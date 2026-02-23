Si Google es su principal socio de monetización, probablemente haya experimentado espacios publicitarios vacíos. Una ubicación se carga, pero no aparece ningún anuncio. Esto ocurre cuando Google devuelve una respuesta de no-fill. Incluso un pequeño porcentaje de no-fill en páginas con mucho tráfico puede reducir notablemente los ingresos generales. A menudo, este problema pasa desapercibido, lo que puede tener importantes consecuencias para la monetización de los editores.

MGID Backfill Shield lo ayuda a monetizar esas impresiones sin modificar su estrategia de monetización. Cuando Google no publica un anuncio, MGID completa automáticamente la ubicación con la demanda seleccionada. Cuando Google publica un anuncio, no cambia nada.

En este artículo, le explicaremos cómo funciona Backfill Shield y qué puede aportar a su estrategia de monetización.

Cómo funciona MGID Backfill Shield

La lógica es simple: usted mantiene sus ubicaciones y formatos de Google actuales tal como están.

Cuando una ubicación de Google no devuelve un anuncio, MGID Backfill Shield se activa y publica la demanda por encima de la ubicación vacía. Si Google completa el espacio, Backfill Shield permanece inactivo.

El proceso se ejecuta automáticamente en segundo plano. Su configuración principal permanece sin cambios y Google sigue siendo su principal fuente de demanda.

Qué significa esto para sus ingresos

Backfill Shield le permite monetizar impresiones que, de otro modo, no generarían ingresos.

En lugar de una ubicación vacía, puede:

atender la demanda de MGID;

captar ingresos adicionales;

aumentar el rendimiento general por página.

Esto significa que recibe ingresos incrementales del tráfico que ya tiene.

Además, MGID ofrece Intercambio Interno a través de ubicaciones de backfill, lo que puede ayudar a aumentar la profundidad de la sesión, generar más páginas vistas y crear acciones monetizables adicionales en visitas multipágina.

Para los editores centrados en el crecimiento de la audiencia, esta opción añade un nivel adicional de potencial de monetización a largo plazo. Los editores también pueden habilitar los Anuncios de Passage para generar ingresos entre las visitas a los artículos.

Formatos compatibles con Google

Backfill Shield funciona con los tipos de emplazamientos comunes de Google, incluyendo:

Banners de display en artículos

Anuncios fijos inferiores (anclaje)

Emplazamientos fijos superiores

Formatos intersticiales y de viñeta

MGID diseñó Backfill Shield para que se adapte a diversos tipos de emplazamientos de Google. De esta forma, la experiencia del usuario se mantiene coherente con su diseño.

Opciones de activación flexibles

Puede habilitar el backfill según su configuración.

1. Activación automática en emplazamientos elegibles

Esta opción permite a MGID supervisar y reabastecer automáticamente los emplazamientos compatibles en su sitio web.

Funciona bien si:

desea una activación rápida;

su sitio web tiene varios emplazamientos;

prefiere escalar el backfill en todo el sitio.

Una vez habilitado, las impresiones no-fill elegibles se monetizan automáticamente.

2. Activación para emplazamientos seleccionados

Si prefiere más control, puede habilitar el backfill para emplazamientos individuales. Esta opción es útil si:

Desea probar el rendimiento primero;

Ciertas páginas o segmentos de tráfico tienen tasas de no-fill más altas;

Realiza experimentos y prefiere una implementación gradual.

¿Quién debería considerar Backfill Shield?

Esta función es especialmente relevante si:

Su principal fuente de monetización es Google;

Observa tasas de no-fill medibles;

Quiere obtener ingresos adicionales sin reemplazar a Google;

Quiere mejorar el rendimiento utilizando el tráfico existente.

En general, si experimenta respuestas de no-fill ocasionales, Backfill Shield le ayuda a convertir esas impresiones perdidas en ingresos.

Activación sencilla con configuración mínima

Backfill Shield no requiere cambios en su configuración de Google. Si MGID ya está implementado en su sitio web, la activación es sencilla y se realiza directamente desde MGID. Simplemente confirme qué ubicaciones deben conectarse a Backfill Shield.

Nuestro equipo se encarga de todo lo demás: la configuración y la activación. Una vez habilitado, el sistema funciona automáticamente y no requiere ajustes manuales continuos.

Reflexiones finales

Las impresiones no-fill son habituales en cualquier configuración de monetización de Google. La clave es si quiere que esas impresiones permanezcan vacías o generen ingresos.

MGID Backfill Shield lo ayuda a obtener valor adicional de su tráfico actual, manteniendo a Google como su principal socio de demanda.

Si desea activar Backfill Shield, contacte a su manager de MGID para comenzar.