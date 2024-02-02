En el ámbito de la publicidad, el atractivo del contenido en video es innegable. Debido a su naturaleza dinámica, los anuncios en video suelen tener una ventaja a la hora de captar la atención en comparación con sus homólogos estáticos.

Pero si su estrategia de marketing actual ya está dando los resultados deseados, ¿por qué probar la publicidad nativa en video? Zipdo nos brinda estas ideas convincentes:

La publicidad nativa en video representa el 56% del gasto en publicidad en video;

Los anuncios nativos tienen una audiencia un 52% mayor;

El 54% de los millennials hacen clic en anuncios nativos.

Antes de probar usted mismo la eficacia de la publicidad nativa en video, obtenga más información al respecto en nuestro manual completo, donde compartimos nuestros conocimientos sobre todo lo que es la publicidad nativa en video.

Anuncios nativos en video: Creando anuncios atractivos para la publicidad nativa

Integrarse para destacar: ese es uno de los principios más básicos de la publicidad nativa. Esto difiere de los anuncios publicitarios, que, en consecuencia, han sido ignorados en gran medida precisamente porque se esfuerzan demasiado en llamar la atención. Y esto es exactamente contra lo que intenta oponerse la publicidad nativa en video. En las dos subsecciones siguientes, se familiarizará más con lo que es la publicidad nativa en video y conocerá los tipos entre los que puede elegir. Sabemos que le entusiasma ver ejemplos de videos publicitarios nativos para inspirar sus propios anuncios, ¡pero no se salte esta parte! Todo el conocimiento básico aquí lo ayudará a aprovechar al máximo su presupuesto de publicidad nativa.

¿Qué es la publicidad nativa en video?

Esta es una forma de publicidad nativa que utiliza el video como medio principal. Independientemente de los objetivos, un video siempre es más poderoso que otras formas de contenido porque limita el trabajo que la audiencia tiene que hacer para consumirlo. Por lo tanto, la publicidad nativa en video combina dos ingredientes potentes para el éxito del marketing. La publicidad nativa en sí misma proporciona un escudo contra la ceguera de los banners. Mientras tanto, un video atrae más la atención del espectador para generar aún más clics, impresiones y participación.

Si le resulta difícil visualizar cómo puede verse la publicidad nativa en video, consulte el anuncio en video de ejemplo de MGID. Al trabajar con nuestra publicidad en video, puede elegir si los anuncios en video se reproducen antes, durante o después del contenido de su elección.

Tipos de anuncios que puede utilizar para publicidad nativa en video

Casi no hace falta decirlo: ¡puede encontrar lugar para un anuncio nativo en video en cualquier lugar de Internet! Con la popularidad de las plataformas basadas en video como TikTok, la gente se siente más cómoda encontrándose con clips multimedia, especialmente en la publicidad online.

Entonces, ¿de qué manera se puede implementar la publicidad nativa en video? No existe una lista oficial de categorías, ya que las líneas entre las categorizaciones pueden incluso ser borrosas o no ser mutuamente excluyentes. Sin embargo, para ayudarle a tener una idea más clara de las posibilidades, consulte la información a continuación.

Anuncios de video in-feed

Un feed presenta el contenido más reciente de todo lo que sigue dentro de la plataforma. Para algunos, incluso puede incluir contenido sugerido según sus actividades. De hecho, es posible que encuentre este formato de anuncio nativo en video en particular mientras se desplaza. En las plataformas para compartir videos, también se puede mostrar como:

Uno de los videos en los resultados de búsqueda;

El próximo video que se reproducirá.

Si desea probarlo, esta forma de publicidad nativa en video es excelente cuando el espectador aún no está interesado en una marca o producto específico.

Anuncios de video instream

Los anuncios instream representan una forma predominante de publicidad nativa en video, que se encuentra principalmente en contenido de video en línea, como plataformas de transmisión y sitios web para compartir videos. En otras palabras, se insertan directamente en el contenido del video que los usuarios están a punto de ver. Pueden aparecer antes (pre-roll), durante (mid-roll) o después (post-roll) del contenido del video principal. Estos anuncios pueden omitirse o no. Los anuncios que se pueden omitir permiten a los espectadores omitir el anuncio después de unos segundos, mientras que los anuncios que no se pueden omitir requieren que los espectadores vean el anuncio completo antes de acceder al contenido principal del video.

Anuncios de video outstream

Cuando se desplaza por una página en algún lugar, ¿alguna vez ha reproducido un video automáticamente entre párrafos? ¿O tal vez ha visto uno como ventana emergente? Estos son ejemplos de anuncios de vídeo outstream. Para esta forma de publicidad nativa en video, el anuncio se coloca en una plataforma que no publica videos. Aparece junto a un titular para dar contexto a lo que se mostrará. Nota rápida: estos anuncios solo están disponibles en dispositivos móviles. Por lo tanto, si su mercado objetivo utiliza principalmente sus teléfonos para navegar, probar esto como parte de su esfuerzo de publicidad nativa en video puede tener un gran impacto.

Anuncios de video en banner

Los anuncios de video en banner están integrados en anuncios de banner. Al igual que los banners tradicionales, es posible que también vea varios elementos asociados, como texto e imágenes. ¿Recuerda cómo mencionamos la ceguera de los banners? Bueno, debido a que este tipo de publicidad nativa en video se desvía de un formato de anuncio estático, ayuda a superar la ceguera de los banners y aumentar la interacción con el anuncio. Aunque no es obligatorio, sugerimos utilizar subtítulos si es relevante. Esto ayudará a agregar más contexto a su mensaje.

Anuncios in-game

Cuando juega en una aplicación móvil, es posible que también vea uno o dos ejemplos de anuncios nativos en video. Al igual que los anuncios en video outstream, los anuncios in-game son exclusivos del entretenimiento que se reproduce en un dispositivo móvil. Esto significa que si el mismo juego está disponible en su computadora portátil, no encontrará el anuncio allí. ¿Cuándo verá publicidad nativa en video aquí? Hemos categorizado las posibilidades a continuación.

Involuntario: Cuando alcance un determinado hito en el juego, aparecerá un anuncio en video automáticamente.

Cuando alcance un determinado hito en el juego, aparecerá un anuncio en video automáticamente. Voluntario: Si desea reclamar una recompensa, como una moneda o artículos del juego, la aplicación móvil le pedirá que mire un video para recibir el artículo deseado.

Dado que el usuario ya está jugando, los anuncios suelen promocionar otros juegos. Considere esto si está intentando obtener más instalaciones en una aplicación de juegos.

Anuncios en video en redes sociales

La publicidad nativa en video también se utiliza mucho en las redes sociales. Se parece mucho a lo que ve en los videos in-feed. Sin embargo, dado que estos anuncios en video están en una plataforma de redes sociales, existen opciones más amplias de participación. Normalmente, las personas pueden dejar reacciones o comentarios e incluso compartir el propio anuncio. Si necesita ayuda para mejorar el alcance, puede aumentar aún más las cifras con su inversión en anuncios nativos en video. Asegúrese de combinar el clip con un título excelente. Además, si la reproducción automática de videos de la plataforma está deshabilitada, deberá obtener ese clic para que los usuarios vean su video.

Beneficios de la publicidad nativa en video

Introducirse en anuncios nativos no es sólo una moda pasajera. Es algo que ha ayudado a muchos anunciantes a llegar a su mercado objetivo y conseguir resultados. La publicidad nativa en video también es muy flexible, lo que significa que puede utilizarla en las principales plataformas. No importa cómo sea su público objetivo, puede resultar beneficioso ahorrar parte del presupuesto de marketing para publicidad nativa en video. Si todavía no está convencido, los siguientes beneficios pueden convencerlo.

La publicidad nativa en video obtiene mejores impresiones y participación

Si vamos a ser objetivos y sólo miramos los números, los anuncios nativos ganan en todo momento. A continuación se muestran algunos resultados sobre el uso de publicidad nativa en video en la plataforma MGID.

Visibilidad excepcional: Los anuncios nativos en video en MGID lograron una impresionante tasa de visibilidad del 83%, lo que garantizó que la mayoría de los espectadores tuvieran la oportunidad de interactuar con el contenido del anuncio de manera efectiva.

Los anuncios nativos en video en MGID lograron una impresionante tasa de visibilidad del 83%, lo que garantizó que la mayoría de los espectadores tuvieran la oportunidad de interactuar con el contenido del anuncio de manera efectiva. Conocimiento de marca mejorado: Con anuncios nativos en video en MGID, las marcas experimentaron un aumento significativo en el conocimiento de la marca, con un aumento promedio del 75 % en el recuerdo de la marca entre los espectadores.

Con anuncios nativos en video en MGID, las marcas experimentaron un aumento significativo en el conocimiento de la marca, con un aumento promedio del 75 % en el recuerdo de la marca entre los espectadores. Tasas de participación elevadas: Los anuncios nativos en video en MGID superaron a los anuncios gráficos tradicionales, lo que resultó en un aumento notable del 60 % en las métricas de participación del usuario, como las tasas de clics y el tiempo dedicado al contenido del anuncio.

Los anuncios nativos en video en MGID superaron a los anuncios gráficos tradicionales, lo que resultó en un aumento notable del 60 % en las métricas de participación del usuario, como las tasas de clics y el tiempo dedicado al contenido del anuncio. Aumento de las tasas de conversión: Las marcas que aprovechan la publicidad nativa en video en MGID experimentaron un aumento sustancial en las tasas de conversión, con un aumento promedio del 50% en las conversiones en comparación con otros formatos de anuncios.

Las marcas que aprovechan la publicidad nativa en video en MGID experimentaron un aumento sustancial en las tasas de conversión, con un aumento promedio del 50% en las conversiones en comparación con otros formatos de anuncios. Percepción positiva de la audiencia: Los anuncios nativos en video en MGID ayudaron a las marcas a cultivar percepciones positivas entre las audiencias: 8 de cada 10 espectadores expresaron sentimientos favorables hacia los productos o servicios anunciados.

Los anuncios nativos en video en MGID ayudaron a las marcas a cultivar percepciones positivas entre las audiencias: 8 de cada 10 espectadores expresaron sentimientos favorables hacia los productos o servicios anunciados. Intención de compra mejorada: La publicidad nativa en video en MGID generó un aumento del 55% en la intención de compra entre los espectadores, lo que demuestra el impacto persuasivo del contenido en video inmersivo para influir en el comportamiento del consumidor.

La publicidad nativa en video en MGID generó un aumento del 55% en la intención de compra entre los espectadores, lo que demuestra el impacto persuasivo del contenido en video inmersivo para influir en el comportamiento del consumidor. Alta tasa de finalización: Con una tasa de finalización del 78%, los anuncios nativos en video en MGID cautivaron al público hasta el final del video, maximizando la exposición y la retención del mensaje.

Estas estadísticas subrayan aún más la eficacia de la publicidad nativa en video en la plataforma MGID, destacando su capacidad para impulsar la participación, influir en el comportamiento de compra y dejar una impresión duradera en los espectadores.

La publicidad nativa en video es compatible con dispositivos móviles

La Generación Z está creciendo rápidamente, junto con su poder adquisitivo. Es hora de agradarles y establecer conexiones auténticas con ellos, empezando ahora. Con la publicidad nativa en video, esto será mucho más fácil. En toda la actividad en línea, la Generación Z tiende a preferir los teléfonos a sus PC o portátiles. Con más opciones disponibles para publicidad nativa en video para dispositivos móviles, tendrá más oportunidades de llegar a esta audiencia. Los anuncios de video outstream e in-game son opciones increíbles que solo están disponibles en dispositivos móviles.

La publicidad nativa en video hace que contar historias sea muy sencillo

Las cifras generalmente mejores que ven los anunciantes con los anuncios nativos no se deben solo a que la gente esté cansada de los banners. La gente busca conexiones auténticas, algo que la publicidad nativa en video hace posible. Es perfecto para crear varios tutoriales, reseñas y otro contenido donde puede incorporar sutilmente una marca o producto. La publicidad nativa en video también facilita que alguien transmita mucha información en un corto período de tiempo. Esto significa que podrá comunicarse más, antes de que pierdan su atención con lo siguiente.

Métricas clave para realizar un seguimiento del rendimiento de la publicidad nativa en video

Para medir el éxito de cualquier tipo de publicidad, es importante tener un objetivo claro. Desde allí, puede realizar un seguimiento de métricas relevantes para su campaña de publicidad nativa en video, como por ejemplo:

Compromiso: Medido con acciones, comentarios y reacciones;

Medido con acciones, comentarios y reacciones; Tasa de clics: Porcentaje de usuarios que hicieron clic en el anuncio;

Porcentaje de usuarios que hicieron clic en el anuncio; Impresiones: Número de vistas que recibió su anuncio;

Número de vistas que recibió su anuncio; Alcance: Número de espectadores únicos que han visto su anuncio al menos una vez;

Número de espectadores únicos que han visto su anuncio al menos una vez; Tasa de rebote: Porcentaje de usuarios que abandonaron una landing page sin realizar ninguna acción.

Errores que se deben evitar en la publicidad nativa en video

La publicidad nativa, o cualquier tipo de publicidad, sólo puede ser eficaz cuando se hace correctamente. Desafortunadamente, hemos visto a muchos anunciantes cometer los mismos errores con sus tácticas de publicidad nativa en video. Aquí hay algunas cosas que podrían estar perjudicando sus campañas.

Usar animaciones innecesarias: Estas pueden confundir a su audiencia.

Estas pueden confundir a su audiencia. Observar los KPI incorrectos: Si desea difundir su marca mediante publicidad nativa en video, es posible que la tasa de clics no sea muy importante.

Si desea difundir su marca mediante publicidad nativa en video, es posible que la tasa de clics no sea muy importante. Tratarlo como un anuncio tradicional: Los anuncios tradicionales tienen como objetivo asegurar la venta mediante ventas agresivas. Por el contrario, los videos nativos se centran en proporcionar valor para aumentar las cifras.

Consejos para hacer que la publicidad nativa en video sea atractiva y relevante

Simplemente saber qué evitar no es suficiente para generar los resultados que desea de los videos nativos. Como todo en marketing, asegúrese de investigar antes de lanzar su campaña de publicidad nativa en video. Esto es esencial si desea asegurarse de que sus anuncios realmente se dirijan a su público objetivo.

Pero hay más que hacer que simplemente estar cubierto con una investigación. Por lo tanto, consulte nuestros consejos para crear una campaña publicitaria nativa en video exitosa. Descubrirá que muchos de los consejos que se ofrecen aquí también son aplicables a otros formatos publicitarios.

Cree contenido en video con una intención clara

Sabemos que la publicidad nativa en video es excelente para captar la atención de su audiencia. El problema es que su competencia también lo sabe. La competencia es dura, así que haga que cada segundo cuente. El contenido publicitario de su video nativo debe estar alineado con un objetivo y cada elemento del video debe ayudar a lograrlo. Todo lo que no agregue valor debe eliminarse para remover posibles distracciones. Y antes de publicar el anuncio, pregúntese: "¿Este contenido publicitario nativo en video cumple los objetivos previstos?"

Incluya un título

Dependiendo de la plataforma que esté utilizando, el título suele ser un encabezado o una descripción.

Encabezado: Un encabezado consta de solo unos pocos caracteres, ¡así que haga que cada palabra cuente! Debe captar la intriga sin inducir a error.

Un encabezado consta de solo unos pocos caracteres, ¡así que haga que cada palabra cuente! Debe captar la intriga sin inducir a error. Descripción: Una descripción es más común para la publicidad nativa en video en las plataformas de redes sociales. El espacio para la descripción se puede utilizar para revelar más contexto o detalles sobre el anuncio. Solo asegúrese de no exagerar, para que el video siga teniendo intriga.

Considere agregar subtítulos

Para la publicidad nativa en video, agregar un texto simple puede ser suficiente para comunicar el mensaje de su video. Sin embargo, para formas más complejas de publicidad nativa en video, incorporar texto a las imágenes puede no ser suficiente. Tener subtítulos puede ayudar a los espectadores a comprender lo que sucede incluso si el vídeo está en silencio. Y teniendo en cuenta que el 75% de las personas ven vídeos móviles en silencio, los subtítulos se convierten en una necesidad.

Contacte a los profesionales

Si el formato de publicidad nativa en video le resulta desconocido o desalentador, buscar ayuda de un profesional puede marcar la diferencia. En MGID, entendemos los matices de la publicidad nativa en video y nos destacamos en la elaboración de campañas atractivas y efectivas. Nuestro equipo se dedica a ayudar a los clientes a navegar por este formato dinámico, garantizando que sus anuncios de video resuenen en el público y generen resultados. Permítanos guiarlo a través del proceso, desde la conceptualización hasta la ejecución, y elevar su estrategia de publicidad en video a nuevas alturas de éxito.

Ejemplos de publicidad nativa en video: Vea tres anuncios potentes y eficaces en acción

¿Cómo es un vídeo nativo exitoso? Para esta sección, hemos seleccionado tres ejemplos para examinar y, para cada ejemplo de anuncios nativos en video, analizaremos:

Objetivos: ¿Qué intenta lograr este video nativo?

¿Qué intenta lograr este video nativo? Contenido: ¿Qué hizo que el contenido fuera tan atractivo para comunicar el mensaje y alcanzar los objetivos?

¿Qué hizo que el contenido fuera tan atractivo para comunicar el mensaje y alcanzar los objetivos? Descripción adjunta: ¿Cómo mejora la descripción el interés y la comprensión del contenido publicitario de este video nativo?

¡Estas grandes marcas realmente saben cómo hacer las cosas! Pero no se preocupe; hacer videos nativos de calidad es posible independientemente del tamaño de la empresa.

Adobe Photoshop

Mostrar lo que su producto puede hacer es un excelente uso de la publicidad nativa en video, y eso es exactamente lo que demuestra este clip. En este anuncio de Adobe Photoshop, se muestra una hermosa imagen de las montañas que se tornan un poco menos perfectas por la imagen de un jet 747 cruzándolas. Al observar este contenido publicitario en video nativo, descubrirá que puede eliminarlo fácilmente con una de las herramientas de Photoshop. ¿Y qué herramienta es exactamente? ¡El pincel correctivo puntual! Usted obtiene esta información de la descripción, lo que mejora aún más su comprensión del video.

Starbucks

El contenido principal de esta publicidad nativa en video aquí da un mensaje muy claro: ¡café gratis! El anuncio incorpora mucho texto y utiliza poca animación, pero es capaz de presentar tanto la oferta como los posibles productos que puede recibir. Mientras tanto, la descripción de la publicidad nativa en video le muestra cómo puede reclamar esta recompensa. ¡Esto está simplemente bien hecho! Le brinda un incentivo para descargar la aplicación de Starbucks, donde está disponible esta promoción, y la ubicación del botón CTA es la cereza de la torta que une todo.

Coca Cola

Coca-Cola quería utilizar publicidad nativa en video para decirle al mundo que se basarán en plantas. Para ello utilizaron una serie de animaciones que comienzan con hojas llevadas por el viento para revelar su mensaje 100% vegetal. Incluso muestra sus nuevos envases de origen vegetal. A diferencia de los dos primeros ejemplos, la descripción aquí es bastante larga. El tono de relaciones públicas que utilizaron para esta publicidad nativa en video ayuda a enfatizar la seriedad con la que se toman este esfuerzo. Este es un ejemplo sorprendente de cómo las imágenes y el texto pueden complementarse entre sí.

Preguntas frecuentes sobre la publicidad nativa en video

¿Qué es la publicidad nativa en video y en qué se diferencia de las promociones en video tradicionales?

Un anuncio en video tradicional se considera más intrusivo porque no tiene en cuenta la plataforma en la que se reproducirá. La publicidad nativa en video inserta perfectamente un anuncio de video dentro de una plataforma sin interrumpir la experiencia del usuario.

¿Cuáles son los beneficios clave de incorporar videos nativos en una estrategia de marketing digital?

Los videos nativos deben agregarse a su estrategia de marketing digital porque:

Ayudan a mejorar las impresiones y las tasas de participación;

Hay más opciones de publicidad nativa en video para dispositivos móviles;

Son más baratos que sus homólogos publicitarios tradicionales;

Se pueden utilizar en la mayoría (si no en todas) las plataformas que utiliza su mercado objetivo.

¿Cómo contribuyen los vídeos nativos in-feed a una experiencia de usuario perfecta en las plataformas de redes sociales?

Estos videos parecen ser parte del contenido más reciente en las redes sociales de alguien. Esto significa que el usuario puede hacer clic e interactuar fácilmente con él como lo haría con el contenido de vídeo normal.

¿Qué son los anuncios nativos en video outstream y dónde se encuentran normalmente?

Los anuncios nativos en video outstream son un tipo de formato de publicidad nativa en video que aparece fuera del contenido de video. A diferencia de los anuncios in-stream, que se reproducen dentro del contenido de video, los anuncios outstream son anuncios en video independientes que aparecen dentro de artículos, feeds de redes sociales u otro contenido que no es de video.

¿Qué plataformas admiten la publicidad nativa en video?

Varias plataformas admiten publicidad nativa en video, incluidas plataformas de redes sociales, como Facebook, Instagram y X, así como plataformas de publicidad nativa como MGID. Estas plataformas ofrecen a los anunciantes la oportunidad de llegar a una audiencia muy específica con contenido de video nativo.

¿Cómo pueden los anunciantes aprovechar la publicidad nativa en video interactiva para atraer a su público objetivo de forma más eficaz?

Los anunciantes pueden utilizar el elemento interactivo del anuncio para:

Mostrar diversos productos de la marca;

Dar al usuario una muestra del producto o servicio;

Mostrar las posibles transformaciones que la marca puede realizar.

¿Qué métricas deben monitorear los anunciantes para medir el éxito de las campañas de publicidad nativa en video?

Los anunciantes deben monitorear varias métricas para medir el éxito de sus campañas publicitarias de video nativo, incluidas vistas de video, tasas de participación, tasas de clics, tasas de conversión y retorno de la inversión (ROI). Al analizar estas métricas, los anunciantes pueden optimizar sus campañas para obtener un mejor rendimiento y resultados.

Publicidad nativa en video: Imprescindible en su estrategia de marketing

El video como forma de medio es muy atractivo porque permite a la audiencia consumir el contenido con poco esfuerzo de su parte. Para ayudar a captar la atención de su mercado, no puede prescindir de la publicidad nativa en video. La publicidad nativa en sí misma consiste en crear una transición perfecta desde el contenido no publicitario que se consume. Solo recuerde incluir un fuerte llamado a la acción para la publicidad nativa en video para que los usuarios sepan qué hacer a continuación.

Obtenga toda la asistencia que necesita para crear una estrategia exitosa y regístrese en MGID. Con acceso a herramientas avanzadas, un manager personal y un departamento de especialistas creativos, ¡puede alcanzar todos esos KPI en muy poco tiempo con la ayuda de la publicidad nativa en video!