MGID, la plataforma global de publicidad, anuncia el lanzamiento de una versión mejorada de su solución de gestión de campañas, MGID Ads, ofreciendo a los anunciantes una experiencia optimizada. Con la integración de características de inteligencia artificial (IA), la actualización establece un nuevo estándar en la industria, haciendo la creación más simple, eficiente, impactante y el doble de rápida.

La plataforma intuitiva e integrada está diseñada para ayudar a los anunciantes a alcanzar sus objetivos de marketing. Proporciona insights mejorados a través de configuraciones avanzadas, informes de rendimiento y ahora informes personalizados, creados para ayudar a los anunciantes a analizar sus datos y optimizar sus campañas basándose en 27 parámetros.

Los usuarios serán guiados a través de MGID Ads con consejos informativos durante todo el proceso de creación de la campaña, desde el desarrollo creativo hasta la ubicación del anuncio, aprovechando un extenso análisis de datos para obtener el máximo rendimiento junto con una función de cálculo de CPC, una configuración de seguimiento paso a paso y creatividades generadas por IA.

Además, los anunciantes pueden agilizar la producción de creativos utilizando IA para generar variaciones de títulos y descripciones que atraigan a audiencias diversas y produzcan imágenes únicas. La IA de MGID ha sido entrenada en múltiples campañas exitosas que han generado ROI para los clientes.