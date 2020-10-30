La visibilidad es una de las propiedades fundamentales que definen la calidad de la publicidad; se mide como impresiones de anuncios reales que los usuarios podrían ver en lugar de todos los anuncios generados. En pocas palabras, si un anuncio no aparece en la pantalla de un visitante (por ejemplo, se encuentra debajo del pliegue de una página web, un usuario ha cerrado la pestaña antes de que un anuncio pueda mostrarse, etc.), no se puede contar como visible.

Los estándares de visibilidad de la IAB para los anuncios estáticos requieren que un usuario pueda ver más del 50% de los píxeles del anuncio durante más de un segundo. Para los vídeos, una impresión de anuncio visible significa dos segundos y la mitad de los píxeles.

En este artículo, explicaremos qué hace una buena ejecución de la visibilidad del anuncio del lado de los editores, cómo afecta a la experiencia del usuario y qué características avanzadas se han agregado en los widgets de MGID.

Cómo entrelazar anuncios con el contenido del sitio

Algunos editores tienden a sobre-optimizar sus páginas web exclusivamente para la visibilidad, a veces a costa de la experiencia del usuario. Por ejemplo, esto se puede hacer mediante la implementación de ciertos módulos de código que impiden que los usuarios se desplacen más hasta que se carguen los anuncios.

Los formatos de anuncio visibles forzados, como vídeos pegajosos, páginas de salto o ventanas emergentes, son otro ejemplo de poner las impresiones de anuncios en primer lugar de la experiencia del usuario. Estos anuncios no se pueden omitir, pero su intrusismo puede causar una reacción negativa aguda de la audiencia. Como resultado, la interacción de los usuarios con el contenido del sitio disminuye y, a medida que más lectores reboten, las pujas de los anunciantes también disminuirán.

Como regla general, los anuncios no deben interrumpir la interacción de un lector con el contenido, sino ampliar el proceso de consumo de contenido. La mejor manera de mejorar la visibilidad del anuncio sin disminuir la experiencia del usuario es implementar pruebas multivariadas que también tengan en cuenta el tiempo de los usuarios en la página, la tasa de rebote, las vistas de página, el tiempo de espera en la página, los clics en los anuncios, etc. Idealmente, también debería utilizar la inteligencia artificial para analizar datos históricos sobre lo que ha demostrado ser eficaz e implementar estas optimizaciones basadas en datos instantáneamente.

Carga diferida de los widgets de MGID

En MGID, recientemente hemos añadido la función de carga diferida en nuestros widgets publicitarios para mejorar la visibilidad del anuncio y el rendimiento de la página. En esencia, la función permite cargar anuncios sobre la marcha, cuando un usuario se desplaza hasta el lugar donde se debe mostrar un widget.

La carga diferida ayuda al rendimiento de la página web y disminuye las solicitudes de anuncios a los servidores, ya que no es necesario cargar anuncios si un usuario puede que nunca los vea. También mejora la experiencia del usuario dentro del sitio web porque los lectores reciben el contenido solicitado más rápido. En última instancia, la función mejorará la clasificación del sitio en Google - los algoritmos favorecen esta funcionalidad.

Como resultado, la participación de los usuarios en el sitio web también aumenta y los anunciantes pujan más alto por el inventario con una mayor probabilidad de obtener impresiones de anuncios visibles.

Pensamiento final

La visibilidad es un aspecto crucial de la calidad publicitaria que afecta al gasto publicitario y a la confianza en todo el ecosistema digital. Para atraer anunciantes y maximizar los ingresos, los editores y los proveedores de tecnología publicitaria deben esforzarse más en hacer que un mayor porcentaje de anuncios se pueda ver sin perjudicar la experiencia del usuario.

La carga diferida, la nueva característica implementada en los widgets de MGID, no solo ahorra recursos del sistema y reduce el peso de la página, sino que también mejora eficazmente la visibilidad del anuncio en nuestra plataforma. Al buscar la forma correcta de entrelazar anuncios con el contenido en la página, los editores también deben probar varios enfoques y tener en cuenta la tasa de rebote, el tiempo de interacción en la página y otras métricas de interacción de los usuarios junto con la visibilidad.