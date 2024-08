Para lanzar un negocio de marketing de afiliación exitoso (¡o cualquier tipo de negocio, de hecho!), necesita las herramientas adecuadas. Y hoy en día, tiene muchas opciones. Aunque siempre es preferible tener opciones a no tener ninguna, esto le deja un nuevo problema: ¿qué recursos y herramientas de marketing de afiliación debería elegir?

Si está buscando las herramientas adecuadas para maximizar la eficiencia de su campaña, está en el lugar correcto. En esta publicación, compartiremos nuestras herramientas recomendadas para varios aspectos del marketing de afiliación para ayudarlo a atraer referencias exitosas. Pero primero, estemos en la misma página sobre qué es el marketing de afiliación.

Marketing de afiliados: ¡Para esto es que están hechas todas las herramientas de marketing de afiliados!

El marketing de afiliación es un acuerdo en el que un minorista o una empresa paga una comisión por cada venta que realice. Esta es una forma popular y efectiva de generar ingresos pasivos. Una vez que tenga los activos necesarios para guiar a la audiencia a través del camino del cliente, ¡puede ganar con el marketing de afiliación de por vida!

Una de las mejores cosas del marketing de afiliación es su baja barrera de entrada. Si bien es gratis unirse a los programas de afiliados, debe invertir un esfuerzo sustancial para tener éxito en este campo.

¿Por qué usamos herramientas para el marketing de afiliados?

Como marketer de afiliados, su competencia está en todas partes. Tiene que ser más rápido y mejor en la implementación de sus campañas si no quiere perderse en las referencias. Aunque teóricamente puede convertirse en un marketer de afiliados online sin usar ninguna herramienta especial, será más difícil. Sus competidores definitivamente correrán en círculos a su alrededor y no podrá llegar a muchos compradores potenciales. Por lo tanto, usar herramientas es una necesidad, no un lujo.

Entonces, ¿cómo saber qué herramienta es adecuada para usted? Aquí hay algunos factores que debe considerar al elegir la herramienta adecuada.

#1. Costo del Servicio/Producto Digital

Al seleccionar las herramientas necesarias para el marketing de afiliación, su presupuesto siempre debe ser parte de la conversación. Cuando trata todo como una inversión, estará en una posición mucho mejor para ver si algo es valioso. Esto significa que siempre debe comparar el costo con el valor potencial de una herramienta en términos de factores importantes como la entrega de resultados o el ahorro de tiempo. Si recién está comenzando, incluso las herramientas gratuitas pueden ayudarlo a obtener una ventaja sobre la competencia hasta que tenga fondos suficientes para invertir en servicios más costosos.

Sugerencias de herramientas gratuitas y de bajo costo: Grammarly, Yoast SEO, AffJet

#2. Calidad de la Atención al Cliente

Las herramientas de los sitios de marketing de afiliación se desperdician si no puede maximizar sus beneficios. Es por eso que cuando pone dinero en cualquier inversión comercial, debe usarlo de inmediato y, con una buena atención al cliente, podrá hacerlo. Por supuesto, contar con especialistas que lo ayuden con las inquietudes técnicas es imprescindible. Sin embargo, si desea un soporte más completo, también debe buscar guías, una comunidad de usuarios y un sistema de reporte de errores.

Sugerencias de herramientas con una increíble atención al cliente: Ahrefs, Hunter, ConvertKit

#3. Facilidad de uso

La herramienta perfecta prácticamente debería operar sola, pero si esa no es una opción, al menos considere el nivel de conocimiento técnico requerido para usarla. Lo último que quiere que suceda es quedarse atrapado pensando en cómo hacer que algo funcione.

Sugerencias de herramientas fáciles de usar: Link Whisper, Frase IO, Nitropack

Las mejores herramientas de marketing de afiliados que transformarán su negocio

Ahora que tiene una apreciación más profunda de cómo las herramientas de marketing de afiliación pueden mejorar y transformar su negocio, profundicemos en los detalles. En esta sección, compartiremos nuestras recomendaciones para ayudarlo a reducir sus opciones. Para brindarle una experiencia de navegación más conveniente, las hemos dividido en algunas categorías.

Las mejores herramientas de espionaje para marketing de afiliados

En una era en la que la gente anhela la privacidad, usar palabras como "espiar" puede sonar desagradable. Sin embargo, las herramientas de espionaje se utilizan simplemente para la investigación de la competencia.

Adbeat

Precio: 249$ a 399$ por mes

Principales características:

Los datos de alta calidad de más de 120 redes publicitarias le brindan la información más completa para impulsar su toma de decisiones

le brindan la información más completa para impulsar su toma de decisiones La evaluación comparativa competitiva hace que sea más fácil ver las diferencias estratégicas clave entre hasta cinco competidores

hace que sea más fácil ver las diferencias estratégicas clave entre hasta cinco competidores Las alertas instantáneas le notifican tan pronto como los anunciantes lanzan nuevas campañas

El precio de Adbeat puede estar en el extremo más elevado, pero si tiene un presupuesto publicitario sustancial por mes, Adbeat es una de las mejores herramientas de espionaje para el marketing de afiliación. Será sus ojos y oídos en todo el mundo de la publicidad, para que pueda recalibrar su estrategia y campaña para crear el mayor impacto.

Mobídea

Precio: 79.99$ por mes para opciones push; 59.99$ por mes para opciones nativas; 124.99$ por mes por ambas

Principales características:

Inventario de más de 19 millones de anuncios que puedes espiar

que puedes espiar La información de oferta de los anuncios de búsqueda de PPC lo ayudan a superar la competencia

lo ayudan a superar la competencia Las fuentes de tráfico e información del mercado objetivo lo ayudan a tomar decisiones

Si está utilizando anuncios push, Mobidea es la mejor de todas las herramientas de espionaje de marketing de afiliación disponibles. Le ayuda a ver las principales campañas push en términos de ganancias, así como a encontrar anuncios ganadores y los mejores canales para su oferta.

Adplexity

Precio: 149$ a 249$ por mes

Principales características:

La recopilación de datos en tiempo real ayuda a mantener actualizada su estrategia

ayuda a mantener actualizada su estrategia Siete versiones para elegir: móvil, push, adulto, nativo, comercio electrónico, escritorio y operadores

para elegir: móvil, push, adulto, nativo, comercio electrónico, escritorio y operadores Filtros de anuncios sofisticados para filtrar por palabra clave, editor, anunciante y red de afiliados

Si planea utilizar varias fuentes de tráfico o recibir comisiones de varias empresas, vale la pena echarle un vistazo a Adplexity. Con sus sencillas opciones de navegación, filtrado y búsqueda, puede obtener información detallada sobre cómo ejecutar su campaña.

Las mejores herramientas de seguimiento para marketing de afiliados

¿Cómo es el rendimiento de su campaña? Cualquier marketer de afiliados que se precie siempre sabrá cómo responder a esta pregunta. El comportamiento del usuario, los clics y el tráfico son métricas de rendimiento importantes; por lo tanto, la asignación de fondos de su presupuesto publicitario para herramientas para medir el rendimiento es igualmente importante. La información de las herramientas de seguimiento lo ayudará a tomar mejores decisiones y evitará perder dinero en el proceso. A continuación se encuentran nuestras principales recomendaciones para lograr una mejor comprensión de sus campañas.

Hotjar

Precio: Gratis hasta 79$/mes

Principales características:

Grabaciones de sesiones le permiten ver su sitio desde la perspectiva de un usuario individual

le permiten ver su sitio desde la perspectiva de un usuario individual Los mapas de calor muestran cómo los visitantes interactúan con sus páginas

muestran cómo los visitantes interactúan con sus páginas Encuestas y comentarios dan información cualitativa directamente de su audiencia

Si el compromiso es un problema para su negocio, Hotjar puede ser una excelente opción. Pueden brindarle información sobre el comportamiento del usuario que los números no pueden revelar, lo que le permite realizar los cambios necesarios en ciertos elementos de su landing page.

Voluum

Precio: 499$ a 1999$ por mes

Principales características:

Optimización avanzada utilizando datos en tiempo real

utilizando datos en tiempo real El seguimiento de conversión personalizado le permite rastrear ciertos segmentos del mercado sin software personalizado

le permite rastrear ciertos segmentos del mercado sin software personalizado La segmentación de alto nivel le permite realizar un seguimiento de los segmentos de mercado de su campaña

Si usa anuncios pagados para atraer tráfico a su sitio, Voluum será increíblemente útil. Además de realizar un seguimiento del rendimiento de sus anuncios, también le permite automatizar y realizar cambios en su campaña.

Thrive Tracker

Precio: 44$ a 79$ por mes

Principales características:

La optimización por IA puede realizar cambios en su campaña según los parámetros establecidos

puede realizar cambios en su campaña según los parámetros establecidos Un píxel de seguimiento de la landing page rastrea todo sin necesidad de una redirección

rastrea todo sin necesidad de una redirección El soporte de embudo le permite configurar múltiples versiones del embudo sin necesidad de editar el código de su landing page

Thrive Tracker hace más que rastrear el rendimiento de su campaña. Basado en ciertos parámetros, también puede tomar decisiones basadas en los datos rastreados. Además, ofrece una variedad de herramientas para que usted compare con precisión los gastos y las ganancias en tiempo real.

Las mejores herramientas de administración de redes para marketing de afiliados

¡La maximización de ganancias es el nombre del juego! Es por eso que es muy común que los marketers de afiliados formen parte de varias redes de afiliados. Esto les ayuda a hacer recomendaciones que realmente beneficiarán a su audiencia. Además, si su audiencia proviene de diferentes países, es posible que ciertos sitios no estén disponibles para ellos. Entonces, para ayudar a administrar todas las redes de las que forma parte, hemos encontrado las mejores herramientas de marketing para la administración de redes de afiliados. Con estos, podrá concentrarse en tareas más importantes, como tomar decisiones basadas en la información de los datos.

AffJet

Precio: Gratis hasta 30£/mes (33$/mes)

Principales características:

Un panel central para todas las cuentas garantiza que no tenga que iniciar sesión individualmente

garantiza que no tenga que iniciar sesión individualmente La información de ingresos optimizada le permite tomar decisiones financieras basadas en datos agregados

le permite tomar decisiones financieras basadas en datos agregados La plataforma compatible con dispositivos móviles le permite realizar un seguimiento de las ganancias, sin importar el dispositivo

Si pertenece a más redes de afiliados de las que puede contar, AffJet es la solución que está buscando. En lugar de iniciar sesión individualmente en cada plataforma, todo lo que necesita es Affjet. Solo agregue sus redes de afiliados y listo.

WeCanTrack

Precio: 59€ (65$) a 279€ (307$) por mes

Principales características:

Hay varios reportes disponibles , incluidos los de los anunciantes, el contenido, las redes, las fuentes de tráfico y el rendimiento de la campaña.

, incluidos los de los anunciantes, el contenido, las redes, las fuentes de tráfico y el rendimiento de la campaña. Más de 350 integraciones de red casi garantiza la compatibilidad de red

casi garantiza la compatibilidad de red Las integraciones de herramientas de marketing le permiten realizar acciones consolidadas en todas las redes de afiliados

Con WeCanTrack, puede rastrear todos sus datos de afiliados en un solo lugar. Como resultado de la consolidación de sus datos y herramientas de marketing, puede volver a dirigirse a las audiencias de manera eficiente, automatizar su campaña y mucho más.

Las mejores herramientas de reportes y análisis para marketing de afiliados

Los datos son el corazón de cada campaña de marketing. Es por eso que notará que la mayoría de las herramientas están relacionadas con los datos de sus esfuerzos de marketing de afiliación. El siguiente paso es el análisis y la generación de reportes. Si es parte de una gran empresa, ¡las herramientas que le recomendaremos harán su trabajo mucho más fácil! Le permiten concentrarse en aplicar los resultados del análisis a sus campañas. Entonces, echemos un vistazo a las herramientas y recursos de marketing de afiliados que pueden ayudarlo a tomar decisiones objetivas y basadas en datos para su estrategia de marketing de afiliados.

Whatagraph

Precio: 223$ a 335$ por mes

Principales características:

Datos históricos ilimitados le permiten ver y apreciar las tendencias publicitarias y los cambios a lo largo de los años

le permiten ver y apreciar las tendencias publicitarias y los cambios a lo largo de los años Plantillas prefabricadas hacen que reportar los datos sea mucho más fácil

hacen que reportar los datos sea mucho más fácil Se permiten hasta 10 usuarios para que todos en su equipo puedan revisar los análisis

Si tiene un equipo de marketing interno, Whatagraph puede ser una buena opción. Hace que las tareas relacionadas con el procesamiento, el análisis y la generación de informes de datos sean sencillas, para que pueda concentrarse en crear nuevas estrategias para hacer crecer su negocio de afiliados.

ClickDimensions

Precio: No revelado

Principales características:

13 paneles de marketing y ventas lo ayudan a controlar varios aspectos del marketing y las ventas de afiliados

lo ayudan a controlar varios aspectos del marketing y las ventas de afiliados 172 KPI se rastrean a través de varios canales, lo que le permite obtener información sin esfuerzo

se rastrean a través de varios canales, lo que le permite obtener información sin esfuerzo Las conexiones e integraciones de datos administrados le brindan acceso a los datos necesarios para tomar decisiones de marketing

ClickDimensions es una herramienta de marketing de afiliación que conecta todas las demás herramientas y procesos de generación de reportes, de modo que los especialistas en marketing puedan examinar los eventos de ventas y marketing a nivel macro.

Google Analytics

Precio: Gratis

Principales características:

La segmentación de audiencia de alto nivel lo ayuda a crear campañas para un grupo demográfico objetivo

lo ayuda a crear campañas para un grupo demográfico objetivo Las perspectivas sofisticadas impulsadas por IA le brindan un punto de partida sobre cómo proceder con su campaña

le brindan un punto de partida sobre cómo proceder con su campaña Una información completa cubre prácticamente todos los puntos de datos que necesita de su audiencia

Google Analytics siempre será imprescindible para los marketers de afiliados que desean obtener más información sobre su audiencia. Es una de las herramientas de investigación de marketing de afiliación más poderosas para obtener información detallada sobre datos cuantitativos.

Las mejores herramientas de optimización de anuncios para marketing de afiliados

Si está publicando anuncios, debe mantener la misma energía o corre el riesgo de desvanecerse en la oscuridad. Los anuncios y el marketing están en constante evolución, por lo que su campaña nunca debe ser estática. Debe reflejar los datos más recientes para garantizar que cada dólar gastado valga la pena. Estiremos su dinero como nunca, ¿de acuerdo? Estas herramientas de marketing de afiliación para la optimización de anuncios ayudarán a acercar sus anuncios a este objetivo de perfección en constante movimiento.

AdRoll

Precio: Desde 36$/mes

Principales características:

Recetas automatizadas de canales cruzados para aumentar el conocimiento de la marca, el retargeting, la recuperación y mucho más

para aumentar el conocimiento de la marca, el retargeting, la recuperación y mucho más Los reportes de campaña configurables le permiten ver lo que funciona y lo que no, para que pueda realizar cambios cuando sea necesario

le permiten ver lo que funciona y lo que no, para que pueda realizar cambios cuando sea necesario La compatibilidad con campañas de display, nativas, sociales y de correo electrónico le permite optimizar cualquier recurso de campaña para el marketing de afiliación

Aunque está diseñado como software de gestión de campañas en varias plataformas, muchas de las funciones de AdRoll permiten una optimización de alto nivel de los anuncios. Además, obtendrá créditos de AdRoll que puede utilizar para publicidad adicional. De esta manera, puede probar su campaña optimizada esencialmente de forma gratuita.

AdEspresso

Precio: Desde 49$ por mes

Principales características:

La función de prueba A/B le permite ver qué versión de anuncio puede generar más clics

le permite ver qué versión de anuncio puede generar más clics Los consejos prácticos le brindan ideas sobre cómo mejorar su campaña y estirar aún más su inversión publicitaria

le brindan ideas sobre cómo mejorar su campaña y estirar aún más su inversión publicitaria Pausa automática de anuncios para campañas de bajo rendimiento para ayudarlo a ahorrar dinero

Desde la creación hasta la optimización de campañas publicitarias de afiliados, AdEspresso puede ser un socio confiable. Incluso sin cambiar de plataforma, le permite crear anuncios para Google, Facebook e Instagram. El procesamiento de datos siempre será muy sencillo porque permite que las cuentas publicitarias se conecten a otras plataformas de CRM y herramientas de marketing de afiliación.

RevealBot

Precio: Desde 99$ por mes

Principales características:

Integración para Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack y Hyros

para Google Sheets, AppsFlyer, Wicked Reports, Slack y Hyros Las métricas personalizadas y los marcos de tiempo le permiten descubrir información específica

le permiten descubrir información específica Las audiencias personalizadas pueden ayudar a mejorar el impacto de su anuncio

Una de nuestras herramientas de marketing de afiliación favoritas para la optimización de anuncios de Facebook, RevealBot se ocupa de todos los aspectos de la creación de anuncios. Desde desarrollar estrategias y monitorear el desempeño hasta optimizar campañas, puede hacer todo en un solo lugar.

Las mejores herramientas de gestión de enlaces para marketing de afiliados

Los enlaces son los que le permiten ganar comisiones. Esta es la prueba de que alguien le compró a su empresa gracias a sus esfuerzos de promoción. A medida que la cantidad de ofertas que promociona sigue creciendo, la administración de enlaces se vuelve más difícil. ¿Recuerda que hablamos sobre los problemas potenciales asociados con estar en numerosas redes de afiliados? Este es uno de ellos. ¡La administración de enlaces se vuelve mucho más difícil cuando está en varios sitios! Sin embargo, los desafíos de hacer malabarismos con múltiples enlaces de afiliados se vuelven mucho más fáciles con las siguientes herramientas de marketing de afiliados.

Affilimate

Precio: 99$ a 374$ por mes

Principales características:

Hasta 48 meses de datos históricos para ver tendencias desde un punto de vista macro

para ver tendencias desde un punto de vista macro Integraciones ilimitadas para que realmente pueda tener todo en un solo lugar

para que realmente pueda tener todo en un solo lugar El generador universal de enlaces de afiliados crea enlaces de afiliados listos para su distribución

Si está ganando al menos 1000$ en comisiones de afiliados, considere Affilimate como su nuevo mejor amigo. Además de integrar todas sus redes y enlaces de afiliados en un solo lugar, también tiene mapas de calor, segmentación de contenido y funciones de optimización, además de reportes agregados para ayudarlo a ganar aún más.

PrettyLinks

Precio: 99.50$ a 199.50$ por año

Principales características:

Enlaza palabras clave automáticamente para que no tenga que hacerlo manualmente

para que no tenga que hacerlo manualmente Diversas funciones de administración de enlaces como slugs personalizados, títulos de enlaces automáticos, filtrado robot, enlaces nofollow y muchos más

Puede ponerse cómodo, ya que PrettyLinks se encarga de todas las molestias asociadas con la administración de enlaces. Puede vincular, crear y reemplazar automáticamente enlaces en páginas con solo un pago anual único.

ThirstyAffiliates

Precio: Gratis hasta 149$/mes

Principales características:

El solucionador de enlaces proactivo garantiza que su enlace funcione todo el tiempo

garantiza que su enlace funcione todo el tiempo Palabras clave de enlace automático le permite vincular un enlace de afiliado a ciertas palabras clave automáticamente

le permite vincular un enlace de afiliado a ciertas palabras clave automáticamente La Importación/Exportación en CSV le permite administrar sus enlaces en todos sus sitios

ThirstyAffiliates es un complemento de WordPress que lo ayuda con una de las tareas más dolorosas al ejecutar una campaña: administrar todos los enlaces en todos sus sitios. Y debido a que es un complemento, puede usar la barra de búsqueda en WordPress para encontrar cualquier enlace específico.

Las mejores herramientas de creación de contenido para marketing de afiliados

Como marketer de afiliados, habrá mucho trabajo al principio. Además de configurar varios sistemas antes de ejecutar su campaña, también debe producir una gran cantidad de contenido para que su audiencia lo consuma. Entonces, en esta área, necesitará toda la ayuda que pueda obtener. Después de todo, el contenido es lo que impulsará a su audiencia a actuar. Entonces, ya sea que esté administrando un blog, un canal de YouTube o una página de redes sociales, estas herramientas pueden ayudarlo a presentar su mensaje de la mejor manera posible.

Grammarly

Precio: Gratis hasta 15$/mes

Principales características:

La comprobación de gramática y sintaxis hace que su contenido suene más profesional

hace que su contenido suene más profesional La comprobación en tiempo real le garantiza corregir los errores de inmediato

le garantiza corregir los errores de inmediato La carga y descarga sencillas ayuda a revisar archivos creados previamente

Enviar su mensaje claramente no será tan difícil con Grammarly. De esta manera, puede concentrarse en el contenido en lugar de revisar cada palabra que escribió. También puede establecer objetivos, por lo que las sugerencias serán apropiadas para su audiencia y plataforma.

Frase.IO

Precio: Desde 12.66$/mes

Principales características:

Los resúmenes de contenido generado por IA le brindan nuevas ideas cuando está en blanco

le brindan nuevas ideas cuando está en blanco La investigación de preguntas genera preguntas relevantes basadas en su palabra clave

genera preguntas relevantes basadas en su palabra clave La optimización SEO en torno a su palabra clave mejora la clasificación del sitio

Si desea aumentar la clasificación de su motor de búsqueda y el tráfico orgánico, Frase.IO será útil. Aquí, verá palabras clave que puede ingresar para optimizar el contenido. La puntuación aumentará en función de la optimización del contenido. Otras personas también pueden editar el artículo incluso sin una cuenta.

Canva

Precio: Gratis hasta 119.99$

Principales características:

Emplee varias selecciones gráficas que puede usar para presentaciones, imágenes y videos

que puede usar para presentaciones, imágenes y videos Cree y convierta videos a .mp4 para usarlos con cualquier propósito necesario

para usarlos con cualquier propósito necesario Mejore textos e imágenes con varios efectos para mejorar su valor estético

Canva es una plataforma de diseño gráfico que simplifica la creación de contenido visual. La mejor parte es que puede empezar gratis. Pero si desea acceder a todas las funciones que se encuentran en el sitio, debe, como mínimo, ascender al plan más barato.

Las mejores herramientas de prevención y detección de fraude para marketing de afiliados

El fraude está en todas partes, incluso en el marketing de afiliación. Aunque usted no esté en el lado comprador de la transacción, aún es posible que se convierta en víctima de fraude. Para los marketers de afiliados, la forma más común de fraude es que los bots hagan clic en sus anuncios. Esto aumenta su gasto en publicidad sin generar ningún resultado positivo. Entonces, si planea configurar una campaña, asegúrese de tener configurada cualquiera de estas herramientas de marketing. Lo ayudarán a protegerse de agotar su presupuesto publicitario en clics de bots.

Lunio

Precio: No revelado

Principales características:

Se admiten 15 plataformas , incluidas Meta, LinkedIn y TikTok

, incluidas Meta, LinkedIn y TikTok Prevención de falsos positivos para que su público objetivo conserve la oportunidad de comprar a través de su enlace de afiliado

para que su público objetivo conserve la oportunidad de comprar a través de su enlace de afiliado Almacena datos propios sobre los clics para que pueda revisar los datos y volver a comprobar si se produjo un fraude

Lunio automatiza la seguridad a través de sus funciones. Con su ayuda, su inversión publicitaria se dirigirá a los clientes en lugar de a los bots. Si decide comprarlo, puede configurarlo en solo cinco minutos.

SHIELD

Precio: No revelado

Principales características:

La prevención de fraude en tiempo real mantiene su dinero publicitario seguro en todo momento

mantiene su dinero publicitario seguro en todo momento La información y los análisis integrales lo ayudan a verificar la calidad del tráfico que obtiene de varios canales

lo ayudan a verificar la calidad del tráfico que obtiene de varios canales Los umbrales de riesgo personalizables le dan control de lo que se verá como fraude

Optimice el rendimiento de sus anuncios en función de datos reales de personas reales para mejorar sus ganancias con SHIELD. Además de evitar que los bots gasten su dinero publicitario, también brinda información clara para que pueda tomar decisiones informadas para su negocio de afiliados.

Preguntas frecuentes sobre las herramientas para el programa de marketing de afiliados

¿Por qué necesito herramientas para marketing de afiliación?

Todos los recursos y herramientas disponibles lo ayudan a convertirse en un mejor marketer de afiliados. Con estas herramientas, puede optimizar su sistema para minimizar las pérdidas de tiempo y dinero mientras maximiza las ganancias potenciales que obtiene de la campaña de marketing.

¿Puedo usar varias herramientas para marketing de afiliación al mismo tiempo?

¡Definitivamente! Cada herramienta tiene su propio propósito y puede aumentar su éxito utilizando herramientas complementarias en su campaña.

¿Qué herramientas se necesitan para el marketing de afiliación hoy en día?

Depende de cuál sea su presupuesto y de lo que esté tratando de lograr. Aquí está nuestra guía rápida para ayudarlo en este asunto:

Determine las brechas en su negocio de marketing de afiliación. Averigüe qué herramientas llenarían estos vacíos. Obtenga la herramienta con el mayor efecto positivo en su negocio.

¿Cuáles son las mejores herramientas de marketing de afiliación para bloggers hoy en día?

Los bloggers definitivamente se beneficiarán de las ayudas para la escritura como Grammarly, Hemingway App y JasperAI. Mientras tanto, las herramientas de SEO como Frase y Yoast SEO pueden ayudar a mejorar la clasificación del sitio y aumentar el tráfico.

¿Qué tipo de atención al cliente está disponible para las herramientas de marketing de afiliados?

Dependerá completamente de la empresa. Muchas de las herramientas disponibles tendrán al menos un formulario de contacto. Otras también pueden ofrecer un Centro de Ayuda donde podrá intentar solucionar el problema por su cuenta.

¿Cuáles son las mejores herramientas de marketing de afiliación para principiantes?

El criterio número uno que debe considerar es la facilidad de uso, para que pueda integrar la herramienta en su sistema de inmediato. Cuando recién comienza, las herramientas gratuitas o de bajo costo son excelentes. Simplemente filtre sus opciones usando estos criterios para encontrar las mejores herramientas para usted.

¿Está bien usar herramientas gratuitas?

¡Definitivamente! Le brindan un excelente punto de partida, por lo que no comenzará en negativo, y siempre puede actualizar más adelante.

Conclusión: Las herramientas y los recursos para marketing de afiliados son sus armas para el éxito

Su trabajo es asegurarse de que su arma elegida sea una buena combinación para tus obstáculos. Así es como acumulará las probabilidades a su favor. No importa el área de marketing de afiliación en el que quiera mejorar, hay una herramienta perfecta para ello. El siguiente paso sería comenzar a implementar su embudo. Los marketers de afiliados experimentados saben que lanzar una red amplia no es necesariamente la mejor manera de generar la mayor cantidad de ventas. Se trata de hacer llegar su mensaje a la audiencia adecuada.

Muestre su oferta frente a una audiencia relevante y de alta intención a través de la plataforma MGID. Con nuestra ayuda, puede obtener acceso a las mejores herramientas para el marketing de afiliación, un administrador personal, un departamento de especialistas creativos y una gran cantidad de editores de alta calidad, todos los cuales ayudan a estimular el compromiso adecuado. Permítanos ayudarlo a que su campaña de marketing de afiliación alcance su máximo potencial. ¡Regístrese en la plataforma MGID hoy!