¡Bienvenido a nuestra última actualización de productos! Nos complace presentar una nueva columna regular en la que compartiremos las mejoras y características recientes de MGID. Estas actualizaciones están diseñadas para optimizar su experiencia, aumentar su productividad y mejorar la funcionalidad general de nuestra plataforma. Analicemos las mejoras más recientes y veamos cómo pueden mejorar su experiencia con MGID.

Para editores

Oportunidades avanzadas con el nuevo código de widget de Simple JS

Presentamos la última versión de nuestro código de integración: Simple JS. Esta solución de JavaScript simplificada y única simplifica los procesos de implementación para los editores, ofreciendo tiempos de carga más rápidos y una eficiencia técnica mejorada.

El código Simple JS reemplaza el Short Code anterior, lo que facilita la instalación de widgets para los editores. Al colocar el código Simple JS en la sección head de su página, puede mejorar significativamente el rendimiento de su sitio web.

Beneficios de Simple JS

Implementación sin esfuerzo: Agregue Simple JS a la sección head y observe cómo el código carga automáticamente todos los widgets acordados. Para ubicaciones específicas, puede agregar una línea de código adicional en la sección body para garantizar un rendimiento sin inconvenientes.

Agregue Simple JS a la sección head y observe cómo el código carga automáticamente todos los widgets acordados. Para ubicaciones específicas, puede agregar una línea de código adicional en la sección body para garantizar un rendimiento sin inconvenientes. Gestión flexible: MGID maneja la configuración de widgets en nuestra plataforma, lo que libera a su equipo técnico para que se concentre en otros proyectos.

MGID maneja la configuración de widgets en nuestra plataforma, lo que libera a su equipo técnico para que se concentre en otros proyectos. Rendimiento mejorado: La carga centralizada de widgets desde un solo archivo JS reduce el tiempo de carga de la página y mejora el rendimiento, especialmente para aplicaciones de una sola página (SPA).

Simple JS garantiza que sus anuncios sigan siendo relevantes incluso mientras avanzamos hacia un futuro sin cookies, utilizando el targeting basado en categorías de artículos para mantener la participación del usuario y la monetización.

Interfaz de informes mejorada para enriquecer sus análisis

Obtener información detallada sobre el rendimiento de monetización de su sitio web es vital para su negocio editorial. Es por eso que MGID se complace en presentar nuestra nueva interfaz de informes mejorada y completamente personalizable. Esta poderosa herramienta está diseñada para elevar sus capacidades de análisis.

Explore una lista de informes cuidadosamente preparados por MGID para satisfacer las necesidades analíticas más comunes de los editores. Esta lista le permite ahorrar tiempo valioso al eliminar la necesidad de configurar informes manualmente o desde cero.

Utilice una variedad de filtros para segmentar y analizar la información, revelando correlaciones ocultas. Cualquier experimento o personalización que realice se puede guardar como informe nuevo, lo que garantiza un acceso futuro con un solo clic. ¡Libere el potencial de sus datos con la interfaz de informes de MGID!

Integración de MCM

MGID se enorgullece de ser socio del programa MCM de Google, lo que nos permite invitar a los editores a unirse al programa de administración de múltiples clientes (MCM) de Google. Google MCM, una función de Google Ad Manager (GAM) 360, permite a los editores vincular su inventario a Google Ad Exchange (AdX) a través de socios externos de confianza como MGID.

Google MCM crea una relación padre-hijo entre las redes, con MGID como el editor principal y el editor invitado como el hijo. Esta configuración simplifica la gestión de varias cuentas de anuncios, lo que proporciona a los editores un acceso eficiente a AdX y permite a los socios ofrecer orientación y asistencia de expertos. Esta colaboración ayuda a optimizar las redes y el inventario para obtener mejores resultados.

Beneficios de Google MCM

Ingresos aumentados: Aumente los CPM y los ingresos mediante una mayor demanda y competencia por las ubicaciones de anuncios.

Aumente los CPM y los ingresos mediante una mayor demanda y competencia por las ubicaciones de anuncios. Gestión eficiente: Simplifique la gestión de cuentas de anuncios con un acceso optimizado a AdX.

Simplifique la gestión de cuentas de anuncios con un acceso optimizado a AdX. Asistencia de expertos: Benefíciese de la orientación y la asistencia técnica de MGID para optimizar su inventario.

Como socio de Google MCM, MGID puede invitarlo a unirse al programa. Al aceptar nuestra invitación, permite que MGID monetice su tráfico a través de la plataforma de Google, lo que aumenta la demanda de su inventario, el CPM y los ingresos. Para unirse, simplemente comparta su ID de red GAM y su correo electrónico con MGID, coloque la línea MGID MCM ads.txt en sus sitios web y acepte nuestra invitación en su cuenta GAM. Nuestro equipo de Operaciones Publicitarias se encargará del resto, lo que garantiza una integración perfecta y mejores oportunidades de monetización.

Para anunciantes

Trabajar con creatividades

Nuevas funciones de IA: Predicción del rendimiento de los anuncios

La siguiente función que nos gustaría presentar es nuestra herramienta impulsada por IA para predecir el rendimiento de los anuncios, desarrollada en asociación con Memorable AI. Esta nueva función en el panel de control de MGID Ads lo ayuda a analizar el rendimiento de sus anuncios, lo que facilita la decisión de qué versiones de anuncios usar y comprender el impacto de los elementos creativos en su rendimiento.

Además, MGID ofrece un conjunto de herramientas de IA para trabajar con creatividades, que incluyen:

IA generativa de texto a imagen: Utilice prompts de texto para crear imágenes impactantes y únicas que capten la atención de la audiencia y generen participación. Personalice emociones, ángulos, condiciones de iluminación y estilos sin esfuerzo.

Utilice prompts de texto para crear imágenes impactantes y únicas que capten la atención de la audiencia y generen participación. Personalice emociones, ángulos, condiciones de iluminación y estilos sin esfuerzo. IA generativa de imagen a imagen: Transforme sus ideas en imágenes impactantes al incorporar nuevos estilos, texturas y elementos a las imágenes existentes, para que sus anuncios se destaquen.

Transforme sus ideas en imágenes impactantes al incorporar nuevos estilos, texturas y elementos a las imágenes existentes, para que sus anuncios se destaquen. IA generativa de títulos y descripciones de anuncios: Cree textos publicitarios atractivos y de alto impacto utilizando algoritmos avanzados de IA para generar títulos y descripciones atractivos que resuenen con su audiencia objetivo.

Para obtener más información e instrucciones en video sobre estas funciones, consulte nuestra lista de reproducción de YouTube.

Límites para Creatividades

La nueva función Límites para Creatividades le permite establecer límites de presupuesto o de clics para creatividades individuales dentro de sus campañas. Esta función aborda el desafío de probar nuevas creatividades cuando los beneficios son inciertos, lo que le permite experimentar sin riesgo de exceder el presupuesto. Además, permite una asignación de presupuesto más clara entre las creatividades dentro de una sola campaña.

Así es como funciona:

En el panel de MGID Ads, verá una nueva columna llamada Límites Diarios/Generales en la lista de creatividades. Al hacer clic en un valor de esta columna, se abre un panel lateral con configuraciones. De manera predeterminada, todas las creatividades se crean sin límites y se marcan como Ilimitadas. Desde allí, tiene la flexibilidad de elegir un límite de presupuesto o un límite de clics. Ahora, establezca presupuestos diarios y generales por separado o simultáneamente para adaptarse a los requisitos de su campaña.

Desgaste de las creatividades

Al ejecutar un lanzamiento masivo de creatividades, puede incluir fácilmente aquellas que ya no muestran buenos resultados. Para evitar esto y facilitar sus análisis diarios, le enviamos informes periódicos con creatividades que están a punto de agotarse. En este informe, encontrará creatividades que han estado en rotación durante 10 días o más y tienen un CTR que ha disminuido un 15 % o más en los últimos 3 días. Este informe lo ayudará a tomar decisiones oportunas y reemplazar anuncios agotados por otros nuevos.

Seguimiento de conversiones

Seguimiento de conversiones no únicas mediante postback

Ahora puede realizar un seguimiento de conversiones no únicas mediante postback, de manera similar a Pixel. Esta mejora es especialmente útil cuando tienes varias conversiones que deben tratarse como eventos distintos, incluso si comparten el mismo click_id.

¿Cuándo puede resultar útil esta función? Considere el escenario en el que su embudo incluye tanto una orden inicial de conversión como una conversión de venta adicional dentro del mismo flujo. Ambas conversiones deben contarse para el número total de compras, a pesar de compartir el mismo click_id.

De forma predeterminada, nuestro sistema cuenta las conversiones únicas. Sin embargo, hemos agregado un conmutador dentro de la configuración avanzada en Seguimiento de conversiones > Objetivo de conversión, que le permite contar todas las conversiones. Simplemente desactive el conmutador para habilitar esta función.

Plantillas de postback

Plantillas de postback es una función que acelerará significativamente el proceso de configuración del seguimiento. Es posible que haya utilizado esta herramienta en nuestro panel anterior; sin embargo, el nuevo diseño ofrece una experiencia de usuario completamente renovada y adaptada a sus necesidades.

Problema: Para completar la configuración del seguimiento de conversiones de postback, debe saber dónde pasar los datos {click_id} de MGID a un sistema externo y dónde se almacena la macro click_id. Sin embargo, dicha información varía de una plataforma a otra, así como la macro para el parámetro de ingresos.

Solución: Con nuestras plantillas de postback, todos estos datos se agregan sin problemas a los bloques relevantes dentro del proceso de configuración del seguimiento. Creamos automáticamente tres objetivos de conversión con nombres predeterminados, lo que le permite la flexibilidad de mantenerlos o modificarlos según sus necesidades específicas.

Con una plantilla de postback, la configuración del seguimiento demora aproximadamente 1 minuto y todos los datos personalizados se incluyen automáticamente.

Las plantillas de postback en MGID Ads están disponibles para plataformas como Voluum, Binom, AdCombo y muchas otras. Además, podemos agregar plantillas a pedido, lo que sea necesario para mejorar su eficacia.

Conclusión

¡Eso es todo sobre nuestras últimas actualizaciones de productos! Trabajamos constantemente para mejorar nuestra plataforma y tenemos varias actualizaciones interesantes en proceso que estamos ansiosos de compartir con usted. Esté atento a más mejoras y funciones que llegarán pronto. Gracias por ser parte de la comunidad MGID y esperamos ayudarlo a lograr un éxito aún mayor con nuestras herramientas y servicios.