SANTA MONICA, California, 23 de septiembre de 2020 - MGID, la compañía pionera mundial en publicidad nativa, anunció hoy que ha sido seleccionada como la ganadora del premio a la "Mejor empresa global de AdTech" en la tercera edición anual de los premios MarTech Breakthrough Awards. programa realizado por MarTech Breakthrough. Esta organización líder en inteligencia de mercado reconoce a las principales empresas, tecnologías y productos de la industria global de tecnología de marketing, ventas y publicidad, y el evento de este año marca el segundo premio de MGID en varios años.

MGID desarrolló la primera plataforma de la industria para introducir recomendaciones de contenido a través de un widget nativo. Ahora que llega a mil millones de personas en todo el mundo cada mes, la plataforma ayuda a los editores a monetizar y nutrir audiencias, así como a impulsar el rendimiento y el conocimiento de las marcas. Al incorporar demanda tanto directa como programática, su tecnología utiliza un algoritmo artificialmente inteligente (AI) para optimizar la ubicación de anuncios e impulsar la eficiencia para las marcas, editores y audiencias.

En el momento de la solicitud del anuncio, el sofisticado algoritmo de MGID analiza múltiples factores (sitios web, contenido y usuarios específicos) y recopila datos ricos de primera mano de su plataforma, editores y otros proveedores. Aprovechando más de 50 características, esta información se utiliza para evaluar con precisión una serie de probabilidades. Esto incluye evaluar la probabilidad de que los anuncios generen clics y conversiones, la posible tasa de relleno de proveedores directos y de terceros y diversos elementos centrados en el video; como la visibilidad del anuncio, qué contenido será más relevante para un usuario en particular y la probabilidad de que se reproduzca un anuncio. Simultáneamente, MGID envía solicitudes a todos los socios programáticos, que incluyen datos de la plataforma de gestión de datos MGID (DMP).

La optimización avanzada de rendimiento de formato cruzado entre nativos, display y video dentro de una ubicación también garantiza el mayor costo por cada mil impresiones (CPM) para los editores y la mejor experiencia de usuario para las audiencias; todo ello mientras se garantiza la protección de los datos personales de los usuarios. Los resultados incluyen un aumento del CPM en un 230%, en comparación con la publicidad nativa tradicional dentro de la plataforma MGID.

“Con la depreciación de las cookies de terceros, los editores inevitablemente enfrentarán una mayor presión para proteger los datos de los usuarios y al mismo tiempo mantener ingresos estables”, dijo Sergii Denysenko, CEO de MGID. “Para ayudar a los editores a superar estos desafíos, MGID ofrece una solución alternativa mediante la construcción de su ecosistema de optimización del rendimiento y proporcionando herramientas que los ayudarán a desarrollar estrategias de adquisición de audiencia y monetización más inteligentes en un entorno sin cookies. Al final, el papel clave de la tecnología de la industria consiste en impulsar el crecimiento de los ingresos para todos los participantes del ecosistema, y ​​MGID está cumpliendo esta promesa ".

La misión de los premios MarTech Breakthrough Awards es honrar la excelencia y reconocer la innovación, el trabajo duro y el éxito en una variedad de categorías de tecnología de marketing, ventas y publicidad. Estas incluyen automatización de marketing, investigación de mercado y experiencia del cliente, AdTech, SalesTech, análisis de marketing, marketing de contenido y social, marketing móvil y muchas más. El programa de este año atrajo más de 2.750 nominaciones de más de 15 países diferentes.

“El espacio AdTech se está volviendo cada vez más complejo y los innovadores pioneros como MGID están brindando soluciones revolucionarias que crean una poderosa plataforma de publicidad nativa con acceso a audiencias globales únicas”, dijo James Johnson, Director Gerente de MarTech Breakthrough. “La capacidad de la empresa para desbloquear el potencial de monetización con optimización de rendimiento nativo, combinada con su versatilidad en el espacio publicitario, los convierte en el destinatario ideal para nuestro premio a la 'Mejor empresa global de AdTech' y estamos encantados de nombrarlos ganadores del premio MarTech Breakthrough Award 2020. "

Acerca de MGID

MGID es un pionero innovador global en publicidad nativa que impulsa el crecimiento de los ingresos para todos los participantes del ecosistema. Desde su fundación en 2008, MGID se ha convertido en una plataforma de recomendación de contenido líder, dirigida a 850 millones de lectores únicos con 185 mil millones de recomendaciones mensuales. La plataforma MGID ayuda a los editores a retener y monetizar audiencias, mientras impulsa el rendimiento y el conocimiento de las marcas al conectarlas con audiencias únicas, en el momento adecuado y con el contenido adecuado.

Acerca de MarTech Breakthrough

Como parte de Tech Breakthrough, una plataforma líder de reconocimiento e inteligencia de mercado para la innovación y el liderazgo en tecnología global, el programa MarTech Breakthrough Awards está dedicado a honrar la excelencia en las empresas de tecnología de marketing, publicidad y ventas, productos y personas. Los premios MarTech Breakthrough Awards brindan una plataforma para el reconocimiento público en torno a los logros de las empresas y productos de tecnología de marketing innovadores en categorías que incluyen automatización de marketing, AdTech, SalesTech, análisis de marketing, CRM, contenido y marketing social, sitios web, SEM, marketing móvil y más.

Para más información, visite MarTechBreakthrough.com.