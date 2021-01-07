La monetización del sitio web puede ser complicada, especialmente al principio, y al igual que una casa debe tener una base sólida y debe hacerse desde un punto de vista estratégico. En este artículo, proporcionaremos información sobre lo que se debe hacer antes de sumergirnos en esto para que no tenga que aprenderlo de la manera difícil.

Obtener ingresos inmediatamente una vez que obtiene su primer tráfico no es una buena idea en la mayoría de los casos. En realidad, si publica anuncios poco después de configurar un sitio web, es probable que le brinde algunos centavos aquí y allá, pero no lo ayudará a alcanzar los objetivos de desarrollo de sitios web a largo plazo.

Basándonos en nuestro trabajo de mucho tiempo con miles de sitios web diferentes, hemos compilado la lista de requisitos previos para mejorar las probabilidades de una monetización exitosa.

¿Cuándo debería empezar?

Para comenzar a monetizar, recomendamos alcanzar un flujo de tráfico estable de 5.000 visitantes únicos diarios. Por motivos de seguridad, el uso del protocolo HTTPS también es imprescindible para todos los sitios web que buscan asociaciones de monetización con redes publicitarias.

El sitio web también debe tener una cantidad suficiente de contenido de calidad publicado. Para obtener la aprobación de las redes publicitarias confiables y reconocidas, incluida MGID, no debe haber noticias falsas, contenido repugnante, para adultos, sexualmente provocativo o ilegal. Tiene que haber al menos 30 publicaciones, cada una de las cuales debe contener al menos 500 palabras. Los artículos deben ser únicos y estar alineados con su título, imágenes o video. Además, todos los artículos deben estar fechados y el último artículo debe estar publicado dentro de los 3 días anteriores a la solicitud.

Tener un buen diseño y experiencia de usuario también es esencial para un trabajo eficiente con cualquier proveedor de publicidad. Asegúrese de que su sitio web sea estable, completo, se pueda navegar fácilmente y brinde una experiencia positiva, es decir, que las páginas se carguen rápido, que se pueda hacer clic en todos los enlaces, etc. Debe haber solo archivos multimedia de alta calidad sin que ninguna parte de ellos se vea borrosa. Es aceptable usar fuera de foco para mantener la confidencialidad de una persona si es necesario. El sitio web debe tener una sección Contáctenos y Acerca de nosotros y conectar enlaces a las principales páginas sociales.

Requisitos de ubicación de los anuncios

A continuación, puede elegir la combinación más adecuada de proveedores y formatos de anuncios. Sin embargo, recuerde que colocar anuncios en su sitio web no debe deteriorar la interacción del lector con el contenido.

La mayoría de los proveedores de anuncios tienen sus políticas sobre la proporción de contenido con respecto al anuncio. Por lo general, para pasar todos los anuncios no se debe superar el 30% del contenido de la página. Evite las ventanas emergentes o tener demasiados banners, ya que irrita a los usuarios. Además, todos los anuncios colocados en el sitio web no deben contener contenido para adultos, ilegal u otras malas prácticas.

Cuando utilice varios widgets de MGID (y también widgets del mismo formato), cree un código individual para cada widget. Si hay una integración de código JS estándar, también debe crear widgets separados para cada sitio web. No coloque widgets en ubicaciones prohibidas, como ubicaciones que se superponen al contenido, otro widget u ocultas en una capa transparente.

En resumen

La monetización es un paso lógico planificado que le permite generar ingresos sostenibles a largo plazo y hacer crecer aún más su audiencia. Según nuestra experiencia, alentamos a los editores a seguir adelante con los anuncios una vez que alcancen un flujo de tráfico estable, publiquen una buena cantidad de contenido de alta calidad e implementen las mejores prácticas clave para una experiencia de usuario positiva.