Su IA puede analizar el rendimiento, investigar problemas y ayudarlo a planificar sus próximos pasos. MGID ya incorpora asistencia basada en IA en su panel de control a través de MIA, su asistente inteligente para campañas. Ahora, damos un paso más allá al hacer que los datos y las herramientas de sus campañas en MGID sean accesibles desde el entorno de trabajo de IA que ya utiliza.

¿Qué pasaría si pudiera integrar sus campañas de MGID en el flujo de trabajo de IA que ya emplea? Con Advertiser API MCP de MGID, puede conectar los datos y las acciones de sus campañas con herramientas de IA compatibles, como Claude Code o Cursor, integrando así a MGID en su flujo de trabajo actual.

¿Qué es Advertiser API MCP de MGID?

💡 Advertiser API MCP de MGID es una herramienta que conecta su cuenta publicitaria con asistentes de IA compatibles, permitiéndole acceder a los datos de sus campañas y realizar diversas acciones mediante lenguaje natural.

Funciona a través del Model Context Protocol (MCP), un estándar que permite a los asistentes de IA comunicarse con plataformas externas. Una vez realizada la conexión, su asistente de IA puede recuperar información de su cuenta de MGID y ayudarlo en tareas como consultar estadísticas, revisar el rendimiento de las campañas y gestionarlas.

MCP de MGID está diseñado para anunciantes, agencias y equipos de compra de medios que ya utilizan herramientas de IA. Si gestiona varias plataformas desde un mismo entorno de trabajo de IA, MGID ahora puede ser una de ellas.

¿Qué puede hacer con MCP de MGID?

Con MCP de MGID, puede ir más allá de hacerle a su asistente de IA preguntas generales sobre publicidad. Puede trabajar con información real de su cuenta de MGID y utilizarla para tomar decisiones sobre sus campañas.

Aquí tiene algunos ejemplos de lo que puede consultar:

Consultar el rendimiento de las campañas: "Muéstrame cómo han rendido mis campañas activas durante los últimos siete días".

"Muéstrame cómo han rendido mis campañas activas durante los últimos siete días". Investigar cambios en el rendimiento: "¿Qué campañas han experimentado una caída en su rendimiento esta semana?".

"¿Qué campañas han experimentado una caída en su rendimiento esta semana?". Revisar las fuentes de tráfico: "¿Qué fuentes generan clics pero pocas conversiones?"

"¿Qué fuentes generan clics pero pocas conversiones?" Ajustar la configuración de las campañas: "Cambia el presupuesto diario de la Campaña A a 100$."

"Cambia el presupuesto diario de la Campaña A a 100$." Analizar los elementos creativos: "Muéstrame mis anuncios activos (teasers) e identifica cuáles tienen el CTR más bajo."

Su asistente de IA puede recuperar datos relevantes, ayudarlo a comprender la situación actual y utilizar las herramientas de MGID disponibles para preparar o realizar cambios, siempre en función de los permisos de su cuenta y la configuración de conexión.

Vaya más allá con las MGID Skills

Algunas tareas publicitarias requieren más de una simple acción. Investigar una caída en el rendimiento, reasignar presupuestos o preparar el lanzamiento de una campaña suele implicar varios pasos.

Aquí es donde pueden ayudarlo las MGID Skills. Se trata de instrucciones preconfiguradas para tareas publicitarias reales. Estas guían a su asistente de IA a través de los pasos necesarios, utilizando los datos y herramientas disponibles en MCP de MGID. Por ejemplo, puede usar las MGID Skills para:

Optimizar campañas con IA: Analizar el rendimiento, detectar oportunidades y obtener recomendaciones prácticas para mejorar los resultados.

Analizar el rendimiento, detectar oportunidades y obtener recomendaciones prácticas para mejorar los resultados. Asignar el presupuesto donde mejor rinda: Identificar las campañas más sólidas y explorar formas más inteligentes de distribuir su inversión.

Identificar las campañas más sólidas y explorar formas más inteligentes de distribuir su inversión. Detectar a tiempo el agotamiento de las creatividades: Identificar anuncios que están perdiendo eficacia y saber cuándo es el momento de renovarlos.

Identificar anuncios que están perdiendo eficacia y saber cuándo es el momento de renovarlos. Encontrar sus fuentes de tráfico más rentables: Descubrir qué fuentes generan resultados y dónde podrías estar desperdiciando presupuesto.

Descubrir qué fuentes generan resultados y dónde podrías estar desperdiciando presupuesto. Clonar campañas en segundos: Recrear rápidamente campañas exitosas con la configuración ajustada.

Recrear rápidamente campañas exitosas con la configuración ajustada. Resolver problemas de moderación con mayor rapidez: Identificar posibles dificultades en la aprobación y recibir orientación sobre cómo solucionarlas.

Identificar posibles dificultades en la aprobación y recibir orientación sobre cómo solucionarlas. Controlar el seguimiento de conversiones: Detectar posibles problemas de seguimiento antes de que distorsionen el análisis de su rendimiento.

Imagine que el rendimiento de su campaña cae de repente. En lugar de revisar informes manualmente, puede pedirle a su asistente de IA que investigue. Mediante una MGID Skill, el asistente puede examinar los datos de la campaña y de las fuentes de tráfico, señalar las posibles causas y recomendarle los siguientes pasos a seguir.

Cómo empezar a utilizar MCP de MGID

Solo se necesitan unos pocos pasos para comenzar::

Conecte su herramienta de IA: Acceda a la página de MCP de MGID y siga las instrucciones de configuración para su chatbot de IA preferido. Autorice su cuenta de MGID: Inicie sesión a través del proceso de autorización indicado, utilizando sus credenciales de la API de MGID. Realice su primera consulta: Empiece con algo sencillo, como: "Muéstrame las estadísticas de mis campañas activas de esta semana". Explore los MGID Skills: Una vez realizada la conexión, pruebe un flujo de trabajo guiado para realizar diagnósticos de campañas, optimizaciones u otras tareas compatibles.

Recomendamos comenzar con una conexión de solo lectura, lo que le permitirá explorar los datos de sus campañas y revisar su rendimiento sin posibilidad de realizar cambios en su cuenta.

Integre MGID en su flujo de trabajo con IA

MCP de MGID facilita la integración de sus campañas publicitarias en las herramientas de IA que ya utiliza. Ya sea que esté analizando el rendimiento, investigando problemas o planificando sus próximos pasos, puede trabajar con los datos y las acciones de MGID compatibles sin tener que cambiar constantemente de plataforma.

Ahora que MGID forma parte de su entorno de trabajo basado en IA, no hace falta que replantee su forma de trabajar; simplemente conecte las herramientas que ya emplea habitualmente.

No cambie su flujo de trabajo. Conéctelo.

Empiece a usar MGID MCP