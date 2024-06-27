¿Es fanático del reciclaje? La idea de maximizar el uso no se aplica sólo a los productos físicos. Con la sindicación de contenido, usted puede mejorar el impacto de cada artículo que escriba. Quizás se esté preguntando ahora mismo, ¿no es ese el propósito del SEO? Pero no hay nada de malo en duplicar sus esfuerzos y la sindicación de contenido le brinda la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia utilizando el mismo texto e ideas.

Sabemos que acabamos de decir que la sindicación de contenido es similar al reciclaje, ¡pero olvídese de eso! Es más bien un supra-reciclaje. Sindicar contenido le brinda más beneficios que simplemente reutilizar el texto de su sitio web. Descubra cómo esta increíble herramienta puede potenciar su presencia digital en el resto de esta publicación.

Comencemos con lo básico: Definición y descripción general de la sindicación de contenido

La sindicación de contenido es el proceso de volver a publicar una forma de contenido digital en otro lugar que no sea su sitio web. ¿Y qué tipo de contenido debería sindicar? Los propietarios de sitios web que quieren dedicarse al marketing de sindicación de contenidos suelen utilizar su contenido más popular, ya sea un vídeo, audio, podcast o un buen blog antiguo. Lo que lo convierte en un acuerdo muy deseable es que todos ganan. El sitio web de terceros donde se publicará el contenido obtiene contenido sindicado gratuito. Mientras tanto, usted gana más ojos sobre su trabajo original.

¿Cuáles son los beneficios de la sindicación de contenido?

Cuando decimos que este acuerdo es una gran negocio para todos, ¡no estamos bromeando! Realmente la sindicación de contenidos tiene muchos beneficios. Entonces, si aún no está convencido de si debe agregar esta estrategia a sus esfuerzos existentes, esperamos que nos siga leyendo. En las siguientes subsecciones, hablaremos sobre cómo puede beneficiarse de la sindicación de contenido y nos centraremos en lo que puede obtener como propietario de una marca, empresa o sitio web que desea utilizar la publicación de terceros.

Le permite llegar a una audiencia más amplia

La sindicación de contenido le brinda la oportunidad de llegar a una audiencia a través de sitios web de terceros. Lo que hace que esto sea tan genial es que prácticamente no requiere ningún trabajo de su parte porque está usando contenido que ya ha escrito. No tiene que hacer todo el trabajo de promocionar su sitio web o modificar su estrategia de SEO. El propietario del sitio web externo ya ha hecho todo eso. Además, en términos de cantidad de vistas del artículo, los resultados son prácticamente instantáneos. Todo lo que necesita hacer es publicar y cosechar los beneficios.

Le brinda la oportunidad de monetizar

Para que quede claro, la oportunidad de monetización con la sindicación de contenido no siempre está presente. Pero una vez que haya establecido su marca, es posible que le paguen por ella. Así es, los sitios web editoriales incluso más grandes pueden ofrecer algún tipo de compensación. ¿Y qué se necesita para que usted obtenga este beneficio? Normalmente, es una de estas tres cosas:

Ha elevado tanto la credibilidad y el conocimiento de su marca que puede generar más tráfico simplemente proveyendo contenido en algún lugar;

El tema de su contenido es muy interesante para el editor del contenido;

El sitio web de terceros paga a los socios de sindicación de contenido.

Le ayuda a establecer credibilidad y autoridad de marca

Al crear contenido sindicado, está contribuyendo a la credibilidad y autoridad de su marca porque le da validación de terceros. Aunque la sindicación de contenido es algo de lo que prácticamente todos los que están activos en el mundo del marketing han oído hablar, su Juan o María promedio no lo han hecho. Entonces, si ven su marca en muchos rincones de Internet, pensarán que debe tener algo especial. Esto es especialmente cierto si puede conseguir una asociación de sindicación de contenido con una publicación establecida. Además, le brinda la oportunidad de mostrar su experiencia. Si la calidad del contenido que presenta a través de plataformas de terceros resuena en su audiencia, es probable que confíen en usted.

Ayuda a mejorar su SEO

¡La sindicación de contenidos y el SEO van de la mano! La mayor contribución técnica del uso de un sitio de terceros es el backlink, que ayuda a establecer su sitio web como una fuente autorizada. Sin embargo, la sindicación de contenido también puede ayudar con el SEO de las siguientes maneras:

Puede aumentar el número de términos de búsqueda de marcas;

Puede mejorar el tráfico de su sitio;

Puede aumentar su relevancia SEO en áreas particulares, lo que puede ayudarlo con el SEO local.

La magia del SEO del contenido sindicado eventualmente puede hacer su trabajo por usted, suponiendo que usted se está asegurando de que no se vea como un duplicado. Hablaremos más sobre cómo hacer esto en una sección separada.

Le permite distribuir sus recursos de manera más efectiva

Digamos que le lleva un día escribir, editar y pulir contenido. La sindicación de contenido toma el valor de ese día y lo multiplica muchas veces. Si logra que al menos un solo sitio de terceros publique su contenido sindicado, podrá lograr efectivamente los siguientes beneficios a través de la sindicación de contenido:

Ampliación del número de lectores potenciales sin escribir más;

Mayor visibilidad;

Distribución de recursos a otros emprendimientos.

La sindicación de contenido es la clave si desea escalar sin gastar más recursos de inmediato. Menos recursos utilizados generalmente significan menores riesgos asumidos. Y al asumir riesgos menores, resulta aún más fácil apostar por uno mismo.

Una guía general para el proceso de sindicación de contenido

¿Está satisfecho con los beneficios potenciales que puede obtener? ¡Excelente! Le alegrará saber que sindicar contenido es un proceso bastante sencillo. Se puede lograr en solo tres pasos generales que analizaremos en las siguientes subsecciones. Vayamos a ello, ¿de acuerdo? ¡Está un paso más cerca de aprovechar los beneficios del uso de contenido sindicado!

1. Decida qué contenido quiere sindicar

Aquí, básicamente tienes dos opciones para la sindicación de contenido.

Contenido original, inédito: Esta puede ser una buena opción si tiene un tema que no encaja del todo en su sitio web. También hay algunos sitios web que buscan socios de sindicación de contenido y exigen contenido original, por lo que también puede ser adecuado en ese caso.

Esta puede ser una buena opción si tiene un tema que no encaja del todo en su sitio web. También hay algunos sitios web que buscan socios de sindicación de contenido y exigen contenido original, por lo que también puede ser adecuado en ese caso. Contenido existente: Muchas marcas deciden utilizar su artículo o vídeo más popular para la sindicación de contenido. Para ello, recomendamos utilizar contenido imperecedero para que sea relevante mucho después de su publicación.

A medida que encuentre más socios potenciales, verá que no tiene por qué ser uno u otro. ¡Utilice lo que mejor se adapte a la situación!

2. Elija a sus socios de sindicación de contenido

Además de su contenido, los socios que seleccione tienen un impacto importante en su éxito. De hecho, ¡es tan importante que hemos dedicado una sección completa a seleccionar socios de sindicación de contenido! Puede pasar a esa parte ahora si quiere todos los detalles. Pero aquí hay un repaso rápido de lo que debe considerar:

Reputación del sitio;

Sistema de sindicación de contenidos;

Formatos de contenido aceptados;

Nicho del sitio web;

Posibilidades de monetización o costo de publicación.

¿Hay otras consideraciones que son importantes para usted? Entonces ¡agréguelas a la lista! Esta no es de ninguna manera una lista final y siempre debe considerar los resultados que desea obtener con la sindicación de contenido.

3. Publique su contenido

A veces, esto es tan fácil como enviar su trabajo a un editor externo. Sin embargo, este no es el caso todo el tiempo. Es posible que tengan estándares sobre lo que publicarán mediante la sindicación de contenido. Los requisitos de envío de artículos más comunes incluyen los siguientes:

Longitud del artículo;

Número de enlaces que puede utilizar en el texto;

El tema del texto.

Los editores suelen comunicar esto de antemano, así que preste atención a los detalles. Si cree que cumplir con sus requisitos disminuirá la calidad de su trabajo, considere socios externos alternativos. ¡Hay muchos allá afuera!

¿Cuáles son los diferentes tipos de sindicación de contenido?

Hemos dedicado gran parte de la discusión a sus beneficios e incluso al proceso mediante el cual puede hacerlo. Pero hay una última pieza del rompecabezas que debemos analizar antes de poder implementar completamente la sindicación de contenido y son los tipos de sindicación de contenido.

Completo: Los textos se publican tal y como aparecen en su sitio web.

Los textos se publican tal y como aparecen en su sitio web. Parcial: Esto solo presenta un resumen del contenido original o un extracto del mismo. Esta es una buena opción si realiza sindicación de contenido para que la gente haga clic en ese enlace.

Si bien no existe una categorización fija u oficial para esto, al menos para la mayoría de los propósitos, estas son las tipologías que importan.

Marketing B2B de sindicación de contenidos: Una máquina de captación de leads

Anteriormente en este artículo, conoció los beneficios asociados con la sindicación. Sin embargo, si se encuentra en un mercado B2B, la sindicación de contenido como parte de sus esfuerzos se vuelve imprescindible. Es perfecto para la generación de leads, permitiéndote agregar otra fuente confiable de estos. ¿Cómo funciona esto?

El lector lee el contenido sindicado en un sitio web de terceros. El lector hace clic en el enlace a su sitio web. Usted los guía hasta el fondo del embudo (¡usted decide cómo hacerlo!).

La sindicación de contenido aumenta su credibilidad en el campo, incluso si no se termina haciendo clic en nada en el sitio de terceros. Y una vez que la publicación esté ahí, podrá obtener beneficios de ella para siempre.

El problema del contenido duplicado: ¿Cómo funciona el SEO de la sindicación de contenido?

Cuando hablamos de los beneficios de la sindicación de contenidos, mencionamos su impacto en el SEO. Sin embargo, sabemos cuánto odian Google y otros motores de búsqueda importantes el contenido duplicado. Entonces, ¿cómo puede evitar que evalúen su publicación de sindicación de contenido como un duplicado?

Utilice etiquetas canónicas en las versiones de contenido sindicado. Así estará indicando que algo no es original. Sin embargo, se tendrá en cuenta a la hora de determinar el valor SEO general del original.

Así estará indicando que algo no es original. Sin embargo, se tendrá en cuenta a la hora de determinar el valor SEO general del original. No utilice etiquetas de index. Alternativamente, puede evitar que los motores de búsqueda indexen el contenido no original.

Alternativamente, puede evitar que los motores de búsqueda indexen el contenido no original. Use la etiqueta rel=alternate. Con esto, Google lo verá como una alternativa al original.

Factores a considerar al encontrar socios de sindicación de contenido

El proceso de encontrar un socio es la parte fácil. Simplemente busque sitios web en línea. Estos tendrán las siguientes opciones:

Ya tienen un sistema para aceptar publicaciones de sindicación de contenido, o

Crean periódicamente su propio material.

Sí, incluso si el propietario de un sitio web nunca ha oído hablar de la sindicación, aún puede ser un socio potencial. En realidad, la parte difícil es reducir la lista aparentemente interminable de sitios web a los más adecuados. Entonces pregúntese esto: ¿Qué es la sindicación de contenido para usted? Su respuesta determinará cómo priorizará a los socios en función de los factores que analizaremos a continuación.

Reputación del sitio web

La sindicación es una gran estrategia para aprovechar el número de lectores ya integrados cuando aún está haciendo crecer los suyos. Sin embargo, esto no significa que deba trabajar con todos los socios potenciales que acepten su envío. Su reputación se entrelaza inevitablemente con la de ellos a través de la sindicación de contenido. Y aunque no esperamos que usted se asocie con el New York Times u otras publicaciones importantes de inmediato, debe establecer algunos estándares sobre dónde debe publicar. Estas son algunas cosas que debe evitar en un posible socio de sindicación de contenido:

Un número de lectores demasiado reducido;

Demasiados anuncios en el sitio;

Contenido de baja calidad y/o plagiado;

Autoridad de dominio (¡puede comprobarlo gratis!).

Sistema existente para la sindicación de contenidos

¿Recuerda que hablamos de cómo un sitio puede tener un sistema para aceptar publicaciones o no tener ninguno? Esto es importante en su búsqueda porque puede afectar:

Si recibirá o no una respuesta;

Todo el proceso de negociación del trato;

Las posibilidades de que aprueben su contenido.

Para los sitios de publicación de socios con sindicación de contenido, puede esperar que el proceso sea mucho más sencillo porque ya tienen todo resuelto. Ellos ya saben lo que están buscando y, como necesitan contenido de terceros, sus probabilidades de obtener la aprobación son mayores. Si es la primera vez que intenta sindicar contenido, le recomendamos esta ruta para llenar más rápidamente varios sitios con su pieza.

Formato y contenido que aceptan

Lo básico que debe saber es qué formatos de contenido aceptan. Puede saber esto fácilmente incluso desde su página de inicio. Si ve publicaciones de texto, probablemente eso sea lo que están buscando. Si es posible, analice todos los ejemplos de sindicación de contenido que hayan publicado hasta la fecha. Esto le dará una idea de lo que buscan más allá de las pautas que hayan publicado. Aquí hay algunas preguntas que quizás se quiera hacer para saber si encaja bien.

¿Publican el formato de sindicación de contenidos que le interesa?

¿Están buscando una voz particular en sus presentaciones?

¿El contenido existente del sitio está alineado con lo que busca?

Nichos a los que sirven

La audiencia de sus socios de sindicación de contenido debe adaptarse bien a su marca, producto y/o servicios. Imagine que lo publican en una gran revista sobre el cuidado de la piel. ¿Cuántos lectores cree que estarán interesados ​​en usted si vende coches? La distribución de contenido puede ofrecer la oportunidad de ampliar su audiencia, pero depende de usted determinar la dirección de esa expansión. Hoy en día, existen muchos sitios que publican contenido en varios nichos. En este caso, considere solicitar estadísticas relevantes relacionadas específicamente con el nicho que le interesa.

Monetización y costo

La distribución de contenido puede seguir algunos modelos de monetización. Es posible que se le pague una tarifa fija o parte de los ingresos generados por el artículo. Sin embargo, el hecho de que algunos sitios ofrezcan pagarle por publicar en su plataforma no significa que deba esperar que le paguen todo el tiempo. En otros casos, es posible que deba pagar para publicar. Sin embargo, también podrá encontrar opciones de sindicación de contenido que le permitirán hacerlo de forma gratuita. Básicamente, tendrá tres opciones:

Pagar

Recibir un pago

Hacerlo gratis

Considere los beneficios. No hay nada de malo en pagar para publicar si eso significa ampliar enormemente su audiencia.

Mejores prácticas de sindicación de contenido que dispararán su efectividad

En este punto, ya conoce todos los conceptos básicos. Tiene un manual bastante sólido que puede utilizar para que sus esfuerzos en la sindicación de contenido sean un éxito. Pero saber algo en teoría es muy diferente a hacerlo uno mismo. Permítanos tomarle la mano y mostrarle exactamente lo que puede hacer más allá de seguir la serie de pasos de las secciones anteriores de este artículo. ¿Está intentando implementar una estrategia de sindicación de contenido B2B o es algo para un sitio web pequeño? De cualquier manera, puede implementar estas mejores prácticas que le ayudarán a sacar más provecho de sus esfuerzos.

Promocione el contenido sindicado en sus propias plataformas

El significado de la sindicación de contenido radica en la colaboración de dos partes que se beneficiarán enormemente del acuerdo. Sin embargo, esta colaboración no debería terminar una vez que haya entregado el texto para su sindicación. Puede promocionar el contenido en cuestión a través de sus activos digitales, como páginas de redes sociales e incluso enlaces de correo electrónico. ¿Por qué debería esforzarse en esto?

Cuanto mayor sea el tráfico al sitio web de terceros, más visitas potenciales obtendrá su contenido. Le brinda material para promocionar en sus páginas sociales.

No requiere mucho esfuerzo porque el contenido principal ya está creado, pero puede tener un gran impacto en la efectividad de la campaña.

Vaya más allá del texto

La sindicación de texto es fácilmente el tipo más popular que utiliza la gente. Pero estará perdiendo muchas oportunidades si se queda únicamente con los artículos. Cuando definimos la sindicación de contenido, debemos recordar que cubra literalmente todo tipo de contenido que existe. Entonces, ¿cómo puede funcionar todo esto? Usted puede:

Utilizar una publicación existente como referencia para un podcast;

Convertir un blog popular en un formato de video;

Hacer que una publicación esté disponible en audio.

Lo bueno de esto es que gran parte del trabajo ya está hecho. Sólo tendrá que formatearlo según el medio y la plataforma, ¡y listo!

Tenga todo por escrito

Al fin y al cabo, la sindicación de contenidos o artículos sigue siendo un acuerdo y debe tratarse como tal. Antes de enviar cualquier cosa, asegúrese de que los términos sean claros. Estas son algunas preguntas que su acuerdo de sindicación de contenido debería poder responder:

¿Alguna de las partes tiene que pagarle a la otra como parte del trato?

¿El contenido tiene que seguir un formato determinado, como el número de palabras e imágenes?

¿Cuántos backlink se puede colocar en el texto?

¿Quién tiene los derechos sobre el contenido publicado?

¿Tiene usted o el editor externo otras obligaciones mutuas?

Los sitios web más establecidos ya tienen sus propios términos y tendrá que aceptarlos para poder publicar allí.

¿Qué significa el SEO de sindicación de contenido para su marca? ¡Muchas cosas geniales!

Esto puede ser un elemento básico en el mercado B2B, pero todos pueden beneficiarse de la distribución de contenido sindicado, como aumentar el número de lectores y atraer más tráfico a su sitio. Hemos hablado de todo, desde la definición de sindicación de contenido hasta cómo implementarlo mejor para su marca o negocio. ¿Quiere que su contenido sea visto por personas con mayor probabilidad de estar interesadas y comprometidas? ¡La sindicación de contenido y la publicidad nativa con MGID son una combinación perfecta! Regístrese en la plataforma MGID para acceder a herramientas avanzadas, creativos expertos y un manager personal. ¿Qué hará el contenido sindicado por usted? Seamos parte de su viaje y éxito. ¡Estamos ansiosos por ver lo que puede lograr!