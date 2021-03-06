Con una competencia cada vez mayor por la atención del usuario en los medios digitales, las audiencias se muestran reacias a permanecer en sitios web donde tienen que buscar el botón de la X para cerrar los anuncios intrusivos que los siguen a través de la web. ¿Es posible ganar dinero con los anuncios y mejorar la experiencia del usuario al mismo tiempo?

La experiencia publicitaria óptima es fundamental para los editores que no quieren que los usuarios se molesten o se salten el anuncio. De hecho, es lo que distingue a los proyectos de medios más populares que tienen un enfoque estratégico a largo plazo: brindan excelente contenido y experiencia publicitaria en conjunto. Analicemos los principios básicos de la publicidad que no deterioran e incluso aumentan la satisfacción del consumidor.

Principios fundamentales

Los anuncios en su sitio web no deben interrumpir la experiencia de usuario de sus lectores; no utilice ningún tipo de publicidad intrusiva que se imponga sobre el contenido que los usuarios buscan o les impida interactuar con el sitio web. Por lo tanto, debe evitar por completo los siguientes tipos de anuncios abusivos:

ventanas emergentes o cualquier tipo de pop-up sin posibilidad de cerrarlas fácilmente

anuncios de video de reproducción automática con sonido

anuncios animados parpadeantes

anuncios fijos grandes

Los editores también deben asegurarse de que los proveedores de anuncios asociados operen de manera transparente y compatible y que los visitantes del sitio web mantengan el control sobre a dónde pueden ir sus datos personales. Una buena experiencia publicitaria respeta la privacidad del usuario y no muestra repetidamente los mismos anuncios una y otra vez.

Es un equilibrio delicado que aún debe encontrarse: los lectores quieren que los anuncios sean relevantes para sus necesidades, pero no quieren que se adapten a su comportamiento anterior en línea o que los sigan en la Web. Por estas razones, agregamos un algoritmo de limitación a la plataforma MGID: después de algunos intentos, deja de mostrar creatividades publicitarias ignoradas por un usuario.

La mejor manera de proporcionar anuncios relevantes, útiles y entretenidos es llamar la atención en el mismo momento en que pueda surgir el interés del consumidor. Con las soluciones de orientación contextual actuales, la publicidad nativa puede observar el entorno en el que navega un usuario y adaptarse a su experiencia de contenido actual de forma más natural.

Por último, pero no menos importante, una experiencia publicitaria perfecta entretiene a los usuarios, por lo que las propias creatividades juegan un papel crucial aquí. Con los anuncios nativos, los anunciantes pueden contar historias o entregar contenido interactivo, educar a los consumidores y colocar estos primeros puntos de contacto con el contenido de la marca en un entorno contextualmente relevante. Cuando se obtienen ingresos mediante anuncios nativos, los editores también tienen más control sobre las creatividades en rotación; por ejemplo, ciertas categorías de contenido se pueden cortar con etiquetas.

Experiencia de anuncios nativos

En última instancia, querrá encontrar la combinación perfecta de formatos de anuncios que atraiga más la atención del usuario y los clics sin dañar la experiencia de lectura.

Para obtener el mejor resultado de los anuncios MGID, puede colocar 2-3 widgets en una página. Desde nuestra experiencia, podemos recomendar las siguientes combinaciones de widgets:

debajo del artículo + en el artículo

widget inteligente + en el artículo

widget inteligente + en el article: impacto

debajo del artículo + en el artículo + barra lateral

debajo del artículo + en el artículo: impacto

debajo del artículo + barra lateral + encabezado

Todas las ubicaciones de la publicidad en el artículo deben estar separadas por un mínimo de 200 palabras o 1000 caracteres. Toda la publicidad dentro de una página no debe exceder el 30% del contenido de la página, excepto los formatos especiales (esto está alineado con los standards de mejores anuncios).

En conclusión

Uno de los errores más grandes es elegir algunas soluciones de monetización populares y dejarlas como están, sin rastrear la participación del usuario o experimentar más con diferentes proveedores, formatos de anuncios o diseños. Al realizar mejoras en esta área, los editores pueden reducir el uso del bloqueo de anuncios, aumentar los ingresos por publicidad y mejorar la experiencia del usuario.