La era del "salvaje oeste" del marketing de afiliados ha terminado. Hace diez años se podía colocar una cookie, redireccionar a un usuario al otro lado de la web y reclamar la atribución sin pensarlo dos veces. Nadie se preguntaba realmente de dónde provenían los datos, siempre y cuando las conversiones siguieran llegando.

Ahora la situación es completamente diferente.

No se trata solo de que los reguladores apliquen el RGPD en Europa o la CCPA en California. Se trata de los gigantes tecnológicos —Apple y Google— actualizando los estándares de seguimiento a nivel de navegador y dispositivo. La privacidad ha pasado de ser una cláusula genérica en los Términos y Condiciones al nuevo estándar del mercado para la publicidad digital.

Piénselo: cuando un usuario rechaza un banner de consentimiento, esos datos no desaparecen sin más. Reducen la visibilidad de su embudo de conversión. Por eso, el cumplimiento del marketing de afiliados es ahora una métrica de rendimiento, no solo legal. Si no sabe cómo manejar las normas, pierde la capacidad de medir qué funciona.

No nos referimos solo a formalidades regulatorias. Nos referimos a mantener sus campañas activas y rentables. Ignorar las nuevas normas legales del marketing de afiliados no solo es arriesgado, sino que es una vía rápida para malgastar su inversión publicitaria en datos que ni siquiera puede usar.

En esta guía, eliminaremos la complejidad legal y analizaremos exactamente qué debe hacer para mantener su seguimiento intacto y su negocio seguro.

¿Qué son la privacidad y el cumplimiento de datos?

Antes de profundizar en las regulaciones específicas, aclaremos las definiciones. Se suele usar "privacidad" y "seguridad" indistintamente, pero no son lo mismo. De hecho, confundirlos es una de las formas más rápidas de meterse en problemas.

La Privacidad de Datos no se trata solo de confidencialidad; se trata de control. Se reduce a una pregunta simple: ¿Sabe el usuario que usted tiene sus datos y le dio permiso para usarlos? Usted decide cómo se recopilan, comparten y utilizan los datos.

La Seguridad de Datos, por otro lado, es técnica. Se trata de cifrado, firewalls y la protección contra hackers.

Aquí está el truco: puede tener el servidor más seguro del mundo, un cifrado de alta seguridad y cero filtraciones. Pero si recopiló esas direcciones de email sin una suscripción adecuada, sigue infringiendo las normas de cumplimiento de afiliados. Puede que esté seguro, pero no es privado, y ciertamente no cumple con las normas.

Cumplimiento es el acto de demostrar que sus medidas de privacidad y seguridad realmente cumplen con las normas legales. Para los afiliados, esto es complicado porque manejamos cantidades masivas de datos que a menudo no consideramos "personales".

Antes pensábamos que la Información de Identificación Personal (IIP) se limitaba a nombres, números de teléfono o tarjetas de crédito. Hoy en día, la definición se ha ampliado. Para los reguladores, una dirección IP, una ID de cookie o la huella digital de un dispositivo suelen considerarse datos personales. Si esa cadena de números se puede utilizar para identificar a un usuario para el retargeting, se trata de IIP.

Aquí es donde el cumplimiento del programa de afiliados suele fallar. Muchos profesionales del marketing todavía tratan los píxeles de seguimiento y las ID de cookies como "datos técnicos anónimos". No lo son. Comprender esta distinción —que un simple identificador de clic ahora es un activo regulado— es fundamental para ejecutar una campaña segura en 2026.

Regulaciones claves de privacidad de datos que afectan al marketing de afiliados

Si gestiona campañas globales, no puede darse el lujo de seguir un único conjunto de normas. Puede que internet no tenga fronteras, pero las leyes ciertamente si. Si bien existe una creciente variedad de regulaciones, dos marcos principales establecen el estándar global.

RGPD (Europa)

El Reglamento General de Protección de Datos lo cambió todo. Si su tráfico proviene de la UE, esto se aplica, incluso si su empresa tiene su sede en un sótano en Ohio.

El principio fundamental del marketing de afiliados del RGPD es la "inclusión voluntaria". No se puede dar por sentado el consentimiento. El silencio no es consentimiento. Las casillas premarcadas no son consentimiento. Necesita una acción afirmativa clara del usuario que diga: "Sí, puede rastrearme".

Para los afiliados, esto acaba con la vieja excusa del "interés legítimo" con la que solíamos contar. No puede simplemente afirmar que necesitas los datos para gestionar su negocio; tiene que solicitarlos. Si un usuario solicita el olvido (derecho a la supresión), usted y los anunciantes con los que trabaja deben borrar sus datos por completo.

CCPA / CPRA (California)

La Ley de Privacidad del Consumidor de California (y su versión actualizada, la CPRA) adopta un enfoque ligeramente diferente. Mientras que el RGPD se centra en solicitar permiso antes de empezar, la CCPA se centra principalmente en ofrecer a los usuarios una salida después.

Este es un modelo de "exclusión voluntaria". Generalmente, puede recopilar datos, pero debe cumplir estrictamente la solicitud del usuario de "No vender mi información personal". Y aquí está la trampa: según las definiciones de marketing de afiliados de la CCPA, "vender" datos abarca muchos aspectos. No significa simplemente intercambiar listas por dinero. Compartir datos con una red o un anunciante para su atribución a veces puede interpretarse como una "venta" o "compartir" para la ley.

El efecto dominó global

Y no acaba ahí. Brasil tiene la LGPD, el Reino Unido tiene su propia versión del RGPD y otras regiones se están poniendo al día rápidamente. El error que cometen muchos afiliados es intentar geolocalizar su estrategia de cumplimiento: establecen normas estrictas para Alemania, pero no se ajustan a las de Brasil. Eso es una pesadilla logística.

¿La mejor decisión? Considerar la normativa más estricta (normalmente el RGPD) como referencia para todos. Es más fácil excederse en un mercado permisivo que quedar atrapado incumpliendo en uno estricto.

Cómo las leyes de privacidad de datos afectan a las operaciones de marketing de afiliados

Cuando los reguladores redactan leyes, no piensan en postbacks, píxeles ni identificadores de clic. Pero los efectos secundarios de sus decisiones afectan gravemente a nuestras operaciones. ¿La mayor víctima? Las herramientas que antes dábamos por sentadas.

La muerte de las cookies de terceros

Durante años, las cookies de terceros fueron el pegamento que mantuvo unido el ecosistema de afiliados. Nos permitían rastrear a un usuario desde una entrada de blog hasta una página de pago en diferentes dominios. Ahora, ese vínculo se está desvaneciendo. Navegadores como Safari (con ITP) y Firefox las bloquearon hace años, y Chrome está implementando controles de usuario estrictos que limitan su fiabilidad.

Desde el punto de vista del cumplimiento normativo, eliminar una cookie de terceros ahora requiere un consentimiento explícito e informado. Si no lo obtiene, la cookie se bloquea. Esto significa que sus datos de conversión no solo disminuyen un pequeño porcentaje; en algunos navegadores, pueden desaparecer por completo si se utilizan métodos obsoletos.

Los píxeles bajo la lupa

Antes era una práctica habitual pedirle a un anunciante que "simplemente colocara mi píxel en la página de agradecimiento". Hoy en día, esa solicitud se recibe con recelo. Los anunciantes se están dando cuenta de que los scripts de terceros pueden extraer más datos de los previstos: direcciones IP, detalles del navegador e incluso datos de formularios.

Esto supone una enorme responsabilidad. Si su píxel de afiliado extrae inadvertidamente información de identificación personal (PII) que el anunciante no autorizó a compartir, ambas partes incumplen el RGPD o la CCPA. Por eso, la protección de afiliados ya no se limita a prevenir el fraude, sino a prevenir la fuga de datos. Los anunciantes están bloqueando sus páginas, a menudo negándose a implementar píxeles del lado del cliente en favor de integraciones del lado del servidor.

El fin del retargeting "al estilo del Viejo Oeste"

El retargeting (mostrar un anuncio a alguien que visitó su landing page pero no compró) es el comportamiento específico que las leyes de privacidad abordan con mayor intensidad. Se considera "elaboración de perfiles". Según el RGPD, no se puede retargetizar a un usuario a menos que este haya aceptado específicamente el uso de cookies de marketing.

Esto obliga a un cambio de estrategia. Ya no se pueden crear grupos masivos de retargeting basados ​​en el comportamiento de navegación pasiva. Hay que recurrir a la segmentación contextual o trasladar a los usuarios a entornos donde se gestiona la relación, como una lista de correo electrónico.

La carga del monitoreo

Dado que los riesgos son compartidos, la confianza ya no es suficiente. Los anunciantes y las redes ahora se ven obligados a implementar una estricta supervisión de las normas de afiliación. Necesitan saber exactamente cómo sus afiliados generan tráfico y obtienen el consentimiento. Si un afiliado compra tráfico de una fuente sospechosa que no respeta las señales de consentimiento, el anunciante paga la multa. Esto ha convertido la supervisión del monitoreo en algo deseable a un requerimiento operacional diario.

Gestión del consentimiento y transparencia del usuario

Todos hemos desarrollado la "ceguera a los banners". Entra en un sitio web, ve una ventana emergente e instintivamente busca el botón más grande y llamativo para que desaparezca. Pero, como profesional del marketing, crear ese banner es donde comienza su responsabilidad. Los días del consentimiento implícito —"Al usar este sitio, aceptas..."— han quedado atrás. En un mundo donde la privacidad es lo primero, el consentimiento debe ser activo, específico e informado.

¿Cómo se ve realmente un consentimiento válido?

Si gestiona una landing page, su banner de cookies no puede ser solo una fachada. Debe funcionar. Un usuario debe poder decir "No" y, si lo hace, sus scripts de seguimiento deben permanecer inactivos. Esto requiere una Plataforma de Gestión de Consentimiento (CMP). Una CMP no es solo una ventana emergente; es un software que indica a su gestor de etiquetas si debe activar un píxel o no.

Si un usuario hace clic en "Rechazar", pero su píxel de Facebook se activa de todos modos, ha incumplido la política de afiliación. Está recopilando datos ilegalmente, y los reguladores pueden auditarlo fácilmente mediante bots automatizados.

La política de Privacidad: No más copiar y pegar

Su política de privacidad de marketing de afiliados es la otra mitad de la ecuación. Demasiados afiliados copian una plantilla genérica de un generador y la pegan en su pie de página. Esto es peligroso.

Su política debe indicar explícitamente:

Qué datos recopila (p. ej., dirección IP, correo electrónico).

Con quién los comparte (p. ej., "Compartimos datos con la Red X y el Anunciante Y para la atribución").

Cómo los usuarios pueden optar por no participar.

Si solo es una página puente que envía tráfico a una oferta, sigue necesitando esto. Es el primer punto de contacto, lo que lo convierte en el "Responsable de los datos" de esa interacción inicial.

Errores comunes de cumplimiento que se deben evitar

Incluso con buenas intenciones, los afiliados caen en "Patrones oscuros": opciones de diseño que manipulan a los usuarios para que den su consentimiento. Evítelos a toda costa:

El "No" invisible : Hacer que el botón "Aceptar" sea verde brillante y el botón "Rechazar" tenga un texto gris diminuto.

: Hacer que el botón "Aceptar" sea verde brillante y el botón "Rechazar" tenga un texto gris diminuto. Casillas premarcadas : No se puede tener la casilla "Cookies de marketing" marcada por defecto. El usuario debe marcarla él mismo.

: No se puede tener la casilla "Cookies de marketing" marcada por defecto. El usuario debe marcarla él mismo. El "Muro": Bloquear el acceso al contenido hasta que el usuario dé su consentimiento. Esto se considera una infracción del RGPD.

La transparencia no se trata solo de cumplir la ley; también reduce las tasas de rebote. Es más probable que los usuarios interactúen con un sitio web que parece profesional y respetuoso que con uno que intenta engañarlos para que hagan clic.

Seguimiento y atribución en un mundo que prioriza la privacidad

Seamos honestos: el seguimiento solía ser fácil. Usted colocaba un píxel, el usuario hacía clic y el píxel se activaba. Simple. Pero si aún depende al 100% de las cookies del navegador del lado del cliente, es probable que esté perdiendo entre un 20% y un 30% de sus conversiones. Las ventas se concretan, pero su panel de control muestra ceros. ¿Por qué? Porque los navegadores lo están combatiendo activamente.

El cambio al Server-to-Server (S2S)

Por eso, todos los managers de cuentas están criticando las conversiones de API y los postbacks. El seguimiento de servidor a servidor (S2S) ignora por completo el navegador. En lugar de pedirle a Chrome o Safari que informen de una venta (algo que podrían negarse a hacer), su servidor envía una señal directa al servidor del anunciante.

Es más limpio, más preciso y, lo más importante, más compatible, siempre que tenga su consentimiento. La mayoría de las plataformas han actualizado su política de privacidad estándar de la red de afiliados para priorizar las integraciones S2S, ya que reduce la fuga de datos. Si aún no utiliza postbacks, no solo está perdiendo datos, sino que estás fallando en la optimización.

Apple, iOS y la "Caja Negra"

Luego llegó la Transparencia de Seguimiento de Aplicaciones (ATT) de Apple. Cuando los usuarios empezaron a ver el mensaje "Solicitar a la aplicación que no rastree", la gran mayoría hizo clic en él. De repente, el IDFA (Identificador para Anunciantes) desapareció para millones de usuarios.

Para los afiliados que ejecutaban campañas en aplicaciones móviles, esto fue un desastre. Tuvimos que pasar del seguimiento determinista (saber exactamente quién hizo qué) al modelado probabilístico (hacer una estimación fundamentada basada en datos agregados). Plataformas como SKAdNetwork nos proporcionan datos en lotes, con un retraso de 24 horas y sin detalles a nivel de usuario. Es frustrante, pero es la nueva normalidad.

Los datos propios son su salvavidas

Este caos ha puesto de manifiesto uno de los mayores riesgos del marketing de afiliados: depender completamente de terrenos alquilados. Si depende únicamente del píxel de Facebook o de las cookies de Google, está a su merced.

Los afiliados más inteligentes están adoptando estrategias de datos propios. No se limitan a enviar tráfico a una página de oferta genérica; crean pre-landers, recopilan correos electrónicos (¡con consentimiento!) y se encargan de la relación antes de transferir al usuario. Cuando se es el propietario de los datos, las restricciones del navegador importan mucho menos.

Roles de los datos en el marketing de afiliados

Si alguna vez se ve involucrado en una disputa legal relacionada con los datos, la primera pregunta que le hará el juez (o el auditor) será: "¿Cuál fue su función?"

Ante la ley, nunca estará simplemente "haciendo marketing". Desempeña una posición específica en el campo, y esa posición determina su responsabilidad.

Responsable vs. Procesador: La diferencia importa

Aclaremos esto.

El Responsable de los datos es quien manda. Decide por qué y cómo se procesan los datos. Si crea una landing page, instala un píxel y decide recopilar correos electrónicos para un boletín informativo, es el Responsable de los datos . Es el dueño de esa relación.

es quien manda. Decide por qué y cómo se procesan los datos. Si crea una landing page, instala un píxel y decide recopilar correos electrónicos para un boletín informativo, . Es el dueño de esa relación. El Procesador de los datos es el proveedor del servicio. Gestiona los datos en nombre del responsable. Una herramienta de marketing por email (como Mailchimp) o un rastreador (como Voluum) actúan como procesador.

Aquí viene lo preocupante: muchos afiliados asumen que solo son procesadores para el anunciante. "¡Solo les estoy enviando tráfico!" no suele ser una defensa válida. Si toca los datos del usuario antes de compartirlos (si los filtra, los almacena o los usa para optimización), está asumiendo las responsabilidades de un Responsable de los datos.

La trampa del "Coresponsable de los datos"

A menudo, afiliados y anunciantes son vistos como "Coresponsables de los datos". Esto significa que ambos son responsables. Si el anunciante comete un error, podría estar a salvo. Pero si usted recopila datos ilegalmente y se los comparte, lo está perjudicando.

Por eso el cumplimiento del contrato de afiliados se ha vuelto tan estricto. Ese aburrido "Acuerdo de Tratamiento de Datos" (DPA) adjunto a su oferta no es solo papeleo. Es un documento vinculante que transfiere la responsabilidad. Establece explícitamente que si no obtiene el consentimiento, es usted quien paga las multas, no la red. Léalo.

¿Quién está realmente vigilando? Quizás se pregunte quién regula el marketing de afiliados en realidad. Es una combinación de organismos gubernamentales.

Gobierno: La FTC en EE. UU., la ICO en el Reino Unido y las Autoridades de Protección de Datos (APD) en toda Europa. Imponen multas cuantiosas. Plataformas: Google y Facebook actúan como reguladores de facto. Si consideran que sus prácticas de datos son turbias, no lo demandan; simplemente bloquean su cuenta publicitaria. La Red: Su red de afiliados es su responsable inmediato de cumplimiento. Si pone en riesgo a su anunciante, le cortarán el contrato para salvar el contrato principal.

Entender su rol no se trata de burocracia; se trata de saber exactamente cuán expuesto está si las cosas salen mal.

Mejores prácticas para mantener el cumplimiento como afiliado

Bueno, seamos prácticos. ¿Cómo mantiene sus campañas activas sin encontrarse con una carta de cese y desistimiento? No necesita un equipo legal contratado, pero sí necesita dejar de cometer errores de principiante.

Esto es lo que realmente funciona en las trincheras:

1. Deje de acumular datos

En serio, deje de hacerlo. Hace diez años, la estrategia era "recopilarlo todo y luego pensar en cómo usarlo". Ahora es una sentencia de muerte. Si no necesita el número de teléfono de un usuario para que se produzca la conversión, no lo pida. Cada dato adicional que almacena es un riesgo inminente. La minimización radical no solo es más segura, sino que también aumenta sus tasas de conversión porque los usuarios odian los formularios largos.

2. Lea los contratos (sí, léalos de verdad)

Sabemos que es aburrido. Pero el cumplimiento del acuerdo de afiliación suele ser lo más dificil. A las redes les encanta introducir cláusulas de "indemnización". Básicamente, si un anunciante es demandado por su tráfico, usted paga la factura. Necesita saber si esa cláusula existe antes de hacer un solo clic. Si la ve, rechace la oferta o busque una oferta más segura.

3. Elija socios que cumplan con las normas

¿Sigue usando un rastreador pirateado o un script barato que encontró en un foro? Deshágase de él. Necesita tecnología que pueda gestionar las solicitudes de "Derecho de Supresión" al instante. Si un usuario solicita ser eliminado y usted procesa sus datos en una hoja de Excel desordenada o un script sospechoso, no podrá cumplir con las normas. Utilice plataformas consolidadas que admitan el rastreo S2S y cuenten con herramientas de privacidad integradas.

También necesita socios proactivos con la regulación, no reactivos. Por ejemplo, MGID ha asumido plenamente el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales (DSA) y se adhiere al Marco de Privacidad de Datos. MGID también es un proveedor registrado en el marco de IAB, lo que significa que todo el procesamiento de datos de los usuarios se realiza estrictamente de acuerdo con su consentimiento.

Esto garantiza que la transparencia en el etiquetado de anuncios y las transferencias transfronterizas de datos se gestione a nivel de plataforma, lo que le brinda un entorno más seguro para escalar sus campañas sin ambigüedades legales.

4. Audite sus embudos de conversión como un usuario

Las reglas cambian. Una landing page que funcionaba bien en 2024 podría ser ilegal hoy porque Chrome actualizó su política. Configure un recordatorio en el calendario para revisar su propio embudo de conversión una vez al mes. Haga clic en sus propios anuncios. Compruebe si el banner de consentimiento bloquea píxeles antes de hacer clic en "Aceptar". Si no es así, corríjalo.

5. Adelántese a las prohibiciones

Las redes ahora utilizan IA para detectar infracciones de las leyes de afiliación. Buscan textos agresivos, escasez artificial y extracción de datos no conformes. No espere a que lo detecten. Si encuentra un problema primero y lo soluciona, conservará su cuenta. Si lo encuentran primero, a menudo se quedará afuera para siempre.

Riesgos de incumplimiento

Muchos afiliados creen que los riesgos de incumplimiento son simplemente "tácticas de miedo" utilizadas por los abogados para vender consultas costosas. Piensan: "Soy solo un tipo que compra publicidad, nadie me va a perseguir".

Es una apuesta peligrosa.

El mayor riesgo no es una multa multimillonaria del gobierno (aunque eso puede ocurrir). El verdadero riesgo es la muerte inmediata del negocio.

La "muerte súbita" de las cuentas

Plataformas como Meta, Google y TikTok no tienen tiempo para demandarlo. Simplemente lo banean. Si sus sistemas automatizados detectan una infracción de la política de afiliados, como compartir datos sin consentimiento o usar tácticas de perfilación prohibidas, cierran la cuenta publicitaria al instante. Sin previo aviso, sin apelación, y sus fondos quedan congelados. Se acabó la partida para su flujo de caja.

Recuperaciones financieras

Incluso si las redes publicitarias no lo detectan, la red de afiliados podría hacerlo. Si un anunciante audita su tráfico y descubre que ha sido afiliado infringiendo sus términos de datos (por ejemplo, pujando por palabras clave de marca o extrayendo correos electrónicos ilegalmente), no solo lo despedirán. A menudo se negarán a pagar sus comisiones pendientes también.

La responsabilidad es clave

¿Está regulado el marketing de afiliados? Por supuesto. En EE. UU., la FTC está estableciendo directrices claras contra los "patrones oscuros": decisiones de diseño confusas que engañan a los usuarios. Adoptar prácticas transparentes no se trata solo de evitar sanciones, sino de construir una operación sostenible con la que las principales plataformas quieran trabajar.

Daño a la reputación

El mundo de la afiliación es pequeño. Si se gana la reputación de ser el que quema píxeles e ignora las normas de privacidad, las redes premium no lo tocarán. Se verá obligado a ofrecer ofertas de bajo nivel con pagos pésimos porque las grandes empresas no pueden asumir el riesgo de trabajar con usted.

El futuro de la privacidad de datos en el marketing de afiliados

¿Esperando a que vuelvan los "buenos tiempos"? No lo haga. No van a volver.

El tren de la privacidad no acaba de salir de la estación; ya está muy avanzado. Los próximos dos años no se tratarán de cumplir con más leyes, sino de sobrevivir a una transformación tecnológica total.

Alquilar audiencias es un juego en extinción

¿Los afiliados que triunfan ahora mismo? Dejaron de depender de los datos de Facebook y empezaron a crear los suyos propios. Hablamos de "Zero-Party data". Suena sofisticado, pero en realidad es sencillo: pregúntele al usuario qué quiere. Cuestionarios, encuestas, formularios interactivos. Cuando un usuario le dice explícitamente: "Tengo la piel seca", no necesita una cookie de terceros para venderle crema hidratante. Solo necesita escuchar. Eso es oro. ¿Y lo mejor? Ningún navegador puede bloquearlo.

Contextual 2.0 (Ya no es aburrido)

La segmentación contextual solía parecer el dinosaurio de la tecnología publicitaria. Publicar anuncios de coches en blogs de coches: innovador, ¿verdad? Pero con la desaparición del seguimiento del comportamiento, la contextualidad se ha convertido en la opción más inteligente. Las nuevas herramientas de IA no solo buscan palabras clave; interpretan el estado de ánimo de la página. Colocan sus anuncios en función del sentimiento, no del historial del usuario. Es eficaz, escalable y completamente inmune a las leyes de privacidad.

El Policía Robot observa

Las comprobaciones manuales de cumplimiento son cosa del pasado. Las redes no pueden revisar miles de landing pages manualmente, así que dejan que lo haga la IA. Esta es la realidad: una infracción de las normas de afiliación solía significar un correo electrónico de advertencia de su manager tres días después. ¿Ahora? Activa un bloqueo automático instantáneo. El feedback es instantáneo. Si su estrategia de cumplimiento de las normas de afiliación no está integrada en su código (corrección automática de errores antes de su lanzamiento), un bot lo baneará antes de que un humano vea su campaña.

Precisamente por eso, en MGID, ampliamos nuestra colaboración con GeoEdge. Utilizamos la verificación en tiempo real para filtrar prácticas publicitarias engañosas y creatividades maliciosas antes de que lleguen a la red. Al automatizar esta capa de seguridad, garantizamos que los afiliados legítimos no compartan inventario con actores maliciosos que podrían arruinar la reputación del ecosistema.

La privacidad ya no es un obstáculo. Es un filtro. Filtra a los vendedores perezosos y deja el campo libre para quienes se adaptan.

Conclusión

Seamos honestos. Nadie elige el marketing de afiliados porque le guste leer la letra pequeña legal. Estamos aquí por la escala y los resultados.

Pero ignorar las nuevas normas ya no es una opción.

El mercado ha madurado. Los afiliados más exitosos hoy en día no buscan lagunas legales; están construyendo negocios válidos y sostenibles. Se dieron cuenta de que, en un mundo donde la privacidad es lo primero, la confianza del usuario es en realidad un activo, no un obstáculo.

Piénselo. Cuando respeta la privacidad del usuario, obtiene datos más limpios. Y cuando sus datos están limpios, su optimización funciona mejor. Deje de malgastar presupuesto en señales de baja calidad y empiece a pujar por la intención real.

Así que, tómese un momento para revisar sus píxeles y sus contratos. No deje que un pequeño descuido detenga sus campañas solo porque una landing page no se actualizó. Adáptese a los nuevos estándares y consolide su posición en el mercado.