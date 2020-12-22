En MGID agregamos una función de optimización basada en reglas para ayudar a los anunciantes a administrar campañas nativas. Nuestra solución actuará en cualquier momento en que se cumpla la condición especificada y bloqueará la fuente de tráfico correspondiente o ajustará el coeficiente de CPC.

La optimización de campañas nativas requiere supervisar las estadísticas de forma regular, analizar los datos reales y compararlos con los objetivos, luego desactivar las fuentes con bajo performance y ajustar el CPC para acercar los KPI reales a los valores objetivo.

Con la nueva característica ahora disponible en la plataforma de MGID, puede omitir el estudio a fondo de cómo funciona cada fuente de tráfico y centrarse en los niveles superiores de información. Averigüemos qué puede hacer exactamente esta solución por usted.

Tipos de reglas soportadas

Para abordar mejor los diferentes problemas de optimización, desarrollamos tres tipos de reglas con las siguientes funcionalidades:

Bloqueo automático

Bloquea el origen de tráfico siempre que se cumpla la condición especificada. El bloqueo está disponible a nivel de widget y sub-fuente.

Auto-Oferta

Cambia el coeficiente CPC en función del valor objetivo del parámetro especificado. Tenga en cuenta que el propio coeficiente está determinado por la regla.

Oferta fija

Cambia el coeficiente de CPC al valor especificado por usted, siempre que se cumpla la condición especificada.

Consejos y estrategias de optimización

Al crear una regla, asegúrese de configurar correctamente la condición de la regla, para que nuestro algoritmo pueda ofrecer resultados precisos. Para una condición en sí, puede elegir uno de los siguientes parámetros, analizando qué regla llevará a cabo la optimización:

Costo de conversión

Tasa de conversión

Número de conversiones

Ingresos

Ganancias

ROI

EPC

Hay operadores disponibles para establecer que la condición sea más baja, más alta, entre y no entre los valores especificados. La optimización basada en reglas de MGID implementará una de las tres acciones mencionadas anteriormente cada vez que se cumplan las condiciones detalladas. Por ejemplo, puede crear una regla que ponga en la lista negra cualquier widget que traiga conversiones superiores a $2.

También debe especificar el período durante el cual el sistema determinaría si se cumple la condición. Es para este período que los valores reales del parámetro se calcularán para compararlos con la condición y determinar qué acciones se deben tomar. Por ejemplo, cuando la regla selecciona widgets que han superado el límite en el número de clics o la cantidad gastada, tendrá en cuenta los datos para este período en particular y no para la totalidad de la ejecución de la campaña.

Una de las estrategias de optimización comunes es establecer un umbral para iniciar la regla de bloqueo automático a una tasa de x2-x3 del costo de conversión objetivo por widget y una tasa de x1-x2 por sub-origen. Además, tenga en cuenta que hemos añadido la posibilidad de intervención manual en la regla de bloqueo automático, y puede excluir ciertas fuentes de tráfico del proceso de optimización automatizada.

Otra estrategia de optimización que recomendamos encarecidamente es el uso de la regla de auto-oferta junto con la regla de bloqueo automático. De esta manera, el bloqueo automático podría excluir inmediatamente las fuentes con poco performance evidente, y entonces la auto-oferta podría controlar el coeficiente (aumentarlo y disminuirlo) donde hay al menos algún resultado.

Pensamiento final

La optimización basada en reglas de MGID le permite ahorrar tiempo y recursos en la optimización de campañas, reducir las fuentes de tráfico de bajo performance y ajustar las ofertas para el resto de ellas. Las reglas se crean a nivel de campaña, se ejecutan continuamente y se vuelven a analizar los datos después de cada actualización de estadísticas, por lo que no tiene que actualizarlo manualmente.

Al establecer las condiciones de optimización, puede automatizar el seguimiento de KPIs concretos de sus campañas, como el costo por conversión, la tasa de conversión, el número de conversiones, los ingresos, los beneficios, el ROI y el EPC. Una vez que el parámetro alcanza el rango de valores especificado, la regla implementará la acción de optimización: bloqueará la fuente de tráfico de bajo performance, cambiará el coeficiente de CPC al valor especificado por usted o lo ajustará en función del valor objetivo del parámetro especificado.