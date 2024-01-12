La publicidad nativa ha crecido significativamente, impulsada por el fenómeno de la ceguera de los banners. Los usuarios, bombardeados por anuncios de banner repetitivos, tienden a pasarlos por alto o ignorarlos. Este cambio lleva a los especialistas en marketing a reevaluar la asignación del presupuesto publicitario y explorar vías más efectivas.

Navegar por el paisaje nativo revela una competencia cada vez más intensa. Si ya está utilizando publicidad nativa, se beneficiará al evitar el hartazgo de cerrar anuncios de banner por defecto. Sin embargo, esto aumenta los riesgos y requiere una profunda comprensión de las últimas tendencias que dan forma a la evolución de la publicidad nativa.

En esta retrospectiva y mirada hacia el futuro, desentrañaremos el pasado para comprender el presente y vislumbrar el futuro de las tendencias de la publicidad nativa. Prepárese para descubrir los secretos y desafíos que han moldeado la publicidad nativa, decodificando "lo que era", para iluminar "lo que es ahora" en esta fascinante evolución.

Principales tendencias de publicidad nativa que no puede ignorar

Dos fuerzas clave impulsan las últimas tendencias en publicidad nativa: la búsqueda de participación y la importancia de la privacidad. Prepárese: la competencia se está intensificando y exige a los anunciantes no solo captar la atención de la audiencia sino también dominar el arte de la retención. Y aquí está la regla de oro: hágalo respetando la privacidad del usuario. A nadie le gusta un acosador, ya sea una persona o un robot. Por lo tanto, para estrategias infalibles que destaquen, abróchese el cinturón y sumérjase en las principales tendencias de la industria para la publicidad nativa que necesita conocer.

Tendencia # 1: Del targeting basado en cookies al futuro sin cookies

Cómo era antes: La era basada en cookies

En el apogeo del targeting basado en cookies, los sitios web empleaban cookies como paquetes de datos para almacenar la información personal, las preferencias y las actividades de navegación de los usuarios. Estas cookies eran esencialmente archivos de texto que contenían identificadores que permitían a los sitios reconocer a los visitantes que regresaban y recopilar información sobre su comportamiento. El objetivo principal era mejorar la experiencia del usuario ofreciendo contenido personalizado y anuncios dirigidos basados en los datos acumulados.

Sin embargo, esta práctica generó importantes preocupaciones sobre la privacidad. Los usuarios se encontraban bajo constante vigilancia, con sus actividades en línea meticulosamente rastreadas y utilizadas para publicidad dirigida. Este enfoque no sólo invadió la privacidad de los usuarios, sino que también provocó problemas como la fatiga publicitaria, en la que los usuarios eran bombardeados con anuncios repetitivos y, a veces, irrelevantes. Además, el uso generalizado de cookies generó preocupaciones sobre violaciones de datos, accesos no autorizados y la seguridad general de la información personal.

Cómo será: El paso al targeting sin cookies

En el cambio hacia un panorama de targeting sin cookies, el término "sin cookies" emerge como un concepto clave. Esto significa la capacidad de rastrear la información del usuario sin depender de las cookies tradicionales. En cambio, los mecanismos de seguimiento se moverán hacia:

Seguimiento del lado del servidor: El sistema de seguimiento generará un identificador único para los usuarios en función de diversas características del dispositivo, como el sistema operativo, la configuración de idioma y más. Este enfoque del lado del servidor tiene como objetivo lograr un método de identificación de usuarios más consciente de la privacidad.

El sistema de seguimiento generará un identificador único para los usuarios en función de diversas características del dispositivo, como el sistema operativo, la configuración de idioma y más. Este enfoque del lado del servidor tiene como objetivo lograr un método de identificación de usuarios más consciente de la privacidad. Seguimiento de direcciones IP: El seguimiento de la actividad del usuario se centrará en el uso de direcciones IP. Al asociar el comportamiento del usuario con su dirección IP, los sitios web aún pueden monitorear las acciones sin implementar cookies. Es importante destacar que este método mantiene el nivel de anonimato del usuario, especialmente porque muchas redes domésticas utilizan direcciones IP dinámicas, donde la dirección IP cambia aleatoriamente.

Navegando por el futuro sin cookies: Una revolución respetuosa

¿Por qué los anunciantes están dando el paso a un futuro sin cookies? Bueno, imagine si alguien apareciera en su puerta pidiendo documentar cada detalle de su vida; lo más probable es que le cierre la puerta. De manera similar, los usuarios son cada vez más reacios a conceder permiso para una recopilación extensa de sus datos. Nadie quiere que un sitio aleatorio que visitó en busca de curiosas anécdotas de jerbos lo siga a través de la vasta red.

Sin embargo, el viaje hacia un futuro sin cookies no se trata sólo de no aparentar ser un detective en línea. Es una respuesta a la evolución de las prácticas de los navegadores; navegadores como Mozilla Firefox y Apple Safari ya desactivan de forma predeterminada las cookies de terceros. Google está listo para completar la trifecta al decir adiós a las cookies de terceros por completo para mediados de 2024.

Pero no tema, respetar la privacidad del usuario no significa aventurarse hacia lo desconocido. A través de soluciones inteligentes, los anunciantes pueden utilizar herramientas que rastrean métricas cruciales:

Seguimiento de eventos: Controle los envíos, los clics y las vistas en su sitio, proporcionando información sin invadir la privacidad del usuario.

Controle los envíos, los clics y las vistas en su sitio, proporcionando información sin invadir la privacidad del usuario. Seguimiento de APIs: Supervise sin problemas las interacciones de los usuarios en plataformas de terceros, mejorando su comprensión del comportamiento de la audiencia.

Supervise sin problemas las interacciones de los usuarios en plataformas de terceros, mejorando su comprensión del comportamiento de la audiencia. Análisis de registros del servidor: Profundice en la gran cantidad de información registrada cuando alguien intenta acceder a su sitio, ofreciendo información valiosa sin comprometer la privacidad del usuario.

Entonces, mientras el ámbito digital se despide de las cookies, los anunciantes armados con el respeto por la privacidad del usuario y alternativas inteligentes de seguimiento están preparados para navegar esta revolución con delicadeza. El futuro no tiene cookies, pero también es un futuro en el que la privacidad y las experiencias personalizadas conviven armoniosamente.

Tendencia # 2: De los anuncios de display estáticos al rich media

Cómo era antes: La era de los anuncios de display estáticos

Los anuncios de display estáticos, caracterizados por gráficos fijos o imágenes sin funciones interactivas, eran el estándar publicitario en los primeros días del marketing digital. Estos anuncios cumplieron su propósito inicialmente: proporcionar una forma sencilla para que las marcas muestren productos o transmitan mensajes.

Sin embargo, con el tiempo, los anuncios de display estáticos comenzaron a enfrentar desafíos. Su falta de interactividad los hizo susceptibles a la ceguera de los banners, un fenómeno en el que los usuarios inconscientemente ignoran los anuncios de display debido a su naturaleza repetitiva y poco atractiva. Esta disminución de la eficacia llevó a los anunciantes a buscar soluciones más innovadoras y llamativas.

Cómo será: La adopción de Rich Media

A diferencia de los anuncios estáticos del pasado, los rich media combinan texto, videos, imágenes, animaciones y otros elementos para crear campañas interactivas que cautivan al público. En el panorama actual, ya se utiliza activamente rich media, ofreciendo a los anunciantes un conjunto de herramientas versátiles para combatir la fatiga publicitaria y recuperar la atención del usuario. El artículo sobre rich media del año pasado, destacó su eficacia para superar la ceguera de los banners y reavivar el interés de la audiencia. Las campañas rich media emplean varios formatos, destacando tres tipos principales:

Divisores: Un elemento interactivo que permite a los usuarios deslizarse hacia la izquierda o hacia la derecha, enfatizando las transformaciones del producto (escenarios antes/después).

Un elemento interactivo que permite a los usuarios deslizarse hacia la izquierda o hacia la derecha, enfatizando las transformaciones del producto (escenarios antes/después). Flip parallax: Con dos lados, los usuarios deslizan el dedo para revelar cada lado, generando curiosidad y fomentando los clics.

Con dos lados, los usuarios deslizan el dedo para revelar cada lado, generando curiosidad y fomentando los clics. Caja de video 360: Los usuarios pueden hacer clic en el anuncio y explorar el producto desde todos los ángulos, ideal para mostrar vistas detalladas, especialmente para productos como automóviles.

Mejorando los anuncios nativos con Rich Media: Rompiendo el molde

La experimentación con rich media no se limita a los anuncios publicitarios; también supone un punto de inflexión para la publicidad nativa. Los anuncios nativos, conocidos por su adaptabilidad a varios formatos, se integran perfectamente en el sitio del editor, siguiendo la regla fundamental de la integración nativa.

Los anuncios nativos, mejorados con rich media, presentan un giro interactivo que va más allá de la visualización pasiva. Hacer clic en un anuncio nativo se convierte en algo más que consumir contenido; se transforma en una experiencia atractiva que anima a los usuarios a realizar acciones significativas.

Por lo tanto, vaya más allá de lo convencional y explore el ámbito dinámico del rich media en la publicidad nativa. No se trata sólo de captar la atención; se trata de inspirar la interacción y generar respuestas impactantes de su audiencia.

Tendencia # 3: De bibliotecas de fotos de stock a creatividades publicitarias generadas por IA

Cómo era antes: Fotos monótonas y reutilizables

Antes de la era de las creatividades publicitarias generadas por IA, los anunciantes navegaban por el panorama creativo a través de canales convencionales. Buscaban imágenes de bibliotecas de fotografías de stock, participaban en sesiones de fotos personalizadas contratando fotógrafos o colaboraban con diseñadores gráficos para crear contenido visualmente atractivo. Estos métodos tradicionales exigían considerable tiempo, esfuerzo e inversión financiera.

La introducción de la IA en la publicidad marcó un cambio de paradigma, permitiendo a los anunciantes aprovechar la tecnología para la generación creativa. Las herramientas impulsadas por IA analizan datos, predicen tendencias y producen imágenes, videos o campañas publicitarias completas, simplificando el proceso creativo e introduciendo nuevas posibilidades para contenido dinámico y personalizado.

Cómo será: Aprovechando la IA para creatividades publicitarias

Las creatividades generadas por IA han obtenido una adopción generalizada y seguirán proliferando, impulsadas por su versatilidad y eficiencia. El atractivo radica en las herramientas de inteligencia artificial que sugieren formatos de anuncios, elementos o vídeos, agilizando el proceso creativo y evitando que los anunciantes tengan que empezar desde cero. La IA está revolucionando la creación de anuncios de varias formas impactantes:

Personalización a escala: La IA identifica elementos que históricamente atraen a un grupo demográfico específico y escala la creatividad para llamar la atención sobre esos elementos, asegurando una participación personalizada.

La IA identifica elementos que históricamente atraen a un grupo demográfico específico y escala la creatividad para llamar la atención sobre esos elementos, asegurando una participación personalizada. Optimización iterativa: Más allá de las pruebas divididas tradicionales, la IA prueba múltiples versiones de anuncios, analiza datos para determinar los colores, elementos y combinaciones más efectivos y refina las creatividades de forma iterativa.

Más allá de las pruebas divididas tradicionales, la IA prueba múltiples versiones de anuncios, analiza datos para determinar los colores, elementos y combinaciones más efectivos y refina las creatividades de forma iterativa. Monitoreo en tiempo real: Al proporcionar información precisa en tiempo real, la IA permite a los anunciantes realizar ajustes sobre la marcha, modificar las creatividades en función de los datos de rendimiento y eliminar rápidamente de la rotación los anuncios de bajo rendimiento, lo que mejora la eficacia general de la campaña.

Creatividad impulsada por la IA desatada: La función de creación de imágenes de MGID

MGID ha estado a la vanguardia del aprovechamiento de la inteligencia artificial para revolucionar la creatividad publicitaria, logrando un éxito notable con su integración en la plataforma. Nuestra función de creación de imágenes con IA ofrece una gran cantidad de posibilidades para crear imágenes únicas y creatividades atractivas. Incluso sin experiencia previa, encontrará un menú desplegable simple cargado con una amplia gama de ejemplos. Estas sugerencias, diseñadas para inspirar e impulsar la creatividad, pueden emplearse tal cual o personalizarse para alinearse con visiones específicas.

La naturaleza intuitiva de esta función garantiza que los usuarios tengan acceso a una amplia gama de prompts, ajustadas con precisión a sus necesidades individuales. Ahora, los usuarios pueden generar sin esfuerzo prompts para filtros específicos, mejorando aún más el proceso creativo y ofreciendo una herramienta dinámica para crear contenido publicitario atractivo. El compromiso de MGID con la creatividad impulsada por la IA lleva a los anunciantes a un reino de posibilidades ilimitadas, fomentando una experiencia de creación de anuncios fluida e inspirada.

Tendencia # 4: De los videos informativos al poder de los videos publicitarios

Cómo era antes: La evolución del video en Internet

En los primeros días de Internet, los videos cumplían principalmente una función informativa. Se utilizaban para compartir conocimientos, tutoriales o entretenimiento. Los sitios web con contenido de video eran limitados y el uso de videos con fines publicitarios no era tan frecuente. Los videos tenían más que ver con transmitir información que con actuar como vehículos publicitarios.

A medida que mejoraron las velocidades de Internet y avanzó la tecnología, el consumo del video se disparó. Surgieron plataformas como YouTube, que permitían a los usuarios subir y compartir videos a nivel mundial. Inicialmente, la publicidad dentro de los videos era sutil, con banners o breves interrupciones. Sin embargo, a medida que aumentó la popularidad del contenido de video, los anunciantes reconocieron el inmenso potencial de aprovechar los videos para llegar a audiencias más amplias.

Cómo será: El auge de la publicidad en video

Hoy en día, la publicidad en video se ha convertido en una fuerza dominante, especialmente en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram. El poder del video reside en su capacidad de transmitir una narrativa convincente. Incluso sin elementos interactivos, los videos cuentan una historia completa, dejando poco margen de interpretación para los espectadores. Esta característica reduce la carga cognitiva de los usuarios, lo que les facilita comprender el mensaje del anuncio y tomar medidas inmediatas. La naturaleza visualmente cautivadora de los videos atrae la atención, lo que los convierte en la opción preferida de los anunciantes que buscan generar un impacto memorable.

Percepción sobre la eficacia de los anuncios de video nativos

Los anuncios de video nativos, en particular, han demostrado un rendimiento superior en comparación con los anuncios pre-roll. Según un informe de Nielsen, los anuncios de video nativos obtuvieron mejores resultados que su contraparte pre-roll en varios aspectos:

Todos los anuncios de video nativos del estudio obtuvieron mejores resultados que los pre-roll.

Se observó un aumento del 82 % en el brand lift en comparación con los anuncios pre-roll.

La intención de compra mostró un aumento significativo del reconocimiento de marca del 42%, lo que enfatiza la efectividad del video nativo para influir en el comportamiento del consumidor.

Estas estadísticas subrayan el valor de la publicidad en video nativo a la hora de ofrecer contenido atractivo que resuene en el público e impulse interacciones significativas con la marca. El cambio hacia el dominio del video no es sólo una tendencia; es un movimiento estratégico que se alinea con las preferencias y comportamientos de los usuarios de Internet de hoy.

¿Cómo será el futuro de la publicidad nativa?

Las tendencias de publicidad nativa digital que hemos explorado no son meros fenómenos fugaces; ellas son las arquitectas que dan forma al futuro de la publicidad. Imagine un panorama en el que estas tendencias se integren perfectamente en el tejido del marketing digital y evolucionen hacia la nueva norma.

Mientras miramos hacia el futuro, anticipamos una culminación: un momento en el que las tendencias de la publicidad nativa armonizan la participación del usuario y la privacidad, alcanzando su cenit. Prepárese para una era en la que las estrategias no sólo se adoptan sino que se incorporan como herramientas esenciales, creando una fuerza dinámica que da forma a la narrativa digital. El escenario está preparado para una era transformadora en la publicidad nativa.

Personalización de contenido a través de IA

En nuestra exploración de la IA en la publicidad nativa, es evidente que el enfoque se extiende más allá del compromiso: se trata de adaptar el anuncio perfecto para la audiencia adecuada, incluso en una era post cookies. Mientras nos despedimos de las cookies, el horizonte se pinta con la promesa de una mayor personalización del contenido, guiada por las capacidades en constante evolución de la IA.

Imagine un futuro en el que la IA, armada con un procesamiento de datos avanzado y destreza analítica, cree contenido personalizado con una precisión incomparable. La sinergia entre la IA y el comportamiento del usuario traza una trayectoria emocionante. Sin embargo, hay otro aspecto crucial que la IA debe dominar: comprender la estructura misma del contenido que alberga los anuncios nativos. Después de todo, en el ámbito de la publicidad nativa, el arte consiste en combinar perfectamente y al mismo tiempo llamar la atención.

Mayor uso del targeting contextual

Bienvenido al targeting contextual: un baile estratégico con los datos propios para enriquecer las experiencias de los usuarios y mostrar anuncios que combinen perfectamente con sus intereses. Imagine un futuro en el que este enfoque dinámico ocupe un lugar central, evitando la dependencia de las cookies y alineándose perfectamente con las intenciones inmediatas de los usuarios.

Imagínese esto: un usuario absorto en una página de observación de aves no será bombardeado con anuncios de automóviles de sus búsquedas recientes. ¿Por qué? Porque la relevancia manda y el contenido de la página se convierte en la brújula que guía las elecciones de anuncios.

He aquí por qué el targeting contextual es el futuro de la publicidad nativa:

No más preocupaciones sobre las cookies: Diga adiós a la era de las cookies, ya que el targeting contextual ofrece una alternativa confiable e independiente de las cookies.

Diga adiós a la era de las cookies, ya que el targeting contextual ofrece una alternativa confiable e independiente de las cookies. Reglas de relevancia: Imagine anuncios adaptados al contenido de la página, garantizando que los usuarios obtengan información que se alinee con sus intereses y acciones.

Imagine anuncios adaptados al contenido de la página, garantizando que los usuarios obtengan información que se alinee con sus intereses y acciones. El tiempo lo es todo: El targeting contextual aprovecha la mentalidad actual del usuario y muestra anuncios precisamente cuando es más probable que actúe.

El targeting contextual aprovecha la mentalidad actual del usuario y muestra anuncios precisamente cuando es más probable que actúe. Experiencia de usuario perfecta: Publicidad nativa en su máxima expresión, donde el contenido y los anuncios se fusionan para crear un viaje de usuario fluido y atractivo.

Énfasis en una publicidad sostenible y ética

En el futuro, la publicidad nativa se centrará más en la sostenibilidad y las prácticas éticas, lo que reflejará un cambio social más amplio hacia el consumo responsable. A medida que las personas se vuelven más conscientes ambiental y socialmente, prefieren marcas que adopten la publicidad ética.

Este cambio responde a una creciente demanda de autenticidad y propósito en los mensajes de marca. Los anunciantes que se alinean con valores como la responsabilidad ambiental y la justicia social, establecen conexiones genuinas con los consumidores.

Más allá de satisfacer las expectativas de los consumidores, adoptar prácticas éticas es crucial para salvaguardar la reputación de una marca. En una era de mayor transparencia, las empresas que adoptan la sostenibilidad contribuyen a un cambio positivo manteniendo al mismo tiempo la credibilidad.

Conclusión: El núcleo atemporal de la publicidad nativa más allá de las tendencias

Imagínese los primeros días de los anuncios en línea, cuando las tasas de conversión se disparaban al 44%. Un recuerdo lejano ahora, dada la saturación de anuncios. Tomemos como ejemplo nostálgico el anuncio de AT&T de 1993. Los usuarios de hoy, hastiados por el bombardeo digital, no entregarán esas cifras. Sin embargo, los principios fundamentales persisten: elaborar un mensaje resonante para su audiencia con el que interactúen. En medio de la evolución de las tendencias publicitarias nativas, esta sabiduría atemporal sigue siendo vital.

Para quienes navegan por la publicidad nativa, mantenerse al tanto de los desarrollos de la industria es crucial. En este panorama impulsado por la tecnología, el cambio es constante, pero no descarte lo básico. Esto lo anclará en el dinámico mundo de la publicidad nativa. ¡Por el éxito en todas las facetas!