Apakah Anda ingin upaya periklanan Anda berhasil? Biasanya ada dua hal yang menentukan kesuksesan Anda: membangun brand yang kuat dan menciptakan kampanye yang benar-benar menghasilkan konversi. Tapi apa sebenarnya perbedaan antara performance marketing dan brand marketing? Tujuannya mungkin sama, namun jalur yang ditempuh berbeda.

Sebagai pengiklan, tugas Anda adalah menguasai kedua strategi ini demi menjamin keberhasilan jangka panjang, baik untuk kampanye maupun bisnis itu sendiri. Jadi, mari kita selami dunia brand dan performance marketing.

Brand Marketing vs. Performance Marketing: Fokus pada Membangun Kesadaran dan Kepercayaan

Pertama, mari bahas brand marketing. Sayangnya, banyak pengiklan dan pemilik bisnis yang mengabaikan strategi ini. Saat membandingkan brand dan performance marketing, banyak yang lebih fokus pada yang kedua karena langsung menghasilkan uang. Namun, membangun kesadaran dan kepercayaan juga penting. Hasil dari brand marketing biasanya bertahan lebih lama karena:

Membantu menarik perhatian terhadap identitas bisnis;

Brand adalah hal yang membedakan sebuah perusahaan;

Brand adalah apa yang dihubungkan pemirsa dengan produk dan layanan Anda.

Seperti yang terlihat, brand marketing membantu menciptakan fondasi kuat bagi kesuksesan bisnis Anda.

Performance Marketing vs. Brand Marketing: Mendorong Hasil yang Terukur

Dalam performance marketing, fokusnya adalah pada hal-hal yang relatif nyata. Saat membandingkan dunia brand dan performance marketing, yang terakhir melibatkan upaya-upaya terarah di mana Anda bisa menghubungkan hasil dengan tindakan.

Misalnya, karena Anda menjalankan kampanye, penjualan meningkat 50%. Baik brand maupun performance marketing menggunakan metrik, tetapi hanya performance marketing yang fokus secara langsung pada penjualan. Dan meskipun tidak selalu, strategi ini cenderung menggunakan lebih banyak iklan berbayar. Di antara kedua jenis pemasaran ini, performance marketing dianggap lebih masuk akal secara finansial karena ada ekspektasi imbal hasil di masa depan.

Mengapa Memahami Perbedaan Antara Performance Marketing dan Brand Marketing Penting bagi Bisnis Anda

Pemasaran adalah bidang yang sangat luas! Namun, akan sulit bagi bisnis untuk beroperasi secara efektif tanpa saluran penjualan yang terstruktur. Seperti yang kita tahu, bagian atas saluran penjualan seharusnya fokus pada kesadaran. Di sinilah brand marketing berperan, bersama pemahaman yang solid tentang cara menerapkannya dengan benar.

Sementara itu, performance marketing lebih efektif di tahap bawah saluran penjualan, di mana tujuan utamanya adalah mengubah prospek menjadi pelanggan. Menguasai konsep brand dan performance marketing berarti Anda dapat memaksimalkan keduanya.

Membantu Anda Mengelola Anggaran Iklan Secara Lebih Efektif

Perbedaan utama antara keduanya adalah brand marketing bekerja untuk jangka panjang, sementara performance marketing berfokus pada hasil jangka pendek. Jadi, mana yang harus diprioritaskan? Ini sulit dijawab tanpa mengetahui lebih banyak tentang brand dan bisnis Anda.

Namun, keputusan untuk memprioritaskan brand atau performance marketing akan bergantung pada kebutuhan spesifik Anda. Jika Anda menjalankan iklan untuk bisnis yang sudah mapan, masuk akal untuk lebih fokus pada performance marketing. Ini adalah saatnya menikmati hasil dari membangun brand! Tapi jika Anda belum memahami peran keduanya dengan baik, Anda mungkin belum berada dalam posisi terbaik untuk menentukan alokasi dana.

Menjamin Perjalanan Pelanggan yang Konsisten

Perlu dipahami bahwa brand dan performance marketing sama-sama diperlukan, dan keduanya akan muncul dalam setiap kampanye. Misalnya, meskipun Anda memutuskan untuk lebih fokus pada brand marketing, semakin banyak orang mengenal perusahaan Anda, semakin besar pula kemungkinan mereka menghubungi Anda.

Demikian pula, menjaga konsistensi brand saat membuat iklan juga membantu membangun kesadaran, meskipun bukan itu tujuan utama kampanye. Banyak diskusi membandingkan brand dan performance marketing, namun pada kenyataannya keduanya akan selalu hadir dalam kampanye, meskipun dengan porsi yang berbeda.

Mendukung Pertumbuhan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Membangun brand sangatlah penting, namun berinvestasi hanya pada kesadaran dan loyalitas mungkin tidak menghasilkan pertumbuhan finansial dalam waktu dekat. Itulah mengapa keseimbangan antara brand dan performance marketing sangat penting. Pertumbuhan jangka pendek diperlukan untuk membiayai pengeluaran seperti biaya operasional. Hasil langsung membantu bisnis tumbuh secara finansial, yang berarti lebih banyak dana untuk menguatkan kedua strategi pemasaran.

Sementara itu, pertumbuhan jangka panjang memberi Anda kebebasan finansial lebih besar, dan investasi jangka panjang dalam brand sangat penting untuk meningkatkan konversi dan retensi pelanggan. Saat Anda menguasai perbedaan antara brand dan performance marketing, Anda dapat berinvestasi lebih baik untuk keberlanjutan bisnis.

Elemen Inti dari Brand Performance dalam Pemasaran

Seperti yang telah disebutkan, brand marketing fokus pada memperkuat perusahaan tanpa terlalu menekankan keuntungan finansial langsung. Karena itulah, saat memilih antara brand dan performance marketing, banyak yang keliru dengan mengabaikan brand marketing—padahal justru strategi ini mempermudah penjualan.

Kami ingin menekankan bahwa sebagai pengiklan, Anda tetap perlu melakukan keduanya. Namun, jika fokus Anda saat ini adalah meningkatkan brand, maka pastikan beberapa elemen penting hadir dalam strategi. Dengan contoh berikut, kami harap perbedaan antara brand dan performance marketing menjadi lebih jelas.

Peran Storytelling dan Keterlibatan Emosional

Keberhasilan brand marketing sangat bergantung pada storytelling. Dari sudut pandang bisnis, Anda ingin menciptakan diferensiasi yang cukup dari kompetitor. Ini berarti bahwa meskipun ada pesaing yang menjual produk serupa, brand marketing Anda akan membuat pelanggan tetap memilih Anda. Keterlibatan emosional yang dibangun dari storytelling yang kuat membantu pemirsa merasa lebih dekat dengan perusahaan Anda, sehingga menumbuhkan kepercayaan dan loyalitas.

Kampanye “Share a Coke” dari Coca-Cola — Contoh Kekuatan Storytelling

Jika Anda ingin fokus pada brand daripada performance marketing, ingatlah bahwa ceritanya tidak harus rumit. Justru lebih baik jika ceritanya mudah diikuti. Dalam kampanye Share a Coke, Coca-Cola menayangkan iklan TV yang menampilkan orang-orang memberikan sebotol Coke kepada teman dan keluarga di seluruh dunia. Lalu, mereka memenuhi toko-toko dengan botol Coke yang memiliki nama di labelnya. Apa yang membuat ini menjadi contoh yang hebat tentang kekuatan brand dibandingkan performance marketing? Kampanye ini membuat Coca-Cola terlihat sebagai sesuatu yang layak dibagikan. Pemirsa menjadi lebih terlibat secara emosional: mereka melihat botol Coke dan langsung teringat pada seseorang terdekat yang mungkin menyukainya.

Membangun Brand dan Identitas Jangka Panjang

Seperti yang telah disebutkan, di antara brand dan performance marketing, brand marketing digunakan untuk upaya jangka panjang. Karena brand adalah identitas dari perusahaan, Anda bisa menganggapnya seperti memperkenalkan diri kepada sekelompok orang baru. Pastikan Anda mencakup hal-hal berikut:

Jelaskan dengan jelas apa yang diyakini oleh perusahaan;

Konsisten dalam penggunaan elemen brand di seluruh saluran komunikasi;

Tegaskan dengan jelas bagaimana perusahaan Anda berbeda dari yang lain.

Dengan memprioritaskan brand dibandingkan performance marketing, Anda ingin perusahaan dikenal dan mudah dikenali oleh publik secara luas.

Pengalaman Premium Apple — Contoh Hasil dari Upaya Branding Jangka Panjang

Jika membandingkan brand dan performance marketing, hasil dari brand marketing mungkin tidak terlihat dalam semalam. Namun seperti yang bisa dilihat dari Apple, upaya kecil sekalipun bisa menghasilkan dampak besar. Apple dikenal karena desain minimalis dan fitur inovatif, keduanya membantu menciptakan kesan premium untuk setiap produk yang mereka keluarkan. Bayangkan jika mereka dulu hanya fokus pada performance marketing tanpa mempertimbangkan brand. Bisa jadi Apple tidak akan menjadi perusahaan global seperti sekarang. Berkat upaya bertahun-tahun dalam memosisikan produknya sebagai perangkat eksklusif, kini Apple memiliki basis pemirsa fanatik di seluruh dunia.

Metrik Relevan untuk Menilai Keberhasilan Upaya Anda

Kinerja brand diukur menggunakan metrik seperti:

Brand awareness , yang menunjukkan apakah orang tahu perusahaan Anda ada atau tidak;

, yang menunjukkan apakah orang tahu perusahaan Anda ada atau tidak; Sentimen , yang memberi gambaran tentang bagaimana perasaan orang terhadap brand Anda;

, yang memberi gambaran tentang bagaimana perasaan orang terhadap brand Anda; Loyalitas, yang menunjukkan seberapa besar pelanggan Anda lebih memilih produk Anda dibandingkan produk lain.

Saat melihat brand dan performance marketing, Anda akan menemukan bahwa metrik ini tidak hanya bersifat kuantitatif. Biasanya, penilaian dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, 50% orang berpandangan positif terhadap brand Anda. Informasi kualitatif dapat menjelaskan lebih lanjut apa makna dari “positif” tersebut.

Elemen Inti dari Performance Marketing vs. Pembangunan Brand

Setelah membahas brand marketing, mari lanjut ke performance marketing. Jika membandingkan prioritas antara brand dan performance marketing, Anda akan melihat bahwa performance marketing lebih fokus pada hasil jangka pendek. Karena fokus terletak pada performa, setiap hasil dapat dikaitkan dengan tindakan tertentu, yang memudahkan Anda untuk menentukan langkah berikutnya.

Jika Anda sedang mempertimbangkan apakah harus memprioritaskan brand atau performance marketing, maka performance marketing lebih cocok jika tujuan Anda adalah membina dan menumbuhkan pemirsa serta mengubah mereka menjadi pelanggan. Berikut adalah elemen-elemen utama dari performance marketing.

Strategi Berbasis Data untuk Hasil Instan

Dalam performance marketing, hasil diperoleh lebih cepat dan didorong oleh data. Dalam dunia pemasaran digital, Anda kemungkinan dapat melihat hasil secara real-time segera setelah kampanye diluncurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa Anda dapatkan jika hanya memprioritaskan brand marketing dibandingkan performance marketing.

Misalnya, data menunjukkan bahwa kombinasi kreatif dan teks tertentu tidak berhasil. Dengan informasi ini, Anda bisa langsung mengubah atau menghapus iklan tersebut. Hal ini tidak mudah dilakukan dalam brand marketing, karena kurangnya interaksi dari pemirsa tidak selalu berarti kampanye Anda gagal.

Checkfox: Contoh Bagaimana Performance Marketing Menghasilkan Hasil Instan

Untuk menggambarkan perbedaan waktu hasil antara brand dan performance marketing, mari lihat apa yang dilakukan MGID untuk Checkfox. Perusahaan ini ingin mendiversifikasi sumber prospeknya dan menurunkan CPL (cost per lead).

Melihat tujuan dari brand dan performance marketing, kami tahu bahwa performance marketing akan memberikan dampak lebih besar. Maka kami melakukan split testing, menggunakan gambar AI, mencoba push notification, dan menggabungkan pembelian media programatik. Hasilnya, CPL berhasil diturunkan hingga 30% di bawah target klien.

Fokus pada Respons Langsung dan Metrik Konversi

Saat fokus pada brand dibandingkan performance marketing, Anda tidak selalu mengharapkan pemirsa langsung melakukan tindakan. Seperti yang telah dijelaskan, hasil dari brand marketing cenderung tidak langsung terlihat. Oleh karena itu, dalam brand dan performance marketing, Anda akan melihat bahwa performance marketing mengincar respons langsung dari pemirsa. Respons tersebut bisa berupa:

Mendaftar newsletter;

Mengunjungi landing page;

Membeli produk;

Membuka email;

Menulis komentar di sebuah postingan.

Seperti yang terlihat, kampanye yang Anda jalankan untuk brand dan performance marketing mungkin menghasilkan hasil jangka pendek yang berbeda.

Dropbox: Menunjukkan Kekuatan Aksi Langsung

Saat Dropbox pertama kali diluncurkan, mereka menciptakan program referensi yang sangat menarik. Jika Anda direferensikan oleh pengguna yang sudah ada, Anda dan orang yang merujuk Anda akan mendapatkan peningkatan kapasitas penyimpanan. Di sini, Anda dapat melihat perbedaan mencolok antara brand dan performance marketing.

Sebagai hasil dari kampanye ini, Dropbox menjadi viral. Dari yang sebelumnya hampir tidak dikenal, kini menjadi nama umum. Yang paling penting, mereka berhasil mengumpulkan sejumlah besar prospek, yang kemudian lebih mudah dikonversi menjadi pelanggan berbayar.

Metrik Relevan untuk Menilai Keberhasilan Performance Marketing

Karena fokus brand dan performance marketing berbeda, metrik yang digunakan untuk mengukurnya pun berbeda. Untuk performance marketing, metrik yang digunakan antara lain:

Click-through rate , yang mengukur persentase pemirsa iklan yang mengklik tautan;

, yang mengukur persentase pemirsa iklan yang mengklik tautan; Konversi , yang menunjukkan persentase orang yang turun ke tahap selanjutnya dalam funnel;

, yang menunjukkan persentase orang yang turun ke tahap selanjutnya dalam funnel; ROI (return on investment), yang menunjukkan pengembalian berdasarkan anggaran iklan.

Ini adalah hal-hal yang tidak selalu diukur jika Anda memprioritaskan brand awareness dibandingkan performa. Dengan informasi dari metrik ini, Anda akan memiliki data konkret untuk menentukan langkah berikutnya dalam strategi pemasaran Anda.

Bagaimana Membangun Brand dan Performance Marketing Dapat Bekerja Bersama

Agar bisnis dapat tumbuh secara berkelanjutan, Anda memerlukan kedua pendekatan: brand dan performance marketing! Kabar baiknya, secara praktis tidak mungkin menghilangkan salah satunya sepenuhnya dalam suatu kampanye. Perlu diingat bahwa membandingkan brand dan performance marketing bukan berarti Anda harus memisahkan keduanya. Sebaliknya, kami mendorong Anda untuk lebih sadar dalam membuat keputusan saat merancang kampanye.

Saat Anda memahami dengan jelas peran brand dan performance marketing, Anda akan dapat menentukan apa yang Anda butuhkan. Lebih penting lagi, Anda akan lebih mudah memenuhi kebutuhan keduanya dalam satu kampanye.

Gunakan Performance Marketing untuk Menguji Efektivitas Branding

Di antara brand dan performance marketing, performance marketing memang lebih berorientasi pada data. Namun bukan berarti Anda bisa mengabaikan branding.

Misalnya, Anda ingin menyempurnakan storytelling brand agar lebih sesuai dengan pemirsa target. Alih-alih memilih antara brand atau performance marketing, gabungkan keduanya. Anda bisa menggunakan split testing untuk melihat mana yang menghasilkan respons lebih baik dari pemirsa. Dari sana, lakukan penyesuaian hingga hasilnya memuaskan.

Sorot Brand dalam Kampanye Performance Marketing

Kita telah banyak membahas perbedaan antara brand dan performance marketing. Namun, tahukah Anda bahwa brand juga bisa digunakan untuk meningkatkan performa kampanye? Jika Anda bekerja dengan perusahaan yang sudah cukup dikenal, nama brand itu sendiri sudah memiliki kekuatan persuasif tersendiri.

Jadi, Anda tidak harus terpaku pada peran tradisional antara brand dan performance marketing. Menonjolkan brand bisa saja cukup untuk meningkatkan konversi, sehingga imbal hasil dari anggaran iklan Anda pun meningkat. Meski begitu, tetap penting untuk membuat iklan yang menarik. Untuk menghindari benturan antara brand dan performance marketing, jaga konsistensi dalam semua bentuk komunikasi.

Gunakan Storytelling dan Retargeting dalam Kampanye yang Sama

Meskipun menggabungkan brand dan performance marketing dapat menghasilkan sinergi yang kuat, Anda tidak harus mencampurkan keduanya dalam semua aspek kampanye.

Misalnya, Anda bekerja dengan startup yang belum dikenal. Anda bisa memulai dengan fokus pada brand dibandingkan performance marketing untuk membangun cerita perusahaan. Setelah itu, lakukan retargeting kepada mereka yang telah menunjukkan ketertarikan. Dengan strategi ini, Anda secara efektif memanfaatkan brand dan performance marketing dalam fase berbeda dari kampanye yang sama.

Alat dan Teknik untuk Brand dan Performance Marketing yang Efektif

Mengacu pada kecepatan digital marketing dalam menjangkau pemirsa mana pun, melakukan semuanya sendiri tanpa dukungan teknis bukanlah ide yang baik. Baik Anda ingin memprioritaskan brand maupun performance marketing, jika tidak menggunakan alat dan teknologi yang tepat, Anda akan tertinggal dari pesaing.

Namun, memiliki akses ke alat saja tidak cukup. Terlepas dari fokus Anda pada brand atau performance marketing, mengikuti praktik terbaik dalam manajemen dan pelacakan kampanye adalah hal yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan.

Alat Analitik untuk Mengukur Dampak Brand dan Metrik Performa

Sebagian besar waktu, Anda tidak perlu mencari alat brand dan performance marketing secara terpisah. Sebagian besar alat dapat digunakan untuk keduanya. Berikut adalah beberapa pilihan paling umum:

Google Analytics

Meta Ads Manager

Google Search Console

Sprout Social (khusus untuk sentimen brand dan keterlibatan di media sosial)

Perlu dicatat bahwa ketersediaan alat biasanya tidak tergantung pada keputusan Anda untuk memilih brand atau performance marketing. Misalnya, terlepas dari apakah Anda menggunakan Facebook untuk promosi brand atau untuk konversi, Anda pasti akan bergantung pada Meta Ads Manager.

Praktik Terbaik dalam Manajemen dan Pelacakan Kampanye

Baik Anda sedang meningkatkan upaya brand maupun performance marketing, coba terapkan praktik terbaik berikut:

Memiliki KPI yang jelas: Ini penting karena Anda akan menggunakannya untuk menilai keberhasilan kampanye.

Ini penting karena Anda akan menggunakannya untuk menilai keberhasilan kampanye. Ingat bahwa data bukan hanya angka: Dalam brand dan performance marketing, yang terakhir lebih banyak menggunakan data numerik. Namun, data kualitatif juga perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.

Dalam brand dan performance marketing, yang terakhir lebih banyak menggunakan data numerik. Namun, data kualitatif juga perlu dipertimbangkan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki. Lakukan pelacakan lintas saluran: Dalam brand dan performance marketing, jangan anggap setiap platform berdiri sendiri. Ingat bahwa semuanya adalah bagian dari satu upaya untuk mempromosikan atau mengonversi.

Dasar-dasar ini cukup untuk membawa Anda ke jalur yang benar!

Tantangan dan Solusi dalam Menerapkan Strategi Performance dan Brand Marketing

Seperti yang telah dibahas, kampanye biasanya mengandalkan integrasi kedua jenis pemasaran ini untuk mencapai hasil yang terukur. Namun, meskipun Anda lebih banyak berfokus pada brand atau performance marketing (yang cenderung memiliki lebih sedikit variabel), tantangan tetap dapat muncul.

Untungnya, banyak tantangan ini sudah dihadapi oleh para pengiklan sebelumnya. Apakah Anda ingin memprioritaskan brand atau performance marketing—atau keduanya? Hindari kesalahan mahal dengan memahami tantangan umum berikut dan cara mengatasinya.

Tantangan #1: Atribusi dan Pelacakan di Banyak Saluran

Sudah ditegaskan bahwa dalam brand dan performance marketing, pelacakan lintas saluran adalah praktik terbaik. Namun, ini membuat atribusi konversi menjadi sulit. Ini bisa menjadi masalah besar karena Anda jadi sulit menilai efektivitas masing-masing saluran.

Tanpa kejelasan tentang platform mana yang paling efektif, membagi anggaran antara brand dan performance marketing jadi rumit.

Solusi: Tingkatkan Pemahaman Anda tentang Perjalanan Pelanggan

Kami menyarankan:

Menggunakan model atribusi multi-touch seperti first-click, last-click, dan berbasis data untuk menganalisis perjalanan pelanggan;

seperti first-click, last-click, dan berbasis data untuk menganalisis perjalanan pelanggan; Memanfaatkan alat CRM untuk menghubungkan upaya brand dan performance marketing dengan konversi;

untuk menghubungkan upaya brand dan performance marketing dengan konversi; Mengintegrasikan GA4 ke sistem Anda untuk mengumpulkan data dari situs web dan aplikasi secara bersamaan.

Tentu saja, tidak ada cara atribusi yang 100% akurat saat menggunakan berbagai platform. Namun, solusi ini adalah pendekatan terbaik, baik Anda fokus pada brand atau performance marketing.

Tantangan #2: Menemukan Keseimbangan antara Tujuan Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Sebagai pengiklan yang cerdas, Anda tentu ingin mendapatkan hasil terbaik dari anggaran iklan Anda. Namun, seperti yang telah kita bahas, brand marketing tidak akan memberikan hasil langsung. Meski demikian, ini tetap diperlukan untuk keberlanjutan jangka panjang.

Jadi, bagaimana sebaiknya Anda mengalokasikan anggaran? Haruskah Anda memprioritaskan brand marketing dibandingkan performance marketing? Atau sebaliknya? Terlalu fokus pada jangka pendek bisa membuat kampanye kurang efektif di masa depan. Sebaliknya, terlalu fokus pada jangka panjang bisa membuat Anda kehabisan dana untuk mempertahankan bisnis.

Solusi: Pertimbangkan Tahap Bisnis Anda Saat Ini

Haruskah Anda memprioritaskan brand atau performance marketing saat ini? Jika bisnis Anda sudah memiliki dana yang cukup, lebih masuk akal untuk mengalokasikan lebih banyak pada branding. Namun, jika anggaran sangat terbatas, mengalokasikan lebih banyak ke brand mungkin bukan langkah tepat.

Jika Anda membutuhkan pemasukan cepat, performance marketing adalah pilihan terbaik. Meski begitu, branding tetap harus mendapat perhatian, hanya saja porsinya bisa disesuaikan.

Tantangan #3: Ad Fatigue dan Penurunan Keterlibatan

Mari kita hadapi kenyataan: orang-orang sudah lelah melihat iklan, kecuali mereka sedang mencari solusi. Apakah Anda fokus pada brand atau performance marketing, hal ini akan memengaruhi KPI Anda.

Jika pemirsa melihat iklan Anda terlalu sering, mereka bisa merasa jenuh dan justru menurunkan citra brand Anda. Tapi bukan berarti Anda harus menyerah dari brand dan performance marketing. Lalu bagaimana mengatasinya?

Solusi: Gunakan Periklanan Native dalam Kampanye Anda

Dalam kampanye brand dan performance marketing, sebagian pengiklan salah kaprah berpikir bahwa Anda harus selalu tampil mencolok untuk menarik perhatian. Padahal, tidak perlu selalu begitu.

Jika iklan Anda bisa diintegrasikan secara alami ke dalam platform tempat mereka ditampilkan, pemirsa akan lebih terbuka untuk merespons. Dalam hal ini, tujuan Anda adalah menghadirkan konten yang relevan dan bermanfaat tanpa mengganggu pengalaman pengguna. Jika Anda membutuhkan bantuan, MGID bekerja sama dengan penerbit berkualitas untuk menghubungkan Anda dengan pemirsa yang tepat.

Brand Building vs. Performance Marketing: Mari Jalankan Keduanya!

Cara Anda mengukur keberhasilan dapat bervariasi, dan secara praktis mustahil untuk hanya menerapkan satu strategi. Sangat penting untuk memahami perbedaan antara brand marketing dan performance marketing saat merancang arah kampanye Anda.

Namun ingat, apa pun yang Anda lakukan akan berdampak pada keduanya. Performance marketing dan brand awareness saling melengkapi, jadi selalu pikirkan dampak jangka panjang terhadap brand. Untuk bantuan membuat konten yang konsisten di berbagai platform relevan, daftar di MGID. Dengan alat terbaik, ahli kreatif, manajer pribadi, dan berbagai layanan lainnya, Anda tidak perlu memilih antara brand dan performance marketing. Kami bantu Anda sukses dalam keduanya!