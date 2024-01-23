¿Alguna vez se ha preguntado por qué la comida fría no es tentadora? Es simple: no se percibe su olor. Anhelamos platos calientes porque la comida caliente emite más aroma. Un delicioso sabor despierta el apetito, lo que impulsa al cuerpo a comenzar a digerir. Una prelander funciona como un microondas calentando su oferta y haciendo que la audiencia esté más ansiosa por actuar.

"Eh...otra vez, ¿qué es una prelander?"

Es posible que la conozca por diferentes nombres: página puente, página de tránsito, página de preventa, lo que sea. Prelander es un término conveniente porque lógicamente implica la posición de la página en un embudo: aparece antes de una landing page. Básicamente, una prelander es una intermediaria entre un anuncio y su página de oferta donde los usuarios confirman su conversión.

"¿Por qué necesito dos páginas en lugar de solo una?"

Ambas páginas tienen como objetivo impulsar a la audiencia a comprar. Pero actúan de forma asimétrica. A diferencia de una landing page, una prelander no promociona un producto directamente. Se acerca a la audiencia de manera menos explícita y más sutil. Las dos páginas se complementan como un bistec y un vino tinto, combinando ventas suaves y duras para lograr el máximo impacto.

"Aun así, ¿eso no estaría un paso más lejos de la conversión?"

Tiene razón. Tener una prelander hace que su embudo sea más largo. Por eso es necesario verla como un instrumento. Las herramientas sólo son útiles cuando se utilizan de acuerdo con su propósito. La mayoría de las audiencias no necesitan un empujón extra para decir: "Cállate y toma mi dinero". En tales casos, puede utilizar una landing page, como usar un martillo para clavar un clavo.

Pero a veces no podrá hacer una venta sin predisponer a la audiencia a realizar una conversión. Es posible que tenga una oferta problemática, por lo que la audiencia es como un muro de hormigón. Afortunadamente, con una prelander, tiene un taladro para introducir el tarugo en el agujero.

"Ok. Necesito una prelander. ¿Qué necesito para crear una perfecta?"

En primer lugar, elija el formato que mejor se adapte a su oferta. Por supuesto, a la hora de hacer un brainstorming para una prelander, el cielo es el límite. Sin embargo, existen enfoques probados.

Artículos. Ofrecer una solución a un problema es una forma clásica de despertar el interés de un usuario desinteresado. Nada maneja mejor la tarea que contar historias. Los artículos encajan perfectamente con la forma narrativa al ejemplificar el problema en la experiencia de otra persona y mencionar sutilmente cómo el producto ayudó a resolverlo. Puede agregar testimonios en la sección final del artículo. Aumentan la credibilidad y ayudan a vender su oferta, pero sólo si no son ridículamente azucarados.

Ofrecer una solución a un problema es una forma clásica de despertar el interés de un usuario desinteresado. Nada maneja mejor la tarea que contar historias. Los artículos encajan perfectamente con la forma narrativa al ejemplificar el problema en la experiencia de otra persona y mencionar sutilmente cómo el producto ayudó a resolverlo. Puede agregar testimonios en la sección final del artículo. Aumentan la credibilidad y ayudan a vender su oferta, pero sólo si no son ridículamente azucarados. Cuestionarios. Los cuestionarios están en todas partes. Es posible que usted también haya matado el tiempo descubriendo "qué superhéroe es". Pero los cuestionarios no son sólo por diversión. Es una herramienta para segmentar su audiencia y atender a cada grupo de una forma más personalizada. Puede dividir a los usuarios según los resultados de pruebas de personalidad, puntuaciones de exámenes o respuestas a una pregunta específica. Por ejemplo, si se dirige a una audiencia amplia que busca un regalo de Navidad, ofrecer un cuestionario con varios resultados también puede atender a una variedad de audiencias específicas.

Los cuestionarios están en todas partes. Es posible que usted también haya matado el tiempo descubriendo "qué superhéroe es". Pero los cuestionarios no son sólo por diversión. Es una herramienta para segmentar su audiencia y atender a cada grupo de una forma más personalizada. Puede dividir a los usuarios según los resultados de pruebas de personalidad, puntuaciones de exámenes o respuestas a una pregunta específica. Por ejemplo, si se dirige a una audiencia amplia que busca un regalo de Navidad, ofrecer un cuestionario con varios resultados también puede atender a una variedad de audiencias específicas. Juegos. Un demo gratis es un elemento básico para promocionar juegos en línea. Es bueno atraer a la audiencia con los gráficos y la experiencia de juego. Después de pasar un minijuego, es probable que los usuarios quieran jugar más. Ofrecer un bono al registrarse es una táctica segura para convertir al usuario. Pero además de crear un ambiente competitivo, el contenido interactivo puede impulsar las ventas de otros productos. Por ejemplo, ofrecer un adelanto de cómo funciona una aplicación específica es mejor que escribir volúmenes sobre sus beneficios.

"El contenido es el rey. ¿Alguna regla o consejo útil?"

Uh-uh. La oferta tiene el trono. Y el contenido es su fiel servidor. Aún así, el contenido no debería obedecer servilmente al maestro. En cambio, sirve a la oferta preparando a la audiencia para la acción objetivo. Para lograrlo, el contenido debe ser:

Atractivo. ¡Es imprescindible! Las prelanders necesitan afirmarse firmemente a la audiencia. Una prelander aburrida es una pérdida de dinero. Puede acabar incluso con la landing page perfecta, haciendo que la audiencia rebote antes de ver la oferta. Para cautivar a la audiencia, debemos estimular las emociones y al mismo tiempo brindar beneficios racionales. En otras palabras, el contenido debe infoentretener: informar y entretener simultáneamente.

¡Es imprescindible! Las prelanders necesitan afirmarse firmemente a la audiencia. Una prelander aburrida es una pérdida de dinero. Puede acabar incluso con la landing page perfecta, haciendo que la audiencia rebote antes de ver la oferta. Para cautivar a la audiencia, debemos estimular las emociones y al mismo tiempo brindar beneficios racionales. En otras palabras, el contenido debe infoentretener: informar y entretener simultáneamente. Intrigante pero empático. Piense en la copia como una conversación con alguien a quien respeta: un amigo o un familiar. Si quiere decirles algo importante, capte su atención con titulares atractivos y presentaciones intrigantes. Pero no exagere con promesas excesivas o siendo demasiado insistente. En última instancia, la prelander debe hacer que la audiencia se sienta segura, no cuestionar sus palabras ni adoptar una posición defensiva.

Piense en la copia como una conversación con alguien a quien respeta: un amigo o un familiar. Si quiere decirles algo importante, capte su atención con titulares atractivos y presentaciones intrigantes. Pero no exagere con promesas excesivas o siendo demasiado insistente. En última instancia, la prelander debe hacer que la audiencia se sienta segura, no cuestionar sus palabras ni adoptar una posición defensiva. Valioso. Para impulsar la acción en una landing page, asegúrese de que la audiencia aprecie el contenido en una prelander. Haga todo lo posible para que la audiencia sienta que desea cuidar de ellos. Revise la copia. La redacción simple es gratificante. Por lo tanto, mantenga el texto conciso. Aún así, no lo convierta en un tweet: si agrega muy poco texto, simplemente no funcionará.

"¿Y qué pasa con la apariencia?"

En pocas palabras, el diseño debe ser natural, atractivo y fácil de usar. No existe una fórmula mágica para lograrlo. Pero hay cosas que no deben hacerse.

No debería parecer comercial. Deje el estilo agresivo con abundantes llamadas a la acción en las landing pages. Si se trata de un artículo, una prelander puede diseñarse como una fuente de noticias o una entrada de blog donde el contenido lleva a la audiencia al producto a través de palabras vinculadas. Haga que los enlaces parezcan relevantes.

Deje el estilo agresivo con abundantes llamadas a la acción en las landing pages. Si se trata de un artículo, una prelander puede diseñarse como una fuente de noticias o una entrada de blog donde el contenido lleva a la audiencia al producto a través de palabras vinculadas. Haga que los enlaces parezcan relevantes. No debe estar desordenada. Absténgase de amontonar demasiada información en muy poco espacio. Un sitio web desordenado con demasiados botones, imágenes y otros elementos excesivos confundirá a la audiencia y provocará altas tasas de rebote. La página debe ser simple y estructurada lógicamente. De lo contrario, los usuarios tendrán que decidir qué hacer a continuación.

Absténgase de amontonar demasiada información en muy poco espacio. Un sitio web desordenado con demasiados botones, imágenes y otros elementos excesivos confundirá a la audiencia y provocará altas tasas de rebote. La página debe ser simple y estructurada lógicamente. De lo contrario, los usuarios tendrán que decidir qué hacer a continuación. No debería ser difícil de leer. Una mala tipografía con fuentes demasiado grandes o demasiado pequeñas es una pesadilla para la legibilidad. Las páginas con poco contraste entre el texto y el fondo también resultarán en una experiencia frustrante.

Una mala tipografía con fuentes demasiado grandes o demasiado pequeñas es una pesadilla para la legibilidad. Las páginas con poco contraste entre el texto y el fondo también resultarán en una experiencia frustrante. No debería parecer ordinaria. El diseño debe estar bellamente diseñado. Cargue únicamente imágenes de alta calidad. Las prelanders feas suelen empeorar la campaña. Parecen sospechosas, por lo que probablemente repelerán a la audiencia, especialmente si la oferta es costosa.

El diseño debe estar bellamente diseñado. Cargue únicamente imágenes de alta calidad. Las prelanders feas suelen empeorar la campaña. Parecen sospechosas, por lo que probablemente repelerán a la audiencia, especialmente si la oferta es costosa. No debería ser aburrida. La página despertará interés de inmediato. Debe ser pegadiza pero de una manera estéticamente excelente. La audiencia se cerrará y se olvidará de ella si es poco atractiva o insulsa.

La página despertará interés de inmediato. Debe ser pegadiza pero de una manera estéticamente excelente. La audiencia se cerrará y se olvidará de ella si es poco atractiva o insulsa. Pero no debe ser llamativa. Las páginas que bombardean a los visitantes con animaciones y gráficos excesivos pueden distraer la atención del contenido. Demasiados colores contrastantes pueden dañar la vista de los usuarios y desalentar el deseo de leer.

Las páginas que bombardean a los visitantes con animaciones y gráficos excesivos pueden distraer la atención del contenido. Demasiados colores contrastantes pueden dañar la vista de los usuarios y desalentar el deseo de leer. No debería tardar mucho en cargarse. Cuanto más tarde en cargarse su prelander, menor será su CR. Recuerde la regla de los 4 segundos. Si un sitio web tarda cuatro o más segundos en cargarse, perjudicará la experiencia del usuario y arruinará la impresión general.

"Vaya, es complejo. ¿Puedo saltarme la parte de la escritura y el diseño?"

Construir una prelander requiere un gran esfuerzo, pero vale la pena. Siempre puede copiar plantillas o contratar a un profesional. Pero si es cliente de MGID, no tendrá que preocuparse por encontrar un redactor, un diseñador web y un desarrollador front-end. Nuestro equipo está listo para ayudarlo a elaborar la copia, crear el diseño y alojar su página. Simplemente consulte con su manager de ventas o de cuentas y observe cómo sus conversiones se elevan como un águila en el cielo.