirsa lebih luas. Jika ada lonjakan dengan CTR rendah, bereksperimenlah dengan judul yang lebih jelas atau gambar yang lebih kuat pada konten serupa ke depan, alih-alih mengubah yang sudah terbit.

Selesai—tanpa siklus SEO panjang, tanpa pembangunan ulang teknis yang rumit. Cukup uji, ukur, dan perbaiki. Beberapa penyesuaian cerdas dan penerbitan yang konsisten dapat dengan cepat menunjukkan apa yang disukai Discover (dan pemirsa Anda).

Monetisasi: Tetap Sederhana

Discover dapat mengirim traffic bernilai tinggi dengan niat kuat, tetapi nilai itu cepat hilang jika halaman terasa berat atau berantakan. Tujuannya adalah keseimbangan: menghasilkan uang tanpa merusak pengalaman pengguna.

Inilah alasan kami merekomendasikan merapikan ad stack Anda:

Jalankan audit SPO (Supply Path Optimization) dan potong reseller yang redundan;

Pertahankan hanya mitra iklan yang benar-benar memberi nilai tambah;

Perhatikan kepadatan iklan: terlalu banyak unit merusak Core Web Vitals.

Halaman yang cepat dan mudah dibaca menghasilkan CPM yang lebih baik dan menjaga posisi Anda tetap baik di Discover.

Kesalahan Umum yang Perlu Dihindari

Judul yang tidak menepati janji: Judul menarik itu bagus, tetapi jika tidak sesuai dengan isi artikel, pembaca cepat pergi. Ketidaksesuaian ini merusak kepercayaan dan performa.

Judul menarik itu bagus, tetapi jika tidak sesuai dengan isi artikel, pembaca cepat pergi. Ketidaksesuaian ini merusak kepercayaan dan performa. Visual lemah atau membosankan: Discover mengutamakan visual. Gambar stok berkualitas rendah atau generik membuat konten mudah dilewati. Gunakan visual tajam dan relevan yang mendorong klik.

Discover mengutamakan visual. Gambar stok berkualitas rendah atau generik membuat konten mudah dilewati. Gunakan visual tajam dan relevan yang mendorong klik. Penulis membahas semua topik: Saat penulis melompat antar topik yang tidak terkait, Discover sulit memahami keahlian mereka. Tetap fokus pada niche untuk membangun otoritas.

Saat penulis melompat antar topik yang tidak terkait, Discover sulit memahami keahlian mereka. Tetap fokus pada niche untuk membangun otoritas. Melupakan konten lama: Cerita yang baik menua dengan baik jika diperbarui. Segarkan artikel kuat saat ada info baru karena Discover sering menampilkan konten evergreen yang terasa tetap relevan.

Cerita yang baik menua dengan baik jika diperbarui. Segarkan artikel kuat saat ada info baru karena Discover sering menampilkan konten evergreen yang terasa tetap relevan. Mengabaikan aturan: Discover menyaring konten yang terasa mengejutkan, manipulatif, atau terlalu sensasional. Jaga nada tepercaya dan selaras dengan nilai nyata bagi pemirsa.

Discover menyaring konten yang terasa mengejutkan, manipulatif, atau terlalu sensasional. Jaga nada tepercaya dan selaras dengan nilai nyata bagi pemirsa. Minim sinyal penulis: Halaman penulis anonim atau tipis melemahkan kredibilitas. Beri pembaca kejelasan tentang siapa di balik karya Anda dan mengapa mereka kompeten.

Monetisasi Discover Traffic dengan MGID

Jika Discover sudah mengirim traffic bermakna ke situs Anda, langkah berikutnya adalah mengoptimalkan monetisasi. MGID membantu penerbit mengubah kunjungan ber-CTR tinggi menjadi pendapatan stabil dan dapat diskalakan tanpa merusak pengalaman pengguna atau kelayakan Discover.

Mengapa MGID Cocok untuk Discover Traffic

Teknologi iklan native MGID dibangun dengan pendekatan content-first, selaras dengan fokus Google Discover pada kejelasan, kepercayaan, dan engagement. Platform ini menggabungkan format iklan cerdas, optimasi machine learning, dan integrasi demand Google MCM untuk menghadirkan impresi bernilai tinggi dengan latensi minimal.

Artinya bagi Anda:

Muat lebih cepat, UX lebih baik: Widget MGID ringan dan dioptimalkan untuk Core Web Vitals, menjaga situs tetap ramah Discover

Widget MGID ringan dan dioptimalkan untuk Core Web Vitals, menjaga situs tetap ramah Discover Layout iklan kompatibel Discover: Setiap widget menyatu dengan alur artikel dan menjaga keterbacaan tanpa popup intrusif atau pergeseran layout

Setiap widget menyatu dengan alur artikel dan menjaga keterbacaan tanpa popup intrusif atau pergeseran layout Optimasi berbasis performa: AI kami terus menguji materi iklan, penempatan, dan pemirsa untuk memaksimalkan CTR dan eCPM tanpa penyesuaian manual

AI kami terus menguji materi iklan, penempatan, dan pemirsa untuk memaksimalkan CTR dan eCPM tanpa penyesuaian manual Transparansi penuh: Analitik real-time, data RPM yang jelas, dan pembagian pendapatan langsung tanpa potongan tersembunyi

Format Iklan yang Disesuaikan untuk Discover Traffic

Smart Widget

Penempatan responsif di bawah artikel yang mengikuti nada editorial. Smart Widget menghadirkan hingga +40% CTR, +30% pendapatan, dan +167% viewability dibanding format display standar.

Impact Widget

Dirancang untuk penempatan di dalam artikel, ideal bagi pengguna mobile yang membaca panjang. Impact Widget meningkatkan visibilitas iklan sambil menjaga UX. Untuk performa optimal tanpa merusak pengalaman pengguna atau kelayakan Discover:

Tempatkan satu Impact Widget setiap 3–4 paragraf , tergantung panjang artikel

, tergantung panjang artikel Batasi hingga maksimal 3 Impact Widget per artikel

per artikel Hindari menumpuk widget terlalu dekat dengan gambar atau judul agar tidak membebani visual

MGID Story

MGID Story melibatkan pengguna yang menekan tombol “kembali” di browser dengan menampilkan kartu cerita singkat dan relevan, meningkatkan durasi sesi dan pendapatan hingga 60%.

Passage Ads dengan Demand Google MCM

Passage Ads menampilkan unit native di antara page view atau bagian konten. Integrasi Google MCM (Multiple Customer Management) menghadirkan demand premium dan dapat meningkatkan total pendapatan hingga 14% atau lebih.

Onboarding Cepat

Daftar: Account manager Anda dapat menyiapkan uji coba dalam hitungan menit.

Account manager Anda dapat menyiapkan uji coba dalam hitungan menit. Tambahkan kode JS ringan: Biasanya satu baris kode yang dapat ditempatkan di mana saja pada bagian . - Live dalam dua jam: Widget dioptimalkan otomatis untuk layout dan jenis perangkat.

Biasanya satu baris kode yang dapat ditempatkan di mana saja pada bagian . - Widget dioptimalkan otomatis untuk layout dan jenis perangkat. Pantau performa real-time: Gunakan dashboard MGID untuk melacak performa menit ke menit dan menyesuaikan bila perlu.

Lebih dari Iklan: Alat Pertumbuhan Discover

Modul audit SEO: Menganalisis Core Web Vitals, kecepatan mobile, dan kesegaran konten untuk meningkatkan visibilitas Discover.

Menganalisis Core Web Vitals, kecepatan mobile, dan kesegaran konten untuk meningkatkan visibilitas Discover. Insight tren: Akses data topik regional dan laporan keyword tren yang dikurasi dari feed Google Discover.

Akses data topik regional dan laporan keyword tren yang dikurasi dari feed Google Discover. Tips optimasi editorial: Panduan praktis untuk kepatuhan kebijakan gambar, sinyal E-E-A-T, dan peningkatan CTR.

Kesimpulan

Search berubah dengan cepat—dan tidak selalu menguntungkan penerbit. Namun, Discover adalah penyeimbang bawaan Google: sumber traffic yang tumbuh, ber-CTR tinggi, tanpa perlu belanja iklan atau trik AI.

Di dunia baru tempat AI mencuri klik, Discover-lah yang mengembalikannya. Bagi penerbit, ini adalah kemenangan paling mudah yang tersedia.