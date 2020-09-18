La crisis del coronavirus ha acelerado el ritmo de lanzamiento de nuevos productos publicitarios y ha hecho necesario que los anunciantes y editores se vuelvan aún más ágiles. Ahora los editores compiten por presupuestos mucho más escasos, mientras que los anunciantes reducen los canales de baja performance en un segundo.

Impulsados por los cambios en la demanda de los anunciantes, los beneficios de los formatos publicitarios estándar y los programas editoriales también sufren fluctuaciones significativas. Por ejemplo, los anuncios en vídeo, uno de los formatos más atractivos que habían impulsado rendimientos considerables antes del coronavirus, también han tenido un mayor impacto en la reciente compresión del gasto.

En los últimos seis meses, los programas de contenido de marca y los espacios publicitarios premium se han visto más afectados, lo que obliga a los editores a lanzar nuevos productos para lograr ingresos y obtener resultados considerables para los anunciantes. Por ejemplo, Trusted Media Brands dejó de trabajar en elaboradas producciones de contenido de marca que requerían semanas de producción y ofrecían integraciones más rápidas del contenido de los anunciantes en las páginas editoriales existentes.

Sin embargo, con solo agregar nuevos formatos de publicidad o programas de contenido no necesariamente será suficiente para asegurar un flujo constante de ingresos. Los editores deben ser capaces de identificar y seleccionar continuamente los tipos de anuncios que impulsarán mayores ingresos y cambiar sin problemas entre estos formatos.

En MGID, desarrollamos una herramienta dedicada: Optimización del Rendimiento Nativo; esta solución ayudará a los editores a servir múltiples formatos en una sola ubicación y aumentará tanto su capacidad publicitaria como su capacidad para satisfacer una amplia gama de necesidades y objetivos de la campaña.

Habilite varios formatos en una ubicación con MGID

Optimización del Rendimiento Nativo permite elegir el tipo de anuncio para la colocación sobre la marcha, lo que permite a los editores aumentar el valor de su inventario y mejorar la experiencia del usuario en el sitio web. El algoritmo basado en IA incorpora la demanda directa y programática y optimiza la eficiencia de la ubicación para el editor y para su audiencia.

Tipos de demanda dentro del ecosistema de optimización de rendimiento de MGID:

Campañas publicitarias nativas de anunciantes directos

Demanda programática nativa tanto de intercambios premium como de acuerdos PMP con anunciantes y agencias

Demanda de visualización programática de asociaciones directas con los principales DSP locales y globales

Anuncios en vídeo directos y programáticos

El ecosistema de optimización del rendimiento funciona de la siguiente manera: en el momento de la solicitud del anuncio, el algoritmo basado en IA de MGID analiza un sitio web, el contenido de la página y un usuario determinado basado en datos de origen de MGID, el editor y otros proveedores. Simultáneamente, la solución envía solicitudes a todos los asociados programáticos que incluyen datos DMP de MGID y comprueba los ingresos potenciales de estos tipos de demanda.

Una vez que el algoritmo recibe todas las entradas necesarias, se realiza una subasta basada en los CPM calculados y la probabilidad de conversión del usuario. La suite de optimización selecciona el formato de anuncio de la demanda nativa, de visualización y de vídeo dentro de una ubicación y, por lo tanto, garantiza el CPM más alto para el editor y la mejor experiencia de usuario para su audiencia. Todo esto hecho con los datos personales de los usuarios protegidos.

Pensamiento final

Hoy en día, los jugadores de la tecnología publicitaria deben ser capaces de adaptarse al mundo de cambio a su alrededor y superar la competencia del trío Google, Facebook y Amazon. Mientras que los anunciantes se ven presionados para probar que los presupuestos que gastan en cada canal están impulsando resultados, los editores buscan agregar más formatos y tienen como objetivo desbloquear todo el potencial de su inventario.

En este entorno acelerado, los editores necesitan una estrategia inteligente para impulsar el éxito continuo. En MGID, desarrollamos una solución para ayudar con sus dificultades: Optimización del Rendimiento Nativo, que ajusta el formato del anuncio sobre la marcha, teniendo en cuenta los ingresos potenciales y la probabilidad de que un usuario en particular convierta.