Los editores digitales ya conocen los beneficios de la diversificación del tráfico. Al establecer parámetros de distribución más amplios, pueden maximizar los ingresos publicitarios y reducir la dependencia de fuentes individuales. Pero obtener la combinación correcta de flujos existentes y emergentes puede ser un desafío.

No se trata simplemente de comprobar si hay grandes números de visitantes. Si bien priorizar sitios de alto tráfico puede parecer la forma más segura de alimentar mayores rendimientos, los resultados no están necesariamente garantizados.

Encontrar la mezcla ideal requiere una consideración más profunda. Los editores deben adoptar un enfoque basado en el rendimiento para ampliar sus opciones de monetización; analizar cada fuente de tráfico teniendo en cuenta el costo por mil impresiones (CPM) y la participación de los usuarios, así como la cantidad de tráfico.

Para ayudarlo en su camino, profundizamos en los datos sobre los tipos de tráfico clave en la plataforma MGID y cómo están funcionando para los editores de tier superior. Esto es lo que encontramos:

Las aplicaciones de agregador impulsan el volumen

En un momento en que los consumidores quieren mantenerse al día con los últimos desarrollos locales y globales, los agregadores de noticias están floreciendo. Jugadores como SmartNews y News Break están ganando popularidad y alejando cada vez más a los usuarios de los gigantes de los medios de comunicación. Según estudios más amplios, algunos editores están viendo que el tráfico aumenta hasta el 6000% desde estas plataformas innovadoras; resaltando la oportunidad de oro que ofrecen para llegar a nuevos públicos e impulsar los ingresos.

Pero antes de que sean atraídos por una escala de audiencia impresionante, los editores deben recordar que no todas las fuentes de tráfico tienen el mismo impacto. Como resultado, es importante evaluar la eficacia de cada agregador.

Por ejemplo, nuestros datos destacan que, a pesar de generar casi el 50% de las impresiones de aplicaciones para los editores premium, Google News solo genera el 8% de los ingresos de las aplicaciones. Por el contrario, Smart News invierte esta tendencia; representando el 2% de las impresiones de la aplicación, pero el 26% de los ingresos, además de alimentar 100 veces más CPM de visitantes que Google News. Y un análisis adicional indica que este patrón no es exclusivo de Smart News, con Flipboard produciendo un 22% de los ingresos del editor por su porción del 21% de las impresiones de la aplicación.

En general, los datos apuntan a una conclusión principal: más grande no siempre es mejor para las audiencias de agregadores. No existe un vínculo definido entre el alto tráfico y los beneficios, y lo mismo es cierto para la participación de los usuarios; con visitantes impulsados por agregadores que suelen pasar menos tiempo en sitios de editores que en los de otras fuentes. Esto significa que cualquier editor que desee aprovechar las posibilidades del agregador deben considerar sus opciones cuidadosamente.

El tráfico de referencia impulsa los ingresos

Mientras que la rentabilidad de los agregadores de noticias puede ser fácil de sobreestimar, el tráfico de referencia es demasiado a menudo subestimado. Las referencias siguen siendo una valiosa fuente de tráfico e ingresos para los editores. De hecho, una investigación más detallada sobre su rendimiento demuestra que pueden ofrecer recompensas aún más ricas que muchos otros flujos.

Desde una perspectiva de volumen, por ejemplo, nuestros datos muestran que las referencias y las aplicaciones de agregador son iguales. Pero mientras que la tasa de visitantes entrantes está más o menos nivelado a través de la plataforma de MGID, las referencias producen casi tres veces más ingresos. Y eso no es todo. Los CPM promedio para las referencias no solo son más altos que las aplicaciones de noticias, sino también el tráfico directo, orgánico y social.

Para los editores, está claro que hay una gran capacidad para hacer un mejor uso de las referencias y sus principales impulsores. Nuestro análisis encontró que las páginas móviles aceleradas (AMP) conducen a un aumento del 30% en el tráfico de la búsqueda; señalando que los editores que afinan sus sitios para proporcionar experiencias de usuario más rápidas y fluidas lograrán las mayores ganancias, en términos de número de visitantes e ingresos. O dicho de otro modo: invertir en la interacción centrada en los dispositivos móviles y la optimización del sitio es una necesidad.

El papel de las redes sociales y la búsqueda es limitado

El fuerte énfasis que muchos editores actualmente ponen en el aprovechamiento de plataformas de medios sociales como Facebook no es difícil de entender. El año pasado, más del 70% de los estadounidenses tenían una cuenta en redes sociales, con usuarios de Facebook superando los 190 millones. En los últimos meses, se estima que el uso de las redes sociales ha aumentado hasta en un 51% de los adultos estadounidenses. Pero una vez más, la cantidad de usuarios no significa automáticamente resultados de calidad.

La evaluación de MGID revela que aunque el potencial del tráfico social es enorme, su contribución a la mezcla de monetización es relativamente baja; representa el 5% de las impresiones de los principales editores y el 4% de los ingresos. En comparación, la búsqueda orgánica de páginas habilitadas para AMP aporta más a la mesa, lo que representa el 16% de las impresiones e ingresos.

Por supuesto, hay muchos aspectos positivos de la búsqueda y redes sociales que no deben ser ignorados. Por ejemplo, ambos superan a las aplicaciones en los CPM y la interacción del usuario tiende a ser mayor también; y los visitantes que llegan a través de la búsqueda y las redes sociales se quedan en los sitios por más tiempo. Pero una comprensión precisa del papel que desempeñan en la generación de ingresos más amplia puede ayudar a los editores a aprovecharlos de manera más eficaz, especialmente cuando se trata de decidir dónde debe estar su enfoque clave.

En última instancia, lo que los editores necesitan es equilibrio. Para mantener ingresos consistentemente altos, deben garantizar un flujo constante de ingresos de los flujos existentes y emergentes. Parte de lograrlo es diversificar de dónde provienen su tráfico e ingresos. Pero el paso más crítico será analizar cada fuente desde múltiples ángulos. Al prestar atención a detalles como los ingresos y la participación de los usuarios, junto con los niveles de tráfico, pueden determinar si cada adición prospectiva agregará valor genuino y construirá una base más sólida para la monetización sostenible.