¿Está interesado en el poder del marketing de afiliados? Para muchos, el marketing de afiliados es la clave para generar ingresos pasivos porque:

Los enlaces pueden ser rentables para siempre;

Existen productos de marketing de afiliados interminables para elegir, y funciona muy bien para cualquier nicho;

Hay muchas estrategias probadas que puede aplicar.

Es seguro decir que hay un gran potencial en esta perspectiva si sabe lo que está haciendo. ¿Y cuáles son las mejores maneras de promover enlaces de marketing de afiliados? Eso es lo que abordaremos hoy. Después de leer este artículo, debería ser capaz de identificar qué estrategias le brindarán la mejor oportunidad de generar venta tras venta.

El primer paso para implementar consejos y estrategias de marketing de afiliados: Una discusión básica sobre el marketing de afiliados

El marketing de afiliados es un modelo en el cual la empresa capta la ayuda de afiliados (¡ese es usted!) para vender sus productos y servicios. Luego, usted promueve productos como afiliado y recibe una comisión. Esto puede ser un gran acuerdo si:

Desea aumentar sus ingresos sin crear un producto;

Cree que ha encontrado la mejor manera de comercializar productos de afiliados;

Está listo para postularse como afiliado y crear contenido de afiliados.

Si es nuevo en el marketing de afiliados y no está seguro de por dónde empezar, aprenda lo que se necesita para empezar su viaje en el marketing de afiliados. En ese artículo, cubrimos todo lo que necesita para enriquecer su comprensión del marketing de afiliados. Prepárese para apreciar mejor las estrategias que compartiremos.

¿Cuáles son los tipos de estrategias de marketing de afiliados para principiantes?

Como se mencionó en la sección anterior, la organización general del marketing de afiliados es muy simple, y puede tomar muchas formas. Para aprovechar los mejores consejos de marketing de afiliados, debe conocer los tipos de estrategias que puede probar. Hay tres tipos que puede implementar.

Marketing de afiliados no vinculado: Está promoviendo productos a través de anuncios de marketing de afiliados.

Está promoviendo productos a través de anuncios de marketing de afiliados. Involucrado en el marketing de afiliados: Está promoviendo directamente un producto o servicio a sus socios afiliados. Este es el tipo que encontrará con más frecuencia, por lo que muchos de nuestros consejos de marketing de afiliados se aplicarán allí.

Está promoviendo directamente un producto o servicio a sus socios afiliados. Este es el tipo que encontrará con más frecuencia, por lo que muchos de nuestros consejos de marketing de afiliados se aplicarán allí. Marketing de afiliados relacionado: Solo promociona el tipo de producto sin mencionar nombres de marcas.

Impulse ventas todo el año como marketer de afiliados con estos importantes consejos y estrategias de marketing de afiliados

¿Qué se necesita para tener éxito como marketer de afiliados? ¡Pueden ser muchas cosas! Y lo que es excelente acerca de estos consejos de marketing de afiliados es que son relevantes para más de un tipo de marketer. Hay muchos caminos hacia el éxito. ¿Cuál (o cuáles!) de los consejos de marketing de afiliados va a implementar? Eso lo dejamos a su elección. Sin embargo, para darle una idea de las estrategias que funcionan hoy en día, hemos cubierto todas las estrategias potenciales de marketing de afiliados que puede usar.

Cree una publicación sobre el producto

Pros Contras Mejora su credibilidad Hay muchas publicaciones de productos en competencia La mayoría de las personas leen publicaciones También puede mejorar su SEO si se publica en su sitio web

Esta estrategia de marketing de afiliados probada en el tiempo es la preferida de muchos marketers por una razón. De hecho, el 64,48% del tráfico de los marketers proviene de blogs. Demuestra el poder de una buena publicación de blog para atraer lectores, lo cual necesitará para lograr el objetivo final de cualquier plan de marketing de afiliados: generar ventas.

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Nerdwallet

Nerdwallet es una empresa conocida por su dedicación a construir confianza financiera. En este caso, utilizaron esto a su favor para su estrategia de marketing de afiliados. En una publicación que resume las mejores tarjetas de crédito con cashback, Nerdwallet muestra por qué las publicaciones de productos son uno de los consejos de marketing de afiliados más utilizados hoy en día. ¿Qué hizo que esto funcionara?

Estableció de inmediato cuáles eran las mejores tarjetas, junto con enlaces.

Expuso para qué es mejor cada tarjeta de crédito.

También proporcionó enlaces a reseñas más completas para cada tarjeta.

¿Y cual la mejor manera de promover enlaces de marketing de afiliados? Hacerlos visibles. En el artículo de Nerdwallet, los botones "Aplicar ahora" se colocaron estratégicamente debajo de las descripciones de los productos, persuadiendo a los usuarios para que actúen de inmediato.

Haga múltiples videos del mismo producto

Pros Contras Ayuda a aumentar su visibilidad Los enlaces pueden no ser tan visibles Los videos son más atractivos Gran mercado ya que YouTube es el segundo motor de búsqueda más grande

Hacer un video parece uno de los consejos más obvios de marketing de afiliados porque, seamos honestos: literalmente cualquier persona puede hacer un video y subirlo a YouTube. Pero, ¿por qué no llevarlo un paso más allá con videos cortos y concisos? Creemos firmemente en técnicas de marketing de afiliados como esta porque nadie está interesado en ver un video de una hora. Sin embargo, al hacer videos cortos, es más probable que aparezca en búsquedas de palabras clave más específicas con menos competencia. ¡Solo recuerde usar palabras clave específicas en el título!

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Pat Flynn

Pat Flynn creó una serie de videos de SwitchPod que le permitió presentar este nuevo producto a sus seguidores. Puso en práctica los dos consejos de marketing de afiliados que acabamos de discutir al hacer videos sobre el uso del producto, con información sobre cómo y por qué se creó el producto y más. Con su serie de videos, pudo:

Despertar interés en el producto;

Mejorar su visibilidad;

Aumentar las ventas después del lanzamiento del producto.

Use software de marketing de afiliados

Pros Contras Centraliza todas las actividades de marketing de afiliados, facilitando el seguimiento de campañas Puede haber un costo asociado con los servicios Ayuda a analizar campañas Permite automatizar tareas repetitivas

Es probable que no promocione solo un producto en su viaje de marketing de afiliados. Múltiples promociones de afiliados hacen que sea difícil asegurar que sus operaciones estén optimizadas y que sus estrategias de marketing de afiliados estén funcionando. Aquí es donde entra el software de marketing de afiliados. Al seleccionar el software, considere estos factores:

Facilidad de uso;

Funcionalidades disponibles;

Modelo de precios;

Reputación del producto;

Soporte disponible;

Capacidades analíticas.

Implementación de Consejos de Marketing de Afiliados: Skyscanner

Skyscanner es un sitio web que le muestra los vuelos más baratos, rápidos y mejores para cualquier destino. Al usar Skimlinks, la empresa pudo colocar automáticamente enlaces de afiliados en todas sus páginas. Dado que cada página tiene múltiples recomendaciones y enlaces de afiliados, esta medida les ahorró un tiempo valioso, dejando a Skyscanner con más tiempo para examinar e implementar otros consejos y estrategias de marketing de afiliados.

Así como Skyscanner pudo encontrar opciones que liberaron tiempo, usted puede encontrar una opción adecuada que optimice sus procesos. Además, esto le brinda la oportunidad de probar la efectividad de las mejores herramientas de afiliados para usted.

No se cierre a solo una plataforma o modelo de marketing

Pros Contras Promueve la diversificación de activos digitales Puede ser difícil de mantener Permite a los usuarios llegar a más personas Le permite ver qué métodos de promoción funcionan mejor para usted

Puede ser prudente comenzar con una estrategia, pero no se detenga allí. A medida que complete la configuración de un método, debe comenzar a establecer al menos uno más. Al explorar más avenidas, se abre a más posibilidades. Entonces, ¿cómo elige su siguiente método de promoción? Considere lo siguiente:

¿Necesita recursos de aprendizaje para probar consejos de marketing de afiliados? (Generalmente hay más recursos para los métodos de marketing más comunes)

¿Qué tipo de contenido desea crear?

¿Dónde se encuentra su mercado objetivo?

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Making Sense of Cents

Making Sense of Cents es un blog financiero que depende en gran medida de su sitio web para obtener prospectos para sus socios afiliados. La introducción de la diversificación del marketing marcó la expansión del blog hacia el marketing por correo electrónico. Esto permitió al propietario del sitio segmentar su lista y seleccionar ofertas de afiliados más aplicables. Otros consejos de marketing de afiliados implementados incluyeron tener redes de afiliados diversas y cubrir temas relacionados con las finanzas. Ya sea que estemos hablando de los medios para generar prospectos o de expandir los temas cubiertos, apostar por más de una estrategia siempre puede aumentar la probabilidad de éxito.

Únase solo a programas de afiliados reputables

Pros Contras Asegura que recibirá pago por sus prospectos Podría perderse programas nuevos excelentes Tiene un sistema claro para manejar afiliados Puede proporcionar acceso a una red de apoyo de afiliados

Hemos cubierto muchos de los principales consejos y estrategias de marketing de afiliados desde la perspectiva del afiliado, así que abordemos esto desde otra perspectiva: los programas de afiliados. Para medir la reputación de un programa, considere:

Reseñas de usuarios;

Calidad del producto;

Recursos disponibles (como consejos de marketing de afiliados o soporte al cliente);

Capacidades de seguimiento y reporte precisos;

Equidad de los términos.

Si cree que no tiene el tiempo para gestionarlos todos, está bien. Simplemente elija entre los programas en los que ha sido aceptado.

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Pat Flynn (Parte dos)

Sí, nuevamente. Pat Flynn pudo construir y mantener su autoridad y credibilidad a lo largo de los años porque fue muy selectivo con lo que promovió. ¿Cómo se ve un marketer de afiliados exitoso? ¡Se ve como Pat! Es por eso que se asoció con redes de afiliados altamente respetadas como Amazon Associates, ShareASale y CJ Affiliate. Sin embargo, ninguno de los consejos del marketing de afiliados dicta que debe usar estas redes. Solo haga lo que crea correcto porque ninguna tasa de comisión vale la pena como para arruinar la reputación que se ha construido.

Manténgase al día con las tendencias

Pros Contras Aprovecha el interés de algo que ya es interesante para las personas Demasiadas marcas están haciendo lo mismo Menos tiempo pensando en cómo mantener las cosas interesantes Mayor participación y conversión

De todos los consejos de marketing de afiliados, esto es algo que queremos que tome en serio. Se espera que las marcas sean frescas y actuales, independientemente del mercado al que sirvan o del nicho en el que se encuentren. Para implementar uno de los consejos más importantes de marketing de afiliados, puede hacer lo siguiente:

Siga de cerca las noticias y las tendencias;

Mire varios datos para obtener información;

Verifique la competencia para ver si están haciendo algo nuevo.

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Oreo

No, Oreo no dejó de vender galletas para vender en Amazon. Sin embargo, la lección aquí también se aplica al marketing de afiliados. ¿Recuerda este tweet? “¿Se cortó la electricidad? No hay problema. Todavía puedes remojar en la oscuridad”. Este mensaje simple permitió a Oreo aumentar la participación y, como siempre, generar ventas. Lo que hace que esto sea tan poderoso es la comprensión de que una participación relevante obtiene prospectos, que con suerte se convierte en ventas. Imagine si su mercado objetivo de repente hablara sobre su marca diez veces más. Todos los consejos de marketing de afiliados que implemente serán mucho más efectivos, ya que algunos de los usuarios comprometidos inevitablemente pasarán al siguiente nivel del embudo.

Use más de una estrategia de marketing de afiliados

Pros Contras Puede obtener efectos sinérgicos al tomar múltiples acciones basadas en los consejos Puede ser difícil evaluar los resultados individuales Le permite descubrir más rápidamente lo que funciona Mayor participación y conversión

El nivel de esfuerzo necesario para aplicar varias estrategias de marketing de afiliados no siempre es el mismo. Por lo tanto, puede no ser tan difícil como piensa. Aquí, lo importante es ser realista acerca de lo que realmente puede hacer. Si tiene los recursos, ¡apunte a tantos como pueda manejar!

Para aclarar, no necesita apegarse a los consejos de marketing de afiliados mencionados aquí. Lleve su viaje más allá de lo que este artículo proporciona. Hay muchas otras formas de diseñar y ejecutar planes que pueden mejorar sus ingresos generados.

Implementación de consejos de marketing de afiliados: Hablemos de usted

Si está comenzando su viaje como marketer de afiliados, le recomendamos mantenerlo simple. Por ejemplo, si ya está haciendo múltiples videos cortos en YouTube, le recomendamos evitar consejos de marketing de afiliados que aumenten mucho su carga de trabajo, como mantener un blog. Al menos por ahora, ¿por qué no explorar qué herramientas le liberarán más tiempo para investigar más estrategias de marketing de afiliados? Una vez que haya alcanzado cierto nivel de éxito con sus estrategias elegidas, puede considerar comenzar un blog.

¿Qué consejos y estrategias de marketing de afiliados funcionarán mejor para usted? Evaluar usando estos criterios puede ayudar

Lo excelente del marketing es que no tiene que apegarse a una sola estrategia a la vez. Para reiterar, incluso le recomendamos que pruebe al menos dos estrategias de marketing de afiliados desde el principio. Entonces, la tarea aquí no es reducir sus opciones a solo una. Sin embargo, filtrar soluciones sigue siendo parte del trabajo, y debe clasificar los esfuerzos de marketing de afiliados potenciales. Al hacerlo, podrá:

Determinar las soluciones más adecuadas para usted;

Tener alternativas ya planificadas si sus opciones seleccionadas no funcionan;

Encontrar patrones en las estrategias que le interesan para encontrar soluciones similares.

Recursos disponibles para usted

Los recursos disponibles para usted limitarán o ampliarán sus opciones. Y por recursos, nos referimos a:

Dinero: Supongamos que los consejos de marketing de afiliados que desea probar costarán el doble de su ingreso mensual. ¿Tendrá sentido dar ese salto?

Supongamos que los consejos de marketing de afiliados que desea probar costarán el doble de su ingreso mensual. ¿Tendrá sentido dar ese salto? Tiempo: Algunos tomarán más tiempo que otros, así que considere cuánto tiempo puede dedicar a implementar los consejos de marketing de afiliados.

Algunos tomarán más tiempo que otros, así que considere cuánto tiempo puede dedicar a implementar los consejos de marketing de afiliados. Soporte: Esto puede ser una red de apoyo o un colega dispuesto a prestar su experiencia.

Después de determinar los recursos que puede asignar para aprender a promocionar sus enlaces de programas de afiliados, considere reducir su selección a solo estas opciones.

Posibles rendimientos

Si lo piensa, hay una sola razón real por la que cualquier marketer va a considerar consejos de marketing de afiliados: ¡para generar más ingresos! Entonces, con base en su lista y recursos seleccionados, clasifíquelos según sus posibles rendimientos. Para determinar esto, explore estas consideraciones:

Dinero que tiene para invertir en la ejecución de varios consejos de marketing de afiliados;

Su tiempo (convertido en su valor monetario) que será necesario para hacerlo realidad;

Cuánto tiempo tomará ver un ROI.

Si no tiene muchos recursos en este momento, puede tener sentido centrarse en consejos de marketing de afiliados que potencialmente generen ingresos más rápidamente a pesar de tener un ROI menor.

Relevancia para sus esfuerzos actuales

Será relativamente fácil para usted probar consejos de marketing de afiliados si son relevantes para sus estrategias actuales. Por ejemplo, comenzar un podcast no parecerá tan fuera de este mundo cuando ya tiene un canal de YouTube. Seguir consejos de marketing de afiliados que estén relacionados con su experiencia también puede ser más fácil porque ya tiene las habilidades básicas necesarias para tener éxito.

Ahora, ¿significa esto que debe abandonar los consejos de marketing de afiliados que parecen fuera de este mundo? ¡No necesariamente! Solo tenga en cuenta que tendrá que poner más trabajo porque habrá más cosas que resolver.

Sus habilidades técnicas

Dado que estamos operando en el espacio digital, tiene sentido que la mayoría (si no todos) los consejos de marketing de afiliados involucren algún conocimiento técnico. Por ejemplo, si decide usar una herramienta, tendrá que aprender a usarla. Así que, al considerar sus habilidades técnicas al seleccionar consejos de marketing de afiliados a implementar, haga estas preguntas:

¿Qué tan técnico es en este momento?

¿Qué tan dispuesto y dedicado está a aprender algo nuevo?

¿Es la tecnología necesaria algo con lo que ya está familiarizado?

¿Hay recursos disponibles para ayudarle a aprender?

¿Está dispuesto a acceder a asistencia técnica externa?

La necesidad de prepararse para el futuro

Algunos consejos de marketing de afiliados pueden ser efectivos solo ahora debido a las tendencias actuales. Aunque no hay nada de malo en eso, también es importante invertir en longevidad. Entonces, ¿por qué no hacer espacio para consejos de marketing de afiliados que establezcan las bases necesarias para enfrentar los cambios? Quiere poder generar ingresos de manera confiable, independientemente de lo que suceda con el nicho en el que se encuentre. Supongamos que ha identificado consejos de marketing de afiliados que abren un rango más amplio de flexibilidad en términos de los recursos que necesita y el público objetivo al que puede llegar. Tal vez vale la pena darles una segunda mirada, incluso si no es su opción favorita.

¿Cuál es la mejor forma de hacer marketing de afiliados? ¡No tiene que elegir solo una!

Al igual que con cualquier otro tipo de marketing, no tiene que apegarse a una sola estrategia. En este artículo, hemos proporcionado numerosos consejos y estrategias de marketing de afiliados, ¡y si es aplicable, puede usarlos todos! Sin embargo, su éxito radica en algo más que en encontrar las técnicas más adecuadas. También debe invertir en enriquecer los activos que utilizará para llevar a cabo sus ideas de marketing de afiliados. Ya sea que esté tratando de dirigir más tráfico a su sitio o promover un producto de afiliado, la publicidad nativa es una opción excelente y subestimada. ¿Qué puede hacer MGID para ayudarle a triunfar con los mejores productos de afiliados para promocionar en el marketing de afiliados? Regístrese hoy para acceder a herramientas avanzadas, un manager personal y expertos creativos.